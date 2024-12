Apropos Torejagd: Darauf könnte heute allen voran der VfB Stuttgart gehen, denn der 1. FC Heidenheim war zuletzt defensiv ausgesprochen anfällig. Die Kicker von der Ostalb haben in jedem ihrer letzten drei Bundesliga-Spiele stets mindestens vier Gegentore kassiert (insgesamt 13). In den ersten 44 Bundesliga-Partien der Vereinsgeschichte war das dem FCH nur vier Mal insgesamt passiert.

Der VfB hat mit Heidenheim auch noch eine Rechnung offen. Letzte Saison holten die Stuttgarter im schwäbischen Duell mit dem FCH gerade einmal einen von sechs möglichen Punkten – weniger als gegen jeden anderen Bundesligisten in 2023/24. Allerdings steht Tim Kleindienst, der für drei der fünf Heidenheimer Tore gegen die Weiß-Roten verantwortlich zeichnete, inzwischen nicht mehr an der Brenz unter Vertrag, sondern geht für Borussia Mönchengladbach auf Torejagd.

Der amtierende Vizemeister hat in der Saison 2024/25 durchaus mit Schwierigkeiten zu kämpfen und hat nach 13 Spieltagen bereits zehn Punkte weniger auf dem Konto als in der starken Vorsaison. Zuletzt fuhren die Schwaben jedoch sieben von neun möglichen Punkten ein und sind damit durchaus formstark. Aber: Erstmals überhaupt haben die Weiß-Roten unter Sebastian Hoeneß vier aufeinanderfolgende Bundesliga-Auswärtsspiele nicht gewonnen (drei Remis, eine Niederlage).

Der VfB Stuttgart feierte unter der Woche einen fulminanten 5:1-Heimsieg in der Champions League gegen den BSC Young Boys. Die Weiß-Roten haben damit drei Pflichtspiele in Folge gewonnen. Trainer Sebastian Hoeneß belässt es angesichts dieser Leistungen daher auch bei einem Wechsel: Für Fabian Rieder (Bank) startet heute Nick Woltemade.

Schauen wir uns direkt die Aufstellungen beider Teams an. Beim FCH gibt es nach der Niederlage am Bosporus harte Rotation. Gleich acht Veränderungen an der Startformation vollzieht Trainer Frank Schmidt heute Nachmittag. Lediglich Léo Scienza, Niklas Dorsch und Paul Wanner stehen auch heute wieder in der ersten Elf.