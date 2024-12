45. +3 Halbzeitfazit:

Borussia Mönchengladbach führt zur Pause der Bundesligaauswärtspartie bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 1:0. Die Fohlen kamen durch Hack zu einer frühen Möglichkeit (2.). Danach gaben mutig agierende Hausherren den Takt vor und erarbeiteten sich viele Aktionen im letzten Felddrittel, wandelten ihre Überlegenheit aber zunächst nicht in zwingende Situationen um. Nach der ersten Viertelstunde wurde der Gast wieder aktiver und ging durch Sander, der in den Nachwehen einer Ecke mit einem verdeckten Strafraumschuss traf, in Führung (23.). Nach einer durch Baumann vereitelten Großchance Hacks (26.) übernahm das Ilzer-Team wieder das Kommando und machte mit etlichen Kontakten im Strafraum viel Druck. Es ergaben sich aber lediglich zwei gefährliche Distanzschüsse Bischofs, die Nicolas jeweils mit Mühe abwehrte (30., 40.). In Minute 43 bejubelte Mönchengladbach durch ein Kontertor Kleindienst zunächst das vermeintliche 0:2, doch dieses wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Bis gleich!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Der Nachschlag in der PreZero-Arena soll 180 Sekunden betragen.

43. Tim Kleindienst M'gladbach VAR-Entscheidung: Das Tor durch T. Kleindienst (Bor. Mönchengladbach) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:1

Infolge einer Heimecke treibt Ullrich den Ball aus der eigenen Hälfte nach vorne und bedient Pléa auf halbrechts. Der spielt flach in Richtung Elfmeterpunkt. Kleindienst scheitert erst mit dem rechten Fuß am herausrückenden Baumann, befördert den Ball grätschend mit der Brust über die Linie. Wegen einer Abseitssstellung wird der Treffer nach Hinweis des VAR aber zurückgenommen.

42. Nach Kramarićs Eckstoßflanke von der linken Fahne verschätzt sich Nicolas an der Fünferkante. Der Fehler des Mönchengladbacher Torhüters wird aber nicht bestraft: Gendrey produziert aus sechs Metern per Kopf nur eine Bogenlampe, die sich hinter dem Gästegehäuse senkt.

40. Wieder findet Bischof seinen Meister in Nicolas! Erneut nimmt der 19-Jährige aus der zweiten Reihe Ma0, diesmal aus zentralen 18 Metern mit dem linken Innenrist. Den tückischen Aufsetzer lenkt Nicolas in der rechten Ecke um den Pfosten.

39. Honorats scharfe Eckstoßflanke von der linken Fahne erreicht Pléa am nahen Fünfereck, doch der Ball streicht dem Franzosen, der gegen Kiel noch aus ähnlicher Lage noch getroffen hatte, nur leicht über die Stirn. Hložek schlägt den Ball aus der Gefahrenzone.

37. Sanders erstes Bundesligator befördert Mönchengladbach in der Live-Tabelle übrigens auf den siebten Tabellenplatz. Aktuell liegen die Fohlen nur einen Zähler hinter den internationalen Rängen.

34. Robin Hranáč Hoffenheim Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Robin Hranáč

34. Stanley Nsoki Hoffenheim Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Stanley Nsoki

33. Nsoki hat sich verletzt und muss auf dem Rasen behandelt werden. Mit Hranáč macht sich bereits ein Ersatzmann für die außerplanmäßige Hereinnahme bereit.

32. Die Kraichgauer erhöhen den Druck auf die Defensive der Seoane-Truppe, drängen mit aller Macht auf den Ausgleich. Bruun Larsen schafft es nach einem hohen Anspiel auf die linke Strafraumseite zwar an Scally vorbei, wird dann aber durch Keeper Nicolas gestoppt.

30. Bischof verlangt Nicolas alles ab! Der Youngster, vor dem Spiel mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet, taucht auf halblinks direkt vor der letzten gegnerischen Linie auf und produziert aus 19 Metern mit dem linken Spann einen flatterhaften Schuss. Den zentralen Versuch wehrt Nicolas mit Mühe zur Seite ab.

28. Samassékou bewirbt sich nachdrücklich auf die erste Gelbe Karte, indem er Pléa während eines Gegenstoßes der Fohlen im Mittelkreis regelwidrig zu Fall bringt. Schiedsrichter Bastian Dankert belässt es aber bei einer Ermahnung.

26. Hack beinahe mit dem 0:2! Gegen weit aufgerückte Kraichgauer schaltet Mönchengladbach schnell um. Pléa schickt den Ex-Bielefelder von der Mittelfeld mit einem steilen Anspiel in das Zentrum. Hacks freie Bahn wird durch den aus seinem Sechzehner herausstürmenden, grätschenden Torhüter Baumann durchkreuzt.

23. Philipp Sander M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:1 durch Philipp Sander

Sander bringt die Fohlen nach vorne! Nach Honorats Eckstoßflanke von der rechten Fahne kann zunächst Itakura köpfen. Nsokis Klärungsversuch rollt vor die Füße des Ex-Kielers, der aus mittigen 13 Metern mit dem rechten Innenrist Maß nimmt. Baumann ist schnell unten, kann den Einschlag in der rechten Ecke trotz einer Berührung mit der linken Hand aber nicht mehr verhindern.

