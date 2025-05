90. +7 Fazit:

RB Leipzig verliert zuhause gegen den VfB Stuttgart mit 2:3 (2:1) und verpasst dadurch das internationale Geschäft. In einer schwungvollen Partie konnten die Messestädter ihre zwischenzeitliche Führung nicht halten. Die Stuttgarter Stürmer zeigten sich derweil in Torlaune. Undav, Woltemade und Demirović besorgten den Auswärtssieg in Teamarbeit und tragen zu einem versöhnlichen Ligaabschluss bei. Nun richten sich alle Gedanken gen Berlin, der VfB hat nächste Woche die große Chance auf Europa.

90. +6 Spielende

90. +6 Führich schickt Bruun Larsen auf die Reise, dieser bleibt vor Gulácsi cool. Allerdings geht die Fahne hoch, das Tor zählt wegen einer Abseitsstellung nicht.

90. +5 Viel Zeit bleibt nicht mehr. Ein paar Sekunden wird es nochmal oben drauf geben, da Vagnomans Behandlung etwas gedauert hat.

90. +4 Xavi fällt im Sechzehner und fordert einen Strafstroß. Das Tackling von Jeltsch ist aber blitzsauber.

90. +2 Chabot köpft eine Ecke der Hausherren aus dem eigenen Strafraum.

90. +1 Nun liegt Vagnoman mit einem Krampf am Boden. Dies geschieht offenkundig zum Unmut der Leipziger Anhänger.

90. Vier Minuten bleiben den Hausherren noch für zwei Tore.

90. RB steht nun mit allen Spielern vorne drin, kommt aber zu keinem Torabschluss. So langsam läuft ihnen die Zeit davon. Alle, die es mit dem FSV Mainz 05 halten, werden den Stuttgartern gerade beide Daumen drücken.

88. Poulsen muss verletzt wieder runter, Šeško kommt für die Crunch Time und soll den Worst Case verhindern. In der jungen Bundesligageschichte von RB Leipzig wurde das internationale Geschäft noch nie verpasst.

86. Benjamin Šeško Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Benjamin Šeško

86. Yussuf Poulsen Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Yussuf Poulsen

86. Was passiert hier noch in der Schlussphase? Nun vergibt Stuttgart gleich zwei Chancen, Bruun Larsen und Demirović verpassen die Entscheidung.

84. Jacob Bruun Larsen Stuttgart Einwechslung bei VfB Stuttgart: Jacob Bruun Larsen

84. Nick Woltemade Stuttgart Auswechslung bei VfB Stuttgart: Nick Woltemade

84. Finn Jeltsch Stuttgart Einwechslung bei VfB Stuttgart: Finn Jeltsch

84. Luca Jaquez Stuttgart Auswechslung bei VfB Stuttgart: Luca Jaquez

83. VAR: Das Tor wird nicht gegeben.

Der Treffer zählt nicht, da Poulsen in der Strafraummitte seinen Gegenspieler schubst.

83. Der VAR überprüft ein mögliches Tor. Die Stuttgarter reklamieren sofort und wollen ein Foulspiel erkannt haben.

83. Tooor für RB Leipzig, 3:3 durch Loïs Openda

Der Ball ist erneut im Netz. Openda trifft nach der anschließenden Ecke aus spitzem Winkel.

82. Poulsen packt den Fallrückzieher aus! Das hat noch gefehlt! Poulsen artistische Einlage ist aber nicht von Erfolg gekrönt, da Nübel die Finger noch dran kriegt und den Ball zur Ecke lenkt.

82. Bei dieser Aktion erwischt Xavi Jaquez unglücklich. Der VfB-Akteur muss behandelt werden, scheint aber nicht schwerer verletzt zu sein.

80. Die Löw-Elf muss aufmachen. Aktuell fehlen zwei Tore für Rang sechs. Karazor passt hinten auf und entschärft einen RB-Vorstoß über rechts.

78. Ermedin Demirović Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 2:3 durch Ermedin Demirović

Joker Demirović schockt RB! Alle Leipziger Abwehrspieler stehen viel zu weit vom jeweiligen Gegner weg und ermöglichen einen unbedrängten Angriff der Gäste. Undav gibt im Fallen rüber zu Demirović, der Gulácsi verlädt und flach ins linke Eck trifft. Macht der Bosnier damit alle Europa-Hoffnungen der Leipziger zunichte?

