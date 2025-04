90. +5 Fazit:

Der Clásico zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund endet nach einer extrem spannenden zweiten Hälfte mit 2:2 (0:0). Über weite Strecken haben die gastgebenden Roten diese Partie bestimmt und wesentlich mehr Ballbesitz (62%) gehabt sowie mehr Schüsse abgegeben (27:11). Gleich mit ihrem ersten Torschuss haben die Gäste dann die überraschende Führung erzielt (48.) und anschließend ein kurzes Hoch gehabt. Durch taktisch clevere Wechsel hat Kompany das Spiel seiner Mannschaft wiederbelebt und innerhalb von vier Minuten ist der Doppelschlag gelungen (65./69.). Dortmund hat per Standard ausgleichen können (75.) und ebenfalls noch weitere Chancen verbucht. Insgesamt gesehen hat München den Sieg verschenkt und wieder einmal eine äußerst schwache Chancenverwertung an den Tag gelegt. Für beide Teams geht es unter der Woche in das CL-Viertelfinal-Rückspiel.

90. +5 Spielende

90. +3 Puh! Michael Olise vergibt aus guter Position rechts im Strafraum die nächste Möglichkeit. Wie schon gegen Inter ist das Thema Chancenverwertung ein ganz großes beim FCB.

90. +3 Mit Mann und Maus verteidigt Schwarz-Gelb! München drückt!

90. +2 Olise und Aleksandar Pavlović setzen sich gut durch und am Ende ist es Kimmich, der abzieht. Sein Schuss wird abgefälscht und verfehlt das Ziel knapp. Die folgende Ecke bringt keine Gefahr.

90. +1 Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

89. Serge Gnabry erobert die Murmel in der eigenen Hälfte und sieht, dass Kobel sehr weit vor dem Gehäuse steht. Doch Gnabrys Abschluss flattert klar rechts vorbei. Im Gegenzug kann Groß einen Lupfer aus spitzem Winkel nicht auf das Tor bringen.

88. Die Bayern werfen alles nach vorne und möchten den Heimsieg einfahren.

86. Chukwuemeka hat das 3:2 auf dem Schlappen. Die 17 der Gäste wird nicht entscheidend angegangen und schließt bei 19 Metern ab. Jonas Urbig tauscht ab und wehrt die Kugel ab. Damit bessert er seine schwache Statistik immerhin etwas aus: In fünf Bundesligaspielen hat er neun Gegentore kassiert und jetzt auch immerhin neun Paraden verzeichnet.

85. Harry Kane bleibt (auch) an diesem Abend blass. Wie bereits gegen Inter hat er auch gegen den BVB sechs Torschüsse abgegeben und kein Tor erzielt.

84. 61% Ballbesitz sowie 88% Passquote gehen auf das Konto der Hausherren, die auch mal eben 30 Zweikämpfe mehr gewonnen haben als die Borussen. Dennoch steht es 2:2.

83. Lautstark peitschen die Fans ihre Roten nach vorne. Etwas mehr als zehn Minuten bleiben dem Ligaprimus noch, um das Remis von Noch-Meister Leverkusen zu nutzen.

82. Beide Coaches wechseln nochmal. Unter großem Applaus wird Thomas Müller vom Publikum verabschiedet. Er hat heute eine gute Leistung gezeigt und etliche Chancen eingeleitet oder selbst verbucht. In dieser Form wird er die Mannschaft als Kapitän gegen Inter auf das Feld führen.

81. Ramy Bensebaïni Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Ramy Bensebaïni

81. Niklas Süle Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Niklas Süle

81. Kingsley Coman Bayern Einwechslung bei Bayern München: Kingsley Coman

81. Thomas Müller Bayern Auswechslung bei Bayern München: Thomas Müller

81. Karim Adeyemi Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Karim Adeyemi

81. Maximilian Beier Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Maximilian Beier

78. Müller weiß, dass Gnabry mitgelaufen ist, verliert den Kollegen jedoch etwas aus den Augen. Sein Pass gerät zu steil und ein vielversprechender Konter ist vorbei.

