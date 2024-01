45. +6 Halbzeitfazit:

Fortuna Düsseldorf führt dank eines Elfmetertores von Vermeij mit 1:0 beim FC St. Pauli! Grundsätzlich war das Zweitliga-Duell im ersten Abschnitt eher von der Taktik geprägt. Beide Mannschaften vermieden das ganz hohe Risiko. Dadurch ist zwar immer wieder im Ansatz Tempo in den Aktionen, aber den Weg vor das Tor haben die Akteure auf beiden Seiten nur selten gefunden. Eigentlich wirkten die Offensivbemühungen der Gastgeber sogar gefährlicher. Allerdings war die beste Defensive der 2. Bundesliga nach einem Ballverlust im Mittelfeld einmal unaufmerksam und so kam die Fortuna zu einem berechtigten Strafstoß, den Vermeij sicher zur F95-Führung verwandelte. Trotz des Rückstandes ist für die Kiezkicker aber natürlich weiter alles drin. Immerhin würde schon ein Treffer für die Verlängerung reichen. Es dürfte also bis zum Schluss spannend bleiben. Bis gleich!

45. +6 Ende 1. Halbzeit

45. +5 Mets spielt den Ball Mittelfeld per Diagonalpass an den rechten Strafraum zu Afolayan. Der Engländer setzt anschließend Hartel mit einem Lupfer links in den Strafraum in Szene und der FCSP-Kapitän bringt den Ball schnell vor das Tor. Kastenmeier kommt aber raus und faustet den Ball weg.

45. +4 Yannik Engelhardt hat den Ball aus kurzer Distanz direkt in das Gesicht bekommen und muss deswegen behandelt werden. Für den 22-Jährigen dürfte es aber wohl weitergehen.

45. +3 Der FC St. Pauli setzt sich aktuell mal in der gegnerischen Hälfte fest und versucht noch vor dem Gang in die Kabine den Ausgleich zu erzwingen. Allerdings bleibt es dabei, dass den Hamburgern auf dem Weg zum Tor die Durchschlagskraft fehlt.

45. +1 Fünf Minuten kommen im ersten Durchgang oben drauf. Aufgrund der Unterbrechungen durch die Verletzung und Auswechselung von Iyoha und die Überprüfung durch den Video-Beweis vor dem Elfmeter ist das absolut vertretbar.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

43. Die Heimelf scheint sich von dem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und bleibt dem bisherigen Spielstil absolut treu. Eine schnelle Trotzreaktion oder ähnliches ist ebenfalls nicht zu erkennen.

40. Düsseldorf gestaltet das Geschehen heute deutlich ausgeglichener als noch am Samstag. Trotzdem kam die Führung ein wenig aus dem Nichts. Eigentlich war es der erste richtig vielversprechende Angriff der Fortunen.

38. Vincent Vermeij Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Vincent Vermeij

Der Gefoulte tritt selbst an und verwandelt sicher. Mit dem rechten Innenrist schließt Vermeij stramm in das linke Eck ab. Burchert ahnt zwar die Seite, aber hat keine Chance gut platzierten Schuss zu erreichen.

37. Es gibt den Elfmeter! Die Entscheidung auf dem Feld lautete zunächst Abseits. Allerdings greift der VAR ein und korrigiert die knappe Fehlentscheidung. Dadurch wird das Foul von Burchert doch relevant und die Entscheidung für den Strafstoß ist absolut in Ordnung.

37. Sascha Burchert St. Pauli Gelbe Karte für Sascha Burchert (FC St. Pauli)

Für das Foul und damit die Verhinderung eines wohl sicheren Tores sieht Burchert auch noch die Gelbe Karte.

35. Abseits oder Elfmeter für Düsseldorf? Vincent Vermeij wird von Yannik Engelhardt perfekt durch die Mitte in die Tiefe geschickt und will dann links im Sechzehner Sascha Burchert umkurven. Der Keeper kommt nicht an den Ball und bringt den Neuner zu Fall. Das ist eine knifflige Szene. Die Entscheidung des Unparteiischengespanns lautet zunächst Abseits.

