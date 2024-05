18. Der Portugiese kann tatsächlich nicht weitermachen, scheint sich eine Muskelverletzung zugezogen zu haben, womit er auch für das Rückspiel in Madrid fraglich ist. Goretzka ist der erste Joker des noch jungen Nachmittags.

17. Leon Goretzka Bayern Einwechslung bei Bayern München: Leon Goretzka

17. Raphaël Guerreiro Bayern Auswechslung bei Bayern München: Raphaël Guerreiro

15. Mit Goretzka macht sich ein potentieller Ersatz für den Engländer bereit. Oder ist der Ex-Schalker für den ebenfalls angeschlagenen Guerreiro vorgesehen?

14. Dier hat von einem Zusammenprall mit Guirassy eine Platzwunde an der Stirn mitgenommen. Der im Winter verpflichtete Abwehrmann muss auf dem Rasen behandelt werden.

12. Die Hoeneß-Auswahl bleibt hungrig, bringt ein echtes Powerplay auf den Rasen. Der Rekordmeister hat Mühe, überhaupt ins Mittelfeld vorzustoßen.

11. Führich verlangt Neuer alles ab! Nach einem geblockten Schuss Stillers zieht der Stuttgarter mit der 27 auf dem Rücken von halblinks nach innen und visiert aus 15 Metern die obere rechte Ecke an. Neuer verhindert den Einschlag mit einer tollen Flugeinlage.

10. Auf der Gegenseite setzt Kane aus ähnlich großer Entfernung den ersten Schuss ab. Der tempoarme Aufsetzer des Engländer ist in der halbrechten Ecke leichte Beute für VFB-Schlussmann Nübel.

8. Guirassy leitet ein Anspiel Stillers im offensiven Zentrum per Hacke an Undav weiter. Der Leihspieler aus Brighton fackelt nicht lange und zieht aus 21 Metern mit dem rechten Spann ab. Der Ball rauscht ziemlich weit links am Ziel vorbei.

5. Die Schwaben beginnen selbstbewusst, lassen Ball und Gegner in den ersten Momenten laufen. Der Gast scheint mit einer passiven Rollen in der Anfangsphase leben zu können.

3. Pavlović bewirbt sich für eine sehr frühe Gelbe Karte, indem er Guirassy bei erhöhtem Tempo im Mittelfeld zu Fall bringt, um einen schnellen Gegenstoß zu stoppen. Schiedsrichter Tobias Welz belässt es bei einer Ermahnung.

1. VfB gegen FCB – das 110. Bundesligaduell der Südschwergewichte ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Soeben haben die 22 Akteure die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Bei den Bayern, die den Hinspielvergleich mit Stuttgart am dritten Advent in der Allianz-Arena durch einen Doppelpack Kanes (2., 55.) und Kims (63.) mit 3:0 für sich entschieden und die die Vizemeisterschaft mit einem Sieg vorzeitig perfekt machen würden, rotiert Coach Thomas Tuchel nach dem 2:2-Remis im CL-Halbfinalhinspiel gegen den Real Madrid CF sechsmal. Goretzka, Laimer, Mazraoui, Müller, Sané (allesamt auf der Bank) und Musiala (Sehnenreizung) machen Platz für Davies, Choupo-Moting, Gnabry, Guerreiro, Pavlović und Tel.

Auf Seiten der Schwaben, die den FCB vor eigenem Publikum letztmals im November 2007 schlugen und die lediglich eines ihrer bisherigen 15 Ligaheimspiele verloren, ist Trainer Sebastian Hoeneß im Vergleich zum 2:2-Auswärtsunentschieden bei Bayer Leverkusen zu zwei personellen Änderungen gezwungen. Die gelbgesperrten Mittelstädt und Millot werden durch Stiller und Rouault ersetzt.

Für den FC Bayern München steht dieser 32. Bundesligaspieltag zweifellos im Schatten der Champions-League-Vorschlussrunde, die am Dienstag in Fröttmaning mit einem 2:2-Heimunentschieden gegen den Real Madrid CF begonnen hat und deren Rückspiel am Mittwoch in der spanischen Hauptstadt in das Endspiel führen soll. In der Bundesliga antworteten die Roten auf die erschreckende 2:3-Pleite beim 1. FC Heidenheim mit mehr oder weniger überzeugenden Siegen gegen den 1. FC Köln (2:0), beim 1. FC Union Berlin (5:1) und gegen die SG Eintracht Frankfurt (2:1).

Die Saison des VfB Stuttgart ist am Mittwoch gekrönt worden. Seitdem der fünfte deutsche Startplatz in der Champions League feststeht, ist den Brustringträgern ihre erste Teilnahme an der Königsklasse seit 15 Jahren nicht mehr zu nehmen. Infolge der Rettung in der Relegation vor elf Monaten ist die Hoeneß-Auswahl nicht nur furios in diese Spielzeit gestartet, sondern sie hat das beeindruckend hohe Niveau tatsächlich gehalten, sodass sogar die Vizemeisterschaft noch möglichst ist. Dafür müsste der VfB nach der Niederlage beim SV Werder Bremen (1:2) und dem äußerst unglücklichen 2:2-Remis bei Bayer Leverkusen die Bayern heute schlagen.