45. +4 Halbzeitfazit:

Der VfB Stuttgart führt zur Pause mit 1:0 und das völlig verdient. Bereits nach acht Minuten klingelte es das erste Mal, doch Guirassy hatte aus einer Abseits-Position getroffen, sodass der Treffer zurückgenommen wurde. In der Folge erspielte sich der VfB teilweise im Minuten-Takt Torchancen und baute zunehmend Druck auf, bis der zweite Guirassy-Treffer kurz vor der Pause nicht zurückgenommen wurde. Direkt danach hatte Heidenheim eine große Chance über Jan-Niklas Beste, dem nach einem langen Sprint aber die Konzentration fehlte, um Alexander Nübel zu schlagen.

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Nach diesem kurzen Schock-Moment lassen die Hausherren die erste Halbzeit kontrolliert ausklingen und halten den Ball in den eigenen Reihen.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

45. Nübel muss im eins-gegen-eins mit Beste alles riskieren, um ein Gegentor zu verhindern. Nach einem simplen Steck-Pass gewinnt Jan-Niklas Beste sein Lauf-Duell gegen Vagnoman und dringt mit der Kugel am Fuß in den Strafraum ein. Sein erster Kontakt sitzt, der zweite verspringt ihm aber minimal, sodass Nübel ihm den Ball vom Fuß grätscht.

44. Der Einsatz ist dem 1. FC Heidenheim auf keinen Fall abzusprechen, doch das Führungs-Tor der Schwaben ist mehr als verdient. Stuttgart hat sich ein klares Übergewicht erspielt und bereits einige größere Chancen herausgearbeitet.

41. Serhou Guirassy Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Serhou Guirassy

Noch vor der Pause belohnt sich der VfB einem Sahne-Treffer. Stiller spielt aus 25 Metern von der linken Seite einen Pass ins Zentrum. Sofort startet er in den Strafraum und erhält nach zwei Hacken-Pässen von Guirassy und Undav die Kugel zurück. An der Grundlinie angekommen legt er die Kugel mit einem flachen Zuspiel ins Zentrum und findet Guirassy, der aus drei Metern nur noch einschieben muss.

40. Im Gegenpressing packt der VfB mit vier Spielern griffig zu und jagt Omar Traoré die Kugel ab. Schnell wird der Ball an den linken Sechzehnerrand gespielt, wo Chris Führich nach einem kurzen Wackler zur Flanke ansetzt. Diese fliegt allerdings an Freund und Feind vorbei.

37. Waldemar Anton eröffnet den nächsten Schwaben-Angriff mit einem strammen Zuspiel ins Zentrum, wo Guirassy die Kugel sofort wieder ablegt und ein langer Ball in die Tiefe erfolgt. Dort hat sich bereits Deniz Undav davongestohlen, kann mit seinem hohen Zuspiel in den Sechzehner aber keinen Mitspieler finden.

34. Pieringer erwischt Waldemar Anton beim Kampf um den Ball unglücklich am Kopf. Der VfB-Akteur braucht einige Momente, um sich von diesem Gesichts-Treffer zu erholen.

33. Alle Feldspieler halten sich gerade in der Hälfte der Gäste auf. Der VfB baut das Spiel mit drei zentralen Akteuren auf und verteilt sich davor klug im Raum, um möglichst viele Anspiel-Stationen zu schaffen. Immer wieder startet ein Spieler in die Tiefe, bricht bei ausbleibenden Zuspiel ab und überlässt den nächsten Tiefenlauf einem Teamkollegen.

30. Chris Führich überrascht Heidenheim mit einer scharfen, flach gespielten Ecke auf den kurzen Pfosten. In letzter Sekunde grätscht Benedikt Gimber einem abschlussbereiten VfB-Spieler die Kugel vom Fuß.

28. Tim Kleindienst spritzt in einen Pass dazwischen und hat auf einmal viel grüne Fläche vor sich. Begleitet wird er von einem Teamkollegen sowie einem VfB-Verteidiger, der zwischen den beiden FCH-Spielern positioniert ist. Am Strafraum angekommen entscheidet sich der Stürmer zu einem Querpass, der ihm misslingt. Möglicherweise wäre an dieser Stelle der eigene Abschluss die bessere Option gewesen.

26. Mittelstädt treibt das Angriffsspiel auf der linken Seite an, wird bei seinem Flanken-Versuch aber erfolgreich von Eren Dinkçi bearbeitet, der das Spielgerät ins Seitenaus lenkt.

24. Jonas Föhrenbach richtet seinen Blick in die Spitze und schlägt von der Position des Linksverteidigers einen hohen Ball, womit er tatsächlich den einlaufenden Tim Kleindienst findet. Der Stürmer kann die Kugel nicht unter Kontrolle bringen und verliert das Leder bevor es brenzlig werden kann.

