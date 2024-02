53. Zunächst bringt die Ecke nichts ein. Im Nachgang holt Nkounkou dann auf der linken Seite einen Eckstoß heraus...

52. Starkes Ding von Chaïbi! Der neue Mann zwirbelt einen Freistoß aus 27 Metern von halblinks mit viel Schnitt und Dampf aufs lange Eck. Schwäbe macht sich lang und wehrt zur Ecke von rechts ab.

49. Nun pfeift Schiedsrichter Gerach wieder an.

48. Die Partie ist unterbrochen, goldene Schokotaler fliegen aufs Feld. Diese müssen erst mal vom Platz geräumt werden.

46. Mit einer personellen Veränderung bei den Gästen geht es weiter. Chaïbi übernimmt für Dina-Ebimbe.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Pause in Köln, zwischen dem Effzeh und Eintracht Frankfurt steht es noch torlos. Die Geißböcke waren in den ersten 25 Minuten das deutlich bessere Team und hatte durch Thielmann in der 14. Minute die Großchance zur Führung. Auch sonst waren es die Gastgeber, die mutiger waren und den Weg nach vorne suchten. Die Hessen dagegen kämpften sich nur zaghaft in die Partie - hatten durch Koch und Skhiri jedoch ihrerseits gute Gelegenheiten zum 0:1. Insgesamt sehen wir ein munteres Fußballspiel, in dem im zweiten Durchgang alles passieren kann. Wir bleiben gespannt, bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Guter Versuch. Ljubicic probiert aus 18 Metern von halbrechts einfach mal sein Glück. Nur knapp zischt der Ball links am Pfosten vorbei.

43. Bis zur Halbzeit sind es nur noch wenige Minuten. Passiert hier vorher noch etwas?

40. Jetzt Skhiri! Mit einem direkt genommenen Chip steckt Götze hoch über die gegnerischen Abwehrreihe zu Skhiri durch. Aus halbrechten 13 Metern scheitert der ehemalige Kölner an Schwäbe.

39. Da war mehr drin! Finkgräfe lässt im Anstoßkreis mehrere Frankfurter stehen und passt nach halbrechts zu Ljubicic. Der 26-Jährige lässt sich etwas raustreiben, dann saust sein Schuss aus 18 Metern drüber.

37. Zurzeit nimmt sich das Match eine kleine Auszeit. Von beiden Seiten kommt nicht allzu viel, weil beide Defensivreihen recht kompakt stehen.

34. Tuta E. Frankfurt Gelbe Karte für Tuta (Eintracht Frankfurt)

Tuta tritt gegen Martel etwas nach, dafür sieht er Gelb.

33. Infolge einer abgewehrten Ecke macht Schmitz das Ding per Kopf noch mal scharf. Am Ende ist es Hübers, der aus spitzem Winkel von links im kurzen Eck per Direktabnahme an Trapp scheitert. Der Verteidiger stand jedoch auch im Abseits.

31. Eine halbe Stunde ist rum, die SGE wird ganz langsam etwas stärker. Den wacheren Eindruck machen allerdings nach wie vor den besseren Eindruck.

28. ...die erste Variante wird zur zweiten Ecke geblockt, und die hat es in sich! Zentral am Fünfmeterraum steigt Koch hoch, der aber etwas überrascht davon ist, dass er wirklich an den Ball kommt. Ohne viel Druck nickt er freistehend rechts vorbei.

27. Erstmal kommen die Adler zu einer Ecke. Götze steht bereit...

24. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft kann Toppmöller nicht zufrieden sein. Defensiv sieht das inzwischen zwar etwas stabiler aus. Götze, Kalajdžić und Co. sind vorne aber komplett abgeschrieben.

21. Mit der Brust pflückt Knauff einen weiten Ball in die Spitze herunter. Dann aber misslingt ihm die Mitnahme, so ist die Möglichkeit schon im Ansatz vertan. Da hatte er relativ viel Platz.

