35. Julian Brandt Dortmund Gelbe Karte für Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Nach Cans Foul an Grifo wirft Brandt den Ball wutentbrannt auf den Boden. Schiedsrichter Robert Schröder fährt hinsichtlich solcher Ausraster eine enge Linie und zückt die nächste Gelbe Karte.

33. Die Schwarz-Gelben belagern den Sechzehner der Breisgauer und nähern sich dem zweiten Treffer Schritt für Schritt an. Reus' Schussversuch und Adeyemis geplanter Hereingabe stellen sich Freiburger Abwehrspieler in den Weg.

30. Da Leipzig und Union Berlin in ihren Spielen noch nicht über 0:0-Unentschieden hinauskommen, rückt Dortmund durch die Führung auf den zweiten Tabellenplatz vor. Den BVB trennt gerade nur das Torverhältnis von Rang eins; die Bayern sind erst morgen in Wolfsburg gefordert.

27. Karim Adeyemi Dortmund Gelbe Karte für Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Adeyemi räumt Kübler nach dessen flacher Hereingabe von der rechten Freiburger Angriffsseite unsanft ab. Auch hier ist eine persönliche Strafe fällig.

26. Nico Schlotterbeck Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Nico Schlotterbeck

Schlotterbeck bringt den BVB gegen seinen Ex-Klub in Führung! Eine halbhohe Eckstoßflanke Brandts von der linken Fahne behauptet der Verteidiger am nahen Fünfereck gegen zwei Rote und donnert den Ball dann aus spitzem Winkel mit dem linken Spann in die flache kurze Ecke.

25. Süle scheitert an Flekken und am Pfosten! Der aufgerückte Abwehrmann produziert aus mittigen 24 Metern mit dem rechten Spann einen wuchtigen Aufsetzer, der für die flache linke Ecke bestimmt ist. Flekken taucht ab und lenkt den Ball mit den Fingerspitzen an die Außenseite des Aluminiums.

23. Auf dem Weg zu einem Punktgewinn beim BVB hat Freiburg also einen nich weiteren Weg vor sich. Gewonnen hat der SCF hier übrigens bisher nur ein einziges Bundesligaspiel und das datiert vom 21. Oktober 2001.

20. Bellingham ohne Präzision! Nach einem Doppelpass mit Brandt, der im Sechzehnerzentrum per rechter Hacker zurückgibt, zieht der junge Engländer aus 15 Metern mit dem linken Fuß ab. Der Ball verfehlt die anvisierte rechte Ecke deutlich.

17. Kiliann Sildillia Freiburg Gelb-Rote Karte für Kiliann Sildillia (SC Freiburg)

Sildillia kassiert nur gut 60 Sekunden nach der Verwarnung die Gelb-Rote Karte! Auf der rechten Abwehrseite hat er gegenüber Adeyemi erneut das Nachsehen. Kurz vor dem Sechzehner ringt er den deutschen Nationalspieler mit einem Griff um die Hüfte nieder. Referee Robert Schröder hat keinen Ermessensspielraum; sofort zückt er beide Karten.

15. Kiliann Sildillia Freiburg Gelbe Karte für Kiliann Sildillia (SC Freiburg)

Der junge Franzose kann den flinken Adeyemi bereits zum zweiten Mal nur mit dem Einsatz seines rechten Armes stoppen. Schiedsrichter Robert Schröder bleibt nichts anderes übrig, als die zweite Verwarnung zu verteilen.

14. Brandt probiert sich in den Nachwehen einer harmlosen Freistoßflanke Guerreiros aus halblinken 22 Metern mit einer Volleyabnahme per linkem Spann. Der abgefälschte Ball rauscht über das Gästegehäuse; die fällige Ecke bekommt der Gast geklärt.

13. Der Sport-Club hat noch Mühe, aus einer reagierenden Rolle herauszukommen. Oft muss er den Ball spätestens wenige Meter hinter der Mittellinie wieder an den BVB abgeben.

