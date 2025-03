90. +2 Doppelpfosten von Granit Xhaka!

90. +1 Fünf Minuten bleiben den tapferen Bochumern noch, um irgendwie für ein kleines Wunder zu sorgen. Die Gäste beweisen aber weiter große Moral und spielen weiter nach vorne. Leverkusen verteidigt jetzt aber auch etwas tiefer und lauert nur noch auf Konter.

90. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89. Xabi Alonso bringt ganz spät nochmal zwei neue Akteure, die dabei helfen sollen den Sieg auch wirklich einzufahren und das Ergebnis zu sichern.

89. Emiliano Buendia Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Emiliano Buendia

89. Victor Boniface Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Victor Boniface

89. Arthur Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Arthur

89. Jeremie Frimpong Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Jeremie Frimpong

87. Amine Adli Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 3:1 durch Amine Adli

Jetzt ist der Deckel wohl wirklich drauf! Bochum geht jetzt natürlich komplett in das Risiko und wird komplett überrumpelt. Palacios treibt den Ball nach vorne und steckt genau im richtigen Moment zum startenden Adli durch. Der Joker lässt sich die Chance dann nicht mehr nehmen und schiebt den Ball sicher unten rechts in das Eck.

85. Dani de Wit ist noch einmal ein kreativer Mittelfeldspieler, der jetzt für den heute wirklich sehr starken Ibrahima Sissoko kommt.

85. Dani de Wit Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Dani de Wit

85. Ibrahima Sissoko Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Ibrahima Sissoko

82. Es bleibt tatsächlich bei der knappen Führung für Leverkusen, da Boniface bei seinem ersten Kontakt beim Pass von Xhaka zu Frimpong knapp im Abseits stand. Das hat der Linienrichter wirklich überragend gesehen.

80. Xhaka spielt aus dem Mittelfeld einen sensationellen Pass in die Tiefe rechts raus zu Frimpong. Boniface steht genau im Weg und touchiert den Ball noch minimal. Trotzdem kommt das Anspiel genau an und im Anschluss spielen es die beiden Leverkusener perfekt aus. Frimpong legt noch einmal quer zu dem in der Mitte völlig frei lauernden Boniface. Der Nigerianer bleibt vor dem Tor dann ganz cool und chipt den Ball fast aus dem Stand aus kürzester Distanz über den bereits am Boden liegenden Horn in das Tor. Es dauert zwar etwas, aber dann geht doch noch die Fahne des Linienrichters hoch. Deshalb zählt der Treffer wohl doch nicht, obwohl die Torhymne bereits lief. Die Aktion wird aber natürlich nochmal vom VAR gecheckt.

78. Da ist die Großchance auf die Entscheidung! Aleix García ist bei einem Konter der Heimelf auf links plötzlich frei durch und spielt den Ball anschließend perfekt rechts rüber zum mitgelaufenen Frimpong. Dem 24-Jährigen springt der Ball aus zentraler Position aber ein Stück zu weit nach rechts in die Box. Von dort schießt er den Ball aus vollem Lauf dann hauchzart am langen Eck vorbei. Möglicherweise war der herauseilende Horn sogar noch dran.

76. Broschinski und Boadu sind direkt voll in der Partie und finden gemeinsam den Weg bis in den Strafraum. Dort wird Broschinski mit dem Rücken zum Tor aber gestellt und es kommt kein Abschluss zustande.

75. Dieter Hecking tauscht offensiv und bringt mit Moritz Broschinski und Myron Boadu gleich zwei frische Angreifer. Damit versucht der 60-Jährige natürlich nochmal irgendwie mit einem Impuls von der Bank den Ausgleich zu erzwingen.

75. Myron Boadu Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Myron Boadu

75. Gerrit Holtmann Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Gerrit Holtmann

75. Moritz Broschinski Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Moritz Broschinski

75. Philipp Hofmann Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Philipp Hofmann

74. Nordi Mukiele liegt nach einem eigentlich nicht sonderlich dramatischen Zweikampf mit Georgios Masouras am Boden. Anscheinend probiert er aber sogar ohne Behandlungspause weiterzumachen.

