56. Xabi Alonso bringt mit Schick einen echten Mittelstürmer. Hofmann ist mit seiner Auswechslung sichtbar unzufrieden.

56. Patrik Schick Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Patrik Schick

56. Jonas Hofmann Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Jonas Hofmann

55. Einen Fehlpass von Tapsoba im Aufbauspiel quer durch den eigenen Sechzehner fängt Lee ab und hält direkt drauf. Der Abschluss aus 15 Metern geht jedoch deutlich drüber. Da war deutlich mehr drin.

54. Robin Zentner Mainz Gelbe Karte für Robin Zentner (1. FSV Mainz 05)

Der Mainzer Schlussmann nimmt jetzt schon bei der Ausführung eines Abstoßes Zeit von der Uhr und wird früh verwarnt.

53. Wirtz kommt links im Strafraum aus 13 Metern zum Abschluss. Barreiro bringt gerade noch den Fuß rein und blockt den Schuss zur Ecke, die nichts einbringt.

52. Dominik Kohr Mainz Gelbe Karte für Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05)

Kohr stellt im Zweikampf mit Adli stark den Körper rein und wird von dessen Ellbogen getroffen. Gerach sieht das anders und ahndet ein nicht vorhandenes Foulspiel des Mainzers, wofür er sogar gelb sieht.

50. Die nächste gute Chance für die Gäste: Amiri schlägt den Freistoß an den zweiten Pfosten hinter die Kette, wo Barreiro nach innen gibt. Hrádecký ist bereits geschlagen, doch von Tahs Bein prallt der Ball zurück in die Arme des Keepers. Glück für Leverkusen.

49. Jonathan Tah Leverkusen Gelbe Karte für Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Der Bayer-Abwehrchef kommt kurz vor dem eigenen Strafraum aus dem Tritt und hält Onisiwo klar fest.

48. Der FSV meldet sich auch im zweiten Durchgang gleich mal an: Eine Onisiwo-Flanke nahe der rechten Eckfahne findet Mwene am langen Pfosten, der im Kopfballduell mit Frimpong Sieger ist, den Ball aber einen Meter am rechten Pfosten vorbeiköpft.

46. Weiter geht's in Leverkusen ohne personelle Wechsel. Sollte die Werkself heute auch gegen Mainz nicht verlieren, wäre es übrigens das 33. Pflichtspiel in Serie, dass die Alonso-Elf ungeschlagen bleibt und das ein neuer Rekord.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Auch nach dem Pausenpfiff haben Frimpong und Xabi Alonso noch Redebedarf mit Schiedsrichter Gerach. Leverkusen erwischte einen Traumstart und ging durch Xhaka bereits nach drei Minuten in Führung. Die Reaktion der Mainzer ließ jedoch nicht lange auf sich warten, Kohr glich nach sieben Minuten aus. Danach machten die 05er Bayer das Leben durchaus schwer, verteidigten diszipliniert und zeigten sich auch immer mal wieder vorne. Gegen Ende des ersten Durchgangs erhöhte die Werkself den Druck und kam zu einigen klaren Chancen, die der Tabellenführer ungenutzt ließ. So sind mutige Mainzer weiter voll im Spiel.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Xabi Alonso Leverkusen Gelbe Karte für Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Auch der Bayer-Coach ist außer sich und wird von Gerach verwarnt.

45. +1 Jeremie Frimpong Leverkusen Gelbe Karte für Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Bei einem Konter tritt Mwene Frimpong in die Hacken und bringt diesen zu Fall. Gerach lässt das weiterlaufen, woraufhin sich der Niederländer lautstark beschwert.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Kurz vor der Pause erhöht Bayer den Druck. Außerdem streut Mainz leichtsinnige Fehler im Aufbauspiel ein.

43. Der Freistoßspezialist nimmt sich auch der Sache an und bringt diesen aus 22 Metern halbrechter Position auch gefährlich in Richtung rechtes Kreuzeck. Zentner ist da und lenkt das Leder über die Latte. Der anschließende Eckball bleibt ungefährlich.

