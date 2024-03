13. Was ein toller Start in dieses Pokalspiel! So darf es gerne weitergehen.

11. Amine Naifi Saarbrücken Tooor für 1. FC Saarbrücken, 1:1 durch Amine Naifi

Der Ludwigspark bebt! Der FCS holt sich im Mittelfeld den zweiten Ball und dann geht es schnell. Rabihic findet Naifi im Zentrum und der fackelt mit seinem starken rechten Fuß nicht lange. Der Schuss aus 17 Metern landet halbhoch im rechten Toreck. Gladbach-Keeper Nicolas ist chancenlos gegen dieses Pfund von Naifi. Die Abwehr der Gäste ließ dem Saarbrücker aber auch sehr viel Platz.

9. Wieder die Fohlen! Diesmal kann Tim Schreiber den zu schwachen Abschluss von Rocco Reitz jedoch parieren.

8. Robin Hack M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:1 durch Robin Hack

Der Derby-Doppelpacker ist erneut zur Stelle! Gladbach kontert die Gastgeber im eigenen Stadion aus. Nach FCS-Ecke luchst Honorat dem unaufmerksamen Marcel Gaus die Kugel kurz nach der Mittellinie ab. Der Franzose geht Richtung Grundlinie und legt zurück zu Robin Hack, welcher aus 14 Metern eiskalt flach ins lange Eck schiebt. Der Favorit führt früh!

7. Becker aus der Distanz! Erneut kommt der FCS über den linken Flügel in die Hälfte der Borussia. Diesmal findet Rabihic Robin Becker an der Strafraumkante. Dessen Schussversuch wird allerdings zur Ecke abgefälscht.

6. Die Borussia lässt den Ball eine Weile in den eigenen Reihen laufen, ohne zwingend nach vorne zu wollen. Die Saarbrücker beobachten das Ganze erstmal.

3. Nun auch der FCS! Über die linke Seite geht Rabihic an Elvedi vorbei und zieht in den Strafraum. Sein Abschluss mit rechts verzieht er aber deutlich. Dennoch ein guter Beginn der Gastgeber.

2. Die Gäste zeigen sich das erste Mal über die rechte Seite in der Offensive. Doch die Hereingabe von Honorat bleibt am ersten Gegenspieler hängen.

1. Auf gehts! Die in weiß-gold spielenden Saarbrücker stoßen dieses Viertelfinale an.

1. Spielbeginn

Das Stadion wird mit 15.800 Zuschauenden restlos ausverkauft sein. In dieses führt der Schiedsrichter Robert Hartmann die 22 Hauptdarsteller in diesen Augenblicken. Die FCS-Fans haben eine riesige Choreo durch fast das ganze Stadion auf die Beine gestellt.

In gut einer Viertelstunde geht es los und nochmal ein Blick auf den Rasen. Nach dem Warmup der beiden Teams tun sich schon wieder erste Löcher im Grün auf. Auch vom Himmel kommt wieder einiges an Regen. Es bleibt also spannend, wie der Rasen diese Partie vertragen wird.

Im Vergleich zum Derby-Remis gegen den 1. FC Köln stellt Seoane in seinem Startpersonal viermal um: Ko Itakura, Marvin Friedrich, Rocco Reitz und Derby-Doppelpacker Robin Hack ersetzen Max Wöber (muskuläre Verhärtung), Joe Scally, Manu Koné und Nathan N'Goumou (alle Bank).

Werfen wir einen Blick zu den Mannen vom Niederrhein. Auch dort kann man von einer eher durchwachsenen Bundesliga-Saison sprechen. Das Team vom schweizer Cheftrainer Gerardo Seoane steht aktuell in der Tabelle auf Platz 12 und blieb zuletzt dreimal in Serie ohne Niederlage. Doch gegen die Kellerkinder aus Mainz und Köln gab es jeweils nur Unentschieden. Das ist zu wenig, um sich gänzlich von den hinteren Plätzen zu distanzieren, aber auch zu wenig, um in Richtung Europa blicken zu können. So sieht aktuell alles nach einem tristen Mittelfeldplatz aus. Über die Schwere der heutigen Aufgabe weiß Seoane. Die Saarbrücker haben "einen tollen Weg gemacht" und "in diesen K.o.-Spielen gezeigt, auf welchem Niveau sie spielen können. Zuhause mit den Fans bringen sie eine gewisse Emotionalität auf den Platz. Wir sind auf jeden Fall gewarnt". Zudem müssen sich seine Spieler an die Spielweise, sowie an die Bedingungen vor Ort anpassen. Stichwort Rasen. Es gelten keine Ausreden und es zähle nur der Sieg. Soweit der Coach der Fohlen.

