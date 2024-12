9. Damit werden die Gastgeber für ihren mutigen Beginn belohnt, der VfL macht das bislang richtig gut. Die Schläfrigkeit der Gäste sollte den FCH-Anhängern Sorge bereiten.

6. Moritz Broschinski Bochum Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Moritz Broschinski

Das ist die frühe Führung für die Bochumer! Der VfL greift über die rechte Seite an, die Heidenheimer bekommen einfach keinen Zugriff in der eigenen Hälfte. Sissoko lässt seinen Gegenspieler stehen und flankt aus vollem Lauf in den Sechzehner. Dort steht Broschinski genau richtig und setzt den Ball sehenswert per Volley rechts in die Maschen.

5. Föhrenbach klärt eine Hereingabe von links zur Ecke. Ordets erwischt die Ecke mit dem Kopf und bringt sie Richtung Tor, dort passt Honsak auf und schlägt die Kugel deutlich vor der Linie weg. Der VfL möchte an den zweiten Ball kommen, aber die Situation wird anschließend wegen eines Offensivfouls abgepfiffen.

3. Zunächst rollt der Ball durch die Reihen der Gastgeber. Ein erster langer Ball von Bero ist etwas zu lang und saust ins Toraus.

1. Auf geht's, der Ball "anne Castroper" rollt. Schiedsrichter Sven Jablonski leitet heute sein 100. Bundesligaspiel und gibt das Kellerduell frei.

1. Spielbeginn

Vor dem Anpfiff gibt es eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Anschlags von Magdeburg.

Ein Blick auf die Aufstellung der Hausherren verrät, dass Bochum zwei Änderungen vornimmt. Hofmann und Losilla spielen für Holtmann und Miyoshi, der gegen Union glatt Rot sah. Bei Heidenheim wird groß rotiert. Conteh, Kaufmann, Kerber, Léo Scienza und Theuerkauf sitzen vorerst auf der Bank, Gimber fehlt aufgrund einer Gelbsperre. Für sie starten heute Dorsch, Föhrenbach, Honsak, Keller, Pieringer und Siersleben von Beginn an.

Die Heidenheimer sind wettbewerbsübergreifend seit acht Partien sieglos und mittlerweile tief in den Tabellenkeller gerutscht. Unter der Woche lieferte man gegen den FC St. Gallen in der Conference League eine ordentliche Leistung ab (1:1), doch verpasste dadurch die direkte Achtelfinal-Qualifikation. Zudem sorgte die Nichtberücksichtigung von Vize-Kapitän Lennard Maloney im Vorfeld der Partie für Aufsehen. FCH-Coach Frank Schmidt findet harte Worte für ihn: „Aus Sicht des Trainers wünsche ich mir vom Vizekapitän einfach eine andere Leistung.“ Zusätzlich ergänzte er im Hinblick auf das anstehende Kellerduell: „Jeder weiß, was am Sonntag los ist.“

Für den Ruhrpott-Klub war das Unentschieden bei Union Berlin in der vergangenen Woche ein wichtiger Zähler für die Mentalität, schließlich erkämpfte man sich das Remis in langer Unterzahl. Der unschöne Vorfall am Ende der Partie wird den Verein noch etwas beschäftigen, denn Bochum legte Protest gegen die Spielwertung ein, nachdem Keeper Drewes von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde. Doch dies soll heute keine Rolle spielen, Trainer Dieter Hecking möchte sich auf das wichtige Spiel gegen Heidenheim fokussieren: „Alle Spieler wollen dabei sein und den Heimsieg einfahren.“

Hier und heute erwartet uns ein weihnachtlicher Abstiegskrimi zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Heidenheim. Während die Gastgeber, die die rote Laterne tragen müssen, erst mickrige drei Zähler sammeln konnten, zählen die Gäste von der Ostalb auf dem Relegationsrang immerhin schon zehn Punkte auf dem spärlich gefüllten Konto. Ergo sind für beide Teams die Punkte essenziell, ein Dreier wäre vermutlich das wertvollste Weihnachtsgeschenk. Die einzigen beiden Beletage-Spiele zwischen dem VfL und dem FCH fanden in der vergangenen Saison statt und endeten jeweils remis. Das wäre heute wohl zu wenig für beide.