71. Patrik Schick war heute nahezu vollständig abgemeldet und macht nun Platz für den wuseligeren Amine Adli.

71. Amine Adli Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Amine Adli

71. Patrik Schick Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Patrik Schick

70. Sebastián Parilla Leverkusen Gelbe Karte für Sebastián Parilla (Bayer Leverkusen)

Nach einer VfL-Ecke wird ein Befreiungsschlag beinahe zur perfekten Vorlage für Frimpong. Der Niederländer checkt den in der Luft stehenden Passlack aber zu vehement weg. Deshalb wird die Aktion abgepfiffen, ehe der Leverkusener alleine auf das Tor zulaufen kann. Über die Entscheidung regt sich die Bayer-Bank allerdings lautstark auf und mit Sebastián Parilla wird ein Co-Trainer von Xabi Alonso verwarnt.

67. Palacios steckt den Ball nach einem Doppelpass mit Mukiele clever für den startenden Frimpong durch. Der Niederländer kommt dadurch mal bis zur Grundlinie durch. Sein Chip nach innen landet am ersten Pfosten aber genau in den Händen von Horn.

65. Bero zirkelt den Ball von der linken Fahne mit viel Schnitt zum Tor in die Mitte. Dort steigt Hofmann am höchsten, aber köpft den Ball doch recht deutlich über das Tor.

65. Bochum ist auch in der zweiten Hälfte um eine schnelle Antwort bemüht und holt jetzt mal auf der linken Seite einen Eckstoß heraus. Womöglich geht auch für die Blauen etwas nach einem Standard.

62. Die Freistoßvariante war eindeutig eingeübt. Tah stand im Vorfeld nämlich klar im Abseits und blockte mit Hofmann den Bewacher von Hincapié entscheidend aus. Das wurde auch vom VAR nochmal überprüft. Das achte Tor von Victor Boniface bleibt aber auch nach dem Check bestehen.

60. Victor Boniface Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 2:1 durch Victor Boniface

Ein Standard bringt Leverkusen wieder in Front! Aleix García schlägt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld hoch und weit bis links neben dem Tor an die Grundlinie. Von dort legt Hincapié per Volley quer in den Fünfer zum völlig freien Boniface. Der Stürmer braucht aus kürzester Distanz nur noch das rechte Knie reinzuhalten, um den Ball ins für ihn leere Tor zu befördern.

58. Xhaka und Tah spielen sich den Ball zentral in der gegnerischen Hälfte mehrfach kurz hin und her. Plötzlich sticht Masouras dazwischen und sofort läuft der nächste Konter der Gäste. Der startet vielversprechend. Allerdings ist am Ende der tiefe Pass von Hofmann rechts raus zum durchgestarteten Masouras deutlich zu steil.

55. Leverkusen versucht jetzt den Druck zu erhöhen und findet auch immer häufiger den Weg bis in das letzte Drittel. Die Flanken sind dabei zwar noch zu ungenau, aber die Einschläge kommen näher. Im Zuge einer zweiten Welle kommt jetzt sogar mal Álex Grimaldo aus der Distanz zum Abschluss. Der Spanier jagt den Ball bei seinem Weitschuss aber ein gutes Stück rechts oben über den Kasten.

53. Im Anschluss an die Bayer-Ecke rollt direkt der Konter der Gäste. Dabei behauptet Holtmann den Ball im Mittelfeld stark und läuft im Anschluss mit Tempo mittig auf den Strafraum zu. Dabei hat er auf beiden Seiten Mitspieler, die im Vollsprint unterwegs sind. Der 30-Jährige entscheidet sich für den Ball nach rechts zu Bero. Der Slowake hat aber direkt Gegnerdruck und scheitert mit seinem strammen Schuss am gut reagierenden Hrádecký, da ein wenig die Genauigkeit fehlt.

52. Nach einem kleinen Durcheinander vor dem VfL-Sechzehner landet der Ball vor den Füßen von Schick. Der Tscheche fackelt nicht lange und zieht sofort ab. Wieder ist ein gegnerisches Abwehrbein dazwischen und fälscht den Ball nur knapp links neben das Tor ab.

