22. Amadou Haïdara versucht es aus etwa 25 Metern in zentraler Position mit der Brechstange und hält mit dem rechten Vollspann drauf. Kobel kann strammen Distanzschuss gerade noch so über den Querbalken lenken.

21. Gegen den Ball agieren die Dortmunder aktuell in einer Art 4-4-1-System. Emre Can hat seinen Platz im Mittelfeld wieder eingenommen, Niklas Süle rückt in die Innenverteidigung.

19. Niklas Süle Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Niklas Süle

19. Kobel muss ein erstes Mal zupacken! Haïdara legt zentral vor dem Sechzehner rechts rüber auf Simakan. Der Franzose fackelt nicht lange und zieht aus etwa 20 Metern mit dem Vollspann auf die untere rechte Ecke ab - Kobel taucht ab und kann zur Seite abwehren.

18. Das wird jetzt natürlich eine Mammut-Aufgabe für die Borussia. RB möchte das Momentum für sich nutzen und drängt die Dortmunder jetzt tief in die eigene Hälfte. Emre Can hat sich bereits in der Innenverteidigung eingereiht, allerdings macht sich an der Seitenlinie auch schon Niklas Süle bereit.

16. Den fälligen Freistoß schießt Xavi Simons wuchtig auf die Torwartecke. Emre Can stellt sich in den Weg und kann die Kugel abblocken. Die Leipziger fordern zwar Handelfmeter, doch die Pfeife von Sven Jablonski bleibt stumm.

15. Mats Hummels Dortmund Rote Karte für Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Der Kölner Keller hat sich gemeldet und festgestellt, dass das Foulspiel von Hummels außerhalb des Strafraums stattgefunden hat. Damit ist das eine klassische Notbremse und folgerichtig Rot - Dortmund schon nach wenigen Minuten in Unterzahl!

12. Es gibt Elfmeter für Leipzig! Eine Klärungsaktion von Schlager rutscht in die gegnerische Hälfte durch, sodass Openda alleine auf Kobel zulaufen kann. Hummels grätscht nach dem Ball, trifft aber nur den Gegner -klare Sache.

10. Trotzdem gilt es hier nach knapp zehn Minuten festzuhalten, dass der BVB ziemlich präsent auftritt. Die Gastgeber haben deutlich mehr Ballbesitz und agieren im Spielaufbau ruhig und besonnen, sodass auch das Gegenpressing der Leipziger bislang noch kein Problem darstellt.

8. Die Gäste verzichten in den Anfangsminuten noch auf ein aggressives Angriffspressing. Das Team von Marco Rose lässt sich bei gegnerischem Ballbesitz phasenweise sogar bis in die eigene Hälfte fallen, um den BVB etwas aus der defensiven Ordnung zu locken. Die ersten Minuten gleichen einem taktischen Abtasten beider Teams.

5. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte rollt ein erster Leipziger Konter durch den Signal-Iduna-Park. Xavi Simons treibt die Kugel bis an den gegnerischen Strafraum, wo er den links mitlaufenden Christoph Baumgartner bedient. Allerdings passt Mats Hummels auf und kann die Situation noch rechtzeitig entschärfen.

3. Leipzig kommt ein erstes Mal über die linke Seite in den gegnerischen Strafraum. Meunier verzögert clever gegen den ballführenden Raum, ehe Reus zur Hilfe kommt und dem Leipziger den Ball abluchst.

1. Anpfiff in Dortmund! Schiedsrichter Sven Jablonski gibt den Ball frei und eröffnet das Top-Spiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig!

1. Spielbeginn

Es ist zu erwarten, dass beide Mannschaften heute auf Sieg spielen werden. Sowohl für den BVB als auch für die Gäste wäre ein Dreier enorm wichtig, um nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. Besonders die vorausgegangene Klatsche der Bayern sowie das direkte Aufeinandertreffen von Leverkusen und Stuttgart dürften zusätzlich Auftrieb geben, diese Partie für sich zu entscheiden. Ein waschechtes Sechs-Punkte-Spiel, prädestiniert für viel Spannung und Drama.

Die Gastgeber haben nach dem blutleeren Auftritt in Stuttgart unter der Woche nicht nur das Ausscheiden aus dem DFB-Pokal, sondern auch zahlreiche Verletzungen zu beklagen. Dementsprechend muss Terzić auf gleich fünf Positionen rotieren. Für die verletzten Ryerson und Wolf starten Bensebaïni und Meunier, im Mittelfeld spielt Brandt für Sabitzer. Auch Youngster Moukoko ist heute aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht mit dabei, für ihn steht Nationalspieler Füllkrug in der Sturmspitze. Reus für Adeyemi ist tatsächlich der einzige nicht-verletzungsbedingte Wechsel, den der BVB-Coach vornimmt. Nachdem das Experiment Dreierkette gegen Stuttgart völlig in die Hose gegangen war, werden die Gastgeber heute in einem 4-2-3-1-System erwartet. Kann Dortmund heute zurück in die Spur finden?

Die Gäste aus Leipzig, die letzte Woche noch ihr Heimspiel gegen Heidenheim gewinnen konnten, treten heute in veränderter Ausrichtung an. Marco Rose setzt gegen seinen Ex-Klub auf ein offensiv ausgerichtetes 3-4-2-1-System, um den kriselnden BVB in der Defensive zu fordern. Die Umstellung von einer Vierer- auf eine Dreierkette zieht außerdem einen personellen Wechsel nach sich: Yussuf Poulsen sitzt zunächst auf der Bank, für ihn startet Innenverteidiger Castello Lukeba. David Raum und Benjamin Henrichs fungieren folglich heute als Schienenspieler, während Leipzigs Topstürmer Loïs Openda die einzige Spitze bildet. Mit einem Sieg könnte RB vier Punkte zwischen sich und Dortmund bringen und außerdem bis auf einen Punkt an den Drittplatzierten aus Stuttgart heranrücken.

Für beide Mannschaften ist das heutige Aufeinandertreffen eine richtungsweisende Partie. Der BVB befindet sich aktuell in einer Formkrise und konnte nur eines der letzten fünf Ligaspiele für sich entscheiden. Außerdem musste sich das Team von Edin Terzić unter der Woche nach einem schwachen Auftritt in Stuttgart vorzeitig aus dem DFB-Pokal verabschieden. Die Dortmunder stehen vor dem Spiel auf Rang fünf und befinden sich einen Punkt hinter den heutigen Gästen. Bei RB läuft aktuell auch nicht alles reibungslos, gerade in der Fremde hatte das Team von Ex-BVB-Coach Marco Rose zuletzt seine Schwierigkeiten. Sowohl in Mainz als auch in Wolfsburg musste sich RB geschlagen geben und hat heute im ausverkauften Signal-Iduna-Park eine verdammt schwere Aufgabe vor der Brust.