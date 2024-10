45. +5 Halbzeitfazit:

Von wegen verflixte 2. Runde: Der FC Bayern überrolt Mainz 05 in der 1. Halbzeit und führt schon zur Pause überlegen mit 4:0. Vom Anpfiff an machte Bayern im ersten Durchgang sofort Druck und schockte die 05er schon nach 90 Sekunden mit dem 0:1 durch Musiala. Danach ließen die Münchner einige Chancen ungenutzt, erhöhten dann aber im richtigen Moment erneut durch Musiala auf 0:2 (37.). In der Schlussphase fiel Mainz daraufhin kurzzeitig auseinander und kassierte in der Nachspielzeit gegen die unaufhaltsame FCB-Offensive auch noch zwei weitere Tore von Sane (45+1) sowie Musiala (45+4), der vor der Paus auch noch seinen dritten Treffer erzielte.

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Jamal Musiala Bayern Tooor für Bayern München, 0:4 durch Jamal Musiala

Doppelschlag in der Nachspielzeit! Abermals sind die Bayern viel zu schnell für Mainz und rauschen nun in Überzahl und mit Sané durch das Mittelfeld. Nach einem Querpass von Laimer schießen sich daraufhin Kohr und Zentner unglücklich selbst ab. Musiala staubt ab und versenkt den Ball aus kurzer Distanz.

45. +3 Moritz Jenz Mainz Gelbe Karte für Moritz Jenz (1. FSV Mainz 05)

Jenz will Kane einfach nur stoppen und nimmt dafür auch die Gelbe Karte in Kauf.

45. +1 Leroy Sané Bayern Tooor für Bayern München, 0:3 durch Leroy Sané

Der Bayern-Express rollt über Mainz und zum 0:3! Nach einer Ecker der 05er kontern die Gäste im 6. Gang und überlaufen alle Mainzer. Links wird Davies am Sechzehner bereits umgestoßen, woraufhin Sané aber den Abpraller aufnimmt und mit links einschiebt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44. Sobald Sané, Musiala oder Gnabry das Tempo anziehen, ist die Mainzer Abwehr überfordert. Die Ballsicherheit und das Kurzpassspiel der Bayern ist für die Mainzer einfach ein Level zu hoch.

43. Konrad Laimer Bayern Gelbe Karte für Konrad Laimer (Bayern München)

Laimer unterbindet einen möglichen Konter der Hausherren mit einem taktischen Foul am Mittelkreis.

42. Fällt auch noch das 0:3 vor der Pause? Die München haben Interesse an der Vorentscheidung und bleiben weiter nur in der Gefahrenzone der Mainzer.

40. Für die 05er wird's jetzt sehr schwer. Bayern legt ausgerechnet in der Phase das 0:2 nach, in der Mainz erstmals selbst für mehr Torgefahr sorgen konnte.

37. Jamal Musiala Bayern Tooor für Bayern München, 0:2 durch Jamal Musiala

Jetzt legt Bayern nach! Sané flankt von rechts mit Übersicht ins Zentrum. Kane scheitert erst per Kopfball an Zentner, doch Musiala geht mit und köpft den Abpraller ins Netz. Der Treffer hat allerdings einen Beigeschmack: Musiala steht in abseitsverdächtiger Position...

35. Rund zehn Minuten vor der Pause muss der FCB in Mainz nun mehr arbeiten, als in den ersten Minuten, als das Spiel nur auf ein Tor ging. Ein 0:2 würde Kompany sicher beruhigen.

33. ...erspielt sich Chancen! Mwene löffelt den Ball von links sehenswert mit dem Außenrißt auf die rechte Seite. Am Pfosten läuft Caci ein und knallt den Ball mit vollem Risiko gegen das Außennetz.

33. Wie sicher ist die Bayern-Abwehr heute? Nach ein paar unnötigen Fehlern im Spielaufbau traut sich Mainz langsam mehr zu und...

31. Nächste Großchance für Bayern! Sané ist nach einem Pass an linke Strafraum-Kante sofort frei durch und läuft sich in Zentner fest. Der Mainzer Keeper spielt aufmerksam mit uns ist als Erster am Ball.

29. Der erste zarte Vorstoß von Mainz 05! Sieb dreht sich vor dem Bayern-Strafraum um die eigene Achse und prüft Neuer mit einem Flachschuss aus der Drehung. Neuer geht sehr früh auf die Knie und fängt den Ball am Boden liegend ab.

27. Pfosten! Jetzt macht der FCB fast das 0:2: Gnabry geht nach einem Schuss von Sané auf den Torhüter-Abpraller und haut den Ball aus kurzer Distanz zu überrascht gegen das linke Alu. Danach scheitert Gnabry auch noch beim Rebound vom Pfosten und läuft nur ins Toraus.

25. Auch wenn ohne VAR der mögliche Elfmeter ausbleibt, macht Bayern weiter Druck. Die Mainzer stecken tief im eigenen Strafraum fest und können momentan keine Entlastung schaffen.

23. ...fordert Bayern einen Elfmeter! Musiala ist zu schnell für die FSV-Abwehr wird im linken Strafraum-Eck von Caci gelegt. Ein Treffer ist zu erkennen, doch ein Pfiff folgt nicht.

22. Schiri Stegemann muss derzeit aufpassen, dass ihm das Spiel nicht entgleitet. Die Spieler testen gerade ihre Grenzen aus und gehen bei den Zweikämpfen teilweise sehr hart rein. Außerdem...