51. Bei den Bochumern macht sich mit Myron Boadu der beste Torschütze gerade auf zum Aufwärmen. Nicht nur Leverkusen kann im weiteren Spielverlauf also noch hochklassig von der Bank nachlegen.

48. Gerrit Holtmann macht bei einem VfL-Konter über die linke Seite Dampf und ist auch von Jeremie Frimpong nicht zu halten. Seine flache Hereingabe kann Jonathan Tah aber vor dem lauernden Philipp Hofmann klären.

46. Victor Boniface wird halblinks in der Box bedient, dreht sich stark um seinen Gegenspieler herum und schließt aus spitzem Winkel einfach mal wuchtig ab. Horn ist ganz schnell unten und kann den Flachschuss auf das lange Eck noch stark parieren.

46. Weiter geht's! Beide Trainer verzichten zunächst auf personelle Veränderungen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Im Duell zwischen Leverkusen und Bochum geht es nach zwei sehenswerten Treffern mit einem 1:1 in die Kabinen. Von dem vermeintlich großen Unterschied zwischen Meisterschaftskampf und Abstiegskampf war im ersten Abschnitt rein gar nichts zu sehen. Der VfL konnte das Geschehen weitestgehend ausgeglichen gestalten und ließ sich auch von dem Rückstand nicht schocken. Stattdessen bewies der Revierklub eine gute Moral und kam nur wenige Minuten später zum Ausgleich. Auf den hatten die Hausherren nicht nur keine Antwort in Form eines Tores parat, sondern es fiel ihnen auch extrem schwer sich überhaupt Chancen gegen die konzentriert verteidigenden Gäste herauszuspielen. Sollte es dem Underdog auch nach dem Seitenwechsel gelingen an die Leistung aus der ersten Hälfte anzuknüpfen, ist hier wirklich die Überraschung möglich. Bayer muss im Rennen um den ersten Platz gegen den FC Bayern aber vorlegen und wird das Risiko garantiert immer weiter erhöhen. Es dürfte also spannend werden. Bis gleich!

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 60 Sekunden kommen im ersten Durchgang oben drauf. Da es kaum Unterbrechungen gab, ist das auch absolut ausreichend.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Sven Jablonski lässt heute viel laufen und hat trotzdem alles im Griff. Jetzt ertönt nach einem extrem langen Klammergriff von Granit Xhaka gegen Ibrahima Sissoko im Mittelkreis aber völlig zu Recht der Pfiff. Auf die erste Verwarnung der Partie verzichtet der Unparteiische aber weiterhin.

41. Patrik Schick holt sich mal auf der rechten Seite den Ball und geht ins Dribbling gegen Ivan Ordets. Der Innenverteidiger ist mit einer Grätsche stark dazwischen und lenkt den Ball sogar nochmal an den Fuß seines Gegenspielers. Vom Fuß des Tschechen kullert der Ball uns Toraus und damit zum Abstoß. Das ist wirklich stark verteidigt.

39. Leverkusen erhöht gegen Ende der ersten Hälfte nochmal die Schlagzahl und versucht noch vor der Pause wieder in Front zu gehen. Bochum ist aber voll im Spiel und lässt in der Defensive im Moment gar nichts anbrennen.

36. Boniface weicht immer wieder auf den linken Flügel aus, um dort ein Übergewicht zu schaffen. Von dort ist dann natürlich immer Schick das anvisierte Ziel, der sich immer wieder an den zweiten Pfosten absetzt und dort dann im Duell mit dem kleineren Wittek ist. Wirklich ausnutzen konnten die Rheinländer den Größenvorteil aber noch nicht.

34. Im Moment ist mal wieder eine etwas ruhigere Phase, da die Werkself den Ball entspannt im Mittelfeld durch die eigenen Reihen laufen lässt und nach Lücken sucht.

