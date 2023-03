57. Buta erobert auf dem rechten Flügel den Ball gegen Antwi-Adjei und geht dann in den Strafraum. Antwi-Adjei geht ihm hinterher und bringt ihn zu Fall. Osmers lässt weiterlaufen. Die Entscheidung ist vertretbar, aber der VfL hätte sich auch nicht über einen Pfiff beschweren dürfen.

56. Bochum steht jetzt in der zweiten Halbzeit etwas besser. Die SGE kommt nicht mehr so häufig durch und der VfL steht selbst etwas höher.

53. Buta spielt Borré rechts an der Grundlinie an. Der Kolumbianer bringt den Ball scharf in die Mitte. Ein Bochumer klärt.

51. Erneut führt ein Bochumer Einwurf zu Gewusel im SGE-Strafraum. Hofmann nimmt den Ball mit der Brust an, er kommt aber nicht zum Abschluss. Ein Verteidiger kann klären. Die Einwürfe des VfL sind aber immer wieder gefährlich.

49. Nach einer Frankfurter Ecke kommt es zu einem kurzen Durcheinander im Bochumer Strafraum. Ndicka probiert es mit einem Fallrückzieher, er trifft den Ball aber nicht. Am Ende kann der VfL klären.

46. Frankfurt hat den ersten Abschluss in der zweiten Hälfte. Erst kommt Riemann an der Außenlinie unter Druck. Er klärt den Ball etwas zu kurz, sodass die SGE schnell einwerfen kann und der Torwart zurücksprinten muss. Dann flankt Götze von rechts in den Strafraum. Kolo Muani kommt aus zehn Metern zum Kopfball, er bekommt aber keinen Druck dahinter. Riemann fängt den Ball.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit

Frankfurt und Bochum gehen mit einem 1:1 in die Pause. Die Partie ging etwas ruppig los. Nach sechs Minuten gab es bereits zwei Gelbe Karten. Dann wurde Frankfurt besser und erarbeitete sich eine erste große Chance durch Borré. Trotzdem erzielte Bochum kurz darauf die Führung. Nach einem weiten Einwurf war die SGE-Defensive unsortiert. Die Hausherren ließen sich vom Rückstand aber nicht aus der Ruhe bringen. Sie waren weiterhin die bessere Mannschaft und erzielten den verdienten Ausgleich per Elfmeter. Insgesamt ist das Ergebnis etwas glücklich für den VfL, weil die Eintracht deutlich mehr vom Spiel hat. Die xGoals von 2,16:1,46 zeigen aber, dass auch Bochum sich nicht nur versteckt.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Nach einem langen Ball geht Antwi-Adjei im Strafraum zu Boden. Das war aber zu wenig für einen Elfmeter.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43. Frankfurt hält den Ball in den eigenen Reihen und wartet auf die Lücke. Bochum hat nur wenig vom Spiel.

40. Borré geht rechts in den Strafraum. Er will für Kolo Muani auflegen, aber dann kommt ein Bochumer Fuß dazwischen.

39. Heintz musste nach einem Zusammenprall im Mittelfeld kurz behandelt werden. Er kann aber weitermachen.

36. Kolo Muani geht nach einer Balleroberung von Götze links in den Strafraum. Der Franzose stolpert ein wenig und spielt dann auf Borré ab. Den hätte er lieber selbst schießen sollen. Sein Sturmpartner kann den Pass nicht unter Kontrolle bringen.

34. Die folgende Ecke führt zu einer weiteren Ecke, die von Hofmann per Kopf geklärt wird.

33. Ein langer Pass von Max kommt links bei Borré an, der in den Strafraum geht und mit rechts abzieht. Der Schuss wird abgefälscht und geht am kurzen Pfosten vorbei.

31. Stöger bringt den Ball von halblinks in den Strafraum. Asano hätte elf Meter vor dem Tor viel Platz, er rutscht aber weg und trifft die Kugel nicht.

30. Seit dem Ausgleich für Frankfurt ist das Spiel etwas zerfahren. Der Ball befindet sich hauptsächlich im Mittelfeld. Die Pässe ins letzte Drittel kommen aktuell nicht an.

27. Frankfurt ist bisher die bessere Mannschaft. Die Hausherren hatten schon einige Torchancen. Bochum steht hinten nicht gerade stabil.

24. Nächste gute Chance für die SGE. Kolo Muani bringt den Ball flach von links in Richtung Elfmeterpunkt, wo Rode frei steht. Der Frankfurt-Kapitän zieht ab, aber sein Schuss wird geblockt. Der zweite Ball landet bei Max, dessen Abschluss ebenfalls geblockt wird.

22. Randal Kolo Muani Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:1 durch Randal Kolo Muani

Die Eintracht erzielt den Ausgleich! Kolo Muani schießt den Elfmeter halbhoch nach links. Riemann taucht in die andere Ecke ab. Das 1:1 ist verdient.

21. Ivan Ordets Bochum Gelbe Karte für Ivan Ordets (VfL Bochum)

Ordets bekommt für den Schubser, der zum Elfmeter führte, die Gelbe Karte.

