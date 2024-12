41. Rund 40 Meter zentral vor dem Dortmunder Gehäuse steht Arnold für einen Freistoß bereit. Für Gefahr sorgt dieser aber nicht.

38. Da haben die Wölfe Glück: Malen trifft eine flache Groß-Flanke von rechts auf Höhe des Elfmeterpunktes nicht. Sonst hätte es unter Umständen direkt ein viertes Mal geklingelt.

35. Immerhin melden sich die Grün-Weißen offensiv mal an. Eine weite Flanke von links legt Wind am langen Eck per Kopf an den Fünfer zurück. Svanberg findet mit seinem unplatzierten Kopfball aus kurzer Distanz aber in Kobel seinen Meister.

33. Innerhalb von sechs Zeigerumdrehungen netzen die Gäste also dreimal. Für die Niedersachsen wird es nun eine Mammutaufgabe, hier noch irgendwas mitzunehmen.

30. Julian Brandt Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:3 durch Julian Brandt

Au weia, der VfL fliegt auseinander! Malen passt nach rechts an die Strafraumkante zu Beier, der mit seiner flachen Hereingabe im Rückraum Brandt bedient. Dessen Direktabnahme aus leicht halbrechten 16 Metern fliegt unten links ins Eck. Nichts zu halten für Grabara.

28. Maximilian Beier Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:2 durch Maximilian Beier

Der Doppelschlag! Bensebaini probiert es von links nahe der Mittellinie mit einem Steilpass in die Spitze. Diesen „klärt" Koulierakis direkt in die Füße von Brandt, der sofort über halblinks in den Lauf des durchstartenden Beiers gibt. Aus 14 Metern überwindet der Offensivmann Grabara mit einem feinen Außenrist-Abschluss. Vom linken Innenpfosten segelt die Murmel in die Maschen.

27. Der Treffer führt doppelt zu Diskussionen. Einerseits geht bei der Hereingabe von Bensebaini am ersten Pfosten Arnold zu Boden. Der Wölfe-Kapitän wurde kurz geschubst, ein Foul lag hier jedoch nicht vor. Gleichzeitig zeigt die Zeitlupe, dass es gar keine Ecke hätte geben dürfen, da Brandt als letzter Akteur am Ball war. Trotzdem: Gut verteidigt haben die Gastgeber die Szene so oder so nicht.

25. Donyell Malen Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Donyell Malen

...und die führt zum 0:1! Bensebaini flankt den Ball mit Schnitt zum Tor in den Fünfer. Dort ist Mæhle viel zu weit von Malen weg, der aus drei Metern volley einschießt. Möglicherweise sieht Grabara dabei nicht gut aus - der Ball flog nämlich sehr nah am Tor herunter.

24. Brandt rennt über rechts in den Strafraum, hier bekommt er einen kleinen Tritt in die Wade. Einen Elfmeter gibt es nicht - stattdessen eine Ecke...

21. Die Hausherren bekommen offensiv noch nicht so wirklich viel auf die Kette. Ihre Konterbemühungen bleiben meist im Mittelfeld stecken.

18. Guirassy! Nach Steckpass über halblinks von Gittens hat der Ex-Stuttgarter freie Schussbahn. Sein Versuch aus 15 Metern saust rechts daneben - den muss er mindestens mal aufs Tor bringen.

16. Mit mehreren Übersteigern wuselt sich Gittens auf der linken Außenbahn nach innen. Den etwas weit verspringenden Ball befördert Guirassy aus 14 Metern von halblinks an den Fünfer, von wo Brandt aus schwieriger Lage links vorbeischießt.

14. Mal wieder der VfL im Vorwärtsgang. Einen langen Steilpass über halblinks erläuft sich Gerhardt. Der Linksfuß sucht in der Mitte einen Mitspieler, findet ihn allerdings nicht.

11. Der BVB kommt besser rein ins Match. Gittens schickt Bensebaini über links an die Grundlinie, der von Fischer soeben noch zur Ecke abgegrätscht wird. Diese fängt Grabara ab.

8. Aus dem linken Halbfeld zirkelt Groß einen Freistoß hoch und weit auf den zweiten Pfosten. Guirassys Kopfballablage bugsiert Vavro aufmerksam aus der Gefahrenzone.

5. Da wäre mehr möglich gewesen für die Wolfsburger. Fischer taucht rechts im gegnerischen Sechzehnmeterraum auf und hat viel Zeit. Seinen Flachpass in die Mitte klärt der BVB im Verbund.

4. Bensebaini tritt eine erste Ecke ins Zentrum. Einen Abnehmer in Schwarz-Gelb findet er jedoch nicht.

2. Nach zwei Minuten gibt's gleich die dicke Chance für die Gäste! Malen komtm auf der rechten Seite zur Flanke. Den halbhohen Ball verlängert Beier mit der Fußspitze zu Brandt, der die Kugel aus sieben Metern über den Kasten bugsiert. Der kann auch durchaus mal sitzen.

1. Auf geht's.

1. Spielbeginn

Allerdings: Auch für die Schwarz-Gelben ist in der Tabelle noch alles drin. Sie stehen fünf Punkte hinter den Frankfurtern und können mit einem Erfolg in Norddeutschland heute auf Rang sechs vorrücken. Dafür müssen sie aber endlich ihre eklatante Auswärtsschwäche in den Griff bekommen. Von sechs Gastspielen haben sie vier verloren, zweimal endete die Partie unentschieden. Einen Sieg konnten sie in der Fremde bisher noch gar nicht bejubeln.

Die Dortmunder weisen dagegen einen mehr oder weniger umgekehrten Trend auf. Aus den letzten vier Pflichtspielen konnten sie lediglich drei Remis und eine Pleite verzeichnen. Bitter ist dabei nicht nur der verpasste Erfolg im Kracher gegen den FC Bayern München vor ein paar Wochen (1:1 nach 1:0-Führung). Insbesondere die Punkteteilungen gegen Mannschaften, die qualitativ unter dem BVB einzuordnen sind, wiegen schwer (jeweils 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach und die TSG 1899 Hoffenheim).

Besonders wichtig waren die Siege für den VfL in doppelter Hinsicht. Einerseits kletterte er in der Tabelle zwar positionstechnisch nur wenig – dafür ist der Anschluss an die europäischen Plätze längst hergestellt. Zu Eintracht Frankfurt, aktuell auf Rang drei, sind es sogar nur sechs Zähler. Andererseits hat der derzeitige Tabellenelfte jede Menge Selbstvertrauen hinzugewonnen. Mit einem Dreier heute könnten sogar die Borussen (Platz 10) im Klassement überholt werden.

Es war ein kleiner Dämpfer, den die Wölfe nach zuvor tollen Wochen hinnehmen mussten. Gelangen vor dem vergangenen Wochenende noch sechs Siege aus sieben Pflichtspielen (u. a. ein 1:0 nach Verlängerung im DFB-Pokal gegen Dortmund), unterlagen sie zuletzt knapp beim SC Freiburg (2:3). Zum Ende des Jahres soll im Kracher gegen die Westfalen noch mal ein Heimerfolg her.