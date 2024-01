Sancho dribbelt sich links in den Strafraum. Zwei Bochumer rutschen weg und können ihn deshalb nicht halten, am Ende kommt Osterhage aber doch noch dazwischen und klärt zur Ecke.

Auch Bochum kann schönen Fußball spielen! Broschinski legt mit dem Kopf nach rechts in den Strafraum auf Losilla, der per Volley aus spitzem Winkel abzieht. Meyer hält den Schuss.

Osterhage hat auf der linken Seite Platz zum Flanken. Er bringt den Ball halbhoch in die Mitte. Antwi-Adjei schießt am ersten Pfosten in das Außennetz. Den hätte er lieber für Bero durchlassen sollen.

Stöger schlägt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum. Meunier klärt mit dem Kopf, aber Bochum bleibt in Ballbesitz.

Antwi-Adjei schlägt immer wieder Flanken von links in den Strafraum. Bisher findet er noch keinen Mitspieler, aber Dortmund bekommt den schnellen Flügelspieler nicht in den Griff.

Beinahe der Ausgleich! Die folgende Ecke landet am zweiten Pfosten bei Mašović. Der Innenverteidiger kommt aber nicht an den Ball, der zwischen seinem Kopf und seinem Knie durchfliegt. Das war eine große Chance.

Es gibt Elfmeter für den BVB! Ein Fehlpass von Özcan wird unglücklich von Ordets in den Lauf von Malen abgelenkt. Malen geht an Riemann vorbei. Der Torwart bringt ihn mit einem langen Bein zu Fall. Das ist ein klarer Elfmeter, auch wenn Riemann das anders sieht.

Edin Terzić äußerte sich auf der Pressekonferenz zur Spielweise des heutigen Gegners: „Die Bochumer spielen sehr leidenschaftlich, spielen häufig Foul und versuchen, den Rhythmus des Gegners so zu unterbrechen. Wir wissen aber, dass wir es mit einer guten Leistung in der Hand haben, das Spiel zu gewinnen."

Der BVB ist gut ins neue Jahr gestartet, hatte aber bisher auch nur vermeintlich einfache Gegner. Dortmund gewann mit 3:0 in Darmstadt und mit 4:0 gegen Köln. In der Tabelle haben sich die Schwarz-Gelben dadurch wieder an die Champions-League-Plätze herangekämpft. Durch einen Sieg heute würden sie auf Rang vier springen und hätten nur noch einen Punkt Rückstand auf Stuttgart. Bochum ist aber nicht gerade Dortmunds Lieblingsgegner. In den letzten sechs Duellen gab es nur zwei Siege.