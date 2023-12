80. Wieder Bayer: Hofmann startet rechts durch, lässt zwei Eintrachtler hinter sich und spielt dann aber etwas zu weit in den Rücken von Wirtz, der in der Mitte nur noch hätte einschieben brauchen.

76. Viel zu einfach - wie ein Messer durch Butter dribbeln sich die Spieler des Tabellenführers nach Belieben durch den überforderten Abwehrriegel der SGE in der Box. Am Ende vertändelt Jonas Hofmann nach einem Kurzpass von Schick das Leder in der Mauer. Danach versucht Grimaldo noch, etwas aus dem Abpraller zu machen, wird dabei aber auch geblockt.

75. Eine Viertelstunde bleibt noch in der regulären Spielzeit zu spielen und schon jetzt kann man sagen: Hoch gewinnt die Eintracht dieses Spiel nicht mehr.

73. Nur kurz nach seiner Einwechslung kommt Patrik Schick am Fünfer frei nach einer Flanke von Frimpong zum Kopfball! Den aber kann Kevin Trapp am Einschlag hindern.

72. Patrik Schick Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Patrik Schick

72. Victor Boniface Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Victor Boniface

70. Die erste richtige Chance für Frankfurt! 20 Minuten vor dem Ende des Spiels kommt Chaibi in halblinker Position aus der Box zu einem satten Schlenzer, der gefährlich aufs Tor kommt! Hradecky muss sich strecken, um den Ball zur Ecke wegzulenken.

69. Wie einst sein Landsmann Jay-Jay Okocha im Trikot des heutigen Gegners spielt Victor Boniface im Strafraum die Abwehr der Eintracht schwindelig! Aber dann schlägt er den berühmten einen Haken zu viel und verpasst die Gelegenheit zum Abschluss.

67. Leverkusen hat jetzt einen bequemen Vorsprung und kann nach anfänglichen Problemen befreit aufspielen. Die Eintracht läuft momentan nur der Werkself hinterher.

66. Rechts lässt Frimpong per Übersteiger Niels Nkounkou stehen und flankt nahe der Box von der Grundlinie in die Mitte, wo aber Trapp auf dem Posten ist.

65. Während der genesene Shkiri sein Comeback auf dem Rasen gibt, kann Robin Koch nicht mehr weitermachen. Das sah übel aus und man kann nur wünschen, dass die Verletzung sich als nicht so schlimm herausstellt.

62. Es geht erstmal mit der Eintracht in Unterzahl weiter.

60. Ohje: Robin Koch ist ohne Fremdeinwirkung bei einer Klärungsaktion im Rasen hängen geblieben. Er muss erstmal behandelt werden, das Spiel ist unterbrochen.

58. Der Abwehrriegel der SGE droht, auseinanderzubrechen. Man sollte jetzt aufpassen, dass Bayer sich nicht in einen Rausch spielt, wenn man hier Schadensminimierung betreiben möchte.

57. Florian Wirtz Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 3:0 durch Florian Wirtz

Im Mittelkreis spielt Boniface nach einem Ballgewinn einen kurzen Heber zu Wirtz, der dann mutterseelenallein durchlaufen kann! Tuta versucht noch am Sechzehner dranzukommen, da hat er längst zum Lupfer angesetzt und zimmert das Leder damit sehenswert über Kevin Trapp in den Kasten - diesmal hat die Abseitsfalle versagt!

55. Zumindest die Abseitsfalle stimmt bei der Eintracht: Nach einem präzisen Steilpass von Frimpong in Richtung Florian Wirtz macht Robin Koch den entscheidenden Schritt nach vorne und lässt den Mittelfeldregisseur Bayers in die verbotene Zone laufen. Da ist es dann auch egal, dass er noch quer zu Victor Boniface passen kann, der dann letztlich von Koch entscheidend beim Torschuss angegangen wird.

