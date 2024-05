76. Die Schlussviertelstunde läuft. Momentan schaffen es die Grün-Weißen wieder etwas besser, das Spiel vom eigenen Tor fernzuhalten.

73. Der FCB tauscht doppelt. Für Bühl und Damnjanović kommen Dallmann und Lohmann.

69. Neue Spielerin bei den Norddeutschen: Für Endemann übernimmt Jónsdóttir.

68. Sveindís Jónsdóttir Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Sveindís Jónsdóttir

68. Vivien Endemann Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Vivien Endemann

67. Wieso nicht? Huth zieht einfach mal aus der Distanz ab, verfehlt aber klar.

64. Bühl prüft Frohms: Eine leicht missglückte Kopfballabwehr der Wölfinnen landet vor den Füßen von Bühl. Deren Direktabnahme mit links entschärft Frohms im rechten Eck.

61. Die Bayerinnen werden sichtbar stärker. Nun kommen auch die ersten Topchancen dazu. Wie lange hält die VfL-Abwehr stand?

58. Wichtige Tat von Frohms! Die Wolfsburger Keeperin muss nun mal ihre ganze Klasse zeigen. Bühls Ecke drückt Schüller aus acht Metern per Kopf auf den Kasten. Frohms fährt die rechte Pranke aus und pariert famos.

55. Grohs muss ran. Eine Ecke, die mit viel Schnitt aufs Tor fliegt, schnappt sich die Torfrau energisch gegen die heranrennende Oberdorf.

52. Wolfsburg kommt zur nächsten Ecke. Diesmal bringt der Standard aber nichts ein.

49. Lena Oberdorf Wolfsburg Gelbe Karte für Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg)

Für ein Foul im Mittelfeld sieht Oberdorf nachträglich Gelb.

49. In den ersten Augenblicken nach dem Seitenwechsel versuchen die Süddeutschen, aktiver zu werden. Sie generieren mehr Ballbesitz und pressen deutlich aggressiver.

46. Mit einem Wechsel bei den Deutschen Meisterinnen geht es weiter. Für Naschenweng ist nun Hansen mit dabei.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Pause in Köln, im DFB-Pokalfinale liegt der FC Bayern München mit 0:2 gegen den VfL Wolfsburg zurück. Nach anfänglich zurückhaltenden Minuten beider Teams übernahmen die Wölfinnen das Kommando. Einigen (Halb-)Chancen folgte schließlich das 0:1 durch Brand, begünstigt durch einen dicken Fehler von Torhüterin Grohs. Auch im Anschluss waren die Grün-Weißen das deutlich bessere Team, erarbeitete sich die eine oder andere Möglichkeit. Erfolgreich war nach 40 Zeigerumdrehungen schließlich Janssen, die eine Ecke ins Tor köpfte. Der VfL zeigt bislang eine starke Leistung, die Münchnerinnen dagegen enttäuschen bis dato auf ganzer Linie. Mal sehen, was hier noch für sie geht. Bis gleich!

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Auch in der Nachspielzeit sind es nur noch die VfL-Frauen, die Ballbesitz generieren. Es wird allerdings wohl erst mal bei diesem 0:2 bleiben.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43. Damit kassiert die Straus-Elf den nächsten Nackenschlag. Können sie vor der Halbzeit noch etwas ausrichten?

40. Dominique Janssen Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 0:2 durch Dominique Janssen

Und nach dem ruhenden Ball klingelt es zum zweiten Mal! Huths Standard köpft Janssen ungefähr vom Elfmeterpunkt stark oben in die Maschen. Grohs streckt sich, kommt aber nicht mehr heran.

40. Wenig später ist Endemann dann fast zur Stelle! Mit dem Außenrist passt Brand von links halbhoch vor den Fünfer. Endemann trifft die Pille nicht richtig, wird zudem geblockt. Ecke...

39. Infolge einer bayerischen Ecke rollt der Konter. Bis in den Strafraum kommen die Wolfsburgerinnen, dann läuft sich Endemann fest.

36. Giulia Gwinn FC Bayern Gelbe Karte für Giulia Gwinn (Bayern München)

Gwinn bekommt einen Einwurf gegen sich gepfiffen, schmeißt den Ball auf dem Boden und schimpft in Richtung Schiedsrichterin. Referee Schwemmer zückt dafür Gelb.

36. Zum ersten Mal muss Frohms richtig eingreifen. Harder wird vom Zentrum etwas nach links herausgetrieben. Ihren Schuss aus 17 Metern aufs lange Eck greift sich Frohms mühelos.

35. Glück im Unglück: Die künftige Münchnerin Oberdorf kann weitermachen.

33. Riesenmöglichkeit für die Niedersächsinnen! Eine Ecke von links landet am Fünfmeterraum auf dem Kopf von Oberdorf. Aus kurzer Distanz nickt sie Grohs an, setzt dann nach und knickt um. Oberdorf muss am Knie behandelt werden - hoffen wir, dass da nichts Schlimmeres passiert ist.

30. Über halbrechts schickt Oberdorf Pajor in die Spitze. Weil die Stürmerin nicht optimal zum Tor steht, will sie in die Mitte zieht - Viggósdóttir klärt als letzte Frau aber klasse.

