Und der anschließende Freistoß ist gefährlich. Pascal Groß bringt den Ball von links scharf an den kurzen Pfosten, wo Nico Schlotterbeck mit der Hacke ins kurze Eck zielen möchte. Doch das Leder rauscht knapp am linken Pfosten vorbei.

Es ist eine lebhafte Begegnung in den ersten knappen 15 Minuten. Beide Mannschaften suchen den Weg in die Offensive. Bislang sind die Versuche jedoch noch etwas zu ideenlos, sodass es noch keine Tore gibt.

Jetzt kommen die Schwarz-Gelben über die rechte Seite. Yan Couto bringt den Ball aus dem rechten Halbfeld in die Mitte. Allerdings ist ein Hoffenheimer zuerst am Ball und kann die Situation vor Guirassy entschärfen.

Erste große Chance im Spiel für den BVB! Nach einem Ballverlust machen die Dortmunder das Spiel schnell über die linke Seite. Jamie Gittens spielt dann aus dem linken Sechzehner eine flache Hereingabe nach innen. Stanley Nsoki versucht, den Ball per Grätsche am Fünfmeterraum zu klären, doch der Ball geht aufs eigene Tor. Baumann ist jedoch zur Stelle und verhindert das frühe Gegentor.

Spielbeginn Das Spiel beginnt. Die Gäste in Weiß stoßen an und spielen in der ersten Hälfte von rechts nach links.

Schauen wir auf die Aufstellungen: Sowohl Nuri Şahin als auch sein Gegenüber Christian Ilzer nehmen im Vergleich zu den europäischen Duellen unter der Woche einige Änderungen vor. Der BVB tauscht auf zwei Positionen: Yan Couto und Maximilian Beier rücken in die Startelf und ersetzen Julian Ryerson (nicht im Kader) und Julien Duranville (Bank). Überraschend steht Nico Schlotterbeck in der Startelf, obwohl der Innenverteidiger unter der Woche mit der Trage vom Platz gebracht wurde. Christian Ilzer tauscht nach dem Unentschieden gegen Bukarest gleich dreifach. Prass, Gendrey und Moerstedt starten heute. Im Gegenzug nehmen Jurásek und Bruun Larsen auf der Bank Platz, während Kadeřábek nicht im Kader steht.

Ein Sieg wäre auch für die Hoffenheimer ebenfalls enorm wichtig. Aus den letzten fünf Spielen konnte die Elf von Coach Christian Ilzer keinen Erfolg verbuchen. Drei Niederlagen und zwei Unentschieden (in den vergangenen beiden Partien) stehen zu Buche. Apropos Christian Ilzer: Der neue Trainer der Kraichgauer konnte in seinen bisherigen Spielen erst einen einzigen Sieg feiern. In seinem ersten Pflichtspiel triumphierte seine Mannschaft in einem dramatischen Duell gegen RB Leipzig. Gegen einen solchen Erfolg hätte der Österreicher sicherlich auch heute nichts einzuwenden.