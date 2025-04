24. Weiterhin sucht der VfB in der Offensive vergeblich nach Lösungen. Die Heidenheimer stehen sehr kompakt, und so gibt es ab 30 Metern vor dem Tor kein Durchkommen mehr für die Mannschaft von Sebastian Hoeneß.

22. Der anschließende Freistoß von der rechten Seite fliegt in die Mitte. Dort ist jedoch ein Heidenheimer Verteidiger zuerst am Ball und kann zur Ecke klären. Diese bringt dann keine Gefahr ein.

21. Frans Krätzig Heidenheim Gelbe Karte für Frans Krätzig (1. FC Heidenheim 1846)

Krätzig kommt auf der linken Seite gegen Rieder zu spät und so gibt es Foul und die gelbe Karte für den Außenverteidiger.

19. Knapp zwanzig Minuten sind gespielt und bislang ist es noch keine hochklassige Bundesliga-Partie. Die Gastgeber haben viel Ballbesitz, während sich die Gäste größtenteils auf das Verteidigen beschränken. Die sich bietenden Umschaltmöglichkeiten werden von den Heidenheimern noch nicht konsequent ausgespielt.

17. Jetzt gibt es eine längere, kuriose Unterbrechung. Nach einem Foul von Krätzig an Stiller ist der Schnürsenkel von Stiller gerissen. Zunächst versucht der Mittelfeldspieler, den Schnürsenkel zu reparieren, greift dann aber doch auf ein Ersatzpaar zurück. Insgesamt dauert die Unterbrechung knapp zwei Minuten.

14. Frans Krätzig wird per Seitenverlagerung auf der linken Seite gefunden. Die Leihgabe der Bayern dribbelt zur Grundlinie und spielt dann flach in die Mitte. Dort findet sich jedoch kein Abnehmer, und der VfB kann klären.

12. Jetzt auch der erste Abschluss für die Gastgeber. Ein langer Ball fliegt 20 Meter vor dem Tor auf den Kopf von Angelo Stiller. Von dort landet das Leder bei Ermedin Demirović, der aus knapp 14 Metern halbrechter Position mit vollem Risiko abzieht. Sein Versuch geht jedoch deutlich über das Tor.

10. Dann aber die ganz große Möglichkeit für die Gäste! Eine Seitenverlagerung von der linken Seite findet Marnon Busch auf der rechten Seite. An der Mittellinie steckt er auf den startenden Traoré durch. Der Flügelspieler legt dann am rechten Sechzehnereck noch einmal zurück auf Busch, der aus 18 Metern schießt. Allerdings trifft der Verteidiger den Ball nicht richtig, sodass das Spielgerät zufällig bei Adrian Beck am Fünfmeterraum landet. Per Direktabnahme schiebt er das Leder knapp am rechten Pfosten vorbei. Der Unparteiische entscheidet im Anschluss jedoch auf Abseits, sodass der Treffer nicht gezählt hätte.

9. Sobald die Heidenheimer den Ball gewinnen, wirkt die Elf aus der Brenzstadt zu nervös, und so ist das Leder auch schnell wieder weg.

7. Es passiert relativ wenig in der Anfangsphase. Die Stuttgarter sind in Ballbesitz und lassen den Ball von einer auf die andere Seite laufen. Allerdings fehlt bislang noch die letzte Konsequenz im Angriffsspiel.

5. Der VfB lässt das Leder sicher durch die eigenen Reihen laufen und verlagert das Spiel komplett in die Hälfte der Heidenheimer. Bislang verschieben die Gäste jedoch gut, sodass noch keine Lücken entstehen.

3. Über rechts schickt Atakan Karazor den neu in die Startelf gerückten Fabian Rieder in die Tiefe. Dieser will von der Grundlinie flach in die Mitte geben, aber das Leder war schon vorher im Aus – es gibt Abstoß.

1. Die Gäste in den blauen Trikots stoßen an und spielen in der ersten Halbzeit von rechts nach links.

1. Spielbeginn

Schauen wir einmal auf die Aufstellungen: Sebastian Hoeneß wechselt nach dem Unentschieden gegen Union Berlin einmal – Enzo Millot fehlt angeschlagen und wird durch Fabian Rieder ersetzt. Frank Schmidt auf Seiten der Gäste wechselt ebenfalls einmal: Tim Siersleben beginnt, dafür nimmt Sirlord Conteh auf der Bank Platz.

Bei den Gästen dagegen geht es einzig und allein darum, den Relegationsplatz zu festigen. Mit 22 Punkten nach 30 Spielen hat Heidenheim nur zwei mickrige Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Auch bei Frank Schmidt spricht der Trend nicht für seine Mannschaft: Die letzten drei Partien verloren die Brenzstädter, ohne dabei ein eigenes Tor zu erzielen. Die Gegner waren mit Bayern München, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen allerdings alles andere als leicht. In den letzten vier Saisonspielen geht es somit nur noch darum, möglichst viele Punkte zu sammeln und sich in die Relegation zu retten.

Ein Sieg ist heute Pflicht, wenn sich die Gastgeber noch über die Liga für Europa qualifizieren wollen. Momentan steht die Mannschaft von Sebastian Hoeneß mit 41 Punkten auf Platz 11 und hat sechs Punkte Rückstand auf den sechsten und damit ersten europäischen Tabellenplatz. Dabei sorgen die vergangenen beiden Spiele nicht für Ekstase in Stuttgart. Nach der Niederlage gegen Werder Bremen vor zwei Wochen (1:2) gab es am vergangenen Wochenende in einem verrückten Spiel bei Union Berlin (4:4) nur einen Punkt – zu wenig für die Ansprüche der Rot-Weißen. Am Ende hat der VfB aber auch noch im Pokal die Möglichkeit, sich für einen europäischen Startplatz zu qualifizieren.

Bislang sind beide Mannschaften erst siebenmal aufeinandergetroffen. Dabei spricht die Statistik leicht für die Gastgeber. In drei Partien ging der VfB als Sieger vom Feld, zweimal dagegen gewannen die Brenzstädter. Im Hinspiel gewannen die Schwaben durch Treffer von Mittelstädt, Millot und Woltemade mit 3:1 in Heidenheim.