26. Dortmund hat die Chance zur Führung!

24. Klare Abschlüsse gab es vom BVB trotz vieler Flanken lange nicht zu sehen. Es mangelt ein wenig an der Durchschlagskraft. So wird auch Adeyemi hoch geschickt, nur um mit der nächsten Hereingabe am Gegner hängen zu bleiben.

22. Da ist mal wieder einer der Konter! Antwi-Adjei wird rechtsaußen steilgeschickt und sucht Asano mit dem ersten Kontakt. Mit der Fußspitze lenkt Hummels das Zuspiel ab und damit in die Arme von Kobel. Wichtige Aktion vom Innenverteidiger!

19. Allmählich kann die Borussia die Spielkontrolle an sich reißen. Bochum ist darauf bedacht, diese Kontrolle durch schnelle Gegenangriffe auszuhebeln, die zuletzt nicht besonders effektiv waren.

18. Die Ecken des BVB sorgen noch nicht für Gefahr. Süle fehlen beim hohen Standard von Brandt ein, zwei Zentimeter. So köpft er den Ball nur im hohen Bogen zum Gegner.

16. Soares klärt eine flache Hereingabe von Adeyemi vor dem einschussbereiten Malen.

14. Der aufgerückte Guerreiro versucht, einen springenden Ball per Direktabnahme vors Tor zu befördern. Damit schlägt er die Kugel nur ins Toraus.

13. Stegemann steht hier vor der großen Aufgabe, dass sich die Hitze auf den Tribünen nicht aufs Feld überträgt und ausartet. Bisher regelt er das durch klare Pfiffe und kurze Ansagen sehr gut.

12. Aus dem linken Halbfeld darf Stöger einen Freistoß vors Tor flanken. Den spielt er allerdings halbhoch in den Sechzehner, wo Ryerson geblockt wird, wodurch Asano plötzlich Platz hat. Sein Schuss aus gut elf Metern rollt jedoch mittig in die Hände von Kobel!

10. Im Zuge einer Ecke fliegen zwei hohe Bälle in den Strafraum der Gäste. Beide Male ist der VfL per Kopf zur Stelle.

8. BVB-Fans können wieder runterfahren, nachdem das frühe Gegentor sicherlich Panik ausgelöst hat. Die Mannschaft lebt!

7. Karim Adeyemi Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:1 durch Karim Adeyemi

Da ist die schnelle Antwort! Hummels schlägt einen langen Diagonalpass, bei dem sich Danilo Soares komplett verschätzt. So kann Malen den Ball rechts an den Strafraum treiben und vors Tor spielen. Haller touchiert die Kugel nur mit der Sohle, doch am zweiten Pfosten drückt Adeyemi das Leder über die Linie!

6. Angepeitscht vom Publikum zieht Gamboa die rechte Seitenlinie entlang. Seine Flanke rutscht ihm aber etwas ab und dadurch direkt in die Arme von Kobel!

5. Anthony Losilla Bochum Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Anthony Losilla

Die Hausherren führen! Rechts bekommt Asano viel Platz zum Flanken, spielt den Ball nach einigen Übersteigern an den Fünfer und wird da geblockt. Die Kugel springt vor den Strafraum zu Losilla, der sich den Ball auf den rechten Fuß legt und dann wunderbar in den linken Winkel abzieht! Kobel ist mit den Fingernägeln dran, doch der ist unhaltbar!

4. Riemann steht am Mittelkreis und schlägt einen hohen Pass in die Spitze per Volley weg. Diese Risikobereitschaft hat ihn im Pokal gegen Dortmund viel gekostet.

2. Was Bochumer und Dortmunder auf den Rängen für eine Stimmung machen ist schlicht fantastisch.

1. Aufgrund einer Rauchwolke auf der Tribüne hat es ein wenig Verzögerung gegeben. Jetzt rollt die Kugel. Der BVB stößt an, flankt schon nach sieben Sekuden in den Strafraum, wo Ordets per Kopf klärt. Auf der Gegenseite nimmt Asano Tempo auf, doch Hummels liest den Raum und läuft das Zuspiel ab!

1. Spielbeginn

Das Flutlicht beleuchtet den Rasen des extrem stimmungsvollen Vonovia Ruhrstadions. Die Mannschaften treten hinaus auf den verregneten Rasen. Es dauert nicht mehr lange!

Geleitet wird das kleine Revierderby vom erfahrenen Sascha Stegemann. In seinem 130. Einsatz wird er von den Linienassistenten Christof Günsch und Frederick Assmuth unterstützt.

Dank zweier früher Treffer siegte der BVB in der Hinrunde deutlich mit 3:0 gegen den VfL Bochum. Youssoufa Moukoko und Gio Reyna sorgten nach nur zwölf Minuten für eine souveräne Führung, die Moukoko mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ausbaute.

Edin Terzić hat einmal mehr Verletzungssorgen. Nachdem sich Nico Schlotterbeck gegen Eintracht Frankfurt früh verletzt hatte, ist der Innenverteidiger nicht rechtzeitig wieder fit geworden. Deshalb besteht die Innenverteidigung wieder aus Mats Hummels und Niklas Süle. Ansonsten bleibt der BVB-Coach seiner Startelf treu.

Nach mehreren Fehlern und einer Auswechslung in der 24. Minute, steht Jordi Osei-Tutu heute nicht mehr im Kader. Dafür lässt Thomas Letsch Christian Gamboa hinten verteidigen. Außerdem beginnt Takamu Asano, während Simon Zoller erstmal von der Bank aus zusehen muss.

In den vergangenen sechs Spielen schwankten die Borussen enorm zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Siegen vor der gelben Wand stehen das Unentschieden im Derby gegen Schalke, die Niederlage gegen Bayern München sowie das spektakuläre 3:3 gegen Stuttgart gegenüber. Da der BVB dennoch an die Tabellenspitze springen konnte, stellt sich nun die Frage, ob es die Schwarz-Gelben auch übers Ziel bringen können. In Bochum steht der erste Prüfstein bevor.

Seit vier Spielen wartet der VfL auf einen Sieg und schwankt dabei zwischen guten Spielen, die letztlich nur zu einem Unentschieden reichen, bitteren Niederlagen wie gegen Stuttgart oder harten Klatschen wie in der vergangenen Woche gegen Wolfsburg. Dadurch stehen die Bochumer weiterhin mit nur zwei Punkten über dem Strich. Die Heimstärke soll allerdings die nötigen Punkte im Abstiegskampf bringen.