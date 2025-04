44. Jens Stage Werder Gelbe Karte für Jens Stage (Werder Bremen)

Der Däne beschwert sich bei Schlager lautstark und viel zu vehement, da er einen Freistoß im Mittelfeld zugesprochen haben möchte. Dumm nur, dass seine Mannschaft einen Vorteil hat.

43. Es laufen bereits die letzten Augenblicke in diesem sehr kurzweiligen ersten Abschnitt. Kann noch ein Team vor der Pause in Front gehen?

42. So ist es: Chabot wird durch Ramon Hendriks ersetzt. Der Niederländer kann Chabot positionsgetreu ersetzen.

42. Ramon Hendriks Stuttgart Einwechslung bei VfB Stuttgart: Ramon Hendriks

42. Jeff Chabot Stuttgart Auswechslung bei VfB Stuttgart: Jeff Chabot

41. Jeff Chabot sitzt nun mit seinen Problemen am hinteren Oberschenkel am Boden. Es sieht so aus, als könne der 27-Jährige nicht weiterspielen.

40. Atakan Karazor Stuttgart Gelbe Karte für Atakan Karazor (VfB Stuttgart)

Karazor hat mehrfach darum gebettelt und sieht nach seinem Auflaufenlassen gegen Weiser zu Recht Gelb. Sebastian Hoeneß an der Seitenlinie möchte das nicht verstehen und wird beim Vierten Offiziellen vorstellig.

39. Schmid hat links im Mittelfeld viel Platz und schickt den Ball hoch in die Box, wo Burke am langen Pfosten aus acht Metern um ein Haar abschließen kann. Mittelstädt grätscht in letzter Sekunde dazwischen.

38. Bei den Gastgebern ist die Luft nach dem Gegentreffer etwas raus und nach vorne kommen kaum noch ordentliche Aktionen zustande. Bremen macht es jedoch auch gut und tritt seit dem 1:1 wieder etwas spielfreudiger auf.

36. Jeff Chabot läuft nicht sonderlich rund und fasst sich immer wieder an den linken hinteren Oberschenkel. Das sieht derzeit nicht so aus, als könne der Abwehrchef der Schwaben so noch arg lang weitermachen.

34. Der VAR checkt anschließend noch, ob sich Burke bei Ballabgabe nicht doch im Abseits befunden hat. Das war nicht der Fall, weswegen der Treffer steht.

32. Oliver Burke Werder Tooor für Werder Bremen, 1:1 durch Oliver Burke

Burke eiskalt! In einer Phase, in welcher der VfB alles im Griff hat schlägt Schmidt einen Ball an den Mittelkreis, wo sich Weiser gegen zwei Gegenspieler durchsetzen und Burke gegen hochstehende Schwaben in die Spitze schicken kann. Aus zentralen 17 Metern bleibt der Schotte ganz cool und netzt zum 1:1 ein.

30. Nach rund einer halben Stunde verdient sich der VfB diese Führung von Minute zu Minute. Bremen muss aufpassen, dass die hier nicht demnächst das zweite fangen aufgrund der Nachlässigkeiten hinten.

27. Die Schwaben machen immer weiter. Da Bremen in der Defensive teils nachlässig wird, kann erneut Chris Führich von links aufziehen. Dieses mal segelt sein scharfer Querpass allerdings an Freund und Feind vorbei.

26. Leweling drüber! Stiller hat erneut viel zu viel Freiraum und kann Führich seitlich links am Bremer Strafraum finden. Der findet wiederum Woltemade, der den Ball am Fünfmeterraum ideal für Leweling ablegt. Dessen Schuss ist jedoch zu überhastet und segelt aus aussichtsreicher Position weit über das Tor. Da war mehr drin!

25. Auf der Gegenseite kommt Burke gegen Chabot zu spät. Auch hier gibt Schlager dem Schotte noch einige Worte mit. Es geht gut zur Sache auf dem Rasen.

24. Karazor stempelt Schmid an der Mittellinie unangenehm am rechten Fuß. Schiedsrichter Schlager gibt dem VfB-Sechser letzte Worte mit auf dem Weg und lässt Gelb stecken.

22. Wieder kann Stiller aus dem Mittelfeld einen perfekten Ball hinter die Bremer Kette stecken. Nur diesmal schafft es Demirović aus zu spitzem Winkel von links aus sieben Metern nicht, Zetterer zu bezwingen.

21. Dieser Führungstreffer für die Schwaben stellt den Spielverlauf leicht auf den Kopf. Die Bremer hatten die besseren Torchancen, liegen nun aber in Rückstand.

19. Leonidas Stergiou Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Leonidas Stergiou

Die Schwaben gehen in Führung! Nach einer langen Ballbesitzphase sieht Stiller aus der eigenen Hälfte Stergiou, der halbrechts gegen Schmid entwischt. Der Rechtsverteidiger schnappt sich die Kugel, geht am herauslaufenden Zetterer vorbei, der zudem noch am Ball vorbeischlägt. Aus elf Metern netzt der Schweizer eiskalt ein.

17. Die Norddeutschen kommen über den rechten Flügel, wo Weiser einen Flachpass in den Rückraum zu Ducksch spielt. Dessen Schussversuch kann von einem Stuttgarter geblockt werden, genauso wie Lynens Versuch im Anschluss.

16. Die Partie nimmt sich nach etwas mehr als einer Viertelstunde eine erste Ruhephase. Das ist bei diesem hohen Tempo auch gerechtfertig.

14. Es geht Auf und Ab! Nun wird Burke von Schmid über die linke Seite geschickt. Erneut kann Chabot aber zur Ecke grätschen. Auch dieser Standard bringt aber keinerlei Gefahr mit sich.

