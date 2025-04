19. Theate ans Außennetz! Ekitiké tankt sich rechts an der Torauslinie gegen zwei Gegenspieler durch. Sein Pass ins Zentrum rutscht bis nach links durch, wo Theate aus schwieriger Lage nur links ans Außennetz schießt.

18. Seit dem 1:0 haben die Adler sich ein Übergewicht erarbeitet. Der Großteil des Geschehens ereignet sich in der Heidenheimer Hälfte.

15. Ekitiké gegen Müller! Der Franzose wurstelt sich halblinks in der Box an Busch vorbei. Mit einem Haken zieht er nach innen, scheitert aber aus 14 Metern an Müller.

13. Nicht nur aufgrund des Treffers sehen wir einen munteren Beginn in diese Partie. Beide Mannschaften suchen den Weg nach vorne. So darf es weitergehen.

10. Jean Bahoya E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:0 durch Jean Bahoya

Frankfurt geht nach einem feinen Angriff in Front! Chaïbi erobert das Spielgerät links in der eigenen Hälfte, dann passt er zu Ekitiké und rast nach vorne. Sein Mitspieler schickt ihn anschließend bis an die Grundlinie, von wo Chaïbi flach nach innen gibt. Dort nimmt Bahoya direkt ab und verwandelt aus mittigen sieben Metern unten rechts.

7. Kauã Santos muss ran! Der Brasilianer entschärft einen Kopfball von Siersleben mit beiden Händen. Vorausgegangen war der Aktion eine Heidenheimer Ecke von Krätzig, die Schöppner zu Siersleben verlängerte. Am langen Pfosten blieb Kauã Santos dann aber Sieger.

6. Die Eintracht erarbeitet sich eine erste Ecke. Der ruhende Ball von rechts bringt aber nichts ein.

4. Auch der FCH meldet sich an. Beck läuft bei einem Konter über die linke Außenbahn nach vorne. Seine flache Hereingabe findet aber keinen eigenen Abnehmer.

2. Die erste gute Szene gehört den Gastgebern! Ekitiké wird links im Sechzehnmeterraum nicht richtig angegangen. Sein Flachpass vor den Fünfer verpasst Bahoya nur knapp.

1. Auf geht's.

1. Spielbeginn

Viermal standen sich beide Klubs bislang gegenüber, viermal gewannen die Frankfurter. Neben einem knappen DFB-Pokalerfolg (2:1 n. V.) gab es sowohl in der vergangenen (2:0 und 2:1) sowie in der laufenden Saison (4:0) nur Erfolge für sie zu bejubeln. Um den Vorsprung auf RB Leipzig Platz vier, punktgleich) wieder auszubauen, muss der fünfte Triumph über die Gäste her.

Auf Platz drei stehen auch die Brenzstädter – allerdings nur, wenn die Tabelle rückwärts gelesen wird. 22 Punkte zieren aktuell ihr Punktekonto, sodass sie nur knapp vor Holstein Kiel (18) und dem VfL Bochum (20) platziert sind. Aus rettende Ufer und den FC St. Pauli fehlen nach dem Hamburger Sieg in Kiel am Samstag momentan sieben Zähler. Angesichts des fortgeschrittenen Stadiums der laufenden Spielzeit ist ein Dreier deswegen heute fast schon Pflicht.

Es waren zuletzt zwei weniger gute Spiele der Hessen. Konnten sie im letzten Heimauftritt noch einen Sieg gegen den VfB Stuttgart feiern (1:0), setzte es beim SV Werder Bremen vor einer knappen Woche eine Auswärtspleite (0:2). Unter der Woche durften sie sich im Viertelfinale der Europa League bei den Tottenham Hotspurs vorstellen. Mit viel Glück und Keeper Kauã Santos retteten die Adler dort ein Remis (1:1). Nach wie vor sind die Chancen auf eine Königsklassen-Teilnahme sehr gut. Mit 48 Zählern rangieren sie derzeit auf Position drei.

Bei den Gästen steht Müller zwischen den Pfosten, vor ihm formiert sich eine Dreierkette aus Siersleben, Gimber und Mainka. Krätzig und Traoré agieren als Wingbacks, Schöppner und Busch in der Zentrale. Offensiv ausgerichtet sind Beck, Dorsch und Sturmspitze Pieringer.

Schauen wir auf die Aufstellungen beider Teams. Bei den Hausherren steht Kauã Santos im Tor, davor beginnen Theate, Koch, Tuta und Kristensen. Im Mittelfeld starten Højlund, Skhiri, Chaïbi, Uzun und Bahoya. Vorne stürmt Ekitiké.