90. +5 Bayer gelingt es jetzt ganz spät das Spiel nochmal komplett in die BVB-Hälfte zu verlagern. Dortmund verteidigt aber höchst konzentriert und lässt nichts durch.

90. +2 Aufgrund der langen Unterbrechung gibt es noch acht Minuten oben drauf. Leverkusen ist durchaus gewillt noch irgendwie den Ausgleich zu erzielen. Trotzdem liegt der Treffer nicht unbedingt in der Luft.

90. +2 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 8

90. +1 Granit Xhaka Leverkusen Gelbe Karte für Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Nach Ansicht der Bilder nimmt der Unparteiische den Platzverweis von Boniface völlig zu Recht zurück. Der Stürmer hat in der Szene nämlich wirklich rein gar nichts getan. Stattdessen zerrte Xhaka Schlotterbeck zu Boden. Deshalb sieht er jetzt die Gelbe und fehlt damit in der kommenden Woche gegen Stuttgart.

90. Daniel Siebert wird vom Video-Assistenten in die Review-Area gebeten. Dabei geht es um die vermeintliche Rote Karte von Victor Boniface.

88. Jetzt kochen hier die Emotionen hoch! Nach einer etwas übermotivierten Grätsche von Nico Schlotterbeck geraten gleich mehrere Akteure aneinander. Daniel Siebert zückt sofort Rot für Victor Boniface und anschließend noch Gelb für Jeremie Frimpong und Nico Schlotterbeck, die die Szene begonnen haben.

88. Nico Schlotterbeck Dortmund Gelbe Karte für Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)



88. Jeremie Frimpong Leverkusen Gelbe Karte für Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)



86. Die schnelle Reaktion der Leverkusener bleibt aus. Stattdessen spielen die Dortmunder weiter nach vorne.

83. Xabi Alonso reagiert umgehend auf den Rückstand und leitet mit der Einwechselung von Patrik Schick und Victor Boniface die Schlussoffensive ein. Die Werkself möchte die ungeschlagene Serie natürlich weiter am Leben halten.

83. Victor Boniface Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Victor Boniface

83. Piero Hincapié Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Piero Hincapié

83. Patrik Schick Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Patrik Schick

83. Jonas Hofmann Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Jonas Hofmann

83. Salih Özcan Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Salih Özcan

83. Julian Brandt Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

83. Julien Duranville Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Julien Duranville

81. Niclas Füllkrug Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Niclas Füllkrug

Füllkrug bringt den BVB in Front! Brandt kriegt den Ball rechts im Strafraum und leitet sehenswert mit der Hacke auf Sabitzer weiter. Der Österreicher hebt den Ball elegant zum links in der Box lauernden Füllkrug und der Torjäger macht es dann ganz stark. Per Volley jagt er den Ball aus etwa acht Metern direkt auf das Tor. Hrádecký kommt gegen den wuchtigen Abschluss zwar noch dran, aber kann den Einschlag nicht mehr verhindern. Stattdessen prallt der Ball vom linken Innenpfosten hinter die Linie.

79. Edmond Tapsoba schaltet sich mal im Angriff mit ein und taucht plötzlich rechts im Strafraum auf. Hummels kann den Querpass in die Mitte aber mit einer starken Grätsche verhindern.

76. Die Schlussviertelstunde ist bereits angebrochen. Gelingt einem Verein noch der vermutlich goldene Treffer oder bleibt es bei der taktisch geprägten Nullnummer? Die kommenden Minuten werden es zeigen.

73. Für Dortmund wäre der Punktgewinn durchaus wichtig. Immerhin hätten sie dadurch den Sprung auf den vierten Platz mit dem direkten Duell gegen Leipzig weiter selbst in der Hand.

70. Beide Trainer tauschen das Personal: Beim BVB sollen Marco Reus und Felix Nmecha für mehr Schwung in der Offensive sorgen. Xabi Alonso bringt zudem Florian Wirtz für Nathan Tella, der sich bei seiner Großchance zuvor anscheinend wehgetan hat.

70. Florian Wirtz Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Florian Wirtz

70. Nathan Tella Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Nathan Tella

69. Felix Nmecha Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Felix Nmecha

69. Emre Can Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Emre Can

69. Marco Reus Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Marco Reus

69. Mega Möglichkeit für Leverkusen! Xhaka spielt den Ball von links im Mittelfeld sensationell diagonal rechts in den Strafraum zu Hofmann. Der 31-Jährige legt direkt volley quer und findet am langen Pfosten Tella. Der Nigerianer kommt nur gerade eben mit dem ganz langen Bein an den Ball und lenkt ihn damit auf das Tor. Kobel eilt allerdings blitzschnell in das bedrohte Eck und kratzt das Ding noch von der Linie.