31. Bereits nach gut einer halben Stunde ist festzuhalten, dass Bochum auch gegen den Doublesieger der Vorsaison absolut mithalten kann. Aktuell geht es teilweise sogar wild hin und her. Die Leverkusener sind aber darum bemüht wieder mehr Kontrolle über das Spielgeschehen zurück zu gewinnen.

28. Nach vier Assists war das Traumtor zum 1:1 der erste eigenen Treffer von Felix Passlack in der laufenden Saison.

26. Felix Passlack Bochum Tooor für VfL Bochum, 1:1 durch Felix Passlack

Der schnelle Ausgleich! Xhaka köpft einen Ball zentral vor dem eigenen Strafraum unter Druck unglücklich perfekt in den Lauf von Masouras, den er anscheinend komplett übersehen hat. Der Grieche ist dadurch frei vor Hrádecký und kann sich das Eck fast aussuchen. Allerdings kriegt der 31-Jährige den Ball nicht am aufmerksamen Keeper vorbei. Der Abpraller landet halbrechts an der Strafraumgrenze aber genau bei Passlack. Der Rechtsverteidiger löst es im Anschluss sensationell und haut den Ball nach einer guten Annahme wunderschön oben links ins Tor. Hrádecký ist zwar noch mit den Fingerspitzen dran, aber er kann den Einschlag nicht mehr verhindern.

25. Bochum ist um eine schnelle Antwort auf den Rückstand bemüht und hat plötzlich sogar längere Ballbesitzphasen in der Bayer-Hälfte. Dabei erzielen sie allerdings kaum Raumgewinn und finden den Weg in das letzte Drittel einfach nicht.

22. Für Aleix García, der seit der Verletzung von Florian Wirtz nochmal wichtiger geworden ist, ist es das dritte Saisontor.

20. Aleix García Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Aleix García

Ein Distanzschuss bricht den Bann! Nach einer guten Seitenverlagerung zum freien Palacios spielt der Argentinier den Ball von der rechten Halbspur perfekt in die Schnittstelle zwischen die VfL-Reihen zu Aleix García. Der 27-Jährige hat vor dem Strafraum daraufhin erstaunlich viel Platz, sucht deshalb aus knapp 20 Metern einfach mal den Abschluss und zirkelt den Ball sehenswert halbhoch rechts in das Eck. Horn kann dem Ball da nur noch hinterherschauen.

17. Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei und seit dem temporeichen Bayer-Start haben die Gäste das Geschehen mittlerweile besser in den Griff bekommen. Aus dem Spiel heraus gelingt es den Rheinländern im Moment nicht Lücken in der VfL-Defensive zu finden.

14. Bochum sucht trotz des gegnerischen Pressings immer wieder die spielerischen Lösungen. Dabei gehen sie jedoch natürlich auch nicht komplett in das Risiko und variieren je nach Szene. Der Revierklub hält hier aber auf jeden Fall gut dagegen.

12. Der Ball rollt wieder und es gibt den Strafstoß nicht. Das ist eine knifflige Entscheidung. Da es auf keinen Fall eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters war, ist das auch durchaus vertretbar.

10. Felix Passlack geht nach einem VfL-Einwurf auf der rechten Offensivseite im Zweikampf mit Victor Boniface nach einem leichten Kontakt zu Fall. Sven Jablonski verzichtet auf einen Pfiff. Der VAR wird sich die Szene aber garantiert noch einmal anschauen.

9. Jeremie Frimpong wird auf der rechten Seite mit einem guten Doppelpass freigespielt und sucht von knapp innerhalb der Box schnell den Abschluss. Der Schuss des Niederländers ist aber nicht sonderlich gut platziert und stellt Timo Horn dadurch vor keinerlei Probleme.

8. Der VfL verteidigt heute mit einer Fünferkette. Dabei gibt Wittek den Part als linker Innenverteidiger und Holtmann ist auf der linken Schiene aktiv. Damit setzt Hecking auf volle Geschwindigkeit bei der Verteidigung von Frimpong.