22. Honorat flankt die zweite Gästeecke von der rechten Fahne viel zu niedrig in den Sechzehner. Am ersten Pfosten schlägt Nsoki den Ball aus der Gefahrenzone. Momente später schlägt Scally einen weiteren Flugball in Richtung Elfmeterpunkt. Diesen pflückt Keeper Baumann sicher aus der Luft.

20. Da war mehr drin für BMG! Nach einem Flugball Weigls hat Honorat auf dem rechten Flügel viel freien Rasen vor sich. Er will Kleindienst mit einer hohen Hereingabe bedienen, doch die segelt über Freund und Feind hinweg.

17. Die TSG verzeichnet mittlerweile Ballbesitz- und Feldvorteile, ist zweifellos das Team, das das Heft des Handelns in die Hand nehmen möchte. Nach dem durchaus vielversprechenden Beginn ist Mönchengladbach recht passiv.

14. Nach einer Kollision mit Kleindienst erkundigt sich Schiedsrichter Bastian Dankert kurz beim humpelnden Akpoguma. Der Abwehrmann setzt seinen Arbeitstag zunächst ohne Behandlung fort.

11. Kramarić kommt zu spät! Prass gerät durch ein steiles Anspiel Bruun Larsens auf der linken Strafraumseite hinter die Gästeabwehr. Er spielt flach und hart in den Fünfmeterraum. Dort verpasst Kramarić einen Abschluss aus bester Lage knapp.

9. In Sachen Unterstützung ist dieser Hinrundenabschluss für Hoffenheim kein wirkliches Heimspiel. Die Elf vom Niederrhein hat nämlich etwa 9000 Anhänger mitgebracht, die mindestens so laut supporten wie die Heimfans.

6. Auf der Gegenseite wird die TSG erstmals gefährlich! Prass bricht an die Grundlinie durch und spielt flach nach innen. Der unbewachte Hložek zieht aus zwölf Metern mit dem linken Spann ab, verfehlt die linke Ecke aber deutlich.

3. Nach der zunächst harmlosen, folgenden Ecke flankt Itakura von der tiefen rechten Außenbahn in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Dort springt Kleindienst am höchsten, bringt aber nur einen unkontrollierten Kopfball zustande.

2. Nach 61 Sekunden hat der Gast die erste Chance! Der durch Pléa in die halbrechte Gasse geschickte Hack tankt sich in den Sechzehner und schießt aus 14 Metern flach auf die lange Ecke. Baumann taucht ab und rettet mit der rechten Hand.

1. Hoffenheim gegen Mönchengladbach – auf geht's in der PreZero-Arena!

1. Spielbeginn

Es gibt eine Gedenkminute für die Betroffenen des gestrigen Anschlags in Magdeburg.

Soeben haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Bei der Elf vom Niederrhein, die auswärts in sechs Spielen fünf Punkte holten und die seit 33 Monaten auf zwei Bundesligasiege am Stück warten, stellt Coach Gerardo Seoane nach dem 4:1-Heimsieg gegen die KSV Holstein einmal um. Nach abgesessener Gelbsperre verdrängt Kapitän Weigl Reitz auf die Bank.

Auf Seiten der Kraichgauer, die das letzte Duell mit den Fohlen im April vor eigenem Publikum mit 4:3 für sich entschieden und die ihre drei Heimsiege in der Bundesliga allesamt vor heimischer Kulisse einfuhren, ist Trainer Christian Ilzer im Vergleich zum 1:1-Auswärtsunentschieden bei Borussia Dortmund zwei personelle Änderungen vorgenommen. Chaves (Adduktorenprobleme) und Moerstedt (Kapseleinriss am Sprunggelenk) werden durch Akpoguma und Bruun Larsen ersetzt.

Borussia Mönchengladbach liegt zwar nur drei Tabellenränge, aber satte sieben Zähler vor dem heutigen Gastgeber. Dass sich die Schwarz-Weiß-Grünen eher nach oben orientieren dürfen, haben sie sich vor allem durch eine seit Ende September beinahe makellose Heimbilanz erarbeitet; im Borussia-Park holten sie zuletzt 16 von 18 Punkten. Infolge des 1:1-Unentschiedens gegen Borussia Dortmund feierte Mönchengladbach am letzten Samstag einen auf Treffern Kleindiensts (1.), Hacks (26.) und Pléas (43., 79.) beruhenden 4:1-Heimsieg gegen die KSV Holstein.

War die TSG 1899 Hoffenheim durch den 4:3-Heimerfolg gegen den RB Leipzig furios in die Amtszeit des Matarazzo-Nachfolgers Christian Ilzer gestartet, gewann sie kein einziges der folgenden sechs Pflichtspiele. Während die Blau-Weißen in der Europa League zwei Partien vor dem Ende der Gruppenphase um den Einzug in die Playoffs bangen müssen und sich im Achtelfinale aus dem DFB-Pokal verabschiedeten, hat sie ihren Blick in der Bundesligatabelle durch den ausgebliebenen Endspurt nach unten zu richten, ist die Abstiegszone doch nur vier Punkte entfernt.