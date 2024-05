Die Bilanz spricht derweil für die Werkself, die 30 der bisherigen 63 Pflichtspiele gegen Kaiserslautern siegreich gestalten konnte (zwölf Remis, 21 Niederlagen). Die Rheinländer gewannen fünf der letzten sechs Duelle mit den Pfälzern (eine Niederlage) und besiegten den FCK letztmalig in der Saison 2014/15 im Achtelfinale vom DFB-Pokal mit 2:0 nach Verlängerung. Aber: In beiden Aufeinandertreffen beider Teams im DFB-Pokal kamen zuvor die Roten Teufel weiter (2010 und 2014).

Der 1. FC Kaiserslautern, der zwischenzeitlich in der 2. Bundesliga akut abstiegsgefährdet war, hat zuletzt immerhin wieder etwas Selbstvertrauen tanken können. Die Roten Teufel, die mit der zweitschwächsten Zweitliga-Defensive der Saison 2023/24 in dieses Endspiel gehen, gewannen drei der letzten vier Ligaspiele (eine Niederlage). Bereits im Halbfinale erwies sich Trainer Friedhelm Funkel überdies als Taktikfuchs. Auswärts in Saarbrücken, wo mehrere Bundesligisten ins offene Messer liefen, überraschten die Roten Teufel mit einem giftigen Defensivkonzept und schlugen den Drittligisten ein Stück weit mit den eigenen Waffen.

Bayer Leverkusen will heute Abend die Enttäuschung aus dem Europa-League-Finale verarbeiten, als die 51 Spiele lange Ungeschlagen-Serie ausgerechnet in einem Spiel riss, in dem es um einen Titel ging. Außer Frage steht wohl, dass die Ausnahmesaison 2023/24 eine leichte Delle bekäme, wenn die Rheinländer, die gerade erst so mühsam den unliebsamen Titel „Vizekusen“ abstreiften, heute auch noch den Pokalsieg verpassen würden. Ebenfalls außer Frage steht aber, dass es in einem Pokalfinale womöglich noch nie einen derartig haushohen Favorit gab wie die Werkself, die als erste Mannschaft aller Zeiten eine komplette Bundesliga-Saison lang ungeschlagen blieb.

Beide Finalisten mussten auf dem Weg ins Finale übrigens nur einen einzigen Bundesligisten aus dem Weg räumen. Die Werkself feierte im Viertelfinale einen 3:2-Heimsieg über den VfB Stuttgart, während die Roten Teufel bereits in der 2. Hauptrunde auf den 1. FC Köln prallten, den sie vor heimischer Kulisse ebenfalls mit 3:2 niederringen konnten. Zuletzt ließen beide Kontrahenten im Halbfinale nichts mehr anbrennen. Die Schwarzroten warfen souverän Fortuna Düsseldorf raus (4:0). Die Pfälzer siegten mit 2:0 beim 1. FC Saarbrücken.

Die Roten Teufel stellen im Vergleich zum Zweitliga-Saisonfinale (5:0 gegen Braunschweig) auf drei Positionen um: Friedhelm Funkel beordert Jean Zimmer, Ben Zolinski und Jan Elvedi in die Startelf. Draußen bleiben dafür Almamy Touré, Kevin Kraus und Frank Ronstadt (alle drei Bank).

Schauen wir uns die Aufstellungen der beiden Finalisten an. Bei Bayer Leverkusen gibt es nach dem jüngsten 0:3 gegen Atalanta Bergamo im Europa-League-Finale fünf Wechsel: Im Tor übernimmt Lukáš Hrádecký für Matěj Kovář (Bank). Außerdem spielen Jonas Hofmann, Robert Andrich, Patrik Schick und Odilon Kossounou für Josip Stanišić, Piero Hincapié, Amine Adli und Exequiel Palacios (alle vier Bank).

Die Partie heute Abend ist übrigens auch noch für mindestens zwei Bundesligisten von Tragweite. Mit dem Gesamtsieg im Pokal ist schließlich das Ticket für die Europa League verbunden, das allerdings nur von den Pfälzern wahrgenommen werden könnte. Leverkusen ist schließlich bereits für die Champions League qualifiziert, sodass der Platz an die bestplatzierte Mannschaft der Bundesliga gehen würde. In diesem Fall würde Hoffenheim in die Europa League nachrücken und Heidenheim den Platz in der Conference League erhalten. Sogar der Neuntplatzierte SV Werder Bremen dürfte dann noch auf Europa hoffen, falls nächsten Samstag Borussia Dortmund die Champions League gewinnt.

Es handelt sich um die 81. Austragung des Endspiels des wichtigsten deutschen Pokalwettbewerbs. Seit Einführung der Bundesliga könnte mit dem 1. FC Kaiserslautern zum zweiten Mal nach Hannover 96 (1992) ein Zweitligist den DFB-Pokal gewinnen. Mit Alemannia Aachen 1965 und 2004, VfL Bochum 1968, Fortuna Köln 1983, Stuttgarter Kickers 1987, RW Essen 1994, VfL Wolfsburg 1995 und MSV Duisburg 2011 hat es bislang aber schon der ein oder andere Zweitligist bis ins Endspiel geschafft.