52. Das mit dem Punktgewinn wird für die Adler jetzt verdammt schwer.

51. Jeremie Frimpong Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Jeremie Frimpong

Nach einem gut herausgespielten Spielzug steht es 2:0 für die Gastgeber! Es begann mit einem weiten Ball von Palacios, der in der gegnerischen Hälfte Wirtz findet. Dieser steckt nach links durch zu Boniface, der mit seinem Abschluss von links an Kevin Trapp scheitert. Aber der Nationaltorhüter kann den Ball nicht festhalten und so kommt von der anderen Seite Frimpong angerauscht, der mit links auf 2:0 erhöht!

50. Wirtz hat das 2:0 auf dem Fuß! Nachdem Niels Nkounkou eine Klärungsaktion misslingt, kombiniert sich das Mittelfeld der Hausherren in den Sechzehner der Frankfurter Eintracht. Dort kommt halblinks auf der Höhe des Elfmeterpunkts Wirtz zum Abschluss und zielt nur knapp am linken Pfosten vorbei.

48. Jetzt versucht es Bayer wieder über die rechte Außenbahn. Wieder soll der tödliche Steilpass von Frimpong in Richtung Victor Boniface kommen, doch Tuta kann gerade noch vor dem einschussbereiten Nigerianer klären. Die Fahne geht aber anschließend hoch, da der Goalgetter der Pillendreher knapp in der verbotenen Zone war.

47. Sensationeller Einsatz von Buta! In einem fast aussichtslosen Zweikampf um den Ball gegen Grimaldo grätscht er fair an der Grundlinie zum Spielgerät und spielt anschließend in die Mitte, wo Lukáš Hrádecký den Ball am zweiten Pfosten aufnimmt.

47. Frankfurt versucht es mit Mario Götze über die linke Seite, er wird dann aber von Jonas Hofmann abgedrängt.

46. Weiter geht's! Die weiße Eintracht hat in dieser Hälfte Anstoß und kommt, wie auch das Team der Werkself, ohne personelle Veränderung aus den Katakomben.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Tabellenführer Bayer Leverkusen geht mit einem 1:0 gegen Eintracht Frankfurt in die Halbzeitpause. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Pressing der Gäste legte die Werkself den Vorwärtsgang ein. Boniface stellte in der 14. Minute nach einem starken und schnellen Spielzug die Führung her. Auf beiden Seiten fehlen noch hochkarätige Chancen, weil sowohl Bayer als auch die SGE mit viel Hingabe verteidigen und es beim letzten Zuspiel an Präzision fehlt. Dennoch ist das eine recht unterhaltsame Begegnung, bei der nach vorne aber gerne mehr passieren kann. Alles in allem geht die Führung in Ordnung, weil die Eintracht nach der Führung Bayers vorne nicht mehr allzu präsent war.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Wieder gewinnt die Werkself in der eigenen Hälfte den Ball! Nach einem kurzen Sprint von Wirtz nach vorne gibt dieser nach rechts ab zu Frimpong, der wieder einige Meter für sich hat. In seinen Flachpass in die Mitte wirft sich dann William Pacho. Die Eintracht verteidigt mit Leidenschaft!

43. Den bringt aus sechzehn Metern Torentfernung Grimaldo selbst als Flanke auf den zweiten Pfosten, wirklich gefährlich wird das aber erstmal nicht. Doch im Nachgang kommt Hofmann von der anderen Seite zu einer nicht ganz ungefährlichen Flankenhereingabe, die Trapp wegfausten muss.

42. Bayer bekommt den nächsten Freistoß! Nach einem Wahnsinns-Pass von Grimaldo zu Wirtz weiß sich Buta nur mit unfairen Mitteln nahe der linken Seitenlinie gegen Grimaldo zu helfen.

41. Im eigenen Strafraum zieht William Pacho gegen Frimpong mit Risiko ein Stürmerfoul und es geht mit Freistoß weiter.

40. Noch fünf Minuten bis zum Halbzeitpfiff! Kann die SGE mit einem Remis in die Kabine gehen?

39. Gleich zu zweit steigen Éric Dina-Ebimbe und William Pacho gegen Frimpong unfair ein. Das gibt Freistoß aus der eigenen Hälfte für Bayer 04.

