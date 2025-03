Halbzeitfazit: Pause im Schwarzwald, zwischen Freiburg und Union Berlin steht es 1:1. Lange Zeit brauchte es, bis beide Teams aus ihrer Sicherheitshaltung rauskamen. Dann waren es die Eisernen, die die etwas besseren Aktionen generierten. Ilić scheiterte an Atubolu (14.), außerdem blieb Skarke hängen (22.). Wenig später verbuchte Grifo per direktem Freistoß den ersten guten SCF-Abschluss (25.). Nach einer halben Stunde dann der Doppelschlag: Erst netzte Höler freistehend aus kurzer Distanz (29.), quasi im Gegenzug glich Khedira aus (30.). Danach hatte Skarke noch eine gute Chance (40). Insgesamt geht das Remis in Ordnung, wirklich hochklassig ist das Ganze aber noch nicht. Bis gleich!

Damit haben wir hier aus heiterem Himmel richtig Feuer in die Partie bekommen. Erst trifft Höler zur Führung, und exakt 100 Sekunden geht es bei Null wieder los. Mal sehen, ob jetzt mehr Tempo in die Partie kommt.

Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:1 durch Rani Khedira Der postwendende Ausgleich für die Eisernen! Eine Trimmel-Flanke aus dem rechten Halbfeld möchte Ilić per Kopf in den Rückraum befördern. Hier kann Ginter die Geschichte nicht richtig klären, sodass Khedira aus vollem Lauf und zentralen 18 Metern schießen kann. Der Ball schlägt unhaltbar unten links ein.

29.

Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Lucas Höler

Fast aus dem Nichts geht die Schuster-Truppe in Führung! Dōan schickt Grifo über rechts in die Tiefe. Seine flache Hereingabe erreicht am zweiten Pfosten Höler, der nur noch einschieben muss. In der Mitte kam Trimmel einen Schritt zu spät, um die Hereingabe zu klären.