42. Karim Onisiwo Mainz Gelbe Karte für Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05)

Der Mainzer Angreifer legt Frimpong nahe des eigenen Strafraums. Das gibt eine sehr gute Freistoßposition für Grimaldo.

40. Hofmann muss Leverkusen in Führung bringen! Bei einem Rückpass rutscht van den Bergh aus, sodass Hofmann sechs Meter halbrechts vor dem Tor frei vor Zentner auftaucht. Der Ex-Gladbacher versucht es flach aufs kurze Eck, der FSV-Torwart ist per Fußabwehr zur Stelle.

37. Widmer blockt Grimaldos Schuss von der linken Strafraumkante zum Eckball, der bringt keine Gefahr ein.

35. Glück für Zentner! Der FSV-Keeper erlaubt sich einen haarsträubenden Fehlpass am eigenen Sechzehner, doch seine Vorderleute sind direkt zur Stelle und Barreiro fängt Hofmanns Querpass ab.

34. Nach einem Handspiel von Kohr gibt es einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld. Den schlägt Hofmann etwas zu lang, Zentner fängt die Hereingabe sicher ab.

31. Nach einer guten halben Stunde hat Mainz genauso viele Torschüsse wie Leverkusen fabriziert. Bayer hat nach wie vor Probleme damit, Lösungen gegen die Mainzer Defensivblöcke zu finden.

28. Kohr kommt nach einer Amiri-Ecke von rechts am Fünfer zum Kopfball, platziert diesen aber nicht gut genug. Hrádecký leitet schnell den Konter ein, bei dem Frimpong von der rechten Außenbahn zu Hofmann ablegt, dessen flacher Versuch von der Strafraumkante von Barreiro geblockt werden kann.

27. Wirtz gibt von der rechten Seite flach an den Fünfer, wo Adli zaubern will, per Hacke aber den Ball verpasst. Dabei stand der Angreifer sowieso im Abseits.

25. Sowohl einen Hofmann-Freistoß aus dem rechten Halbfeld als auch eine Grimaldo-Ecke von rechts können die 05er problemlos verteidigen.

22. Mal wieder die Mainzer: Amiri versucht es aus 20 Metern halblinker Position, der Abschluss des Ex-Leverkuseners geht jedoch deutlich über Hrádeckýs Kasten.

21. Die Hausherren reißen das Spiel immer mehr an sich und haben in dieser Phase viel Ballbesitz. Frimpong steht bei einer Andrich-Flanke leicht im Abseits.

18. Die 05er setzen bislang um, was Henriksen von seiner Mannschaft forderte und machen Bayer in der Anfangsphase das Leben durchaus schwer.

16. Nach einem schönen Steckpass von Frimpong auf der rechten Seite zu Hofmann, versucht dieser es aus spitzem Winkel. Zentner ist diesmal aufmerksam und pariert zur Ecke, die nicht gefährlich wird.

13. Defensiv machen es die 05er bisher gut und lassen die Werkself kaum in den Strafraum kommen.

10. Die Gäste verstecken sich hier zu Beginn keineswegs. Onisiwo produziert den nächsten Abschluss, der Versuch aus der Distanz ist jedoch kein Problem für Hrádecký.

8. Dominik Kohr Mainz Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:1 durch Dominik Kohr

Die schnelle Antwort des FSV! Amiri schlägt einen Freistoß aus dem Halbfeld hinter die Kette. Widmer legt rechts am langen Pfosten kurz vor der Torauslinie per Kopf zurück zu Kohr, der aus sieben Metern zentraler Position wuchtig per Flugkopfball vollendet.

3. Granit Xhaka Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Granit Xhaka

Leverkusen führt früh! Grimaldos Flanke nahe der linken Eckfahne wird von Widmer so abgefälscht dass sie bei Xhaka im Rückraum landet. Vom linken Strafraumeck erwartet Zentner eine Flanke, Xhaka setzt den Ball mit überragender Schusstechnik über den Keeper hinweg zentral in die Maschen. Gut sieht der Mainzer Schlussmann da aber nicht aus.

