Der Anpfiff rückt immer näher, die Anspannung steigt. Der Effzeh kämpft heute ums nackte Überleben und ist nach den letzten Ergebnissen schon fast zu einem Sieg gezwungen. Bei einer Niederlage könnte der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte morgen schon feststehen. Auf der Gegenseite befindet sich der SC Freiburg mittendrin im Kampf um die internationalen Plätze. Mit dem FC Augsburg, der TSG Hoffenheim und Werder Bremen haben die Breisgauer gleich mehrere Verfolger im Nacken. Auch wenn nun schon Rang sechs für die erneute Teilnahme an der Europa-League ausreichen würde, muss auch der SC Freiburg noch den ein oder anderen Punkt mitnehmen. Für beide Teams also eine Begegnung, die von enormer Bedeutung ist.

Auf Seiten der Gastgeber setzt Trainer Timo Schulz heute auf ein 4-2-3-1-System. Im Vergleich zum Remis im Abstiegskracher beim FSV Mainz 05 stellt verzichtet der Effzeh-Coach auf tiefgreifende Änderungen und wechselt auf lediglich einer Position. Linton Maina rückt für Steffen Tigges in die Startformation und bearbeitet die linke Angriffsseite. Die Ausganssituation für die Kölner ist klar: es zählt heute nur ein Sieg, um den Traum von Klassenerhalt am Leben zu halten. Ein ähnlicher Auftritt wie beim letzten Heimspiel, einer desolaten 0:2-Niederlage gegen den SV Darmstadt würde den Abstieg wohl oder über besiegeln.

Die Gäste aus Freiburg werden heute im gewohnten 3-4-2-1-System erwartet. Im Vergleich zur Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg vergangene Woche muss Trainer Christian Streich allerdings auf zwei Positionen umstellen. In der Dreierkette fehlt Kiliann Sildillia für den Rest der Saison gesperrt und wird heute von Lukas Kübler ersetzt. Im Mittelfeld fehlt Nicolas Höfler ebenfalls gesperrt, an seiner Stelle rückt Lucas Höler in die Startformation. In einer aktuell durchwachsenen Phase der Breisgauer sah es zuletzt in der Fremde ziemlich gut aus. Die letzten drei Auswärtsspiele konnte der SCF allesamt gewinnen. Im Kampf um Europa wäre Nummer vier da sicherlich hilfreich.