77. München läuft wütend in den Sechzehner der Borussen. Erst pariert Kobel gegen Raphaël Guerreiro, dann zieht Kane doppelt ab. Erst scheitert er aus rechter Position im Strafraum an Kobel und anschließend trifft er das Außennetz.

77. Inklusive Nachspielzeit sind noch 16,17 Minuten zu gehen. Entschieden ist noch gar nichts und beide Mannschaften wirken so, als wären da noch Reserven vorhanden.

75. Waldemar Anton Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 2:2 durch Waldemar Anton

Was für eine verrückte Szene! Bayern kann den Ball nach einer BVB-Ecke von rechts nicht klären. Serhou Guirassy schirmt das Leder mit dem Rücken zum Tor super ab und zwingt Jonas Urbig mit einem artistischen Seitfallzieher aus sechs Metern zu einer Parade. Bayerns Schlussmann muss die Kugel abprallen lassen und so darf Waldemar Anton aus wenigen Metern in die leere Ecke nachsetzen.

74. Auffällig ist, dass der Ball bei den Roten wesentlich schneller läuft. Guerreiro sowie Gnabry bringen gute Frische in die Partie. Bayerns 16 Joker-Tore sind übrigens klarer Bundesliga-Bestwert.

73. Momentan bekommt der Tabellenachte keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Eine Niederlage wäre im Kampf um die internationalen Plätze auf jeden Fall ein Rückschlag. Sieben Punkte fehlen auf Platz vier.

71. Nun vollzieht auch Niko Kovač die ersten beiden Wechsel. Zu spät? Das wird im Nachgang sicherlich noch diskutiert werden. Immerhin sind es zwei frische Bayern-Kräfte gewesen, die innerhalb weniger Minuten aus einem 0:1 ein 2:1 gemacht haben.

71. Carney Chukwuemeka Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Carney Chukwuemeka

71. Salih Özcan Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Salih Özcan

70. Felix Nmecha Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Felix Nmecha

70. Julian Brandt Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

69. Serge Gnabry Bayern Tooor für Bayern München, 2:1 durch Serge Gnabry

Im Stile eines Rekordmeisters meldet sich der FC Bayern mit einem Doppelpack binnen vier Minuten in diesem Klassiker zurück! 35 Meter vor dem Kasten nimmt Gnabry Fahrt auf, lässt die gesamte Hintermannschaft der Borussen alt aussehen und vollendet aus halblinken 14 Metern eiskalt. Das ist eine tolle Einzelleistung gewesen und auch Trainer Kompany darf sich auf die Schulter klopfen. seine Einwechslungen tragen Früchte.

68. Kimmichs kurzer Eckball von der linken Seite generiert keine Gefahr. Doch München bleibt in Ballbesitz.

67. Nun haben die Hausherren wiederum mehr Selbstbewusstsein und laufen nach vorne. Kane probiert es und holt immerhin eine Ecke raus.

65. Raphaël Guerreiro Bayern Tooor für Bayern München, 1:1 durch Raphaël Guerreiro

Riesenjubel in der Arena! Ex-Dortmunder Guerreiro besorgt den Ausgleich für den Rekordmeister. Links tanzt Serge Gnabry drei Mann aus und zieht von links in den Sechzehner. Müller legt mittig vor dem Fünfer zurück und so kann Raphaël Guerreiro einnetzen. Er trifft mit der rechten Innenseite aus knapp 15 Metern gefühlvoll ins lange Eck. Da kann Kobel nichts machen.

64. Es gibt einen Doppelwechsel bei den Bayern. Coach Vincent Kompany zieht alle Register und möchte die Vorlage von Bayer Leverkusen (0:0) natürlich nutzen.

63. Serge Gnabry Bayern Einwechslung bei Bayern München: Serge Gnabry

63. Leroy Sané Bayern Auswechslung bei Bayern München: Leroy Sané

63. Aleksandar Pavlović Bayern Einwechslung bei Bayern München: Aleksandar Pavlović

63. Leon Goretzka Bayern Auswechslung bei Bayern München: Leon Goretzka

62. Während Dortmunds Selbstvertrauen wächst, wird den Bayern die schlechte Chancenverwertung bewusst: gegen Mailand verlor man trotz 20:10 Schüssen mit 1:2 und gerade steht es nach 12:5 Torschüssen 0:1...