22. Alexander Nübel geht im eigenen Strafraum großes Risiko und spielt unter Druck einen Fehlpass in die Füße von Marvin Pieringer. Der Torhüter kann von Glück sprechen, dass ausreichend Teamkollegen vor Ort sind und die Gefahr im Keim ersticken.

20. Heidenheim steht kompakt, arbeitet geschlossen und intensiv gegen den Ball, hat aber trotzdem größere Probleme mit dem zielstrebigen Offensivspiel der Gastgeber.

18. Die Wucht des VfB ist bemerkenswert. Auf der linken Seite wird Maximilian Mittelstädt freigespielt. Der Außenbahnspieler wählt den Weg an die Grundlinie und spielt von dort einen Chip-Ball in den Fünfmeterraum, wo Serhou Guirassy am höchste steigt und die Kugel auf den Kasten köpft. Dank des fliegenden Kevin Müllers steht es hier weiterhin 0:0.

15. Die nächste dicke Gelegenheit für den VfB Stuttgart! Deniz Undav lässt sich in den Halbraum fallen und kriegt den Ball zugespielt. Er dreht sich auf und sucht sofort Serhou Guirassy. Mit seinem Sturm-Partner spielt er einen einfachen aber effektiven Doppelpass, der ihn frei vor FCH-Torhüter Kevin Müller auftauchen lässt. Der Schlussmann behält im eins-gegen-eins die Ruhe und pariert mit den Füßen.

11. Mit einem Übersteiger geht Josha Vagnoman am rechten Sechzehnerrand an Jonas Föhrenbach vorbei und setzt von der Grundlinie aus zur Flanke an, die aber direkt in den Armen von Kevin Müller landet.

8. Serhou Guirassy Stuttgart VAR-Entscheidung: Das Tor durch S. Guirassy (VfB Stuttgart) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0

Ein schneller VfB-Angriff endet mit einem Treffer von Serhou Guirassy, der beim Zuspiel von Deniz Undav allerdings hauchzart im Abseits stand.

7. Die Gäste-Spieler wirken in den Anfangsminuten extrem spritzig und voll auf der Höhe. Noch fällt es den Stuttgartern schwer, sich entscheidende Lücken zu erarbeiten.

5. Chris Führich versucht am linken Flügel ins Dribbling zu gehen, wird aber sofort von zwei FCH-Spielern gedoppelt, sodass er abdrehen muss und die Kugel zum Neuaufbau nach hinten spielt.

3. Stuttgart übernimmt sofort die Spielkontrolle und strahlt dank mehrerer kurzer Pässe große Ruhe in Ballbesitz aus.

2. Heidenheim hat Anstoß. Sofort wird ein langer Ball geschlagen und damit die letzte Kette der Schwaben attackiert. Im Anschluss erhalten die Gäste mehrere Einwürfe auf der rechten Seite.

1. Spielbeginn

Felix Zwayer übernimmt die Leitung der heutigen Partie und fungiert zum 30. Mal als Schiedsrichter einer Begegnung mit VfB-Beteiligung. In dieser Saison war er bislang nur bei einem Spiel der Schwaben im Einsatz, der 2:3 Heim-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Im Hinrunden-Duell setzte sich Heidenheim mit 2:0 durch. Punkten die Gäste erneut, wären sie das erste und einzige Team dieser Bundesliga-Spielzeit, welches in beiden Liga-Duellen gegen die Schwaben punktet. FCH-Trainer Frank Schmidt nimmt in seiner Startaufstellung zwei Wechsel vor: Benedikt Gimber kehrt nach einer Gelb-Sperre zurück und verdrängt Tim Siersleben auf die Bank. Außerdem ersetzt Marvin Pieringer seinen Team-Kollegen Nikola Dovedan. Entwarnung gab es zudem bei Jan-Niklas Beste, der seine Adduktoren-Verletzung rechtzeitig in den Griff bekommen hat.

Durch die gestrige Niederlage der Bayern gegen den BVB, erhält Stuttgart mit einem heutigen Sieg die Chance, bis auf einen Zähler an den deutschen Rekordmeister heranzurücken. Im Vergleich zum jüngsten 3:0-Erfolg gegen Hoffenheim rotiert VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß nur auf einer Position: Der zuletzt erkrankte Atakan Karazor nimmt vorerst auf der Bank platz. Nutznießer ist Mahmoud Dahoud, der für die Schwaben erstmals von Beginn an aufläuft.

Seit acht Bundesliga-Spieltagen ist der VfB Stuttgart ungeschlagen, holte 22 von 24 möglichen Punkten und ist gemeinsam mit Leverkusen das erfolgreichste Bundesliga-Team in diesem Zeitraum. Zu Gast ist der Aufsteiger aus Heidenheim, der mittlerweile seit fünf Spieltagen auf einen Dreier wartet (2 Unentschieden, 3 Niederlagen).