69. Jadon Sancho Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Jadon Sancho

66. Florian Wirtz macht sich an der Bank gerade bereit. Die Hereinnahme des Ausnahmekönners könnte endlich für mehr Schwung sorgen.

64. Nachdem Leverkusen in der ersten Hälfte zeitweise rund 60 Prozent Ballbesitz hatte, ist es den Borussen gelungen die Spielanteile mittlerweile zu ihren Gunsten zu drehen. Doch auch der Heimelf gelingt es fast gar nicht daraus Profit zu schlagen und zu Chancen zu kommen.

61. Xabi Alonso kann mit Florian Wirtz, Patrik Schick und Victor Boniface im Angriff noch richtig namhaft nachlegen. Wenn der Spanier die Drei nicht komplett schonen möchte, wäre langsam ein guter Zeitpunkt, um mit der Einwechselung von zumindest ein oder zwei der Offensivstars ein klares Zeichen zu setzen.

58. Die Dortmunder scheinen sich für den zweiten Durchgang durchaus etwas vorgenommen zu haben. Seit dem Wiederanpfiff sind die Schwarz-Gelben das deutlich aktivere Team.

57. Álex Grimaldo bringt einen Freistoß von rechts neben dem Sechzehner stramm auf das Tor. Der Schuss ist aber relativ zentral. Dadurch kann Kobel den Ball mit einer Hand über die Latte lenken.

54. Nach der kurzen Unterbrechung kann Niclas Füllkrug zum Glück auf das Feld zurückkehren.

52. Niclas Füllkrug liegt derzeit im Bayer-Strafraum und muss behandelt werden. Youssoufa Moukoko wird sicherheitshalber zum Warmmachen geschickt.

51. Ryerson agiert seit der Einwechselung von Wolf auf der linken Seite und rückt auch da weit mit auf. Von links in der Box spielt der Norweger den Ball in den Rückraum. Ganz rechts im Strafraum landet der Ball dadurch bei Wolf. Der Flachschuss des Jokers wird auf dem Weg zum Tor allerdings abgewehrt.

50. Die Gastgeber starten hier wirklich schwungvoll in den zweiten Durchgang. Leverkusen lauert aktuell ausschließlich auf Konter.

47. Die eigene Ecke fliegt den Dortmundern sogar fast um die Ohren, da Sabitzer noch knapp innerhalb der gegnerischen Hälfte der Ball verspringt. Daraufhin schickt Andrich Frimpong sofort auf die Reise und plötzlich bietet sich Bayer eine klare Überzahlsituation. Frimpong, der von halblinks im Sechzehner noch einmal querlegen möchte, legt den Ball viel zu locker ab und verspielt die aussichtsreiche Situation dadurch leichtfertig.

47. Marius Wolf, der die rechte Bahn übernommen hat, holt bei seinem ersten offensiven Ausflug direkt einen Eckstoß heraus. Der bleibt aber ungefährlich.

46. Weiter geht's! Die Gäste kehren personell unverändert auf das Feld zurück. Beim BVB bringt Edin Terzić Marius Wolf für den mit Gelb vorbelasteten Ian Maatsen.

46. Marius Wolf Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Marius Wolf

46. Ian Maatsen Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Ian Maatsen

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Mit einem torlosen Remis geht es im Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen in die Kabinen. Die Werkself erwischte den deutlich besseren Start. Allerdings gelang es ihnen nicht aus den vermehrten Spielanteilen wirklich gefährliche Torchancen zu kreieren. Mit zunehmender Spielzeit kämpfte sich dann der BVB besser rein, gestaltete das Geschehen etwas ausgeglichener und hatte durch Sabitzer sogar die beste Möglichkeit des ersten Abschnitts. Für die zweite Hälfte haben beide Mannschaften aber auf jeden Fall noch viel Luft nach oben.

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Niclas Füllkrug Dortmund Gelbe Karte für Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund)

Kobel schlägt den Ball hoch und weit in die gegnerische Hälfte zu Füllkrug. Der Stürmer erwischt seinen Gegenspieler im Luftzweikampf allerdings mit dem Ellbogen im Gesicht und wird dafür verwarnt.

45. +2 Emre Can Dortmund Gelbe Karte für Emre Can (Borussia Dortmund)

Emre Can verliert den Ball im Spielaufbau leichtfertig und versucht seinen Fehler mit einem taktischen Foul direkt wieder auszubügeln. Allerdings läuft der Gegenangriff der Werkself weiter und erst an der Strafraumgrenze gelingt es in Person von Mats Hummels die Situation zu bereinigen. Der Unparteiische, der zunächst sehr gut auf Vorteil entschieden hatte, zückt deshalb erst jetzt bei der Spielunterbrechung die Gelbe Karte für Emre Can, der damit ebenfalls gegen Leipzig fehlen wird.