21. Frankfurt bekommt Elfmeter! Max schickt Kolo Muani über die linke Seite auf die Reise. Kolo Muani geht in den Strafraum, lässt dann noch Mašović aussteigen und wird von Ordets zu Fall gebracht. Das ist ein eindeutiger Elfmeter.

18. Bei einer Frankfurter Ecke geht Jakić im Strafraum zu Boden. Heintz hatte ihn eindeutig festgehalten. Osmers lässt weiterlaufen.

16. Die Führung für Bochum kommt etwas überraschend, weil Frankfurt eigentlich die besseren Chancen hatte. Aber bei Standardsituationen sind die Gäste immer wieder gefährlich.

14. Takuma Asano Bochum Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Takuma Asano

Plötzlich geht der VfL in Führung! Antwi-Adjei schleudert einen Einwurf von der rechten Seite weit in den Strafraum. Ordets verlängert den Ball per Kopf auf Losilla, der volley aus zehn Metern abzieht. Trapp pariert den Schuss, aber der Abpraller landet bei Asano. Der Japaner versenkt den Ball aus sechs Metern mit dem linken Fuß.

11. Es ist ein munteres Spiel. Bochum setzt mal wieder im Konter einen Nadelstich. Antwi-Adjei bekommt auf der linken Seite den Ball und zieht aus 14 Metern ab. Der Schuss geht am langen Pfosten vorbei.

10. Frankfurt wird immer besser. Diesmal kommt Borré von der Strafraumgrenze zum Abschluss. Sein Schlenzer landet aber in den Armen von Riemann.

9. Nächster Abschluss für die SGE. Wieder kommt eine Flanke von links in die Mitte. Diesmal klärt ein Verteidiger per Kopf. Der zweite Ball landet an der Strafraumgrenze bei Jakić, der volley abzieht. Riemann hält den Schuss fest.

8. Borré hat die große Chance zur Führung! Max flankt von der linken Strafraumecke in die Mitte. Kolo Muani verpasst mit dem Kopf. Dadurch landet der Ball am zweiten Pfosten bei Borré, der seine Füße aber nicht schnell genug sortiert bekommt. Er drückt den Ball aus sechs Metern zentral aufs Tor. Riemann pariert gut.

6. Anthony Losilla Bochum Gelbe Karte für Anthony Losilla (VfL Bochum)

Es geht ruppig los. Nach sechs Minuten gibt Osmers schon die zweite Gelbe Karte. Diesmal kommt Losilla an der Außenlinie gegen Sow zu spät. Er räumt den Schweizer mit einer Grätsche ab und bekommt dafür Gelb.

4. Djibril Sow Frankfurt Gelbe Karte für Djibril Sow (Eintracht Frankfurt)

Sow kommt im Mittelfeld gegen Osterhage zu spät und rutscht dann noch etwas weg, sodass er dem Bochumer voll auf den Fuß tritt. Dafür gibt es Gelb.

3. Die Ecke führt zum ersten Abschluss. Bochum spielt den Standard kurz. Dann kommt der Ball flach in Richtung Losilla, der mit dem rechten Außenrist abzieht. Er trifft den Ball aber nicht voll. Sein Schuss geht links am Tor vorbei.

2. Bochum kommt nach einem Einwurf das erste Mal in den Strafraum. Ndicka klärt per Kopf zur Ecke.

1. Spielbeginn

Thomas Letsch nimmt beim VfL nur einen erzwungenen Wechsel vor. Danilo Soares fehlt gelbgesperrt. Er wird in der Linksverteidigung durch Dominique Heintz vertreten.

Zum Personal: Oliver Glasner nimmt bei der Eintracht vier Wechsel im Vergleich zur 0:2-Niderlage gegen Union vor. Jakić startet für den gelbgesperrten Tuta in der Dreierkette. Neben ihm ersetzt heute Hasebe den verletzten Smolčić. Außerdem startet Max für Lenz auf der linken Außenbahn und Rode beginnt für Kamada im zentrale Mittelfeld.

Bochum ist in diesem Jahr eine Wundertüte. Anfang 2023 holte die Mannschaft von Thomas Letsch zwei Siege in vier Spielen, dann folgten fünf Niederlagen in Folge und dann gewannen die Blau-Weißen zwei Partien hintereinander. Zuletzt gab es vor der Länderspielpause den Überraschungserfolg gegen Leipzig. Dadurch steht der VfL in der Tabelle vier Punkte vor dem Relegationsplatz. Ein guter Zwischenstand, aber der Abstiegskampf wird in Bochum wahrscheinlich trotzdem bis zum letzten Spieltag andauern.

Die Eintracht hat sich vor der Länderspielpause in schwacher Form präsentiert. In den vergangenen vier Bundesligaspielen holte die Mannschaft von Oliver Glasner nur zwei Punkte. Außerdem flogen die Frankfurter nach zwei Niederlagen gegen Neapel aus der Champions League raus. Insgesamt ist man also seit sechs Spielen sieglos. Der Abstand zu Platz sieben in der Bundesliga beträgt nur noch zwei Punkte. Die Adler könnten also an diesem Spieltag aus den Europapokalplätzen fallen.