61. Das wollen die Münchner Fans und Spieler nicht wahrhaben. Olise wird zu Fall gebracht und schnappt sich den Ball im Liegen mit der Hand. Der Schiedsrichter entscheidet gegen den FCB und Dortmund darf wieder aufbauen. In vielen Aktionen ist München der große Frust anzumerken.

59. Stark! Niklas Süle packt die Grätsche gegen Müller aus und kocht somit einen 3-gegen-3-Konter der Roten ab.

58. Maximilian Beier wird kurz vor knapp geblockt. Sonst hätte eventuell sogar das 2:0 fallen können. Bayerns Defensive schwimmt mächtig und auf einmal drückt Borussia Dortmund nach vorne.

57. Leon Goretzka geht beherzt dazwischen und verhindert, dass ein weiterer BVB-Konter zu einem Abschluss führt. Anschließend macht er seinem Unmut über die eher schwache Rückwärtsbewegung seiner Kollegen Luft.

56. Latte! Der eingewechselte Guerreiro wird links bedient und gibt mit Übersicht nach innen ab. Anton grätscht in eine scharfe Hereingabe vor Müller, doch der Ball bekommt so einen gefährlichen Drall. Dadurch segelt er in Zeitlupe über Kobel hinweg und klatscht an die Unterkante der Latte. Glück für die Gäste!

55. Nicht nur, dass Beier drei seiner letzten Bundesliga-Tore per Kopf erzielt hat, München ist in den letzten drei Partien jeweils in Rückstand geraten. Zudem ist Jonas Urbig der erste Bayern-Torhüter, der in keinem der ersten fünf Bundesliga-Spiele für die Münchner ohne Gegentor geblieben ist!

54. Böse Zungen könnten behaupten, dass Kim für seinen nicht geführten Zweikampf beim 0:1 gegen Beier nun den Platz verlassen muss. Vermutlich soll Guerreiro aber "nur" frischen Wind reinbringen. München muss noch etwas mehr Druck machen.

54. Raphaël Guerreiro Bayern Einwechslung bei Bayern München: Raphaël Guerreiro

53. Eieiei! Groß zirkelt einen ruhenden Ball von der linken Strafraumkante - nahe der Grundlinie - an Freund und Feind vorbei ins Aus.

51. Durch das unverhoffte 1:0 wirkt der BVB beflügelt und steht tatsächlich mal selbst mit allen zehn Feldspielern in der gegnerischen Hälfte.

50. Das ist natürlich eine eiskalte Dusche für den großen Favoriten gewesen. Unerklärlich, warum Bayern den Borussen auf dem Flüge zu viel Raum zugestanden hat.

48. Maximilian Beier Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Maximilian Beier

Was ist denn hier los? Gleich mit ihren ersten Angriff nach Wiederbeginn treffen die Borussen. Rechts wird Ryerson kaum angegangen und darf in Ruhe flanken. Am langen Pfosten steigt Maximilian Beier - vollkommen unbewacht von Kim - genau im richtigen Moment hoch und köpft durch die Hosenträger von Jonas Urbig. Das sieht unglücklich aus, aber aus kürzester Distanz kann Bayerns Schlussmann eigentlich auch nichts mehr ausrichten.

47. In ihrem 4-2-3-1 lassen die Hausherren Ball und Gegner gut laufen. Dortmunds 3-4-1-2 verändert sich bei hohem Druck der Bayern gefühlt zu einer Fünfer- oder Sechserkette.

46. Nicht nur die vielen Abschlüsse der Bayern geben den Fans Hoffnung, im Klassiker doch noch Tore zu sehen. Das letzte 0:0 zwischen dem FCB und Dortmund gab es im März 2016. In den letzten 17 Begegnungen zwischen den beiden Teams fiel immer mindestens eine Bude.

