20. Durchaus! Der Eckball von links fliegt zunächst einmal über den gesamten Effzeh-Strafraum hinweg, landet dann aber nochmal bei Verteidiger van den Berg. Der Nederländer will aus fünf Metern abstauben, kann Schwäbe aber aus kurzer Distnaz nicht überwinden. Der Torhüter pariert mit einer Hand reflexartig am Boden.

18. Jonathan Burkardt macht das Leder auf der linken Seite fest und lässt Timo Hübers mit einem Übersteiger stehen. Es folgt die erste Ecke für den FSV - wird's heiß?

15. Kurz danach ist beim Effzeh schon wieder Huseinbašić unterwegs. Wieder probiert es der Kölner aus der Ferne, diesmal landet der Ball aber klar über dem Tor.

14. Die Mainzer ziehen nach und fordern Handelfmeter! Burkardt beendet einen Konter mit einer Flanke auf den Elfmeterpunkt, wo Amiri aus der Drehung abzieht und Finkgräfe am Arm trifft. Der Kölner hat seinen Arm allerdings so eng am Körper, dass jede Elfer-Diskussion überflüssig ist...

12. Erster Abschluss vom auffälligsten Kölner: Huseinbašić setzt nach seinen aufmerksamen Zweikämpfen nun auch das erste offensive Zeichen und hält aus rund 30 Metern mit einem Fernschuss drauf. Der Ball geht zentral aufs Tor und damit in die Hände von FSV-Keeper Zentner.

11. Barreiro will die Kölner mit einem schnellen Einwurf überrumpeln und wirft die Kugel weit in den Lauf von Gruda. Am Strafraum-Rand ist Huseinbašić wieder zur Stelle und gewinnt auch dieses Duell um den Ball.

8. Der Start dürfte den Effzeh-Fans Hoffnung machen. Die Domstädter sind von Beginn hellwach und gewinnen in der Anfangsphase viele wichtige Zweikämpfe kurz vor der eigenen Gefahrenzone. Die Kölner nehmen das Abstiegs-Endspiel an!

6. Gruda zeigt sich erneut auf seiner rechten Außenbahn und will mit Tempo in die Mitte durchbrechen. Huseinbašić geht dazwischen und klärt mit einer harten, aber fairen Grätsche. Der Gästeblock spendiert dafür Szenenapplaus.

4. Die ersten Annäherungen! Bei Mainz zieht Gruda eine Flanke von rechts vors Tor, wo Onisiwo an einem brauchbaren Kopfball scheitert. Im Gegenzug macht Alidou einige Meter auf der linken Seite und schiebt den Ball danach an Tigges im Zentrum vorbei.

2. Die Kölner beginnen durchaus mutig. Tigges und Co. laufen die Mainzer früh an und wollen sich nicht nur hinten in der eigenen Hälfte verstecken.

1. Und los geht's! Schiri Benjamin Brand pfeift die Partie an und der Effzeh stößt an. Die Domstädter gastieren in Mainz in hellblauen Trikots, der FSV trägt Rot und Weiß.

1. Spielbeginn

Showdown im Keller: Zieht Mainz den Kölnern davon oder gewinnt der Effzeh das Abstiegs-Endspiel? Gleich erfahren wir mehr!

Personell überrascht Effzeh-Trainer Timo Schultz heute mit der Nominierung von Stürmer Steffen Tigges, der ebenso wie Benno Schmitz und Huseinbašić neu ins Team kommt. Bei den 05ern gibt es im Vergleich zum 1:1 in Freiburg eine Änderung: Jae-sung Lee fehlt gelbgesperrt und wird von Karim Onisiwo vertreten.

Beim 1. FC Köln bleibt angesichts dieser Vorzeichen und nach der 0:2-Heimniederlage Darmstadt nur die Hoffnung auf ein kölsches Fußballwunder. Die Rheinländer müssen in Mainz gewinnen, um noch mit einer Resthoffnung in die letzten drei Spiele zu gehen. Der letzte Auswärtssieg ist allerdings schon eine komplette Halbserie her und war noch das Hinspiel gegen Darmstadt (1:0).

Besonders beeindruckend ist bei den 05er die neue Heimstärke. Unter Trainer Henriksen ist Main zuhause noch unbesiegt und feierte zuletzt klare Siege gegen Hoffenheim (4:1), Darmstadt (4:0) und Bochum (2:0.).

Während beim Effzeh bei einer Niederlage der Totalabsturz droht, ist Mainz dank Trainer Bo Henriksen im Tabellenkeller momentan das Team der Stunde. Die Rheinhessen sind seit fünf Bundesligaspielen unbesiegt und holten zuletzt starke elf von maximal 15 Punkten.

Für den 1. FC Köln geht es beim Abstiegs-Endspiel in Mainz heute wohl schon um die letzte Chance, den Klassenerhalt vielleicht doch noch zu schaffen. Im direkten Duell mit den formstarken Mainzern braucht der Effzeh als Tabellen-17. unbedingt einen Sieg. Aktuell ist Mainz mit fünf Punkten Vorsprung bereits klar vor den Kölnern auf dem Relegationsrang und könnte mit einem Heimsieg bereits vorentscheidend davonziehen.