24. Die Wölfe setzen sich am Strafraum der Freiburger fest und werden etwas druckvoller. Die Hausherren bekommen das Leder kaum aus der Gefahrenzone.

23. Koulierakis wird per Flankenball von links perfekt bedient. Zentral im Sechzehner setzt sich der Grieche gegen Lienhart durch und nickt die Kugel auf das rechte Toreck. Atubolu muss sich lang machen, um den Ball um den Pfosten zu kratzen.

22. Lukas Kübler Freiburg Gelbe Karte für Lukas Kübler (SC Freiburg)

Mæhle wird von Kübler auf Linksaußen zu Boden gebracht. Stegemann wertet dieses Foul als ein taktisches.

21. Das Spiel kann der guten Stimmung derzeit nicht gerecht werden. Auf der Rängen ist ordentlich Betrieb, was auf dem Rasen im Moment nicht wirklich der Fall ist.

19. Freiburg hat weiterhin viel vom Ball, findet aber noch zu selten Lösungen nach vorne. Wenn es mal schnell geht, bekommen die Wolfsburger immer einen Fuß dazwischen.

17. Auf der Gegenseite kann Gregoritsch einen hohen Ball aus der Box heraus zu Dōan ablegen. Der Japaner zieht aus zentralen 15 Metern direkt ab. Grabara muss parieren, sich aber nicht sonderlich bemühen, da der Ball mittig auf sein Tor kommt.

14. Auch aus der folgenden Ecke entsteht Gefahr. Vavro nickt die Kugel aus wenigen Metern relativ frei am linken Pfosten vorbei. Erneut Glück für die Hausherren!

13. Amoura hat die große Chance zum 1:0! Ginter spielt an der Mittellinie einen haarsträubenden Fehlpass in die Beine von Arnold. Der schickt Amoura umgehend in die Spitze. Frei vor Atubolu bleibt der Stürmer jedoch am Keeper mit seinem Schuss aus neun zentralen Metern hängen.

13. Immer wieder brechen die Breisgauer die Angriffsbemühungen nach hinten ab. Vorne ist zu wenige Bewegung beim Sportclub, weswegen die Bälle nicht gespielt werden können.

11. Gregoritsch kommt an der Mittellinie gegen Arnold zu spät und trifft den Wolfsburger Kapitän voll am rechten Fuß. Nach einer kurzen Pause geht es für Arnold aber weiter.

10. Sonderlich ansehnlich sind die ersten zehn Minuten, mal abgesehen von der Ginter-Halbchance, noch nicht. Die Gastgeber versuchen zwar viel, gelingen mag allerdings kaum etwas. Die Wölfe finden weiterhin gar nicht statt in der Hälfe der Freiburger.

8. Die Gäste finden derweil, trotz des vielen Ballbesitzes, noch keinen Weg in die Offensive. Die Breisgauer stehen kompakt und lassen keine Lücken aufkommen.

6. Direkt wieder der Sportclub! Eine Grifo-Flanke vom rechten Flügel landet im Strafraum auf dem Kopf von Ginter. Allerdings kann der Verteidiger aus zehn Metern nicht genug Druck hinter das Leder geben, wodurch VfL-Schlussmann Grabara zugreifen kann.

5. Ritsu Dōan wird auf rechts von Kübler geschickt und kann in die Box einziehen. Dort scheitert er jedoch an Mæhle.

3. Auf dem Feld ist ein sehr zurückhaltender Beginn zu sehen. Beide Teams lassen die Kugel erstmal sicher in den eigenen Reihen laufen.

2. Da im Gästeblock ordentlich Pyrotechnik gezündet wird, könnte es in wenigen Minuten etwas neblig im weiten Rund werden.