38. Mittlerweile hat das Spiel sich gewandelt, denn nach der intensiven Anfangsphase kommt die SGE nicht mehr wirklich bis nach vorne. Leverkusen überrollt die Eintracht mit Spielzügen über den rechten Flügel von Jeremie Frimpong und Florian Wirtz.

36. Nach einem Chipball von Wirtz an die rechte Strafraumkante schleicht sich Frimpong mit Tempo in dieses Zuspiel und flankt scharf und schnell nach innen in Richtung Boniface. Dann ertönt aber der Pfiff des Referees, weil Frimpong knapp im Abseits stand.

34. Poah! Álex Grimaldo versucht es direkt mit dem linken Fuß und zirkelt den Ball über die Mauer - und nur knapp auf das Tordach!

34. Direkt vor dem Sechzehnerhalbkreis gibt es eine interessante Freistoßposition für die Hausherren!

33. Mario Götze E. Frankfurt Gelbe Karte für Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

Für gefährliches Spiel in der Nähe des Strafraums gegen Xhaka gibt es Gelb.

31. Die erste Torchance für Bayer! Nach einem kurz ausgeführten Eckstoß, den Frimpong rechts herausgeholt hat, flankt Grimaldo auf den zweiten Pfosten. Die Flanke wird fast zum Torschuss, weil sie nur knapp am Gestänge vorbeifliegt!

30. Das ist jetzt ein wirklich schnell geführtes Fußballspiel, bei dem beide Teams sich auf Augenhöhe begegnen.

28. Bei Mario Götzes sattem Abschluss infolge der Ecke stellt sich Xhaka in die Schussbahn. Beim anschließenden Konter ist Wirtz fast durch, wird dann aber vor dem Strafraum noch abgedrängt.

27. Die SGE kommt zum Abschluss! Nach einem weiten Ball von Pacho über das halbe Spielfeld kommt Tuta im Strafraum der Hausherren frei zum Schuss. Jonathan Tah stört ihn beim Abschluss entscheidend, sodass es Ecke für die Eintracht gibt, weil bei seinem Schuss über das Tor Tahs Fuß das Leder zuletzt berührte.

25. Das war nicht ungefährlich! Edmond Tapsoba lässt sich bei der Spieleröffnung sehr viel Zeit und sieht spät, dass Dina Ebimbe ihn anläuft. Dieser wäre bei einer Balleroberung durch gewesen, doch Tapsoba kann das Leder fair behaupten.

25. Bayer sucht jetzt etwas mehr den Zug zum Frankfurter Tor. Im Strafraum ist für Victor Boniface gegen Robin Koch aber erstmal Endstation.

24. Aus dem linken Halbraum will Grimaldo in den Sechzehner flanken. Viel zu vorhersehbar - Kevin Trapp ist vor Florian Wirtz zur Stelle.

22. Nkounkou sucht auf dem linken Flügel Knauff, der an diesen Ball aber nicht rankommt, weil Tah goldrichtig in der Laufbahn der Kugel steht und im Sechzehner den Ball lässig aufnimmt und weghaut.

20. Bisher lassen beide Teams beim letzten Pass in die Tiefe Präzision vermissen, weswegen wirklich zwingende Chancen noch Mangelware sind.

19. Einen verloren geglaubten Ball kann Chaibi an der rechten Seitenlinie noch abfangen, scheitert dann im Spiel nach vorne aber am aufgerückten Frimpong.

18. Bayer zieht nun auch das Tempo an und schaltet schnell um, wenn man den Ball gewinnt. Das Geschehen auf dem Rasen ist bis hierhin echt unterhaltsam.

