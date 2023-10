88. Gonçalo Paciência Bochum Gelbe Karte für Gonçalo Paciência (VfL Bochum)



87. Edimilson Fernandes Mainz Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Edimilson Fernandes

87. Sepp van den Berg Mainz Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Sepp van den Berg

86. Ein weiter Einwurf von da Costa wird vor die Füße vom heranstürmenden Leitsch geblockt. Der will sofort abschließen, wird aber von seinem eigenen Mitspieler irritiert. So kullert sein Abschluss in die Arme von Riemann.

85. Lukas Daschner Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Lukas Daschner

85. Takuma Asano Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Takuma Asano

85. Noah Loosli Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Noah Loosli

85. Keven Schlotterbeck Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Keven Schlotterbeck

84. Bernardo schleicht sich mit nach vorne, dringt mit Ball in den Strafraum auf halblinker Position ein, verpasst dann aber den richtigen Moment für den Abschluss. Im Anschluss wird Gonçalo Paciência bei seinem Abschluss geblockt.

82. Keven Schlotterbeck Bochum Tooor für VfL Bochum, 3:0 durch Keven Schlotterbeck

Bochum führt wieder! Stöger bringt eine Ecke von rechts in Richtung erster Pfosten. Dort kommt Schlotterbeck angeflogen, der aus sieben Metern den Ball in Richtung langes Eck wuchtet. Zentner kommt zwar mit den Fingerspitzen noch an den Ball, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern.

79. Nach einer flüssigen Flachpasskombination will Asano in den Strafraum auf Gonçalo Paciência durchstecken. Der Angreifer wird von zwei Gegenspielern bedrängt und kommt deshalb nicht sauber zum Abschluss. Bochum investiert in dieser Phase mehr!

76. Und die anschließende Ecke wird nicht ungefährlich. Im Zentrum wird der Ball vorerst geklärt, dann kommt Barkok zum Abschluss. Sein Schuss aus 18 Metern wird im Zentrum abgefälscht, sodass Riemann kurz überrascht wird, dann aber doch sicher zupacken kann.

75. Lee bringt eine Flanke von links nahe der Seitenauslinie in den Strafraum, wo da Costa am höchsten steigt und zum Kopfball aus acht Metern kommt. Der wird zur Ecke abgefälscht.

75. Josuha Guilavogui Mainz Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Josuha Guilavogui

75. Brajan Gruda Mainz Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Brajan Gruda

73. Lee steckt klasse auf die linke Seite durch, wo Gruda einstartet. Der Youngster wird eng von Gamboa verfolgt und kann deshalb seine Hereingabe nahe der Grundlinie nicht sauber spielen. Der Ball landet statt im Zentrum bei Onisiwo im Toraus.

71. Jae-sung Lee Mainz Gelbe Karte für Jae-sung Lee (1. FSV Mainz 05)

Der Koreaner unterbindet die schnelle Ausführung eines Bochumer Freistoßes und kassiert dafür die Verwarnung.

69. Die Riesenchance auf die Bochumer Führung! Von links segelt eine Hereingabe genau auf Hofmann, der sich am rechten Torraumeck gegen van den Berg durchsetzt und aus kurzer Distanz abschließt. Zentner macht sich groß und vereitelt die Großchance.

68. Gonçalo Paciência Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Gonçalo Paciência

68. Philipp Förster Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Philipp Förster

68. Philipp Hofmann Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Philipp Hofmann

68. Moritz Broschinski Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Moritz Broschinski

66. Bochum kommt nun nach längerer Zeit mal wieder zu einer längeren Ballbesitzphase, über rechts kann sich dann Gamboa aber nicht durchsetzen. Caci provoziert einen Einwurf für sein Team und unterbricht den Angriff.

64. Mainz wirkt nun wacher! Über links kommen die Rheinhessen in Strafraumnähe, dann wird eine Hereingabe in den Rückram zu da Costa geklärt, der aus 22 Metern sofort volley abzieht. Sein Schuss rauscht aber gute drei Meter am rechten Eck vorbei.

62. Erneut sorgt ein langer Ball dafür, dass Onisiwo ins direkte Duell mit Bernardo kommt. Der Brasilianer bleibt auch dieses Mal der Sieger, indem er den Körper clever reinstellt und einen Freistoß provoziert.