10. Guerreiro mit der ersten Annäherung! Wolf zieht von seiner rechten Seite in den Halbraum und verlagert an die halblinke Sechzehnerkante. Guerreiro zieht mit dem ersten Kontakt in den Sechzehner ein und visiert mit dem zweiten per linkem Spannn die rechte Ecke an. Die verfehlt er aus gut 14 Metern recht klar.

8. Dortmund kommt schon zu diesem Zeitpunkt sehr passsicher daher und steigert langsam seine Geschwindigkeit in den Kombinationen. Viel geht über rechts über Wolf und Brandt.

5. Raphaël Guerreiro Dortmund Gelbe Karte für Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund)

Völlig übermotiviert rutscht der Portugiese unweit der Mittellinie von hinten in Höler hinein. Berechtigterweise bestraft ihn Schiedsrichter Robert Schröder mit einer frühen Gelben Karte.

4. Die Schwarz-Gelben lassen den Ball in den ersten Momenten durch ihre Reihen kreisen und bekommen allmählich ein Gefühl, wie der Gast in passiver Hinsicht arbeitet. Brandt verzeichnet nach einem Steilpass Bellinghams auf links den ersten Kontakt im Sechzehner, wird von einem Schuss aber durch Lienharts Grätsche abgehalten.

1. Dortmund gegen Freiburg – der Bundesligasamstag im Signal-Iduna-Park ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Vor wenigen Momenten haben die 22 Hauptdarsteller die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Bei den Breisgauern, die drei ihrer vier Niederlagen in der Fremde kassierten und deren Offensivabteilung mit 29 Toren die schwächste in der oberen Tabellenhälfte ist, stellt Coach Christian Streich nach dem 3:1-Heimerfolg gegen den FC Augsburg dreimal um. Anstelle von Eggestein, Gregoritsch (beide auf der Bank) und Keitel (muskuläre Probleme) beginnen Kyereh, Höfler und Grifo.

Auf Seiten der Westfalen, die das Hinspiel Mitte August im Europa-Park-Stadion nach 0:1-Pausenrückstand dank später Treffer der Joker Bynoe-Gittens (77.), Moukoko (84.) und Wolf (88.) mit 3:1 für sich entschieden und die in der laufenden Saison sieben Bundesligapartien ohne Gegentor überstanden, hat Trainer Edin Terzić im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen zwei personelle Änderungen vorgenommen. Kapitän Reus und Guerreiro ersetzen den erkrankten Ryerson und den gelbgesperrten Özcan.

Der SC Freiburg liegt nur wegen des schlechteren Torverhältnisses hinter seinem Gastgeber auf Rang fünf und darf sich daher momentan ebenfalls als Teil des Meisterschaftsrennens betrachten. Die Breisgauer hatten in der Englischen Woche zum Wiedereinsieg aber bemerkenswerte Anlaufschwierigkeiten, verpasste ihnen der VfL Wolfsburg vor 14 Tagen doch eine 6:0-Packung. Danach erkämpften sie sich vor eigenem Publikum nach Pausenrückstand ein 1:1-Remis gegen Champions-League-Achtelfinalist, bevor sie durch einen verdienten 3:1-Heimsieg gegen den FC Augsburg in die Erfolgsspur zurückkehrten.

Borussia Dortmund hätte auf dem Papier fast keinen besseren Januar 2023 erleben können. Zwar entschieden die Schwarz-Gelben ihre Spiele gegen den FC Augsburg (4:3), beim 1. FSV Mainz 05 (2:1) und gegen Bayer Leverkusen (2:0) überwiegend glanzlos und in den ersten beiden Fällen auch mit einer Portion Dusel für sich, doch durch die parallelen Unentschieden des FC Bayern München verringerten sie den Rückstand auf die Tabellenspitze von neun auf drei Zähler – da der Rekordmeister erst morgen im Einsatz ist, könnte der BVB mit einem Sieg heute punktemäßig mit ihm gleichziehen.