45. +1 120 Sekunden kommen im ersten Durchgang oben drauf. Ausgehend von dem bisherigen Spielverlauf dürfte hier nicht mehr viel passieren.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Jeremie Frimpong geht nach einem Zweikampf rechts in der Box gegen Nico Schlotterbeck zu Fall. Dadurch erhitzen sich kurz ein wenig die Gemüter. Der Strafstoßpfiff bleibt aber zu Recht aus.

42. Aus dem Nichts ergibt sich die große BVB-Chance auf die Führung! Sancho kriegt den Ball zentral in der gegnerischen Hälfte von der linken Seite, dreht gut auf und verlagert geistesgegenwärtig nach rechts zu Ryerson. Der Norweger macht sofort Dampf und bringt den Ball flach nach innen. Dort legt Füllkrug perfekt für Sabitzer ab. Der aktuell wohl formstärkste Dortmunder schließt aus halbrechten acht Metern direkt mit dem Vollspann ab. Hrádecký reagiert gegen den strammen Abschluss aber überragend und kratzt das Ding noch gerade eben von der Linie.

39. Álex Grimaldo übernimmt den fälligen Freistoß aus etwas über 20 Metern halbrechter Position. Mit dem linken Innenrist visiert der 28-Jährige das obere rechte Eck an. Der Ball fliegt über die Mauer, aber auch knapp über den Querbalken.

37. Ian Maatsen Dortmund Gelbe Karte für Ian Maatsen (Borussia Dortmund)

Andrich erobert den Ball tief in der eigenen Hälfte gegen Schlotterbeck und schaltet sofort um. Der Nationalspieler beweist eine sehr gute Übersicht und schickt den durchstartenden Hofmann auf die Reise. Der wird halbrechts vor dem Strafraum aber noch von Maatsen mit einem Foul gestoppt. Für den Niederländer ist es die fünfte Gelbe. Damit fehlt er in der kommenden Woche. Obendrein bietet sich Bayer eine ausgezeichnete Freistoßposition.

36. Álex Grimaldo hat halblinks vor dem Strafraum mal etwas Platz und stellt sofort seine ausgezeichnete Schusstechnik unter Beweis. Allerdings senkt sich der Ball minimal zu spät und landet nur auf dem Tordach.

34. Mit ihrem sehr ballsicheren Spiel hat Leverkusen hier wirklich alles unter Kontrolle. Gegen die im 4-1-4-1 verteidigenden Borussen kommen sie aber noch nicht richtig durch.

31. Es geht weiter mit einem Abstoß für den BVB. Dann lag der Kontakt wohl noch hauchzart noch außerhalb des Strafraums. Bei Betrachtung der Bilder ist der Kontakt nämlich klar erkennbar und da der Ball bei der Aktion keine Rolle spielte, war es ein Foul.

30. Emre Can erwischt Jeremie Frimpong genau auf Höhe der Sechzehnerlinie mit der offenen Sohle an der rechten Hacke. Im Live hat sich Daniel Siebert gegen den Pfiff entschieden. Der VAR überprüft die Szene aber offensichtlich noch einmal.

28. Nathan Tella Leverkusen Gelbe Karte für Nathan Tella (Bayer Leverkusen)

Nathan Tella sieht seine erste Gelbe Karte in der Bundesliga für einen Schubser gegen Julian Ryerson direkt vor den Trainerbänken.

26. Während auf dem Feld wenig los ist, machen wenigstens die Fans ordentlich Stimmung. Das erhofft schwungvolle Spitzenspiel ist das eindeutig bei weitem noch nicht.

23. In der aktuellen Phase gelingt es jetzt auch den Dortmundern den Ball mal wieder ruhig durch die eigenen Reihen laufen zu lassen. Allerdings erzielen sie damit fast keinen Raumgewinn. Die ganz große Intensität ist hier nach den kräftezehrenden Auftritten auf europäischer Bühne noch nicht drin.

21. Jonas Hofmann zirkelt einen Eckstoß von der linken Fahne mit ganz viel Schnitt zum Tor. Damit prüft er Gregor Kobel sogar direkt. Der Keeper kann den Ball aber sicher wegfausten.

19. Der BVB versucht die Werkself mit einer recht defensiven Herangehensweise in Schacht zu halten. Häufig gehen sie erst ab Höhe der Mittellinie drauf und konzentrieren sich darauf in der eigenen Hälfte die Räume eng zu halten. Daraus resultiert auch die klare Ballbesitzverteilung von 60 Prozent für Bayer und nur 40 für die Heimelf.

16. Auf der Gegenseite lassen sich jetzt auch die Dortmunder mal richtig blicken. Der weit aufgerückte Julian Ryerson rutscht bei seinem Versuch des Distanzschusses allerdings aus. Dadurch entsteht keinerlei Gefahr für das Tor von Lukáš Hrádecký.

