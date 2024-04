66. Maximilian Arnold bringt einen Eckstoß von der rechten Seite mit ganz viel Schnitt vor das Tor. Jonas Omlin passt sehr gut auf und pflückt das Leder sicher aus der Luft.

65. Bereits vor der Begegnung verspielten die Wölfe 20 Punkte nach Führung. Jetzt bleiben ihnen noch knapp 25 Minuten, um keine weitern dazukommen zu lassen.

63. Wolfsburg wirkt durchaus geschockt von dem schnellen Doppelschlag der Borussia. Von dem kontrollierten Auftritt aus der ersten Hälfte ist nicht mehr viel zu sehen.

60. Nathan N'Goumou, der im zweiten Durchgang die Seiten mit Franck Honorat getauscht hat, hat mit seinem fünften Saisontreffer für richtig gute Stimmung im Gästeblock gesorgt.

58. Nathan N'Goumou M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:2 durch Nathan N'Goumou

Die Borussia dreht das Spiel! Erneut machen sich die Rheinländer zielstrebig über die linke Seite auf den Weg nach vorne und dieses Mal ist es richtig gut gespielt. Pléa bedient Honorat, der mit dem Ball am Fuß nach innen zieht und das Auge für N'Goumou hat. Der Franzose legt sich den Ball mit dem ersten Kontakt gut vor und schließt mit dem zweiten von halbrechts im Strafraum trocken ab. Der Ball schlägt unten links im Netz ein.

57. Ralph Hasenhüttl reagiert umgehend auf die neue Ausgangslage und bringt mit Lovro Majer und Amin Sarr zwei frische Kräfte für den Angriff.

57. Lovro Majer Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Lovro Majer

57. Tiago Tomás Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Tiago Tomás

57. Amin Sarr Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Amin Sarr

55. Das 1:1 ist ausgehend von den Spielanteilen und der Anzahl der Abschlüsse nicht unverdient. Trotzdem ist es wenig überraschend, dass bei der heute unkreativen Offensivleistung ausgerechnet ein abgefälschter Distanzschuss für den Torerfolg gesorgt hat.

53. Ko Itakura M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:1 durch Ko Itakura

Ein Distanzschuss sorgt für den Ausgleich! Bei den Gästen geht es zunächst über die linke Seite nach vorne. Von dort geht der Ball nach innen zu Itakura. Der Japaner probiert es aus der zweiten Reihe einfach mal und zieht wuchtig mit dem rechten Spann ab. Eigentlich scheint der Schuss komplett ungefährlich. Allerdings fälscht Jenz den Ball noch mit seinem rechten Knie ab und verpasst dem Schuss damit eine Richtungsänderung. Deswegen schlägt der Ball am Ende unhaltbar für Pervan im linken Eck ein.

51. Das Bild auf dem Platz hat sich auch nach dem Wiederanpfiff nicht sonderlich verändert. Gladbach ist weiter enorm bemüht den Ausgleich zu erzielen, aber kommt einfach nicht richtig durch.

48. Svanberg köpft den Ball vor dem gegnerischen Strafraum zu Wimmer. Der Österreicher schließt direkt ab. Sein Volley aus etwa 20 Metern tickt noch mehrfach auf, ehe Omlin sicher pariert.

46. Weiter geht's! Beide Teams kehren personell unverändert zurück auf den Rasen. Gerade bei Gerardo Seoane dürfte sich aber schon Gedanken machen wie er für mehr Schwung sorgen kann und hat mit Jordan Siebatcheu und Tomáš Čvančara beispielsweise noch zwei Stürmer draußen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Der VfL Wolfsburg führt zur Pause mit 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Ausschlaggebend dafür ist die Kaltschnäuzigkeit der Gastgeber, die in Person von Ridle Baku mit dem ersten eigenen Torschuss direkt in Front gingen. Ansonsten kontrollierten die Niedersachsen das Geschehen mit etwas mehr Ballbesitz und einer stabilen Defensivarbeit. In der Offensive blieb es abgesehen vom bislang goldenen Treffer aber meist nur bei gelungenen Ansätzen. Die Fohlen haben sich von dem frühen Rückstand schnell erholt und nicht wirklich geschockt gewirkt. Allerdings fehlte es den Rheinländern im Angriff komplett an Ideen wie sie sich gegen die meist gut organisierte VfL-Abwehr Chancen erspielen können und auch die Standards waren im ersten Abschnitt noch keine echte Waffe. Für die zweite Hälfte ist also auf beiden Seiten noch Luft nach oben.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Patrick Wimmer Wolfsburg Gelbe Karte für Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)

Patrick Wimmer stoppt einen Offensivausflug von Nico Elvedi bereits im Mittelfeld und wird dafür zu Recht verwarnt.