77. Loïs Openda Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Loïs Openda

77. Antonio Nusa Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Antonio Nusa

77. Christoph Baumgartner Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Christoph Baumgartner

77. Arthur Vermeeren Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Arthur Vermeeren

77. Die Schlussphase in der Red Bull Arena bricht an und das Remis geht vollends in Ordnung. Das reicht den Leipzigern aber nicht, sie brauchen dringend einen Treffer, sofern Mainz gegen Leverkusen punktet.

75. Die Leipziger Spieler scheinen sich der Situation bewusst zu sein. RB steht nun deutlich höher und sucht den Weg nach vorne. Das ermöglicht den Gästen allerdings auch mehr Räume. Bitshiabu klärt eine Umschaltsituation in höchster Not. Die anschließende Ecke wird nicht gefährlich.

72. David Raum nimmt Maß und tritt eine Freistoßflanke flach in den Sechzehner. Aber der Stuttgarter Defensivverbund klärt postwendend.

70. In Rheinhessen steht es nun auch 2:2, Mainz gleicht aus und verdrängt die Messestädter damit vorerst wieder vom sechsten Rang.

69. Es gibt frische Kräfte auf beiden Seiten. Vielleicht beleben sie die etwas eingeschlafene Begegnung wieder. Klar, Stuttgart fährt mit angezogener Handbremse und für RB würde das 2:2 aktuell auch reichen.

69. Nikolas Nartey Stuttgart Einwechslung bei VfB Stuttgart: Nikolas Nartey

69. Enzo Millot Stuttgart Auswechslung bei VfB Stuttgart: Enzo Millot

69. Chris Führich Stuttgart Einwechslung bei VfB Stuttgart: Chris Führich

69. Maximilian Mittelstädt Stuttgart Auswechslung bei VfB Stuttgart: Maximilian Mittelstädt

67. Yussuf Poulsen Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Yussuf Poulsen

67. Tidiam Gomis Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Tidiam Gomis

65. Derzeit ist nicht ersichtlich, in welche Richtung diese Partie kippen könnte. Aktuell verlagert sich das Geschehen ins Mittelfeld.

62. Und jetzt liegt Mainz zurück! Damit würde RB das derzeitige Remis doch reichen. Die Löw-Truppe sollte sich allerdings nicht darauf verlassen.

61. Karazor zeigt seine defensive Klasse und nimmt dem flinken Xavi die Kugel vor dem Sechzehner ab. Das ist ein wichtiges Tackling des VfB-Sechsers.

59. Leverkusen gleicht parallel in Mainz aus. Das hilft RB nun allerdings nicht mehr, sie brauchen einen Heimsieg.

58. Ermedin Demirović Stuttgart Einwechslung bei VfB Stuttgart: Ermedin Demirović

58. Jamie Leweling Stuttgart Auswechslung bei VfB Stuttgart: Jamie Leweling

57. Nick Woltemade Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 2:2 durch Nick Woltemade

Eine Ecke führt die Stuttgarter ins Glück. Mittelstädt zieht die Ecke vom Tor weg, auf der Höhe des Fünfers steigt das wahre Kopfballungeheuer in der VfB-Spitze - Nick Woltemade - am höchsten und platziert die Kugel unhaltbar ins rechte Eck.

56. Es ist den Schwaben anzumerken, dass man dieses Spiel nicht abschenken möchte, wenngleich die sportliche Bedeutung für die Hoeneß-Elf nicht mehr gegeben ist.

53. Undav verpasst den Kopfball-Doppelpack! Der 1,79-Meter-Mann hätte beinahe zum zweiten Mal am heutigen Tage einen Treffer mit dem Kopf bejubeln dürfen. Nach einer präzizen Vagnoman-Chip von rechts, kommt Undav frei zum Kopfball, kommt allerdings nicht in optimaler Position an den Ball. Diesmal geht der Versuch übers Tor.

51. Nusas Fernschuss landet im dritten Stock, Nübel darf sich das Spielgerät zum Abstoß zurechtlegen.

48. Nach einer scharf getretenen Ecke von Mittelstädt herrscht etwas Unordnung im RB-Sechzehner. Doch die Hereingabe saust an Freund und Feind vorbei ins Toraus.

