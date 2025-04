In den vergangenen Jahren konnte Hoffenheim dem BVB immer mal wieder Punkte abknüpfen, die Bilanz der letzten sieben Jahre ist zumindest annähernd ausgeglichen (4S, 4U, 6N aus TSG-Sicht). Ausgerechnet die Heimbilanz ist jedoch schwach, die letzten vier Heimspiele gegen Dortmund verloren die Kraichgauer allesamt. Fünfmal in Folge verlor Hoffenheim in der Bundesliga noch nie gegen einen Gegner.

Zu einer möglicheren früheren Rettung hat die TSG in den letzten Wochen selbst nicht viel beigetragen. Einzig der 2:0-Heimsieg gegen Mainz war ein Lichtblick, ansonsten gab es bei nur fünf Punkten in den letzten sechs Partien etwa Niederlagen in St. Pauli (0:1), bei RB Leipzig (1:3) und beim SC Freiburg (2:3) zu verkraften.

Da Heidenheim das Freitagabendspiel in Stuttgart gewonnen hat, muss die TSG im Saisonendspurt eventuell doch noch zittern. Hätte die Truppe von Frank Schmidt gestern verloren, hätte Hoffenheim bereits heute den Klassenerhalt mit einem Sieg dingfest machen können. Nun ist der Vorsprung jedoch auf fünf Zähler geschmolzen und im Falle einer heutigen Niederlage könnte Hoffenheim wieder mit Sorgenfalten Richtung Relegationsplatz blicken müssen.

In der Kovac-Tabelle ist der BVB mit 16 Punkten aus zehn Partien übrigens Fünfter. Lässt man den Fehlstart des neuen Trainers mit den beiden Niederlagen gegen Stuttgart und in Bochum außer Acht, sind nur Bayern und Leverkusen um einen Punkt besser (letzte acht Spiele).

Die Formkurve des BVB zeigte in den letzten Wochen stark nach oben. Seit vier Spielen sind die Westfalen in der Liga ungeschlagen (drei Siege und das 2:2-Remis bei den Bayern), so geht der Blick von den Dortmundern wieder klar zu den vorderen Plätzen. Dabei ist die Kovac-Truppe nicht nur auf Europapokalkurs, mit nur vier Zählern Rückstand auf RB Leipzig (Platz vier) schielt sie sogar wieder auf die Königsklasse.