20. Dominik Kohr Mainz Gelbe Karte für Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05)

Kohr will Musiala bei einem Gegenstoß stoppen und holt den Bayern-Youngster mit einem harten Foul von den Beinen. Klare Gelbe.

18. Nach knapp vier Minuten Pause kann Zentner mit einem Pflaser über dem Auge weiterspielen.

17. Zentner blutet an einem Cut an der Schläfe und muss länger behandelt werden. Das Mainzer Publikum spendet aufmunternden Applaus und feiert seinen Schlussmann mit Fangesängen.

15. Unglücklicher Crash! Kane will einen scharfen Pass von Davies kurz vor Zentner ins Tor chippen und trifft den FSV-Keeper dabei unabsichtlich mit der Fußsohle im Gesicht. Kane will noch über Zentner hinwegspringen, kann den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Keeper der Mainzer muss länger behandelt werden.

14. Sieb löst sich bei einem Steilpass auf der linken Seit und ist erstmal ein paar Meter von Kim und Co. entfernt. Als die FSV-Fans schon auf mehr hoffen, geht allerdings die Fahne hoch: Abseits.

12. Kohr trifft Davies an der linken Außenbahn und geht mit Anlauf nur in den Körper. Schiri Stegemann ermahnt den Mainzer schon jetzt letztmals, bei der nächsten Aktion gibt es Gelb!

11. Mainz darf aber auch auf Ballverluste hoffen! Caci stresst Kim an der linken Eckfahne und setzt immer wieder nach. Der Südkoreaner kann die Kugel nicht wegschlagen, profifiert dann aber von einem Stürmerfoul des Mainzers.

10. Der FC Bayern steht nach zehn Minuten sogar bei fast 90 Prozent Ballbesitz.

7. Dominanter Start der Kompany-Elf! Der FCB hat den Ball und die Spielkontrolle. Mainz will trotz des frühen Rückstands aber mutig bleiben und läuft die Bayern-Abwehr möglichst früh an.

5. Sorgt der Rekordmeister jetzt schnell für klare Verhältnisse? Mainz muss aufpassen, sonst droht auch noch der zweite Einschlag. Der FC Bayern ist der Anfangphase sehr griffig und sofort auf Betriebstemperatur.

2. Gerade mal rund 90 Sekunden sind auf der Uhr, als Zentner im FSV-Tor erstmals hinter sich greifen muss. Traumstart der Münchner!

2. Jamal Musiala Bayern Tooor für Bayern München, 0:1 durch Jamal Musiala

Die Mainzer sind noch gar nicht richtig auf dem Platz und schon steht es 1:0 für Bayern! Davies erhöht über die linke Seite das Tempo und holt Kane im Sechzehner mit dazu. Nach einem schnellen Steilpass des Engländers zieht Musiala durch und schiebt den Ball ganz locker unten rechts ein!

1. Das Spiel läuft! Der FCB stößt an und trägt heute dunkle Trikots. Die Mainzer tragen ihr rotes Heimtrikot. Schiri ist Sascha Stegemann. Wichtig: Es gibt keinen VAR!

1. Spielbeginn

Zieht der FC Bayern mal wieder ins Achtelfinale ein oder können die Mainzer den Rekordsieger ärgern? Gleich erfahren wir mehr!

Beim FCB gibt es nach dem Bochum-Sieg mehr Rotation: Dier läuft in der Innenverteidigung neben Kim und vertritt den angeschlagenen Upamecano. Dazu gibt es mit Sané und Gnabry zwei frische Flügelstürmer. Coman und Olise erhalten hingegen eine Pause.

In der Offensive muss FSV-Trainer Henriksen heute allerdings Burkardt verzichten, der nach dem 1:1 in der Liga gegen Gladbach mit einer Oberschenkelverletzung ausfällt. Sieb läuft als Ersatzmann auf und ist im 3-4-2-1 der Mainzer die einzige Sturmspitze. Außerdem spielt im linken offensiven Mittelfeld Vidović anstelle von Lee.

Die Mainzer träumen derweil von einem Pokalcoup vor ausverkauftem Haus, oder wollen zumindest mit einem guten Auftritt die letzte Klatsche gegen die Bayern vergessen machen: Im vergangenen Frühjahr ging der FSV 05 in München mit 1:8 unter. „Das war kein Vergnügen damals, aber ich habe nie Angst“, sagte Trainer Bo Henriksen, der mit seinem Team die zuletzt anfällige Bayern-Abwehr auch unter Druck setzen will: „Wenn sich eine Chance ergibt, werden wir attackieren.“

Nach der bitteren 1:4-Pleite beim FC Barcelona ist das Duell mit den Mainzern für Bayern die nächste Möglichkeit neues Selbstvertrauen zu tanken. In der Liga erholte sich der FCB bereits am vergangenen Wochenende mit einem souveränen 5:0-Sieg beim VfL Bochum.

Beim FSV Mainz 05 ist der FC Bayern der haushohe Favorit. Trotzdem schwingt beim Spiel in Rheinhessen auch etwas Stolpergefahr mit: Die Münchner verabschiedeten sich in den vergangen vier Saisons gleich dreimal schon in der 2. Runde und wollen diese nicht Bayern-like Statistik heute unbedingt aufpolieren. „Die Vergangenheit können wir nicht beeinflussen, der Fokus liegt auf uns“, sagte FCB-Trainer Vincent Kompany.