46. In Sachsen rollt die Kugel wieder. Ohne Wechsel beginnt der zweite Durchgang.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Ein launiges Duell geht in die Pause. Die Roten Bullen gingen früh in Front und lockten den VfB dadurch in die Offensive. Der hohe Druck der Stuttgarter wurde schnell belohnt und auch eine schwäbische Führung wäre im Bereich des Möglichen gewesen. Stattdessen schlug Leipzig vor der Pause nochmal eiskalt zu und wahrt damit die Chance auf Europa. Dafür bräuchte es allerdings derzeit ein Tor von der Werkself.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. Das Hin und Her der ersten Halbzeit wird um zwei Minuten verlängert.

44. Ridle Baku Leipzig Tooor für RB Leipzig, 2:1 durch Ridle Baku

Die Hausherren gehen kurz vor der Pause erneut in Führung. Raum schickt Xavi auf die Reise, der aus spitzem Winkel aufs Tor zieht. Nübel kriegt die Hand rechtzeitig hoch und wehrt den Schuss ab. Allerdings prallt die Kugel wieder in den Sechzehner. Hendriks agiert unaufmerksam, Baku ist zur Stelle. Der RB-Außenspieler nutzt den Rebound zum 2:1.

43. Leweling verschafft sich mit einer Körpertäuschung etwas Platz vor der Strafraumkante und schießt mit rechts aufs Tor. Der Versuch geht knapp rechts vorbei, Gulácsi wäre wohl zur Stelle gewesen.

42. Der Gefoulte probiert es direkt und schießt aufs Torwarteck. Nübel hat keinerlei Probleme den Schuss zu fangen.

40. Jaquez stellt Xavi ein Bein. Es gibt einen aussichtsreichen Freistoß für die Messestädter.

37. Während es der Stuttgarter nochmal probiert, trifft Mainz im Parallelspiel zur Führung. Dadurch rückt eine mögliche Leipziger Qualifikation für die Conference League in weite Ferne.

36. Jetzt liegt Millot am Boden und benötigt die Unterstützung der medizinischen Abteilung. Ein weiterer Ausfall für das Pokalfinale wäre verheerend.

33. Tidiam Gomis Leipzig Gelbe Karte für Tidiam Gomis (RB Leipzig)

Gomis grätscht Leweling um und sieht die erste Gelbe Karte im Spiel.

31. Die Messestädter probieren nach einiger Zeit mal wieder etwas in der Offensive. Xavi und Nusa sind sich allerdings uneins, so verpufft eine aussichtsreiche Möglichkeit.

28. Seiwald blockt vor der Linie! Der VfB arbeitet an der Führung. Undav darf erneut mit viel Platz im Sechzehner agieren und zieht aus acht Metern voll drauf. Er schießt aber nur Gegenspieler Seiwald ab, dem eine ungewollte Rettungstat gelingt. Referee Siebert erlaubt sich einen Fehler und verweigert die fällige Ecke.

25. Somit ist tabellarisch alles wieder auf Anfang gesetzt. Mainz liegt in der Live-Tabelle nun vor den Roten Bullen.

23. Deniz Undav Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 1:1 durch Deniz Undav

So schnell kann es gehen - Undav köpft zum Ausgleich. Mittelstädt wird nach einem herrlichen Diagonalball auf der linken Seite eingesetzt. Seine Flanke wird von Baku abgefälscht und dadurch richtig gefährlich. Die Zuordnung in der RB-Abwehr stimmt nicht und so kommt Undav frei zum Kopfball. Diese Möglichkeit lässt er sich nicht nehmen und trifft ins Netz.

22. Nun nimmt sich das Match eine kleine Auszeit. Der Stuttgarter Offensivdrang ist nicht mehr so stark wie in den letzten Minuten. Beide Teams sind derzeit auf eine stabile Ordnung bedacht.

20. Der VfB bleibt dran. Mittelstädt sucht Woltemade in der Strafraummitte, aber Seiwald zeigt sich aufmerksam und klärt den Flachpass.

17. Gulácsi pariert klasse! Eine sehenswerte Kombination von Woltemade und Undav führt nicht zum Ausgleich, da der RB-Schlussmann den Schlenzer von Undav mit einem starken Reflex zur Ecke abwehrt.

16. Dieser muntere Kick macht Lust auf mehr. RB hat sich nach dem 1:0 etwas zurückgezogen und lässt dem Gast mehr Raum. Woltemades Vorstöße werden noch nicht belohnt.