14. Jonas Hofmann sucht aus zentralen 20 Metern den Abschluss aber verfehlt das Ziel doch recht deutlich.

13. Mats Hummels kommuniziert in einer kurzen Pause mit der Bank und es ist klar zu erkennen wie er mit fragendem Blick die Drei und die Vier anzeigt. Anscheinend ist selbst der Innenverteidiger sich nicht ganz sicher, was die taktische Ausrichtung gegen die ohne klaren Stürmer agierenden Gäste sein soll.

10. Der BVB hat nun eine längere Ballbesitzphase. Der Ball läuft allerdings hinten herum über Schlotterbeck und Hummels, da Bayer defensiv stabil steht. Ein hoher Ball in Richtung Füllkrug ist dann zu lang und landet bei Hrádecký.

8. Grimaldo über links! Er hat zu viel Platz und bedient im Zentrum Frimpong, der zwar zum Kopfball kommt, ihn aber aus kurzer Distanz nicht drücken kann. Drüber!

7. Bayer kommt über die rechte Seite mit dem pfeilschnellen Frimpong. Dessen halbhohes Zuspiel in die Mitte kann Schlotterbeck aber aufmerksam klären.

4. In den ersten Minuten läuft der Ball in den Reihen der Gäste. Noch gab es aber keinen nennenswerten Angriff zu verzeichnen. Dortmund wartet erst einmal ab.

1. Auf geht's.

1. Spielbeginn

Und auch europäisch ist noch alles drin für die Rheinländer. Dank des Last-minute-Remis bei West Ham United (1:1, 2:0 im Hinspiel) stehen auch sie im Halbfinale, allerdings eine Etage tiefer in der Europa League. Dort wartet nun die AS Roma, gegen die im letzten Jahr ebenfalls in der Vorschlussrunde unglücklich das Aus kam (0:1 und 0:0). Entsprechend groß dürfte die Lust auf eine Revanche sein – zuvor aber steht nun die Auswärtspartie bei der Borussia aus Dortmund an. Es geht um nichts weniger als den Ausbau der Ungeschlagen-Serie von 44 Pflichtspielen.

Das Problem: Auf der anderen Seite steht der frischgebackene Deutsche Meister auf dem Rasen. Durch den Heimerfolg über den SV Werder Bremen vor einer Woche (4:0) sicherte sich die Werkself ihren ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. 13 Punkte beträgt vor dem Spiel heute der Vorsprung auf den FC Bayern München, der angesichts von nur noch vier zu absolvierenden Begegnungen für den FCB nicht mehr einzuholen ist. Entsprechend ausgelassen war die Stimmung am vergangenen Wochenende.

Schließlich geht es für die Westfalen auch in der Meisterschaft noch um einiges. Aktuell haben sie mit 56 Zählern drei weniger als die gestern siegreichen Leipziger (2:1 beim 1. FC Heidenheim) auf dem Konto. Das wiederum reicht nur für den fünften Platz – zu wenig für die eigenen Ansprüche. Umso wichtiger ist ein Dreier heute, auch wenn die schwächere Tordifferenz gegenüber den Sachen (-12) wohl eher nicht aufgeholt werden kann.

Was war das für ein spannender Champions-League-Kracher unter der Woche für die Schwarz-Gelben? Nach dem 1:2 im Hinspiel bei Atlético Madrid gingen sie zunächst durch einen Doppelschlag in Front, kassierten nach dem Seitenwechsel aber zwei Gegentore. In der Schlussphase stachen dann Füllkrug und Sabitzer innerhalb von vier Minuten zu – und bescherten ihren Farben damit den Einzug ins Halbfinale gegen Paris Saint-Germain. Dieses dramatische Auf und Ab sollte ihnen für die heutige Bundesligaaufgabe eigentlich Mut machen.

Bei B04 startet Hrádecký zwischen den Pfosten, vor ihm formiert sich eine Dreierkette aus Hincapié, Tah und Tapsoba. Grimaldo und Stanišić wirbeln als linker bzw. rechter Schienenspieler, zentral spielen wie gewohnt Andrich und Xhaka. In der Offensive sollen Hofmann, Frimpong und Tella für Gefahr sorgen – Wirtz sitzt dagegen nur auf der Bank.

Schauen wir zunächst auf die Aufstellungen beider Teams. Beim BVB beginnt Kobel im Tor, davor verteidigen Maatsen, Hummels, Schlotterbeck und Ryerson. Can, Brand und Sabitzer agieren zentral, Bynoe-Gittens und Sancho auf den Flügeln. Vorne drin beginnt Füllkrug.