59. Aymane Barkok Mainz Tooor für 1. FSV Mainz 05, 2:0 durch Aymane Barkok (Eigentor)

Der etwas überraschende Ausgleich! Eine Gruda-Ecke bekommt Stöger im Strafraum nicht sauber geklärt, der Ball prallt vom Österreicher nämlich direkt zu Caci. Links im Strafraum schließt der Franzose wuchtig ab. Der Ball prallt erst gegen Barkok dann gegen Schlotterbeck, von dem das Leder über die Linie trudelt. Ein krummes Ding bringt Mainz zurück ins Spiel!

58. Bernardo verteidigt im direkten Duell einen Pass in die Tiefe klasse: Er krallt sich mit einer Grätsche den Ball und lässt damit Onisiwo ins Leere laufen. Bochum steht heute sicher, Mainz kommt einfach nicht durch.

55. Onisiwo leitet den Ball in Richtung Lee weiter, benutzt dafür aber die Hand. So wird auch der nächste Angriffsversuch der Nullfünfer unterbunden, der einmal mehr nicht mit einem Abschluss endet.

53. Förster bleibt mit einer Hereingabe im Zentrum hängen, der anschließende Abschluss von Danilo Soares aus 23 Metern kullert dann klar rechts vorbei. Im Anschluss will der Bochumer Athletiktrainer den Pass in Richtung Zentner spielen, der Ball befand sich aber noch nicht im Aus. Defür sieht dieser die Gelbe Karte.

51. Bernardo Bochum Gelbe Karte für Bernardo (VfL Bochum)

Onisiwo will sich den Ball auf der rechten Außenbahn an Bernardo vorbeilegen. Der Brasilianer fährt den Arm aus und fängt so den Ball am - es ist eine klare Gelbe Karte.

49. Gruda sucht auf der linken Seite die Tiefe, bleibt aber an Mašović im direkten Duell hängen. Mainz kommt nun langsam im zweiten Durchgang an und sammelt Ballbesitz.

46. Der Blitzstart des VfL wird zurückgepfiffen! Nach einer Hereingabe von links kommt Broschinski aus 15 Metern halblinker Position zum Abschluss und trifft trocken ins untere linke Eck. Der Angreifer stand aber einen guten halben Meter im Abseits.

46. Weiter geht's! Mainz hat angestoßen und einmal gewechselt, Bochum kommt unverändert aus der Kabine.

46. Aymane Barkok Mainz Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Aymane Barkok

46. Ludovic Ajorque Mainz Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Ludovic Ajorque

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +5 Halbzeitfazit:

Völlig verdient führt Bochum vor heimischem Publikum mit 1:0 gegen Mainz 05! Bereits in den Anfangsminuten verbuchte Bochum eine Großchance, ließ diese aber ungenutzt. Nach 20 Minuten entschied der Schiedsrichter nach VAR-Intervention zurecht auf Strafstoß, den Stöger sicher verwandelte. Auch im Anschluss war der VfL das bessere Team und kam immer wieder zu Abschlüssen. Außer über Gruda-Dribblings blieb der FSV gänzlich ungefährlich, gab sogar keinen einzigen Abschluss im ersten Durchgang ab.

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Die Partie läuft nun wieder und sofort Bochum dringt noch einmal über die linke Seite mit Asano in den Strafraum ein. Seine Hereingabe wird im Strafraum von einem Nullfünfer aus der Gefahrenzone befördert.

45. +1 van den Berg bekommt den Ball nach Klärungsaktion von Barreiro voll ins Gesicht und bleibt im Anschluss benommen liegen. Die Partie ist aktuell unterbrochen, weil der Innenverteidiger behandelt werden muss.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Onisiwo und Ajorque versuchen, per Doppelpass die letzte Kette der Bochumer zu überspielen. Schiedsrichter Ittrich unterbricht die Aktion, weil der Österreicher beim ersten Zuspiel im Abseits stand.

42. Gruda sucht mit einer Flanke von rechts Ajorque im Strafraum, der aber eng von Bernardo bewacht wird. Der Brasilianer kommt zuerst an den Ball und kann den Ball entschärfen.

40. Gruda sucht mit seiner Ecke von links Barreiro am zweiten Pfosten, der aber im Duell mit einem Defensivspieler zurückgepfiffen wird. Der Standard war aber stark getreten, Mainz wird nun zumindest etwas zwingender.