13. Die Schwaben sind um eine Antwort bemüht. Bitshiabu passt hinten gut auf und klärt vor dem heranlaufenden Undav zur Ecke. Mittelstädts Versuch ist zu weit.

10. Bereits in der Anfangsphase ist ordentlich etwas los in der Red Bull Arena. Da es in Mainz noch 0:0 steht, wäre Leipzig aktuell für das internationale Geschäft qualifiziert. Aber der Nachmittag ist noch lang.

8. Xavi Simons Leipzig Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Xavi Simons

Der Treffer fällt auf der anderen Seite, Xavi trifft zauberhaft zur Leipziger Führung. Der Torschütze leitet den Torerfolg selbst ein und spurtet durch die Stuttgarter Hälfte. Nach einem cleveren Doppelpass mit Baku ist der Niederländer frei durch und bringt die Kugel mit der Hacke aufs Tor. Der artistische Versuch rauscht an Nübel vorbei ins Netz.

6. Woltemade an den Pfosten! Der VfB kommt das erste Mal nach vorne und gleich brennt die Hütte. Nach einem Abspielfehler wirkt die RB-Abwehr komplett unsortiert. Undav erhält im Sechzehner das Leder und legt mit viel Übersicht rüber zu Woltemade, der es mit einem Flachschuss versucht. Dieser donnert an den linken Pfosten.

6. Es wird jetzt schon deutlich, dass es für die Hausherren noch um etwas geht. Die Löw-Elf läuft deutlich höher an und setzt den Gast aus Schwaben ordentlich unter Druck. Wirklich gefährlich wird es bisher aber nicht.

3. Leipzig beginnt energisch und sucht früh den Weg nach vorne. Nusa legt im Strafraum quer, findet aber keinen Mitspieler. Zudem geht die Fahne des Assistenten hoch.

1. Der Berliner Unparteiische Daniel Siebert pfeift das Match an. Wir freuen uns auf ein packendes Saisonfinale!

1. Spielbeginn

RB wirft die Rotationsmaschine an. Heute spielen Geertruida, Gomis, Kampl, Nusa und Raum für Baumgartner, Klostermann, Lukeba, Openda und Šeško. Auch auf der Gegenseite gibt es einige Änderungen. Stiller fehlt verletzt, Führich, Jeltsch und Stenzel sitzen auf der Bank. Für sie starten Hendriks, Jaquez, Millot und Vagnoman.

Der VfB Stuttgart könnte mit einem kleinen Lauf am Saisonende sogar noch den achten Rang in der Abschlusstabelle erreichen. Dies wird den Schwaben vermutlich nicht allzu wichtig sein, schließlich ruft in genau sieben Tagen das Olympiastadion von Berlin. Heute soll es primär darum gehen, die Verletzungssorgen, welche letzte Woche gegen Augsburg entstanden sind, nicht noch zu vergrößern. Dennoch hält der Coach an seiner Stammelf fest: „Es wird keine Rotation geben, davon halte ich nichts.“

Den Hausherren geht die Puste im Endspurt aus. Keines der letzten vier Spiele konnte man gewinnen, dadurch verspielte Leipzig bereits seinen Status als Dauergast in der Königsklasse. Nun soll es wenigstens die Conference League sein. Doch auch dafür muss man erstmal heute gegen Stuttgart gewinnen und darauf hoffen, dass Mainz nicht gegen Leverkusen gewinnt. Die um sechs Tore schlechtere Tordifferenz wird von den RB-Akteuren aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr aufgeholt. Interimstrainer Zsolt Löw ist sich sicher, dass seine Mannschaft die Tragweite des heutigen Spiels kennt: „Die Jungs wissen, worum es geht.“

Die Roten Bullen empfangen die Schwaben zum Finale dieser Spielzeit. Während die Cannstatter mit den Gedanken sicherlich schon beim DFB-Pokalfinale in einer Woche sind, geht es für den heutigen Gastgeber noch um das Ticket nach Europa. Für einen Platz in der UEFA Conference League braucht Leipzig allerdings auch Schützenhilfe von den Leverkusenern. Der direkte Vergleich geht eindeutig an die Messestädter: Von den bislang 14 direkten Duellen gewann RB neun Spiele, der VfB lediglich drei.