46. Weiter geht es im Süden der Republik.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Keine Tore im deutschen Klassiker: München und Dortmund gehen mit einem 0:0 in die Kabine. Von Beginn an kontrolliert der Tabellenführer diese Begegnung und führt alle Statistiken klar an. 58% Ballbesitz, 60% gewonnene Zweikämpfe und vor allem 11:4 Torschüsse sprechen eine klare Sprache. Bislang hat Dortmunds Torwart Kobel die Kohlen noch aus dem Feuer holen können, allerdings sollte sich die Kovač-Auswahl für Durchgang zwei eine Strategie gegen die Dauerbelagerung überlegen. Bis gleich!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Dickes Ding für Kane! Erneut kommt die Vorarbeit - dieses Mal per Hacke - von Müller. Der Engländer fackelt nicht lange und zieht aus halbrechten 19 Metern ab. Wieder pariert Kobel, der mit Abstand der beste Dortmunder an diesem Abend ist.

45. Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

45. Jonas Urbig faustet eine Freistoßflanke von links sicher weg. Gleich geht es hier in die Pause.

44. ...der Standard verpufft wirkungslos. Da muss mehr kommen von den Schwarz-Gelben.

44. Ecke für die Borussia aus Dortmund...

42. In der Schlussphase des ersten Durchgangs bemüht sich der Gast wenigstens mal in die Hälfte des Gegners. Gefährlich ist das indes alles nicht.

40. Kuriose Szene. Dortmund bekommt die Pille nicht aus dem Strafraum und Kobel muss mehrfach irgendwie rangehen. Nach einer weiteren Flanke mäht der BVB-Schlussmann dann Kapitän Can um, der kurz auf dem Rasen liegenbleibt. Das Spiel wird zunächst nicht unterbrochen, aber Bayern macht letztlich auch nichts aus der Aktion.

39. Nächste Möglichkeit für die Roten! In der Vorwärtsbewegung verdaddelt Borussia Dortmund den Ball und kann nur noch hinterherlaufen. Michael Olise zündet den Turbo und dringt in die Gefahrenzone ein. Aus halbrechter Position kann er Kobel jedoch nicht überwinden. Sehr gute Möglichkeit für den Rekordmeister.

37. Niko Kovač legt Wert auf die Grundtugenden im Fußball und das zeigt sich auch beim BVB, der unter dem Kroaten mehr Zweikämpfe bestreitet und auf eine höhere Laufleistung kommt als unter Vorgänger Nuri Şahin. In diesem Spiel ist der BVB zwei Kilometer mehr gelaufen als München.

35. ...und im zweiten Anlauf wird es gefährlich. München bleibt in Ballbesitz und Josip Stanišić darf am Fünfer nach einer Kimmich-Hereingabe zu unbedrängt köpfen. Zum Glück für den BVB trifft er den Ball nicht gut und es geht weiter mit Abstoß. Den muss Stanišić eigentlich wenigstens auf das Tor bringen und nicht oben rechts vorbei nicken.

35. 7:1 Torschüsse und 59 Prozent Ballbesitz sprechen ganz klar für den Tabellenführer, der nun seine erste Ecke von rechts bekommt...

33. Nein, so nicht! Brandt will Guirassy steil auf die Reise schicken. Der Pass missglückt und schon hat der FCB die Murmel wieder.

32. Michael Olise lieferte am vergangenen Spieltag seine zehnte Torvorlage dieser Saison und ist damit nun gleichauf mit Florian Wirtz der erfolgreichste Vorbereiter der Bundesliga. Starke erste Saison des 23-Jährigen.

30. Definitiv muss man den Gästen zugutehalten, dass sie großen Einsatz zeigen und sich in jeden Ball werfen. Entlastung bekommen die Schwarz-Gelben indes kaum und das dürfe sich im weiteren Spielverlauf noch rächen. Denn dieses Spiel kostet Körner.

30. Jetzt erobert Goretzka den Ball, steuert blitzschnell den gegnerischen Sechzehner an. Kurz davor zieht der Mittelfeldspieler in zentraler Position ab. Doch Emre Can wirft sich kompromisslos dazwischen.

28. Thomas Müllers Pass in die Tiefe entwickelt sich fast zu einem Torschuss und Kobel muss runter und das Spielgerät vor dem heranrauschenden Michael Olise zur Seite wischen.

