62. Benjamin Šeško Leipzig Tooor für RB Leipzig, 2:1 durch Benjamin Šeško

Praktisch aus dem Nichts fällt nun der Anschlusstreffer zum 1:2. Erst blockt 24 noch einen Raum-Scshuss, aber 4 hät den Ball im Spiel, bleibt nach unglücklichem ersten Kontakt in Ballbesitz und spielt dann einen hohen Chip in den Lauf von Šeško. Der bislang so blasse Angreifer startet im perfekten Moment und trifft aus fünf Metern gegen den Lauf von Nübel mit einem platzierten Linksschuss.

60. Eine Reaktion der Roten Bullen bleibt weiterhin aus. Der VfB Stuttgart hat alles unter Kontrolle und muss sich seit dem Seitenwechsel nicht wirklich strecken, um die Sachsen vom eigenen Tor fernzuhalten.

57. Nick Woltemade Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 2:0 durch Nick Woltemade

Stuttgart nimmt das Heft wieder in die Hand und erzielt nun das Tor zum 2:0. Dabei erarbeiten die Schwaben sich mit hohem Pressing den Ball. Woltemade legt am Sechzehner für Demirović ab, läuft selbst in der Box ein, bekommt den Ball postwendend zurück in den Lauf serviert und versenkt den Rechtsschuss aus 13 Metern sehr platziert im langen Eck. Ist das die Vorentscheidung?

55. VAR: Es gibt keinen Elfmeter.



55. Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter.

55. Bei einer hohen Hereingabe von links schraubt sich Woltemade nach oben und nickt aus zwölf Metern per Kopf aufs linke Eck. Vandevoordt ist aber zur Stelle und hat den Ball sicher.

54. Die Schwaben kommen in eine Umschaltsituation, aber der Demirović-Schuss aus 14 Metern wird von Orbán geblockt. Zwar mit dem Arm, aber mit dem angelegten Arm. Kein Strafstoß.

53. Raum findet mit dem ruhenden Ball zwar Bitshiabu, der in Rückenlage aber nicht zum Abschluss kommt. Den zweiten Ball kann Baku anschließend nicht festmachen. Die Roten Bullen haben nach dem Seitenwechsel den Zugriff verloren.

52. Openda nimmt Fahrt auf, aber wieder einmal ist Chabot zur Stelle und klärt mit einer starken Grätsche sicher zur Ecke.

49. Die ersten Minuten der zweiten Hälfte sind bislang sehr taktisch geprägt. Leipzig tastet sich nach vorne, aber der VfB steht defensiv sehr sicher und stellt die Anspielstationen effektiv zu.

46. Die Teams kehren auf den Rasen zurück. Wechsel gibt es noch keine. Weiter geht's mit Durchgang zwei.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Der VfB Stuttgart führt zur Pause mit 1:0 gegen RB Leipzig und stünde nach aktuellem Stand im Finale. Die Partie begann sehr intensiv und beide Teams hatten bereits in der ersten Spielminute ihre erste Offensivaktion. So ließ auch der erste Treffer nicht lange auf sich warten, als Stiller einen spektakulären Volley nach einer schwach von Šeško abgewehrten Ecke aus 18 Metern in die Maschen jagte. Es dauerte etwas, ehe die Roten Bullen sich fingen. Dann kamen die Sachsen allerdings umso druckvoller in der Partie an. Während der VfB praktisch keine nennenswerte Offensivaktion mehr hatte, erarbeitete RBL sich mehrere dicke Chancen, konnte sich für ein sehr engagiertes Spiel jedoch noch nicht mit dem Ausgleich belohnen, der durchaus verdient gewesen wäre. Noch hält die Führung der Schwaben aber.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

43. Benjamin Šeško bleibt weiterhin sehr blass. Bei einer hohen Hereingabe in den Stuttgarter Strafraum verschafft er sich zudem mit den Ellenbogen Platz. Der nächste Leipziger Vorstoß wird somit aufgrund eines Offensivfouls abgepfiffen.

41. RBL bekommt einen vielversprechenden Freistoß aus 20 Metern zentraler Position. Simons und Raum stehen bereit und Letzterer probiert es schließlich auch direkt. Jedoch deutlich drüber.

39. Ein hoher Diagonalball landet im Lauf von Openda, aber Chabot ist einmal mehr eng an seinem Gegenspieler dran und klärt souverän ins Seitenaus, als Openda zum Versuch ansetzt, den Ball quer zu legen. Bislang geht dieses Duell klar an Chabot.

37. Baku zieht vom rechten Flügel aus nach innen und packt dann aus 14 Metern mit links einen Schlenzer aufs lange Eck aus. Nübel kommt nicht mehr dran, aber der Ball verfehlt das Stuttgarter Tor um eine Haaresbreite und landet im Toraus. So langsam aber sicher hätten die Roten Bullen den Ausgleich verdient.