6. Leverkusen legt hier schwungvoll los und kommt vor allem über die linke Bahn immer wieder temporeich nach vorne. Dieses Mal flankt Álex Grimaldo aus dem Halbfeld den Ball in Richtung von Patrik Schick. Der kleinere Maximilian Wittek ist gegen den Stürmer aber noch gerade eben mit dem Kopf dazwischen.

4. Die erste Ecke der Werkself führt zur ersten Möglichkeit! Von der linken Seite segelt der Ball weit bis an den zweiten Pfosten. Dort kommt Mukiele aus etwa sechs Metern per Direktabnahme zum Abschluss. Sein Schuss wird aber noch vor der Linie in höchster Not geklärt.

1. Los geht's! Die in Hellblau spielenden Gäste stoßen an. Leverkusen hält in den rot-schwarzen Trikots dagegen und kriegt den ersten langen Schlag direkt wegverteidigt.

1. Spielbeginn

Leverkusen konnte das Hinspiel zwar nicht siegreich gestalten. In der heimischen BayArena konnten die Rheinländer aber gleich die letzten vier direkten Aufeinandertreffen allesamt für sich entscheiden. Das Torverhältnis spricht mit 9:1 dabei auch extrem deutlich für Bayer. Der amtierende Meister möchte diese Serie natürlich aufrecht erhalten. Bochum konnte zuletzt aber bereits in München und Dortmund überraschend gewinnen und wittert heute die Chance auf den dritten Streich.

Im Hinspiel feierte Dieter Hecking sein Debüt an der Seitenlinie für den Revierklub. Seit der 60-Jährige die Bochumer übernommen hat, sind mittlerweile 17 Begegnungen vergangen und damit quasi eine Hinrunde. In dem Zeitraum sammelte der VfL starke 19 Punkte. Das sind genauso viele wie der BVB sammeln konnte und bedeutet in der Hecking-Tabelle sogar den 13. Platz. Die Form stimmt also absolut. Bereits in München konnten die Bochumer mit einem 3:2-Erfolg komplett überraschen und drei ungeplante Zähler einfahren. Auch heute möchten sie als Underdog wieder für eine große Überraschung sorgen.

Mit dem späten Dreier gegen den VfB Stuttgart konnten die Leverkusen den zweiten FCB-Ausrutschern in Folge ausnutzen und den negativen Trend von drei verlorenen Pflichtspielen in Folge voll ausnutzen. Dadurch beträgt der Rückstand auf den Rekordmeister aus Bayern nur noch sechs Zähler. Damit ist der Meisterschaftskampf wieder komplett offen, da die Werkself in der Hinrunde aus den letzten acht Spielen mit 22 Punkten die meisten aller Bundesligisten sammeln konnte. Sollte der Werkself das nun auch in der Rückrunde gelingen, hätten sie stolze 80 Punkte auf dem Konto. Mit einer so großen Ausbeute wurden bislang alle Mannschaften Meister.

Der VfL verzweifelte zuletzt bei der 3:1-Heimpleite gegen Frankfurt vor allem am starken Keeper der Gäste und nicht an der eigenen Leistung. Dementsprechend verzichtet Dieter Hecking auch auf große Rotation oder Überraschungen. Nur der schnelle Gerrit Holtmann, der sich mit einem Jokertor offensichtlich empfehlen konnte, ist neu in der Anfangsformation. Dafür sitzt Jakov Medić zunächst nur auf der Bank.

Leverkusen verabschiedete sich mit einem echten Ausrufezeichen in die Länderspielpause. In Stuttgart drehte die Werkself einen zwischenzeitlichen 3:1-Rückstand tief in der Nachspielzeit noch in einen 4:3-Sieg. Dadurch ist Bayer wieder in Lauerstellung im Meisterschaftskampf und muss dieses Wochenende vorlegen. Dafür verzichtet Xabi Alonso im Vergleich zum Erfolg gegen den VfB auf große Veränderungen. Nur Victor Boniface ist neu dabei und startet für Robert Andrich. Dadurch wird die Ausrichtung mit zwei klaren Stürmern natürlich deutlich offensiver.