19. Denis Huseinbašić Köln Gelbe Karte für Denis Huseinbašić (1. FC Köln)

Huseinbašić holt Kalajdžić etwas ruppig von den Beinen. Er sieht den ersten gelben Karton der Partie.

18. Es bleibt dabei, dass die Rheinländer das deutlich aktivere und bessere Team sind. Die Eintracht hingegen bekommt offensiv noch überhaupt keinen Fuß in die Tür.

15. ...der ruhende Ball verpufft.

14. Dicke Chance zum 1:0! Wieder ist es Thielmann, der sich einen langen Steilpass über halblinks erläuft. Diesmal rast er bis fast an die Grundlinie, wo er es aus neun Metern aufs lange Eck probiert. Trapp wehrt gerade noch mit einer Hand zur Ecke ab...

11. Die Stimmung im Kölner Stadion ist hervorragend. Mit lauten Gesängen peitschen die Heimfans ihre Mannschaft nach vorne. Und die beginnt durchaus couragiert.

8. Die Toppmöller-Truppe ist noch mit stockendem Motor unterwegs. Nach vorne geht praktisch gar nichts.

5. Ljubicic! Alidou bricht über rechts durch, dann gelangt ein Abpraller zwischen ihm und seinem Gegenspieler nach links in die Box. Dort nimmt Ljubicic per Seitfallzieher ab, schleudert die Pille aus zehn Metern aber drüber.

4. Die Müngersdorfer generieren anfangs mehr Ballbesitz als ihr Gegner. Auf diese Weise wollen sie sich Sicherheit in den eigenen Aktionen holen.

1. In der ersten Minute gibt es den ersten Abschluss! Chabots langer Ball von der Mittellinie landet bei Thielmann. Der Angreifer rennt über halblinks in den Sechzehnmeterraum, zieht dann nach innen und aus acht Metern ab. Trapp pariert mit der Brust - dann geht die Fahne wegen Abseits hoch.

1. Das Bällchen rollt.

1. Spielbeginn

Auf der Gegenseite zeigt der Trend bei den Hessen nach oben. Im neuen Jahr holten sie aus drei Matches insgesamt zwei Siege (1:0 bei RB Leipzig, 1:0 gegen den 1. FSV Mainz 05) und ein Remis (2:2 beim SV Darmstadt 98). Im Klassement reicht das aktuell für Position sechs, nur zwei Zähler liegen sie hinter den Leipzigern und deren sechs hinter Borussia Dortmund, das derzeit für die Champions League qualifiziert wäre. Dementsprechend geht es auch für die Adler heute um jede Menge – und ein spannendes Spiel ist vorprogrammiert.

Es war ein Schritt nach vorne, den der Effzeh am vergangenen Wochenende ging. In der Auswärtspartie beim VfL Wolfsburg stand zwar letztlich nur ein Unentschieden zu Buche (1:1). Leistungstechnisch konnten die Geißböcke aber definitiv mithalten mit den Wölfen, waren zwischenzeitlich sogar die bessere Truppe. Das Problem: Noch immer stehen sie im Tabellenkeller, liegen mit zwölf geholten Zählern und einer mehr absolvierten Begegnung bereits fünf Punkte hinter dem 1. FC Union Berlin auf dem 16. Platz. Deshalb muss heute vor eigenem Publikum unbedingt ein Dreier her.

Bei den Gästen formiert sich vor Schlussmann Trapp eine Viererkette bestehend aus Tuta, Smolčić, Koch und Max. Im Mittelfeld agieren Dina-Ebimbe, Skhiri, Larsson und Nkounkou. Auf den Außenbahnen suchen Götze und Knauff den Weg nach vorne, um im Idealfall Stoßstürmer Kalajdžić zu bedienen.

Schauen wir zunächst auf die Aufstellungen beider Teams. Bei den Gastgebern beginnt wie üblich Schwäbe im Tor, vor ihm verteidigen Schmitz, Hübers, Chabot und Finkgräfe. Die Doppelsechs bilden Martel und Huseinbašić, davor sorgen Alidou, Kainz und Ljubicic für Angriffspower. Im Sturmzentrum soll Thielmann knipsen.