45. 60 Sekunden kommen im ersten Durchgang oben drauf. Da es kaum Unterbrechungen gab, ist das auch völlig ausreichend.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Netz führt einen Einwurf relativ schnell gegen noch unsortierte Wolfsburger aus und setzt N'Goumou in Szene. Von links in der Box verzieht der Franzose aber völlig und jagt den Ball einige Meter neben das kurze Eck.

42. Mattias Svanberg übernimmt den fälligen Freistoß aus halblinken 18 Metern. Der SChwede probiert es mit einem wuchtigen Schuss auf das Torwarteck. Jonas Omlin ist aber auf dem Posten und kann mit beiden Händen abwehren.

40. Marvin Friedrich räumt Patrick Wimmer vor dem Strafraum der Gäste ab. Deshalb bietet sich den Wolfsburgern jetzt eine ausgezeichnete Freistoßposition.

38. Bornauw findet im Aufbau keine Anspielstation, dreht nach hinten ab und möchte zu seinem Keeper zurückspielen. Itakura fälscht den Pass mit einer guten Grätsche ab und bringt damit Pléa in die Aktion. Links im Strafraum wird der 31-Jährige aber vom zurückgeeilten Bornauw unter Druck gesetzt und kommt aus extrem spitzem Winkel nicht an Pervan vorbei.

36. Das Spiel läuft ohne echte Highlights entspannt vor sich hin. Bei den längeren Ballbesitzphasen wechseln sich beide Mannschaften immer mal wieder ab. Vor den Toren ist aber recht wenig los.

33. Im Moment konzentrieren sich die Wolfsburger darauf aus einer kompakten Defensive heraus zu agieren. Da den Fohlen auf dem Weg nach vorne spätestens im letzten Drittel nicht sonderlich viel einfällt und häufig auch einfach offensives Personal fehlt, haben die Niedersachsen damit alles unter Kontrolle ohne selbst zu glänzen.

30. Die Borussia hat sich von dem frühen Gegentor wirklich nicht aus der Bahn werfen lassen und ist derzeit das aktivere Team. Dabei ist vor allem Franck Honorat sehr umtriebig und bereitet der Wölfe-Abwehr immer wieder Probleme.

27. Sebastiaan Bornauw Wolfsburg Gelbe Karte für Sebastiaan Bornauw (VfL Wolfsburg)

Bornauw will Pléa aus seiner Sicht halbrechts in der VfL-Hälfte bei der Ballannahme unter Druck setzen. Der Stürmer liest die Situation allerdings perfekt, legt sich den Ball mit dem ersten Kontakt am Verteidiger vorbei und hat plötzlich eine große Lücke vor sich. Bornauw verhindert mit einem taktischen Vergehen aber direkt das es gefährlich wird. Folgerichtig sieht der Belgier obendrein noch Gelb.

24. Die Anfangsphase der Wolfsburger war mit vielen Positionsrochaden, teils gutem Kombinationsspiel und dem frühen Treffer durchaus vielversprechend. Im Moment übernimmt Mönchengladbach aber etwas mehr die Kontrolle.

21. Ein Eckstoß sorgt fast für den Ausgleich! Honorat bringt den Ball von der rechten Seite aus hoch in die Mitte. Dort kommt Wöber im Gedränge an den Ball und köpft ihn nur knapp links neben den Kasten. Pervan hätte da keinerlei Abwehrchance gehabt.

18. Ridle Baku macht einen richtig engagierten Eindruck und ist an den meisten gelungenen VfL-Aktionen beteiligt. Dieses Mal setzt sich der 25-Jährige im Laufduell gegen Luca Netz durch. Dadurch kommt er halbrechts im Strafraum an den Ball, macht noch einen Schritt nach innen und zieht dann ab. Luca Netz bleibt aber in der Aktion und kann den Schuss in Zusammenarbeit mit Marvin Friedrich blocken.

16. Franck Honorat zirkelt einen Freistoß aus halblinker Position aus recht großer Entfernung hoch in die Box. Die Flanke gerät allerdings etwas zu weit, sodass der Ball bei Pavao Pervan landet.

13. Situativ versuchen die Gladbacher ganz früh Druck zu machen. Wolfsburg zeigt sich aber sehr ballsicher und löst sich meist spielerisch aus den gegnerischen Pressingsituationen.

11. Gerardo Seoane machte im Vorfeld klar, dass es für sein Team heute vor allem darum gehe in der Defensive endlich mal stabil zu stehen. Dieser Plan hat sich bereits nach wenigen Minuten erledigt. Die Borussia versucht aber immerhin eine offensive Reaktion auf den Rückstand zu zeigen.