34. Der FC St. Pauli wird aktuell aktiver und sucht vermehrt den Weg in die Offensive. Im letzten Drittel fehlt jedoch noch die Durchschlagskraft.

32. Florian Kastenmeier hat rechts in seinem Strafraum die Ruhe weg. Obwohl Afolayan ihn mit Tempo anläuft, zieht der Keeper den Ball entspannt mit der Sohle zurück und will die Situation spielerisch lösen. Allerdings erwischt ihn dabei der Engländer und Kastenmeier kommt zu Fall. Der Unparteiische entscheidet zurecht auf Freistoß. Dennoch ist das wirklich riskant was Kastenmeier da, trotz seiner guten technischen Fähigkeiten, veranstaltet.

29. Hartel bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld hoch und weit vorne rein. Die Düsseldorfer sind aber hellwach und können den Ball zunächst aus der Box köpfen. Zwar kommt die Kugel umgehend zurück in den Sechzehner, doch der Ball tickt durch bis zu Kastenmeier, der die Situation endgültig entschärft.

27. Johannes Eggestein fasst sich aus der zweiten Reihe mal ein Herz. Der Ball wird auf dem Weg in Richtung des rechten Ecks noch abgefälscht, aber ändert seine Flugbahn nicht entscheidend. Florian Kastenmeier ist mit einer schönen Flugeinlage zur Stelle und packt sicher zu.

24. Das Ligahinspiel am Millerntor endete am zweiten Spieltag mit einem torlosen Unentschieden. Düsseldorf hat auswärts zudem eine bessere Bilanz als daheim. Die Fortuna hat hier also wirklich alle Chancen auf das Weiterkommen, obwohl St. Pauli natürlich weiter ungeschlagen bleiben will.

22. Marcel Hartel tritt eine Ecke von der rechten Seite hoch an den ersten Pfosten. Dort kommt Eric Smith zwar zum Kopfball, aber nickt den Ball deutlich über das Ziel.

19. Düsseldorf lässt sich von St. Pauli hinten herauslocken und genau in dem Moment als die Rot-Weißen wirklich vorne draufgehen wollen beschleunigen die Hausherren das Spiel wieder. Über wenige Stationen geht es geradlinig nach vorne. Am Ende wird eine Hartel-Hereingabe von der rechten Seite aber noch vor dem einschussbereiten Eggestein geklärt.

17. Sascha Burchert fängt eine F95-Freistoßflanke ab und macht das Spiel mit einem weiten Abschlag sofort schnell. Etienne Amenyido wird auf dem Weg in den Strafraum aber noch entscheidend gestört und vom Ball getrennt. Im Anschluss lösen sich die Gäste spielerisch aus dem Gegenpressing und beruhigen das Spiel wieder.

15. Tzolis führt einen Einwurf auf der linken Offensivseite schnell aus. Dadurch ist die FCSP-Defensive kurzzeitig nicht optimal formiert. Der Ball landet im Rückraum bei Tanaka, der direkt mit dem rechten Spann abschließt. Sein Abschluss rauscht aber knapp unten am Kasten vorbei.

14. Beide Mannschaften sind sich der Wichtigkeit dieser Partie offensichtlich absolut bewusst und scheuen in der Anfangsviertelstunde das Risiko. Dementsprechend ist vor den Toren noch nicht viel zu sehen.

12. Während das Match kurz unterbrochen ist, um den Pyro-Qualm, der aus dem Pauli-Block kommt, abziehen zu lassen, nutzen die Düsseldorfer die Gelegenheit zum wechselen. Takashi Uchino übernimmt für den verletzten Emmanuel Iyoha.

12. Takashi Uchino Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Takashi Uchino

12. Emmanuel Iyoha Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Emmanuel Iyoha

9. Das medizinische Personal ist schnell da und zeigt sofort an, dass es für Iyoha nicht weitergeht. Womöglich ist Thioune nun dazu gezwungen den genesenen Zimmermann deutlich früher wieder reinzuwerfen als geplant.