39. Mainz baut nun in einer Viererkette auf, bekommt so mehr Zugriff. Immer wieder wird mit langen Diagnalbällen die Offensive gesucht, bislang kommt Mainz aber noch nicht wirklich gefährlich vor das Tor.

36. Krauß verteilt schön auf die rechte Seite auf da Costa, der aus dem Halbfeld Ajorque im Strafraum sucht. Seine Flanke ist jedoch zu ungenau und segelt genau in die Arme von Riemann.

34. Ordets wird unter Sprechchören in die Kabine verabschiedet, auch Mainz wechselt - und zwar doppelt. Svensson ist also mit der bisherigen Vorstellung unzufrieden und stellt zurecht um.

33. Jae-sung Lee Mainz Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jae-sung Lee

33. Stefan Bell Mainz Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Stefan Bell

33. Tom Krauß Mainz Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Tom Krauß

33. Dominik Kohr Mainz Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Dominik Kohr

33. Erhan Mašović Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Erhan Mašović

33. Ivan Ordets Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Ivan Ordets

33. Ordets bleibt nach einem Laufduell liegen, hält sich den Oberschenkel und wird behandelt. Für den Innenverteidiger wird es wohl nicht weitergehen.

31. Stöger kann einen langen Ball von Riemann auf Losilla ablegen, der im Anschluss Platz hat das Leder in die Tiefe zu spielen. Der Pass kommt zwar nicht an, doch der VfL findet immer wieder spielerische Lösungen und hat alles im Griff.

28. Der FSV hat nun eine längere Ballbesitzphase, kommt dann über einen langen Schlag beinahe zum Abschluss. Ordets und Bernardo unterschätzen einen langen Ball von Zentner, sodass Onisiwo beinahe entwischen kann. In letzter Sekunde bekommt Ordets seinen Fuß noch in den Ball und sorgt dafür, dass der Österreicher nicht alleine aufs Tor laufen kann.

26. Broschinski setzt sich nach einer Stöger-Ecke von rechts am ersten Pfosten ab und kommt zum Kopfball. Der zischt aus guten acht Metern gut einen Meter über das Tor. Mainz bekommt aktuell keinen Fuß in die Tür.

25. Erneut versucht es der VfL mit einem langen Ball. Ein Diagonalball in Richtung des schnellen Asano, der sich links im Strafraum befindet ist etwas zu lang und segelt ins Toraus. Aktuell hat nur ein Team den Vorwärtsgang eingelegt: der VfL Bochum.

22. Bochum bleibt im Vorwärtsgang: Ein langer Ball springt auf die halblinke Seite, wo Danilo Soares angerauscht kommt und sofort abschließt. Sein Schussversuch aus gut 30 Metern trudelt aber klar rechts vorbei.

21. Kevin Stöger Bochum Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Kevin Stöger

Bochum führt verdient! Stöger bleibt eiskalt und schiebt präzise ins untere rechte Eck ein. Damit verlädt er Zentner klassisch und darf jubeln!

20. Dominik Kohr Mainz Gelbe Karte für Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05)

Der Mittelfeldmotor verzögert den Ablauf der Ausführung des Elfmeters und bekommt für die Provokation die Gelbe Karte!

19. Schlotterbeck liegt im gegnerischen Strafraum am Boden, der VAR interveniert! Nach einem Eckball kommt der Innenverteidiger vor da Costa an den Ball, der Schlotterbeck beim Klärungsversuch klar am Fuß trifft. Der Schiedsrichter entscheidet zurecht auf Strafstoß!

18. Asano entwischt nach einem langen Schlag beinahe der Defensive der Nullfünfer, in höchster Not spitzelt Leitsch dem Japaner den Ball vom Fuß. Bochum bleibt gefährlicher!

16. Wenn etwas bei Mainz offensiv geht, ist Gruda involviert. Der Flügelspieler geht auf der rechten Außenbahn ins Dribbling, bricht dann aber ab, weil er keine Anspielstation sieht. Mainz kommt jetzt etwas besser in die Partie und sammelt ein wenig Ballbesitz.

15. Leandro Barreiro Mainz Gelbe Karte für Leandro Barreiro (1. FSV Mainz 05)

Der Mittelfeldspieler lässt auf der rechten Außenbahn gegen Stöger das Bein stehen und streckt den Bochumer zu Boden. Es ist der erste Eintrag im Spielberichtsbogen.