26. Wieder Olise! Und wieder ist es eine Müller-Flanke, die die Aktion eingeleitet hat. Der älteste Akteur auf dem Rasen macht etliche Meter und marschiert über rechts. Seine Hereingabe landet beim Franzosen, der bei seiner Direktabnahm aber keine richtige Kontrolle über das Leder bekommt.

26. 28:9 steht es für den FCB, wenn es darum geht, in die gegnerische Hälfte einzuziehen. Leroy Sané wird immer wieder gesucht, kann sich in dieser Szene allerdings nicht gegen Julian Ryerson behaupten.

25. Im Prinzip tritt Dortmund in den ersten 25 Minuten hier wie ein Tabellenachter beim Tabellenführer auf. Nicht mehr und nicht weniger.

24. Harry Kane erzielte in Augsburg bereits sein 23. Tor in dieser Bundesliga-Saison und führt damit die Torschützenliste an. In der Rückrunde ist der Engländer mit sieben Treffern jedoch "nur" die Nummer zwei hinter Dortmunds Serhou Guirassy (acht).

22. Sukzessive zieht sich Dortmund weiter zurück. Teilweise sieht es hinten nach einer Sechserkette der Gäste aus. München gibt klar den Ton an, kommt nur noch nicht entscheidend durch.

20. Pfosten! In dieser Szene stehen gleich sechs Bayernspieler im BVB-Strafraum. Kanes Kopfball von der linken Seite nach einer diagonalen Müller-Flanke berührt noch leicht das Aluminium, aber Kobel ist im kurzen Eck zur Stelle.

19. Gute Chance für Bayern! Wieder ist es Olise, der nicht vom Ball zu trennen ist. Er hat das Auge für den freien Leroy Sané, der einfach mal abzieht. Der noch abgefälschte Schuss wird letztlich vom Dortmunder Schlussmann entschärft.

17. Leon Goretzka verlagert das Geschehen schön rüber auf die rechte Seite. Müller passt zu Kimmich, dessen Flanke harmlos in die Arme von Kobel trudelt.

16. Michael Olise tänzelt über die rechte Außenbahn in den gegnerischen Strafraum, aber seine Flanke wird abgeblockt. Der FCB bleibt jedoch in Ballbesitz und schnürt den BVB mehr und mehr ein.

15. Bayern kommt auf knapp 57 Prozent Ballbesitz und ist optisch überlegen. Dortmund versucht, aus einem verdichteten Zentrum heraus über Konter gefährlich zu werden. Unter keinen Umständen will der BVB ein frühes Gegentor kassieren.

13. Thomas Müller hat mit seinem 29. Einsatz bei dieser Bundesliga-Paarung übrigens und den Rekord von Mats Hummels eingestellt. In dieser Szene generiert Müller aus rund 20 Metern seinen zweiten Abschluss. Diesmal geht das Spielgerät rechts vorbei.

11. Müller! Josip Stanišić behauptet die Kugel halblinks gut und steckt durch zu Müller. Der Routinier trifft den Ball nicht richtig und so geht er klar rechts am Kasten von Gregor Kobel vorbei.

10. Jetzt schallt es "BVB" von den Rängen. Die rund 10.000 mitgereisten Dortmunder Anhänger machen ordentlich Lärm an diesem frühlingshaften Abend.

8. Rechts am Strafraumrand kommt eine Hereingabe von Michael Olise nicht im Zentrum an. Dortmund verteidigt energisch.

7. Erster Durchbruch der Kovač-Elf! Emre Can treibt das Leder nach vorne und aus voller Fahrt versucht es Julian Brandt aus halblinker Position im Sechzehner. Er trifft aber nur das Außennetz.

6. Zwei, drei Rote sichern quasi auf Höhe der Mittellinie ab. Die anderen Akteure des Rekordmeisters laufen die Gäste hoch an und versuchen, Ballgewinne zu erzielen: Noch ohne großartigen Erfolg.

5. Langsam aber sicher zieht der FCB die Zügel an und verbucht mehr Ballbesitz. In dieser frühen Phase ist schon zu erkennen gewesen, dass beide Teams den Weg nach vorne suchen und auf Tempo setzen werden. Mal sehen, die der BVB mit dem Dauerdruck des Gastgebers zurechtkommt.