1. Los geht’s, Gerach hat die Partie freigegeben. Leverkusen spielt in der ersten Halbzeit klassisch in schwarz-rot auf seine Kurve zu.

1. Spielbeginn

Schiedsrichter des Flutlichtspiels ist Timo Gerach, der von Florian Heft und Robert Wessel assistiert wird. Gleich geht's los in der ausverkauften BayArena, die Spieler haben den Rasen bereits betreten. Viel Spaß!

Henriksen zeigte sich vor der großen Herausforderung durchaus selbstbewusst: "Wir werden nicht nur hoch motivierte Spieler haben, sondern auch einen guten Plan. Wir werden keine Angst zeigen, auch wenn wir wissen, wie gut Bayer Leverkusen ist.“ Die 05er plagt jedoch eine lange Verletztenliste, zu der sich auch noch die krankheitsbedingten Ausfälle von Ajorque, Burkardt und da Costa reihen. So rücken die Nachwuchstalente Dal und Müller erstmals in den FSV-Kader. In der Startelf gibt es nur eine Änderung: Für Hanche-Olsen, der sich gegen Augsburg einen Muskelfaserriss zuzog, beginnt Widmer. Amiri trifft heute auf seinen Ex-Klub.

Xabi Alonso erinnert sich noch an die Niederlage in der letzten Saison, möchte "verhindern, dass das nochmal passiert" und erwartet "ein intensives Spiel". Dabei nimmt er drei Veränderungen in der Startelf vor. Im Vergleich zum 2:1 in Heidenheim beginnen Kossounou und Tapsoba anstelle von Hincapié und Stanišić (beide Bank) in der Dreierkette neben Tah. Außerdem ersetzt Hofmann Schick in der Offensive, sodass Adli wohl in der Sturmspitze beginnen dürfte. Mittelfeldmotor Palacios hat es noch nicht in den Kader zurück geschafft.

Die Mainzer stecken tief im Abstiegskampf, kommen jedoch mit ^dem Rückenwind des Trainerwechsels und des gelungenen Debüts des neuen Chefcoaches Bo Henriksen nach Leverkusen. Nach elf Partien ohne Dreier hatte der hart erkämpfte 1:0-Heimerfolg gegen Augsburg eine erlösende Wirkung. Dennoch stehen die 05er immer noch auf dem direkten Abstiegsrang 17. Ein Punkt ist es bis zum Relegationsrang, auf den ersten Nichtabstiegsplatz sind es jedoch sieben Zähler. Hinzu kommt, dass die 05er nicht gerade als Auswärtsmacht bekannt sind: Der FSV konnte auswärts in dieser Saison noch nicht gewinnen, immerhin kamen bei elf Auswärtsspielen dennoch sechs Punkte heraus (Sechs Unentschieden, fünf Niederlagen). Außerdem konnte Mainz das letzte Gastspiel in Leverkusen vor einem Jahr mit 3:2 gewinnen.

Kann Mainz den Tabellenführer Leverkusen auf dem Weg zum Meistertitel ein Bein stellen? Es scheint kaum im Bereich des Möglichen zu sein und das liegt vor allem an Bayers übermächtiger Dominanz in dieser Saison. Die Werkself ist nach wie vor ungeschlagen, hat vor heimischer Kulisse neun von elf Partien gewonnen (zwei Remis) und konnten sich außerdem unter der Woche ausruhen, da die Mannschaft von Xabi Alonso sich als Gruppensieger direkt für das Europa-League-Achtelfinale qualifizierte und nicht den Umweg über die Playoffs nehmen musste. Seit heute Mittag steht fest: Dort trifft Leverkusen wie schon in der Gruppenphase auf Qarabag Agdam aus Aserbaidschan.