1. Der 14. Bundesliga-Spieltag ist eröffnet! Die in weiß spielenden Wölfe haben angestoßen.

1. Spielbeginn

Schiedsrichter Sascha Stegemann wird die Akteure in wenigen Minuten ins Europa-Park Stadion führen. Bei eisigen null Grad sind die Bedingungen nicht unbedingt angenehm. Das zeigt sich auch auf den Zuschauerrängen. Ganz ausverkauft scheint das Stadion heute nicht zu sein.

Eine interessante Bilanz am Rande: die Freiburger weißen zuhause vier Siege, ein Remis und eine Niederlage auf (11:7 Tore). Genauso sieht es auch bei den Wölfen in fremden Stadien aus, allerdings bei 16:7 Toren.

Auch heute rührt der österreichische Cheftrainer seine Startformation nicht an und schickt zum fünften Mal in Folge die gleiche Elf ins Spiel.

In die andere Richtung verlief die Saison bis dato bei den Wölfen. Nach einem schwachen Saisonstart wurde von einigen Wochen die Trendwende eingeleitet. Aus den letzten fünf Partien konnten vier Siege und ein Remis erspielt werden (aktuell vier Siege in Serie). Außerdem wurde acht Spiele in Serie nicht verloren. Somit stehen die Niedersachsen derzeit auf Platz fünf. Anfang November ging die Angst noch um, dass man im Abstiegskampf landet. Am vergangenen Wochenende konnte gegen Mainz dreimal ein Rückstand aufgeholt werden. Am Ende stand ein 4:3-Heimsieg unter dem Strich für die Hasenhüttl-Elf. Zuletzt konnte der Cheftrainer durch die stabile Startelf, viermal in Serie änderte er nichts, Konstanz in die Mannschaft bringen. Nun steht das weiteste Auswärtsspiel der Spielzeit an. Vor allem auswärts gefällt es den Grün-Weißen allerdings. Mit 16 Toren und 13 Punkten stehen die Wölfe auf Platz zwei in der Auswärtstabelle. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte stehen die Wölfe dabei so gut da.

Schuster stellt seine Startelf einmal um und schickt Grifo wieder auf Linksaußen auf die Reise. Für den Italiener rückt Osterhage wieder ins Zentrum. Höfler wird auf die Bank verdrängt.

Die Breisgauer befinden sich in einer Ergebniskrise. Nur sechs Punkte konnten aus den vergangenen sechs Spielen eingefahren werden (nur ein Sieg). Nur dem starken Saisonstart sei Dank, dass die Freiburger noch so komfortabel in der Tabelle dastehen. Auf das enttäuschende Pokalaus in Bielefeld folgte ein müdes 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Kann heute endlich der Knoten gegen den VfL Wolfsburg gelöst werden? Über den heutigen Gegner weiß Trainer Julian Schuster: "Wolfsburg ist eine Mannschaft, die sehr eingespielt, sehr gefestigt wirkt. Sie haben klare Abläufe und hohe Qualität im Kader. In Umschaltmomenten haben sie hohe Schnelligkeit.". Um heute endlich mal wieder einen Sieg bejubeln zu dürfen, sollen seine Spieler in guten Situationen die richtigen Entscheidungen treffen, um zu mehr Torchancen zu kommen. Dies gelang nämlich zuletzt gegen die TSG nicht, so Schuster vor dem Spiel.

Wer bleibt dran an den internationalen Plätzen? Beide Teams gehören jeweils mit 21 Punkten, der Sportclub liegt auf Rang sieben, während der VfL zwei Plätze weiter vorne steht, überraschend zu den erweiterten Verfolgern der Spitzengruppe. Während die Breisgauer zuletzt jedoch einige Federn ließen, kamen die Niedersachsen im November erst so richtig in Tritt. So konnten die Wölfe binnen weniger Wochen von Rang 14 auf fünf springen. Mit einem Sieg heute kann zumindest bis Sonntag, bis Leipzig gegen Frankfurt spielt, auf Platz vier gesprungen werden. Freiburg hingegen kann mit einem Dreier wieder am VfL vorbeiziehen.