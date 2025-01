5.

Kobel verhindert das 1:0! Plötzlich ist der BVB in Gefahr. Machino leitet bei einem schnellen Tempogegenstoß aus dem Anstoßkreis nach halblinks in den Lauf von Porath weiter. Der 27-Jährige rast in die Box, scheitert dann aber mit einem etwas zu harmlosen Abschluss im Eins-gegen-Eins an Kobel.