27. Eine echte Chance können die Münchnerinnen noch nicht verzeichnen. Das Angriffsspiel lahmt völlig.

24. Und dann gibt's die Großchance aufs 0:2! Nach Einwurf von rechts kommt Oberdorf dank einer Körpertäuschung in eine gute Schussposition. Aus 14 Metern scheitert sie von halbrechts an der gut reagierenden Grohs.

23. Es bleibt dabei: Die Wolfsburgerinnen haben weiterhin Oberwasser. Trotzdem gab es seit dem Tor auf beiden Seiten keine nennenswerte Aktion mehr.

20. Der Rückstand sitzt den Deutschen Meisterinnen in den Knochen. Seit rund 15 Minuten kommt offensiv praktisch nichts.

17. Die Führung nach einer knappen Viertelstunde geht in Ordnung. Nachdem die ersten Minuten ein Abtasten waren, zogen die Grün-Weißen das Tempo ordentlich an. Getroffen hat mit Brand die bisher auffälligste Akteurin auf dem Feld.

14. Jule Brand Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Jule Brand

Grohs patzt - und Wolfsburg führt! Die Wölfinnen erobern den Ball tief in der gegnerischen Hälfte. Oberdorf passt kurz zu Brand, die es aus 21 Metern von links mit einem Schlenzer probiert. Den eigentlich harmlosen Aufsetzer lässt die abtauchende Grohs über die Finger ins Netz gleiten.

12. ...und da wird es brandgefährlich! Brands Ecke auf den ersten Pfosten bugsiert Pajor aufs kurze Eck. Per Fußabwehr rettet Grohs soeben.

11. Außennetz! Wieder initiiert Brand, die über links an die Torauslinie läuft. Ihre Hereingabe fälscht Viggósdóttir zur Ecke ab...

9. Der VfL wird gefährlicher. Erst taucht Brand links in der Box auf, ehe sie sich raustreiben lässt. Ihren Pass in die Halbspur nimmt Endemann mit - die flache Flanke der 22-Jährige findet am Fünfer aber keinen Abnehmer.

7. Auf der Gegenseite macht Brand Dampf. Über Umwege gelangt die Kugel dann nach halbrechts zu Huth, deren Schuss allerdings geblockt wird.

6. Die erste Annäherung gehört dem FCB. Naschenweng setzt sich auf der linken Außenbahn gut durch, tunnelt im Sechzehnmeterraum ihre Gegenspielerin. Dabei legt sie sich den Ball aber zu weit vor, Frohms packt zu.

4. Die ersten Minuten verlaufen relativ ruhig. Noch geht kein Team mit größerem Risiko zu Werke.

1. Auf geht's!

1. Spielbeginn

Die Niedersächsinnen bezwangen den 1. FFC Turbine Potsdam (2:0), den SV Werder Bremen (5:0), die TSG 1899 Hoffenheim (3:0) und die SGS Essen. Damit standen ein Zweit- und drei Bundesligisten auf ihrem Programm. Ein Vorteil?

Werfen wir einen Blick auf den Weg beider Vereine im diesjährigen Pokalwettbewerb. Die Roten schlugen nacheinander die SG Andernach (2:0), Kickers Offenbach (6:0), Carl-Zeiss-Jena (3:0) und im Halbfinale in einem Elfmeterkrimi die Eintracht aus Frankfurt (3:1 i. E.). Dieses Jahr dürften sie besonders motiviert sein – in der letztjährigen Pokalrunde setzte es gegen die späteren Siegerinnen aus Wolfsburg in der Vorschlussrunde vor eigenem Publikum nämlich eine deftige Abreibung (0:5).

Die ersten Verfolgerinnen waren – wie auch im vergangenen Jahr – die Autostädterinnen. Ihr Problem: Im Unterschied zu den Bayerinnen haben sie ganze drei Schlappen in der Liga hinnehmen müssen. Außerdem steht die Defensive längst nicht so sattelfest wie die ihrer Rivalinnen (19:7 Gegentore). Feststeht bereits, dass der VfL die Saison auf dem zweiten Rang beenden wird. Dieser berechtigt immerhin noch zur Champions-League-Qualifikation. Übrigens: In der Königsklasse sind beide Teams in dieser Spielzeit frühzeitig ausgeschieden (Die Süddeutschen in der Gruppenphase, die Norddeutschen in der Qualifikation).

Seit Wochen haben die Münchnerinnen nur noch Grund zum Jubeln. In nationalen Wettbewerben haben sie seit dem 10. Spieltag (1:1 beim 1. FC Nürnberg) nur noch Siege eingefahren. Kein Wunder, dass selbst die heutigen Gegnerinnen aus Wolfsburg mit diesem Triumphzug in der Bundesliga nicht mehr mithalten konnten. Seit dem vergangenen Wochenende (2:1 bei Bayer 04 Leverkusen) steht nämlich fest: Die FCB-Damen verteidigen ihren Meistertitel, sind zwei Begegnungen vor Schluss mit sieben Zählern Vorsprung nicht mehr einzuholen.