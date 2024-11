45. +4 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund führt nach der ersten Halbzeit im "Klassiker" nicht unverdient gegen fahrige Bayern, die das Spiel nach 20 kontrollierten Minuten aus der Hand geben. Mit dem ersten Abschluss geht der BVB durch Gittens in Führung (27.), anschließend muss auch noch Kane ausgewechselt werden.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Erneut wählt Kimmich die Chip-Variante und möchte Müller auf die Reise schicken. Kobel fängt den halbhohen Pass ab, bevor der erfahrene Bayern-Offensive dran kommt.

45. +1 Die Münchener geraten immer wieder in der eigenen Abwehrkette in Bedrängnis. Upamecano und Laimer klären auf rechts zwar mit vereinten Kräften, doch auch hier ist erkennbar, dass das Momentum aktuell auf BVB-Seite liegt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43. Vor dem Pausenpfiff probieren es die Schwarz-Gelben noch einmal. Zunächst blockt Kim einen Schuss von Groß, anschließend kommt Guirassy aus spitzem Winkel zum Abschluss, aber setzt den Versuch drüber.

42. Bayern München spielt aktuell mit einem sehr niedrigen Konzentrationslevel. Viele Fehler und Ungenauigkeiten unterlaufen der Elf, die sich doch eigentlich in Topform befinden müsste.

40. Ryerson knickt um und muss sich kurz schütteln. Der Norweger holt Luft und setzt das Spiel fort.

38. Der BVB versucht es immer wieder mit langen Steckpässen nach ganz vorne. Neuer ist auf der Hut und kommt dieses Mal rechtzeitig aus dem Tor. Den Ball hat er zwar erst im Nachfassen, aber es entsteht trotzdem keine Gefahr.

37. Müller wird sofort in Szene gesetzt. Die Bayern greifen über die rechte Seite an. Sané gibt weiter zu Kimmich, der lang vors Tor chippt. Der Eingewechselte kommt per Kopf an den Ball, doch timet seinen Abschluss nicht ordentlich. Kobel hat keine Probleme, die Bogenlampe zu sichern.

36. Das Gegentor kann durchaus als eine Art Wirkungstreffer bezeichnet werden. Die Kontrolle des Spiels ist den Bayern ziemlich abhanden gekommen. Ohne Harry Kane wird die Mission Auswärtssieg sicherlich nicht einfacher.

34. Das ist natürlich ein weiterer herber Rückschlag für die Bayern. Kanes Oberschenkel macht dicht, der Engländer muss raus. Routinier Müller soll nun die Kohlen aus dem Feuer holen.

33. Thomas Müller Bayern Einwechslung bei Bayern München: Thomas Müller

33. Harry Kane Bayern Auswechslung bei Bayern München: Harry Kane

33. Kane am Boden! Nun zittern die Gäste, denn Torgarant Kane sitzt auf dem Boden und bittet die medizinische Abteilung herbei.

32. Der flinke Tel läuft von rechts in die Mitte und fällt 22 Metern vor Kobels Kasten auf den Rasen. Doch auch dieses Mal bleibt die Pfeife des Referees stumm.

30. Die Aufgabe für Vincent Kompany und sein Team wird nicht kleiner, die Dortmunder Heimmacht sticht auch in diesem Spiel zu. Die Spielüberlegenheit der ersten 20 Minuten haben dem FCB nichts gebracht, nun führen die Gastgeber.

27. Jamie Gittens Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Jamie Gittens

Der erste richtige BVB-Abschluss des Spiels führt ins Glück. Schlotterbeck befindet sich eigentlich erst im Aufbauspiel und schickt Gittens mit einem langen Pass auf links, der das Tempo massiv erhöht und plötzlich auf und davon ist. Der Engländer rennt in den Strafraum und zieht aus sieben Metern im Vollsprint ab. Sein Abschluss zischt rechts an Neuer vorbei und schlägt im langen Eck ein.

26. Goretzkas Pass unter Bedrängnis rollt ins Seitenaus. Ein Raunen geht durch den Signal-Iduna-Park. Dortmund macht Druck, doch am Ende kommt der Abschluss von Nmecha nicht durch.

24. Der Rekordmeister hat es derzeit nicht einfach, da die Hausherren hinten sicher stehen und bislang wenig zulassen. Şahin scheint seine Truppe gut eingestellt zu haben.

22. Die Westfalen machen über die rechte Seite Dampf, über Süle und Ryerson kommt das Spielgerät in die Mitte. Dort lauert Guirassy, doch sein Versuch wird direkt geblockt.

20. Goretzka geht kurz vor dem gegnerischen Sechzehner zu Boden und reklamiert ein Foul von Schlotterbeck. Doch Jablonski steht gut und lässt das Spiel weiterlaufen, denn der BVB-Defensive spielt zuerst den Ball.

18. Nuri Şahin muss früh reagieren. Anton humpelt vom Feld und wird von nun an positionsgetreu durch den ehemaligen Münchener Süle ersetzt.