16. Fünfzehn Minuten sind rum - Zeit für ein erstes Fazit! Die Eintracht kam besser in die Partie, doch in den Minuten vor dem Treffer bekam Leverkusen sein Spiel gegen das hohe Pressing der Hessen besser in den Griff. Eine vielversprechende Offensivaktion reichte, um vor eigenen Fans in Führung zu gehen.

14. Victor Boniface Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Victor Boniface

Die Führung für den Spitzenreiter! Nach einem Ballgewinn am eigenen Sechzehner geht es mit One-Touch-Fußball und kurzen Lobs schnell. Aus dem Zentrum bedient Wirtz vor dem gegnerischen Sechzehner Boniface, der anschließend zwei Frankfurter zu Zuschauern degradiert und cool aus halblinker Position nach rechts unten gegen den chancenlosen Trapp einnetzt!

12. Exequiel Palacios Leverkusen Gelbe Karte für Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Für sein rüdes Einsteigen gegen Buta mit einer Grätsche sieht der Weltmeister, der gegen Molde eine Pause bekam, Gelb. Die bekommt er nun auch im nächsten Spiel, denn es ist seine fünfte Verwarnung.

11. Im Laufduell mit Nkounkou holt Jeremie Frimpong den ersten Eckstoß für Leverkusen raus. Chaibi beschwert sich beim Referee, dass er zuvor von Tah gefoult wurde. Es gibt aber nur kurz Anlass zur Beschwerde, weil die Situation souverän geklärt wird.

9. Die anschließende Ecke verpufft dann aber unspektakulär mit einer Abseitsentscheidung gegen Niels Nkounkou.

8. Mit einem nicht präzise getroffenen Ball von der rechten Seite versucht Buta es aus spitzem Winkel. Er holt eine Ecke raus, weil Grimaldo im Sechzehner sein Bein entscheidend dazwischen hält, als der Ball ans Außennetz geht.

7. Bisher geht für Bayer noch nicht viel in der gegnerischen Hälfte.

5. Nachdem Exequiel Palacios zuerst eine Flanke mit dem Kopf rausbugsiert, verliert Florian Wirtz in der Vorwärtsbewegung den Ball. Nach etwas Hin und Her versucht es Pacho aus der zweiten Reihe mit einem Flachschuss, den Hradecky spät sieht, jedoch mit einem Abtauchen nach rechts unten festhalten kann.

4. Die Eintracht presst in den Anfangsminuten sehr frech und kommt gut in die Partie gegen Leverkusener, die mit so viel Selbstvertrauen wohl nicht gerechnet haben.

2. Mario Götze spielt einen steilen Diagonalball auf den rechten Flügel. Dort läuft Buta ein, wird aber von Tapsoba erfolgreich gestellt.

2. Für die Umsetzung der Regeln zuständig ist übrigens Christian Dingert gemeinsam mit seinen Assistenten Benedikt Kempkes und Nikolai Kimmeyer. Benjamin Brand ist für die Coachingzone zuständig und im Kölner Keller sitzt Sascha Stegemann für die kniffligen Situationen.

1. Früh kommt die Eintracht in die Box! Über die rechte Seite sucht Farès Chaïbi nach Ansgar Knauff am Elfmeterpunkt, der bei der Ballannahme aber etwas zu rabiat gegen Palacios vorgeht - Stürmerfoul.

1. Anstoß! Leverkusen in den schwarz-roten Jerseys eröffnet die Partie.

1. Spielbeginn

Die Spannung in der BayArena steigt! Jetzt verbleiben nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff dieser Partie. Bis gleich!

Bevor wir ins heutige Spiel einsteigen, werfen wir noch einen Blick in den Rückspiegel. Am 27. Spieltag der Vorsaison setzte sich Bayer 04 im eigenen Stadion mit 3:1 durch. Im Hinspiel gab es damals jedoch eine satte Abreibung - ein 1:5 gegen die Hessen. Ob das für heute ein Omen ist? Für die SGE spricht auch: In den letzten Jahren wechselten sich Sieg und Niederlage ab. Die letzte Punkteteilung gab es vor neun Jahren mit einem 1:1-Remis in Leverkusen.