36. Nicolas Seiwald Leipzig Gelbe Karte für Nicolas Seiwald (RB Leipzig)

Seiwald verschätzt sich im Zweikampf mit Karazor und verpasst seinem Gegenspieler den Stempel. Das bringt ihm die erste Gelbe Karte der Partie ein.

35. Doppelchance Leipzig! Da sind die Sachsen wieder, die nun gleich zwei dicke Chancen auf den Ausgleich haben. Erst scheitert aber Openda aus zwölf Metern an einem weiteren bärenstarken Reflex von Nübel, ehe Chabot den Nachschuss von Nedeljković per Kopf abwehrt.

34. Der Leipziger Sturmlauf ebbt im Moment etwas ab. Den Schwaben gelingt es, die Partie ein Stück weit zu beruhigen.

31. Jeltsch köpft eine hohe Flanke von rechts direkt vor die Füße von Simons, dessen Rechtsschuss aus 17 Metern richtig scharf aufs rechte Eck abgefälscht wird. Mit einer starken Flugeinlage sichert sich Nübel den Ball jedoch.

29. Karazor will einen hohen Leipziger Ball in die Tiefe abschirmen, aber Openda setzt giftig nach. Dennoch hält Karazor ihn erfolgreich vom Ball fern, sodass Nübel sofort die Kugel sicher unter sich begraben kann, als sie die Strafraumgrenze überquert.

26. Die Hausherren können kontern, aber alleine gegen drei Gegenspieler kommt Demirović nicht mehr zum Abschluss. Immerhin holt er einen weiteren Eck stoß heraus, der dieses Mal von Šeško per Kopf aber ordentlich zur Seite raus verteidigt wird, sodass nichts weiter anbrennt.

24. Wieder zieht Openda das Tempo an und will Chabot stehen lassen, der seinen Gegenspieler aber mit einem perfekt getimten Tackling vom Ball trennt. Defensiv lässt der VfB bislang nicht allzu viel zu, kommt aber kaum noch zu entlastenden Ballbesitzphasen, geschweige denn eigenen Offensivaktionen.

22. Wieder hat Openda viel Platz bei einem Steckpass, allerdings ist der Belgier einen Tick zu früh gestartet. Abseits.

20. Die Roten Bullen sind auf einmal deutlich präsenter und schnüren den VfB zunehmend im gegnerischen Drittel ein. Eine Raum-Hereingabe von links ist allerdings zu nah vors Stuttgarter Tor gezogen. Nübel fängt den Ball sicher ab.

17. Woltemade leistet sich im Aufbauspiel einen Fehlpass und sofort schickt Simons Openda mit einem Steckpass in die Tiefe, der es dann aber aus zwölf Metern und sehr spitzem Winkel alleine machen muss. Er bringt den Ball zwar flach und wuchtig aufs Tor, aber Nübel steht gut und pariert sicher per Fußabwehr.

15. Die Roten Bullen erarbeiten sich ihren ersten nennenswerten Abschluss, aber Nübel ist gegen den Openda-Rechtsschuss aus 14 Metern aus der Drehung heraus im kurzen Eck rechtzeitig unten und verhindert den Einschlag sicher.

13. Bei einem Einwurf von rechts will sich Woltemade an Bitshiabu vorbei tanken, läuft aber kurz vor der Strafraumgrenze in den Leipziger Spieler hinein. Auch das hat keinen Pfiff zur Folge.

10. Der VAR schaut einmal kurz drauf, aber für einen Strafstoß für die Schwaben ist das deutlich zu wenig. Weiter geht's mit einem Einwurf.

9. Woltemade leitet die Kugel geistesgegenwärtig in den Lauf von Demirović weiter, der sechs Meter vor dem Tor von Bitshiabu sehr rustikal gestört wird, woraufhin Vandevoordt den Abschluss unter Bedrängnis ins Seitenaus parieren kann.

8. Für RBL und Trainer-Debütant ist das jetzt natürlich die kalte Dusche. Noch lässt eine Reaktion der Sachsen allerdings auf sich warten. Der VfB hat den Ballbesitzvorteil auf seiner Seite und gibt weiterhin den Ton an.

5. Angelo Stiller Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Angelo Stiller

Beim fälligen Eckball klingelt es im Tor der Roten Bullen - Stuttgart geht mit 1:0 in Führung. Dabei hat die Leipziger Defensive zunächst alles im Griff, wehrt den ruhenden Ball aber zu fahrig frontal nach vorne in die Mitte ab. Angelo Stiller geht dann aus 18 Metern volles Risiko und knallt den Ball mit einem satten Volley mit rechts oben rechts in den Knick. Nichts zu machen für Vandevoordt.