Rüdiger Ziehl, welcher vor dem Spiel davon sprach, dass sein Team heute wieder an die Leistungsgrenze gehen müsse, wechselt in seiner Startelf im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen Aue viermal: Kapitän Manuel Zeitz, Amine Naifi, Stürmer Kai Brünker und Kasim Rabihic sind wieder dabei. Während Tim Civeja, Simon Stehle, Calogero Rizzuto und Julian Günther-Schmidt zunächst auf der Bank sitzen.

Favoritenschreck? Pokalschreck? Sensationell? Egal welches Superlativ man für den Drittligisten in dieser DFB-Pokal-Saison finden mag, es passt einfach. Die Saarländer eliminierten mit dem Karlsruher SC (2:1), dem FC Bayern München (2:1) und Eintracht Frankfurt (2:0) bereits drei höherklassige Teams auf dem Weg in ihr zweites Viertelfinale binnen vier Jahren. Und alle Spiele wurden in der regulären Spielzeit gewonnen. Man sollte denken, dass es bei den Blau-Schwarzen auch in der Liga reibungslos läuft. Doch weit gefehlt! In der 3. Liga läuft es für den FCS in dieser Spielzeit nur sehr durchwachsen. Nachdem die Saarländer in den letzten Jahren stets ins Aufstiegsrennen Richtung Liga zwei eingebunden waren, sind die Mannen von Rüdiger Ziehl aktuell nur Neunter. Aber: zuletzt gab es sechs Spiele in Serie ohne Niederlage. Vielleicht geht also doch noch in Richtung Aufstieg? Dafür müssten zehn Punkte Rückstand in neun Spielen wettgemacht werden. Nicht unmöglich, aber schwierig. Doch das ist heute nebensächlich.

Gesucht wird der vierte und letzte Halbfinalist im DFB-Pokal. Während Fortuna Düsseldorf, der 1. FC Kaiserslautern und Bayer 04 Leverkusen bereits vor rund fünf Wochen den Halbfinaleinzug klarmachten, wird heute mit Drittligist Saarbrücken oder Bundesligist Mönchengladbach das letzte Team folgen. Der Sieger der heutigen Partie wird am 02. April auf dem Betzenberg bei den Roten Teufeln zu Gast sein und um den Finaleinzug spielen. Die Favoritenrolle scheint hier und heute natürlich klar verteilt zu sein. Doch die Fohlen dürften gewarnt sein. Der FCS warf in dieser Pokalsaison bereits die Schwergewichte Eintracht Frankfurt und den FC Bayern aus dem Wettbewerb. Hier passt das Motto "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze“ ganz gut. Der Underdog aus dem Saarland wird erneut alles daran setzen, um dem nächsten Bundesligisten ein Bein zu stellen.

Heute kann endlich gespielt werden im Ludwigspark. Das grüne Licht wurde bereits am Vormittag von einer DFB-Delegation gegeben. Es gibt also keine Wiederholung der Posse von vor rund fünf Wochen, als erst kurz vor dem regulären Anpfiff entschieden wurde, dass aufgrund der vielen Regenschauer und den dadurch nicht bespielbaren Rasen nicht gespielt werden kann. Die fehlende Drainage sorgte dafür, dass fast das ganze Spielfeld unter Wasser stand. Diese Absage rückte den FCS, als auch die Stadt Saarbrücken in ein schlechtes Licht. Zwischenzeitlich wurde der Rasen neu verlegt. Zwar sei der Platz immer noch nicht „supergut“, wie Ziehl nach dem Spiel am vergangenen Samstag gegen Aue sagte. Auch die Niederschläge der letzten Tage haben nicht zur Besserung beigetragen. Doch der FCS und die Stadt haben ihr bestmögliches getan, damit der Platz in einem akzeptablen Zustand ist. Auch in diesem Moment kommt etwas Regen vom Himmel. Doch diesmal wird die Partie ziemlich sicher von Referee Robert Hartmann angepfiffen werden.

Einen schönen guten Abend und willkommen zurück zum DFB-Pokal! Nach der wetterbedingten Absage im Februar findet das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem Pokalschreck 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach nun am heutigen Dienstagabend statt. Anpfiff ist um 20:30 Uhr! Und keine Sorge: heute wird der Ball auf jeden Fall rollen im Ludwigspark. Also viel Spaß bei diesem Pokalduell um den Halbfinaleinzug!