Nach dem 5:1 gegen die Bayern mahnt Eintracht-Coach Dino Toppmöller zur Vorsicht: "Es wird am Sonntag wieder ein komplett anderes Spiel. Leverkusen spielt bis dato eine überragende Bundesligasaison und hat international alles gewonnen. Leverkusen spielt extrem variabel, temporeich, mit hoher Spielintelligenz und hat mit Boniface einen Stürmer, der die Bälle gut hält. Zudem ist die Abwehr die beste der Liga. Man sieht die klare Handschrift von Xabi Alonso." Dennoch macht sich Vorfreude beim Sohn des ehemaligen Bayer-Trainers Klaus breit: "Wir freuen uns darauf, uns mit der aktuell besten Mannschaft Deutschlands messen zu können. Wir haben gezeigt, dass wir gegen solche Teams mithalten können, benötigen dafür aber eine absolute Topleistung von jedem Einzelnen.“ Eine Leistung von Omar Marmoush wird er dafür schon mal nicht bekommen, denn der fehlt mit einer Gelbsperre - für ihn startet Nkounkou. Zudem kommen auch Tuta, Buta, William Pacho und der bis zuletzt fragliche Chaibi sowie Ansgar Knauff zurück in die erste Elf. Dafür rücken Hasebe, Baum, Smolcic und Ngankam auf die Bank.

Leverkusens Trainer Xabi Alonso auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Die Siegesserie ist natürlich super, aber die Herausforderung besteht darin, so weiterzumachen und die Mentalität, Qualität und Konsistenz beizubehalten. Wir wollen uns immer weiter verbessern. Wir erwarten ein volles Heimspiel mit lauten Fans, guter Stimmung und hoher Energie – da zählt dann dieser Moment und nicht, was vorher war oder nachher ist." Weiter führte er aus: "Es sind jetzt die letzten Tage vor der Pause und wir haben noch zwei Heimspiele, auf die wir den vollen Fokus setzen müssen. Für Sonntag erwartet uns ein Gegner mit hoher Energie und da muss man drauf vorbereitet sein." Dafür rotiert er nach dem Molde-Spiel kräftig durch. Nur Jonathan Tah, Jonas Hofmann und Edmond Tapsoba bleiben in der Anfangsformation, ansonsten setzt er auf die A-Garde mit Boniface und Wirtz in der Spitze. Somit spielt diese Startelf bereits das zehnte Mal in dieser Ligaspielzeit.

Die Mannschaft der Eintracht geht trotz der 0:2-Niederlage im bedeutungslosen Conference-League-Spiel gegen Aberdeen mit einer Aufwärtstendenz ins Spiel: Sie erarbeitete sich vergangene Woche mit einer gnadenlos effizienten Leistung den Legendenstatus bei den Fans, denn der erschreckend schwach auftretende FC Bayern München wurde mit 5:1 regelrecht in seine Einzelteile zerpflückt. Und man hätte bestimmt nichts dagegen, wenn man nun auch Leverkusen die erste Niederlage der Saison zufügt und Punkte im Kampf um das internationale Geschäft sammelt.

Auch, wenn es gegen den VfB Stuttgart im Spitzenspiel des letzten Spieltags nicht zu einem Sieg reichte, sind die Verantwortlichen bei Bayer Leverkusen derzeit bester Laune. Unter der Woche schoss sich die Werkself mit einem 5:1 gegen Molde FK warm für die heutige Aufgabe. Vor dem Spiel hat man vier Punkte Vorsprung auf die Bayern, die aber noch ein Nachholspiel gegen Union im neuen Jahr vor sich haben. Mit einem Sieg könnte man den ersten Verfolger aus München abhängen, denn Bayern und der VfB treffen später am Abend im Topspiel aufeinander.