17. Niklas Süle Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Niklas Süle

17. Waldemar Anton Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Waldemar Anton

16. Das sieht gar nicht gut aus. Waldemar Anton liegt auf dem Boden und muss behandelt werden. Der deutsche Nationalspieler hat sich bei einem versuchten langen Ball vertreten.

15. Gut aufgepasst von Davies: Bayerns Verteidiger entschärft eine Hereingabe von der linken Seite aufmerksam.

14. Der FC Bayern ist die tonangebende Mannschaft dieser Anfangsphase. Doch auch der BVB findet ordentlich ins Topspiel rein und führt die Zweikämpfe mutig. Große Möglichkeiten sind bisher nicht zu vermerken.

11. Nmecha klärt eine Hereingabe von Sané zur Ecke. Diese wird zunächst kurz ausgeführt. Goretzka kommt im Strafraum an den Ball und hält sofort voll drauf. Er schießt jedoch nur seinen im Abseits stehenden Teamkollegen Kimmich ab.

10. Ryerson foult Musiala vorm linken Strafraumeck. Kimmich nimmt sich der Sache an und will den Freistoß scharf vors Tor ziehen, doch scheitert an der Schwarz-Gelben Mauer.

8. Kobel pariert Sanés Knaller! Erster guter Abschluss der Partie: Der FCB kommt über rechts, Sané läuft in eine zentrale Position und zieht aus 19 Metern ab. Kobel wehrt das nicht besonders platzierte Geschoss zur Seite ab.

7. Neuers Abschlag landet direkt beim Gegner, doch Kimmich passt auf und erobert den Ball 30 Meter vor dem eigenen Tor zurück.

5. Beier foult Davies an der Seitenauslinie. Der Kanadier, der unter der Woche für unschöne Schlagzeilen gesorgt hat, schüttelt sich kurz und steht wieder auf.

3. Laimer zündet den Turbo über die rechte Seite und zieht in den Sechzehner ein. Seine halbhohe Hereingabe wird jedoch geblockt.

2. Kim ist weit mit aufgerückt und erspielt sich beinahe die erste Gelegenheit. Doch Anton trennt den Südkoreaner in letzter Sekunde vom Ball, erste Schrecksekunde für den BVB.

1. Die Gäste lassen den Ball zunächst durch ihre Reihen laufen, Dortmund will früh stören. Davies verliert die Kugel, doch es entsteht keine Gefahr.

1. Auf geht’s - der Klassiker läuft. Ein Pfiff von FIFA-Schiedsrichter Sven Jablonski gibt die Partie frei. Die Bayern stoßen an und spielen in Rot, der BVB agiert klassisch in Schwarz-Gelb.

1. Spielbeginn

Blicken wir auf die Mannschaftsaufstellungen: Bei den Gastgebern gibt es zwei Veränderungen im Vergleich zum Champions-League-Spiel in Kroatien. Ryerson und Guirassy starten für Malen und Brandt, der nicht im Kader ist. Bei den Münchenern gibt es nur eine Änderung, diese ist allerdings sehr überraschend. Coman bleibt vorerst draußen und wird duch den jungen Mathys Tel ersetzt.

Bayern München marschiert in der Bundesliga vorneweg und ist nach elf Spieltagen ungeschlagener Spitzenreiter. Am Dienstag genügte dem FCB ein knapper 1:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain, um die durchwachsene CL-Bilanz aufzupolieren. Die Kompany-Elf könnte mit einem Dreier einen weiteren wichtigen Schritt machen, um dem Rest der Liga zu zeigen, dass die vergangene titellose Spielzeit ein Ausrutscher war. Der belgische Coach erwartet ein wahres Fußballfest: „Das wird nicht nur ein Spiel sein in Deutschland, sondern für ganz Europa und die ganze Welt. Und diese Spiele sind meistens auch Spektakel.“

Die letzte Woche hat etwas Ruhe in eine schwierige BVB-Saison gebracht. Auf einen deutlichen 4:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg folgte ein souveräner Erfolg bei Dinamo Zagreb in der Königsklasse (3:0). Zuhause sind die Schwarz-Gelben sowieso eine Macht, alle sechs Bundesligaheimspiele wurden in dieser Spielzeit gewonnen, nun steht mit dem deutschen Rekordmeister ein echter Brocken vor der Haustür. Cheftrainer Nuri Şahin weiß um die schwierige Aufgabe und nimmt sein Team in die Pflicht: „Wir werden mutig sein, wir müssen mutig sein. Ohne Mut haben wir keine Chance."

Die Spannung im ausverkauften Signal-Iduna-Park steigt, das Duell der langjährigen Rivalen Dortmund und Bayern steht an. Tabellarisch gesehen ist es kein echtes Spitzenspiel, da der BVB aktuell nur Sechster ist, doch diese beiden Vereinsnamen stehen in ihrer Prestigeträchtigkeit für sich. Die Bayern, die auch in diesem Spiel als Favorit gelten, hatten in den vergangenen Jahren oftmals die Nase vorn. Das letzte Aufeinandertreffen im Frühjahr gewann allerdings der BVB überraschend mit 2:0 in München, dies dürfte den Westfalen etwas Mut spenden.