Das Spiel ist abgesagt! Die Verantwortlichen haben eine Entscheidung getroffen. Den Spielern droht eine vermutlich noch nie dagewesene Wasserschlacht, die mit Fußball wohl nur wenig zu tun gehabt hätte. Die Partie ist damit abgesagt und muss neu angesetzt werden.

Auch zehn Minuten vor Anpfiff steht noch nicht fest, ob die Partie starten kann. Die Bedingungen sind jedenfalls extrem widrig.

Im DFB-Pokal treffen beide Teams heute Abend übrigens zum allerersten Mal aufeinander. Ihre bisherigen zehn Aufeinandertreffen, von denen sieben Spiele an Borussia Mönchengladbach gingen (zwei Remis, eine Niederlage), verteilen sich auf acht Duelle in der Bundesliga sowie zwei Zweitliga-Duelle. Sowohl im letzten Bundesliga-Gastspiel als auch beim letzten Zweitliga-Auswärtsspiel in Saarbrücken gewann Gladbach übrigens überzeugend mit 4:0.

In der Bundesliga blieben die Fohlen in den letzten drei Partien sieglos, trotzten aber immerhin Leverkusen ein 0:0 ab. Beim FC Bayern gab es dafür am Samstag eine 1:3-Auswärtsniederlage. Gerardo Seoane reagiert darauf heute Abend mit zwei Veränderungen an seiner Startelf: Robin Hack und Manu Koné erhalten den Vorzug vor Nathan N'Goumou und Rocco Reitz (beide Bank).

Borussia Mönchengladbach ist mit dem 13. Platz in der Bundesliga ebenfalls nicht zufrieden, könnte sich aber über den DFB-Pokal, in dem neben Topfavorit Bayer Leverkusen ja auch noch zwei Zweitligisten vertreten sind, durchaus noch die Saison retten. Entsprechend motiviert reisen die Fohlen ins Saarland. Bislang brannte im Pokal jedenfalls nichts an. Der Weg ins Viertelfinale führte über einen 7:0-Auswärtssieg bei Fünftligist TuS Bersenbrück, einen 3:1-Heimsieg über den 1. FC Heidenheim sowie einen 1:0-Heimsieg nach Verlängerung über den VfL Wolfsburg.

In der 3. Liga läuft es für den FCS sehr durchwachsen. Nachdem die Saarländer in den letzten Jahren stets ins Aufstiegsrennen eingebunden waren, sind sie aktuell nur Zwölfter. Zuletzt gab es trotz 83-minütiger Überzahl auch nur ein 1:1 bei der U23 von Borussia Dortmund. Trainer Rüdiger Ziehl verändert sein Team im Vergleich zu dieser Partie auf drei Positionen: Für Julian Günther-Schmidt, Marcel Gaus und Tim Civeja (alle drei Bank) starten heute Calogero Rizzuto, Fabio Di Michele Sanchez und Boné Uaferro.

Die Aufstellungen sind übrigens inzwischen da. Beide Teams gehen dementsprechend davon aus, dass die Partie angepfiffen wird.

Der 1. FC Saarbrücken möchte heute einmal mehr zum Favoritenschreck avancieren. Die Saarländer eliminierten mit dem Karlsruher SC (2:1), dem FC Bayern München (2:1) und Eintracht Frankfurt (2:0) bereits drei höherklassige Teams auf dem Weg in ihr zweites Viertelfinale binnen vier Jahren. Bemerkenswert ist dabei, dass die Blau-Schwarzen kein einziges Mal in die Verlängerung mussten, sondern sich stets in der regulären Spielzeit behaupteten.

Florian Badstübner hat den Platz soeben inspiziert, aber noch keine Entscheidung getroffen. Diese soll erst beim Warmmachen der beiden Teams fallen.

Ob das vierte und letzte Viertelfinale des DFB-Pokals 2023/24 heute Abend über die Bühne gehen kann, ist aktuell noch nicht ganz sicher. Heftige Regenschauer und Niederschläge sorgten dafür, dass im Saarbrücker Ludwigspark der Rasen komplett unter Wasser stand. Aktuell arbeiten FCS-Verantwortliche mit Laubbläsern daran, den Platz freizubekommen. Gegen 17:00 Uhr hieß es zwar, dass die Partie angepfiffen werden kann. Inzwischen ist eine Spielabsage aber wohl nicht mehr gänzlich auszuschließen. Vermutlich wird erst die Platzbegehung des Unparteiischen Gewissheit bringen.