13. Auf der Gegenseite wird Woltemade von Demirović aus 14 zentralen Metern vor dem Tor gefunden. Der ehemalige Bremer schiebt den Ball knallhart mit der rechten Innenseite in Richtung Tor, wo jedoch Piepers Brust zur Ecke klären kann. Aus diesem Standard entsteht allerdings keine Gefahr.

12. Der VfB bekommt einen Flankenball von rechts nicht richtig geklärt, wodurch Schmid von halblinks zum Schuss kommt. Da der das Leder jedoch nicht richtig trifft, kann erneut Nübel zupacken.

11. Aus diesem Standard kommt Lynen mit dem Rücken am Fünfmeterraum an die Kugel, bringt das Leder so aber zu mittig auf Alexander Nübel. Die nächste gute Chance für Werder!

10. Wieder ist es Werder, die gefährlich werden. Stage und Ducksch versuchen sich über links durchzukombinieren. Diesmal endet die Aktion in einer Ecke.

9. In diesen ersten Minuten bekommt man einen guten Vorgeschmack auf das, was da hoffentlich noch kommt. Der VfB hat viel vom Ball, während Bremen abwartet und auf die Umschaltaktionen lauert. Die Partie macht jedenfalls Laune bisher!

7. Burke scheitert an Nübel! Über den rechten Flügel kann Weiser seinen Stürmer über halbrechts in die Box der Schwaben schicken. Der zieht hinter die Kette und scheitert aus spitzem Winkel an Nübel, der blitzschnell mit dem Fuß reagiert.

6. Mitchell Weiser Werder Gelbe Karte für Mitchell Weiser (Werder Bremen)

Eine frühe Gelbe Karte sieht nun aber Weiser. Der Außenspieler hat den Arm gegen Stiller arg weit ausgefahren und kassiert dadurch direkt die Verwarnung.

5. Am Mittelkreis geht Jeltsch von hinten gegen Ducksch zu rustikal in den Luftzweikampf und trifft den Bremer dabei mit dem Arm am Hinterkopf. Nach einer kurzen Pause kann der Werderaner aber weiterspielen.

4. Die Süddeutschen kommen gut in diesen Klassiker und starten sehr schwungvoll. Werder konzentriert sich zunächst auf die Kompaktheit, läuft hier und da aber hoch an.

2. Es ist keine Minute gespielt, da bekommen die Schwaben direkt einen ersten Freistoß von links aus dem Halbfeld zugesprochen, nachdem Pieper gegen den ehemaligen Bremer Woltemade zulangt. Diesen Standard schlägt Stiller butterweich auf Demirović, der per Kopf am Elfmeterpunkt zu zentral auf Zetterer nicken kann. Die Bremer verschlafen die Aktion so etwas.

1. Der Unparteiische Daniel Schlager eröffnet diesen Bundesliga-Sonntag! Die Gastgeber stoßen in traditionellen weiß-roten Trikots an, während Werder in Schwarz aufspielt. Auf geht es!

1. Spielbeginn

Bei den Gastgebern nimmt Trainer Sebastian Hoeneß vier Änderungen in der Startaufstellung vor. Im Gegensatz zum 4:0-Auswärtssieg am vergangenen Spieltag gegen den VfL Bochum sitzen Ramon Hendriks, Luca Jaquez, Yannik Keitel und Fabian Rieder zunächst auf der Bank. Dafür dürfen Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, Jamie Leweling und Angelo Stiller (Rückkehr nach Gelbsperre) beginnen. Auf Seiten der Bremer verzichtet Ole Werner dagegen auf personellen Änderungen und vertraut auf dieselbe Startelf, die vor einer Woche zu Hause Eintracht Frankfurt schlug.

Die auswärtsstarken Bremer holten aus ihren 39 Punkten ganze 23 in fremden Stadien. Nach zuletzt zwei Siegen gegen Kiel (3:0) und Frankfurt (2:0) sind die Chancen außerdem weiterhin da, um endlich mal wieder ins internationale Geschäft zu kommen. Doch Cheftrainer Ole Werner weiß, wie „schwer“ die heutige Aufgabe beim Vizemeister wird. „Eine Mannschaft, die eine sehr hohe Qualität auf den Platz bringt, sowohl individuell als auch mannschaftlich.“. Seine Herangehensweise wird die gleiche sein, wie im Hinspiel. Da schafften es die Norddeutschen beim 2:2, eine Begegnung auf Augenhöhe darzustellen.

Nach vier Heimniederlagen in der Bundesliga in Folge will der VfB heute endlich wieder einen Sieg vor heimischer Kulisse feiern. Denn eine weitere Pleite wäre ein neuer Negativ-Rekord für die Schwaben. Nach dem Pokalfinal-Einzug und dem klaren 4:0-Erfolg zuletzt in Bochum sollte die Stuttgarter Brust aber wieder eine breite sein. Das Restprogramm kann dem VfB zudem helfen, doch noch den Weg in den Europapokal über die Bundesliga zu finden. Die nächsten drei Gegner ab dem kommenden Spieltag sind nämlich Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Doch erstmal muss gegen Bremen ein Erfolg gleich her.

Zum bereits 112. Mal steigt dieses Traditionsduell zwischen den Schwaben und den Mannen von der Weser. Tabellarisch gesehen trifft der Zehnte auf den Elften, aber noch bestehen für beide Teams Chancen auf die Europapokal-Qualifikation. Dafür müssen jedoch Siege her. Der VfB liegt derzeit fünf Punkte hinter der Conference League, die Werderaner sechs Zähler. Auch die Königsklasse ist bei acht bzw. neun Punkten Rückstand noch im Bereich des Möglichen.