5. Woltemade geht ins Dribbling und kann von Baku nur per Foul gestoppt werden. Beim fälligen Freistoß chippt Leweling das Leder dann vom rechten Flügel auf den freien Mittelstädt, dessen abgefälschter Volley denkbar knapp über die Querlatte hinweg rauscht.

2. Die Schwaben spielen vom Anstoß weg sofort nach vorne, aber Woltemade bekommt die Kugel nicht auf Demirović quer gelegt. Daraufhin kontert RBL. Chabot klärt aber gegen Openda gerade noch zur Ecke. Der ruhende Ball von Raum wird dann erfolgreich geklärt.

1. Anpfiff in Stuttgart. Die Hausherren treten in ihren weiß-roten Heimfarben an. Die Roten Bullen sind heute ganz in Dunkelblau gekleidet. Los geht's.

1. Spielbeginn

RBL hat nur noch eines der letzten sechs Bundesliga-Spiele gewonnen (drei Remis, zwei Niederlagen). Zwar verteidigten die Roten Bullen stets überzeugend, blieben allerdings in fünf ihrer wettbewerbsübergreifend letzten zehn Pflichtspiele ohne eigenen Torerfolg. Wo der neue Trainer Zsolt Löw also nachjustieren muss, dürfte auf der Hand liegen, zumal der VfB Stuttgart zwar die Heimstärke der Vorsaison ein Stück weit verloren hat – schon jetzt stehen fünf Bundesliga-Heimniederlagen mehr als noch in 2023/24 insgesamt zu Buche –, jedoch vor heimischer Kulisse nach wie vor sehr zuverlässig trifft. Nur in einem der 36 Bundesliga-Heimspiele unter Sebastian Hoeneß blieb der VfB bislang torlos.

RB Leipzig hat sich in den letzten Jahren zur absoluten Pokalmannschaft gemausert. Die Roten Bullen, die den Wettbewerb in 2022 und 2023 schon zwei Mal hintereinander gewinnen konnten, setzten sich zwar nicht immer in der regulären Spielzeit durch, haben sich allerdings in 22 ihrer letzten 24 Spiele im DFB-Pokal stets behauptet. Behalten die Sachsen auch in Stuttgart heute Abend die Oberhand, stünden sie zum fünften Mal binnen sieben Jahren im großen Finale.

Der VfB Stuttgart feierte im Viertelfinale des DFB-Pokals einen 1:0-Heimsieg gegen den formstarken FC Augsburg, verlor anschließend in der Bundesliga aber komplett den Faden. Auf einen 2:1-Auswärtssieg in Dortmund folgten gleich sechs sieglos Ligaspiele in Folge (zwei Remis, vier Niederlagen). Damit rutschte der amtierende Vizemeister auf Rang elf der Tabelle ab. Soll es mit der erneuten Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb klappen, muss also vermutlich der Gesamtsieg im DFB-Pokal her.

Die Bilanz spricht grundsätzlich für die Sachsen, die neun der bisherigen 13 Pflichtspiele gegen den VfB Stuttgart gewannen (zwei Remis, zwei Niederlagen). Nachdem RB Leipzig aber zunächst keines der ersten elf Duelle gegen die Schwaben verloren hatte, gab es ausgerechnet in den letzten beiden Partien die ersten zwei Niederlagen – beide auswärts in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, wo die Weiß-Roten sich zuletzt im Januar in der Bundesliga mit 2:1 behaupteten.

Bei RB Leipzig wurde Marco Rose beurlaubt, für den bis Saisonende der ehemalige Tuchel-Assistent Zsolt Löw auf der Trainerbank übernimmt. Der 45-Jährige vollzieht im Vergleich zur 0:1-Niederlage in Mönchengladbach, die Rose den Job kostete, drei Wechsel: Kosta Nedeljković, Arthur Vermeeren und Benjamin Šeško erhalten den Vorzug vor Lukas Klostermann, Christoph Baumgartner und Amadou Haïdara (alle drei Bank).

Schauen wir uns direkt an, wie beide Teams es personell angehen. Sebastian Hoeneß reagiert auf die jüngste 0:1-Niederlage bei Eintracht Frankfurt mit nur einer Veränderung an seiner Startelf: Für Chris Führich (Bank) startet heute Nick Woltemade.

Gesucht wird der Finalgegner von Drittligist Arminia Bielefeld, womit die Favoritenrolle für das Endspiel schon vorzeitig geklärt wäre. Sowohl die Schwaben als auch die Sachsen – beide mussten zuletzt einige Rückschläge hinnehmen – haben damit die große Chance, sich die Saison 2024/25 mit dem Gesamtsieg im DFB-Pokal zu retten. Zuvor gilt es aber, dieses Halbfinale zu überstehen.