12. Broschinski macht im rechten Halbraum einen Ball gegen Leitsch klasse fest, fällt dann aber gegen den Innenverteidiger zu Boden. Der Angreifer bekommt keinen Pfiff, was die Fans anders gesehen haben. Ein lautes Pfeifkonzert schallt durchs Stadion.

9. Riemann schlägt direkt auf Gruda ab, der per Dribbling sofort in den Strafraum einzieht. Bernardo und Schlotterbeck können den jungen Angreifer im Verbund stoppen und das Leder erobern. Es ist die erste zaghafte Annäherung des Auswärtsteams.

7. Asano wird von Stöger auf der linken Außenbahn in die Tiefe geschickt, seine Hereingabe wird dann von Bell per Befreiungsschlag geklärt. Aktuell spielt fast nur der VfL Bochum.

5. Bochum wirkt in den Anfangsminuten aktiver, hätte schon gut und gerne in Führung gehen können. Immer wieder operiert das Letsch-Team in den Anfangsminuten mit langen Pässen und findet auf diese Weise den Weg ins letzte Drittel.

3. Bochum mit der Riesenchance auf die frühe Führung! Über links dringt Asano zur Grundlinie durch und legt dann den Ball in den Rückraum auf den aufgerückten Bernardo zurück. Aus elf Metern zentraler Position darf er abschließen, trifft den Ball satt. Zentner ist sofort da, ist blitzschnell im rechten Eck und wehrt klasse zur Seite ab.

2. Der erste Aufreger der Partie! Stöger bringt eine Flanke aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum, wo Broschinski mit Ball am Fuß zu Fall kommt. Ein ernsthafter Kontakt lag aber nicht vor, zurecht läuft deshalb die Partie weiter.

1. Der Ball rollt! Schiedsrichter Patrick Ittrich hat die Partie freigegeben, das Heimteam aus Bochum angestoßen.

1. Spielbeginn

Im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Freiburg wechselt VfL-Coach Letsch auf zwei Positionen: Im Angriff verdrängt Broschinski Gonçalo Paciência, auch der flinke Antwi-Adjei muss weichen, er macht für Asano Platz. Das Mittelfeld und die Verteidigung lassen die Bochumer dagegen unverändert. Auch Svensson wechselt im Vergleich zur Vorwoche doppelt. Innenverteidiger Leitsch verdrängt Fernandes auf die Bank, in der Offensive rutscht Onisiwo für Lee in die Startelf. Mit dem routinierten Österreicher erhofft sich Mainz wohl noch mehr Power im Offensivspiel.

Die Rheinhessen haben in dieser Saison bereits 22 Gegentreffer kassiert - so viele wie kein anderes Team in der Liga. Auch gegen Bayern am vergangenen kassierte der FSV drei Treffer, die Performance gegen des Überteam der Bundesliga macht aber Hoffnung: Die Mainzer gaben mehr Schüsse als der Rekordmeister ab, verzeichnete sogar zwei Alu-Treffer. Eine besonders starke Leistung lieferte Youngster Brajan Gruda ab, der mit seinen Tempodribblings immer wieder für seine Mitspieler kreieren konnte und nicht umsonst das zwischenzeitliche 1:2 vorlegte.

Bochum stellt mit nur sechs Treffern die schlechteste Offensive der Liga, was sich einmal mehr in der vergangenen Woche zeigte. Nach dem Führungstreffer durch Gonçalo Paciência schaffte es der SC Freiburg, die Partie noch vor der Pause zu drehen. Im zweiten Durchgang gelang es dem VfL dann kaum, Druck aufs gegnerische Tor zu erzeugen und verlor verdient. Heute feiert deshalb Angreifer Moritz Broschinski sein Startelfdebüt in dieser Saison - er soll also für offensive Durchschlagskraft sorgen.

Im Ruhrgebiet riecht es am heutigen Freitagabend nach Krisenduell! Während der VfL bislang aus acht Spielen lediglich vier Punkte holen konnte und auf Platz 17 steht, hält Mainz mit nur zwei Zählern die Rote Laterne in der Bundesliga. Für beide Teams gibt es heute also die große Möglichkeit, Big Points einzusacken. Leicht favorisiert dürfte trotzdem der FSV sein, der nicht nur in der vergangenen Saison über weite Strecken zu überzeugen wusste, sondern auch in der Metrik der erwarteten Punkte in dieser Saison vor den Bochumern liegt. Dazu entschied Mainz beide Partien in der vergangenen Saison für sich.