9. Aus Sicht der Wolfsburger hätte das Heimdebüt von Ralph Hasenhüttl wohl nicht besser beginnen können. Für Ridle Baku ist der Treffer derweil sein erster Scorer in der laufenden Saison.

7. Ridle Baku Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Ridle Baku

Mit dem ersten eigenen Torschuss gehen die Gastgeber in Führung! Tiago Tomás hat auf dem rechten Flügel erschreckend viel Freiraum und wird perfekt von Mattias Svanberg bedient. Anschließend behält der Portugiese die Übersicht und bringt den Ball flach zurück in Richtung Elfmeterpunkt. Dort wird auch Ridle Baku komplett alleine gelassen und vollstreckt mit dem rechten Innenrist sicher in das untere rechte Eck.

5. Hasenhüttl, der letzte Woche noch mit einer Fünferkette spielen ließ, hat die Wölfe heute in seine bevorzugten 4-2-2-2 auf das Feld geschickt. Dabei bekleidet Gerhardt etwas überraschend den Posten als Linksverteidiger. Auf der Doppelsechs agieren Arnold und Svanberg. Davor agieren Wimmer und Baku sehr frei und in vorderster Front sollen Tiago Tomás und Wind für Unruhe sorgen.

3. Franck Honorat kriegt rechts vor dem Strafraum den Ball, lässt Yannick Gerhardt einfach stehen und sucht aus halbrechten 14 Metern den Abschluss. Der Schuss gerät allerdings zu zentral. Deshalb kann Pavao Pervan den Ball wegfausten.

1. Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen heute in Dunkelgrün. Wolfsburg hält in den hellgrünen Heimtrikots dagegen.

1. Spielbeginn

Der direkte Vergleich spricht in jüngerer Vergangenheit klar für die Borussia, die in den letzten acht Duellen in der Liga ungeschlagen blieben. Im Hinspiel erzielten sie mit einem 4:0 sogar ihren höchsten Saisonsieg. Allerdings ist mit Ralph Hasenhüttl quasi ein Angstgegner der Fohlen auf der Gegenseite verantwortlich. Der neue VfL-Coach verlor keins seiner sechs Aufeinandertreffe gegen die Fohlen.

Mönchengladbach liegt in der Tabelle nur aufgrund des minimal besseren Torverhältnisses vor den punktgleichen Wolfsburgern auf dem 13. Rang. Der Trend zeigt bei der Borussia mit fünf sieglosen Partien hintereinander jedoch eher nach unten. Da Mainz und auch Köln gestern Siege feiern konnten, beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz aktuell nur fünf und der auf einen direkten Abstiegsplatz sechs Zähler. Dementsprechend gilt es für Rheinländer schnellstmöglich zurück in die Spur zu finden. Ansonsten droht das Zittern um den Ligaverbleib bis zur letzten Sekunde.

Für den VfL Wolfsburg war der Dreier in Bremen ein echter Befreiungsschlag. Schließlich war es ihr erster Sieg im Jahr 2024 nach zuvor elf sieglosen Begegnungen und sogar drei Niederlagen nacheinander. Nun soll mithilfe des neuen Trainers auch der Negativlauf von sieben sieglosen Heimspielen in Folge durchbrochen werden. Letztmals durften sich die VfL-Fans nämlich Ende November über einen Erfolg vor heimischer Kulisse freuen. Aus Sicht der Niedersachen wird es also höchste Zeit.

Auch Gerardo Seoane tauscht fünfmal das Personal. Nach der klaren 3:0-Heimpleite gegen den SC Freiburg kommt das jedoch nicht ganz so überraschend. Durch die Hereinnahme von Max Wöber, Marvin Friedrich und Stefan Lainer dürfte die Borussia in der Defensive wohl mit einer Fünferkette auflaufen. Zudem darf Nathan N'Goumou für Robin Hack ran und Alassane Pléa feiert seine langersehnte Rückkehr in die Startelf, nachdem er in der Vorwoche bereits als Joker zum Einsatz kam.

Obwohl der Auftakt unter Ralph Hasenhüttl mit einem 2:0-Sieg in Bremen geglückt ist, wechselt der 56-jährige Österreicher mächtig durch. Gleich fünf Neue stehen bei den Wölfen dadurch in der Anfangsformation. Moritz Jenz, Mattias Svanberg, Tiago Tomás, Patrick Wimmer, der damit sein Comeback nach seiner Sperre feiert, und Jonas Wind beginnen für Maxence Lacroix (Rotsperre), Cédric Zesiger (Gelbsperre), Kevin Paredes, Amin Sarr und Kevin Behrens.