3. Niklas Süle spielt binnen weniger Sekunden gleich zwei Mal zurück zu Kobel, der vor allem mit dem ersten Ball durchaus Probleme gehabt hat und diesen zur Seite hat grätschen müssen.

2. Sehr früh schieben die Hausherren hoch und stehen gleich mal mit sechs Mann in der Hälfte der Borussen. Allerdings kann Dortmund den Ball behaupten und selbst erstmal aufbauen.

1. Und damit rein in den 137. Klassiker zwischen Bayern und Dortmund. Der BVB stößt an und spielt in schwarz-gelben Trikots zunächst von links nach rechts.

1. Spielbeginn

Die Spieler betreten den Rasen der ausverkauften Allianz Arena. Gleich geht es rund.

Geleitet wird das Duell von Schiedsrichter Tobias Welz. An den Seitenlinien assistieren ihm Dr. Martin Thomsen und Jonas Weickenmeier. Als vierter Offizieller fungiert Tobias Reichel. Im Kölner Videokeller sitzen VA Sören Storks und VR-Assistent Markus Sinn.

"Wir müssen 100 Prozent geben, eine andere Mentalität als in Barcelona an den Tag legen. Nur das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Spiel gegen einen Meisterschaftsaspiranten gewinnen. Wir müssen bereit sein, viel zu laufen und die Momente, die wir bekommen, richtig zu nutzen. Dann geht’s darum, dass jeder mutig ist, um nach vorne zu kommen. Wenn du versuchst, 90 Minuten nur zu verteidigen, wird es sehr schwer. Wir müssen eiskalt sein", gab Kovač die Marschrichtung des BVB vor.

Immer noch recht angespannt gestaltet sich hingegen die Tabellensituation bei den Gästen aus dem Ruhrgebiet. Zwar gewann der BVB die letzten beiden BuLi-Partien und kletterte immerhin von Rang elf auf neun, trotzdem fehlen noch sieben Zähler zur Champions League. Nach einem 0:4 beim FC Barcelona vor drei Tagen dürfte der Traum vom Halbfinale der Königsklasse ohnehin abgehakt sein. Ein wenig Mut könnte der Truppe von Niko Kovač die Miniserie im Klassiker machen. Dortmund holte nämlich vier Punkte aus den letzten beiden Begegnungen mit den Bayern. Am zwölften Spieltag der laufenden Saison gab es ein 1:1.

"Wir sind in einer Saisonphase, in der alles wichtig ist, jeder Moment, jede Minute. Wir können nicht richtig priorisieren – alles ist wichtig und hat seine Priorität. Dass es ein Klassiker ist, kommt als besondere Zutat hinzu", so Kompany zur Bedeutung des Bundesligaspiels inmitten der Champions-League-K.o.-Phase.

Die gastgebenden Münchner grüßen mit 68 Punkten von der Tabellenspitze und haben fünf Punkte Vorsprung auf Doublesieger Bayer Leverkusen. Drei der letzten vier Bundesligaspiele gewann die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany und marschiert eigentlich zielsicher in Richtung 34. Deutsche Meisterschaft. Auf internationaler Bühne gab es für den FCB hingegen einen schmerzlichen Dämpfer. Unter der Woche kassierte Bayern im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen Inter Mailand eine 1:2-Pleite.

Beide Klubs haben Ausfälle zu verzeichnen. Beim Gastgeber fallen Buchmann Davies, Ito, Musiala, Neuer und Upamecano aus. Dortmund muss auf Sabitzer und Schlotterbeck verzichten. Dafür steht bei den Bayern Thomas Müller in der Startelf. Gegen Inter wurde er noch eingewechselt, gegen den BVB darf er seine Offensivqualitäten von Anfang an zeigen.

Erstmals seit zehn Jahren (!) ist der deutsche Klassiker kein tabellarisches Spitzenspiel mehr: Seit Sommer 2015 standen beide Teams vor dem Duell immer unter den Top Five der Tabelle, heute reist der BVB nur als Tabellenneunter in die Allianz Arena.