8. Emmanuel Iyoha hat nach einem eigentlich harmlos aussehenden Zweikampf gegen Etienne Amenyido Schmerzen an der Hüfte und muss behandelt werden. Deswegen ist die Partie gerade unterbrochen.

6. Die Gäste sind in der Anfangsphase sehr um Spielkontrolle bemüht und lassen den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Dabei erzielt die Fortuna allerdings nur wenig Raumgewinn. Stattdessen läuft der Ball vor allem tief in der eigenen Hälfte hin und her.

3. Philipp Treu spielt den Ball von der rechten Halbspur aus sehr gut in die Tiefe auf an der Strafraumgrenze lauernden Johannes Eggestein. Dem Stürmer verspringt das Leder bei der Ballmitnahme jedoch ein bisschen. Florian Kastenmeier passt gut auf, kommt raus und schnappt sich den Ball bevor es wirklich gefährlich werden kann.

1. Los geht's! St. Pauli stößt das bereits von der ersten Sekunde an stimmungsvolle Flutlichtspiel an und spielt in den türkisen Pokaltrikots. Düsseldorf ist komplett in Weiß unterwegs.

1. Spielbeginn

Bevor der Pokalabend so richtig beginnt, wird noch einmal mit einer Schweigeminute dem verstorbenen Franz Beckenbauer gedacht.

Die Chance auf den Pokalsieg als Außenseiter war wohl selten größer als in diesem Jahr. Immerhin sind maximal zwei Teilnehmer aus der Bundesliga im Halbfinale möglich und Favoriten wie der FC Bayern, Dortmund und Leipzig sind bereits ausgeschieden. Deshalb sind die Hoffnungen auf die Sensation natürlich groß. Für St. Pauli wäre sogar der Einzug in das Finale schon eine Premiere. Düsseldorf konnte den Pokal hingegen bereits zweimal gewinnen. Allerdings gilt es auf dem Weg nach Berlin zunächst den heutigen Abend zu bestreiten.

Obwohl Düsseldorf im direkten Vergleich am Wochenende deutlich unterlegen war, nimmt Daniel Thioune nur einen personellen Tausch vor. Felix Klaus rückt für Jona Niemiec in die Anfangsformation.

Fabian Hürzeler verändert seine Startelf im Vergleich zum Erfolg am Samstag auf drei Positionen. Sascha Burchert genießt im Pokal das Vertrauen und steht auch heute zwischen den Pfosten. Zudem beginnen Lars Ritzka und Etienne Amenyido für Manolis Saliakas und Elias Saad.

Für Düsseldorf ist der Start in die Rückrunde nicht wirklich geglückt. In Berlin reichte es gegen die Hertha nur zu einem 2:2 und bei der Pleite gegen den FCSP vor drei Tagen waren sie trotz des knappen Endstandes die zwischenzeitlich deutlich unterlegene Mannschaft. Deshalb gehen die Fortunen als leichter Underdog in die Partie. Allerdings muss das gerade im Pokal nichts Schlechtes sein. Darüber hinaus haben die Rheinländer in den bisherigen Pokalrunden bewiesen, dass sie in der Fremde bestehen können. Immerhin mussten sie in den bisherigen drei Runden ebenfalls als Gast antreten und sich dabei gegen Illertissen, Unterhaching und Magdeburg durchsetzen.

Der FC St. Pauli spielt eine absolut historische Saison! Die Kiezkicker sind in der Liga ungeschlagener Tabellenführer und im Pokal ist heute der Schritt in das Halbfinale möglich. Dass die Hamburger auch im neuen Jahr gut drauf sind, haben sie in den bisherigen zwei Begegnungen bereits unter Beweis gestellt. Gegen Kaiserslautern gab es einen 2:0-Erfolg und am Samstag gab es bei der großen Generalprobe für das heutige Match einen 2:1-Sieg im direkten Duell in Düsseldorf. Dementsprechend glauben Marcel Hartel und Co. an das Weiterkommen und werden alles dafür tun, um sogar den Weg bis nach Berlin möglich zu machen.