46. Ohne personelle Veränderungen geht es weiter.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Halbzeit in Frankfurt, zwischen der Eintracht und dem VfB Stuttgart steht es noch torlos. Dabei sehen wir ein Remis der besseren Sorte. Beide Teams agieren munter und mutig nach vorne - und hätten längst einen Treffer erzielen können. Anfangs waren die Roten wesentlich gefährlicher, Leweling (2.) und Millot (7.) hätten früh für die Führung sorgen können. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde wachte auch die SGE auf. Erst rettete Mittelstädt gegen Knauff (18.), danach parierte Nübel bockstark (19.) infolge einer Ecke. In der Folge blieben die Gastgeber etwas mehr am Drücker. Browns Schuss strich nur knapp am Pfosten vorbei (36.). Insgesamt eine sehr ansehnliche Partie, nun fehlen nur noch die Tore. Bis gleich!

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Collins! Der eingewechselte Frankfurter steigt nach Brown-Flanke von links am Elfmeterpunkt hoch. Aus vollem Lauf nickt er die Kugel über den Querbalken.

45. +1 Götze tritt einen Freistoß auf Höhe des rechten Strafraumecks nach innen. Gefahr resultiert hieraus allerdings nicht.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43. Moment spielt sich der Großteil des Spiels im Mittelfeld ab. Vielleicht einigen sich beide Teams auch stillschweigend auf ein Halbzeitremis.

40. Bis zur Pause haben wir noch rund fünf Minuten auf der Uhr. Gelingt einer Mannschaft noch ein Tor?

37. Auch dann wird es etwas brenzlig. Theate geht bei der anschließenden Ecke im Duell mit Mittelstädt zu Boden. Elfmeterreif ist das laut Schiedsrichter Aytekin aber nicht.

36. ...aus der entspringt im zweiten Anlauf etwas Nennenswertes. Die Angelegenheit ist eigentlich schon durch, da dürfen die Adler noch mal aufbauen. Am Ende gibt Kristensen von rechts flach in den rechten Sechzehnmeterraumkorridor zu Brown. Dessen Flachschuss aus 15 Metern landet abgefälscht hauchzart links neben dem Pfosten.

35. Bei einem Frankfurter Konter marschiert Ekitiké vom rechten Flügel in die Mitte, passt vor dem Strafraum nach halbrechts zu Tuta. Der legt sich den Ball aber etwas zu weit vor und holt nur eine Ecke raus...

34. Enzo Millot Stuttgart Gelbe Karte für Enzo Millot (VfB Stuttgart)

Wegen Meckerns wird Millot verwarnt.

32. Erstmals seit den Anfangsminuten nimmt sich das Geschehen eine kurze Auszeit. Das Remis geht - Stand jetzt - in Ordnung.

29. Eine knappe halbe Stunde ist durch, wir sehen ein tempo- und chancenreiches Bundesligaspiel. Beide Teams hätten bereits führen können. Was fehlt, sind demensprechend noch die Treffer.

26. Verletzungsbedingt muss Toppmöller wechseln. Bei seiner Großchance hat sich Knauff offenbar das Knie verdreht. Collins kommt für ihn.

24. Santos muss ran. Karazor prüft den Torwart per Dropkick aus 21 Metern leicht halblinker Position. Der Brasilianer fängt die Pille stark.

22. Damit ist auch die SGE jetzt in der Begegnung angekommen. Hinsichtlich der Qualität der Chancen war sie dem 1:0 noch mal etwas näher als der VfB. In dieser Schlagzahl kann es auf beiden Seiten gerne weitergehen.

19. Tuta E. Frankfurt Gelbe Karte für Tuta (Eintracht Frankfurt)

Im Anschluss an den Standard räumt Tuta seinen Gegenspieler ab. Dafür sieht er die erste Gelbe Karte der Partie.

19. Auch danach hat der VfB massives Glück! Die folgende Ecke wird hochspannend: Den hohen Ball an den zweiten Pfosten nickt Tuta in Richtung Tor. Jeltsch will mit dem langen Bein klären, bugsiert die Murmel aber an die Brust von Chabot, der auf der Linie steht. Kurz bevor sie die Linie überschreitet, reißt Nübel einen Arm nach oben und wischt sie aus der Gefahrenzone. Fantastisch reagiert vom Keeper!

18. Mittelstädt rettet in allerletzter Not! Knauff erläuft sich gegen den Stuttgarter Linksverteidiger einen langen Ball über den rechten Flügel aus der eigenen Hälfte an den Strafraum. Nübel eilt heraus, wird vom Frankfurter jedoch umspielt. Aus leicht spitzem Winkel möchte Knauff einschießen, Mittelstädt grätscht die Kugel aber knapp vor der Linie weg.

15. In der ersten Viertelstunde sind die Schwaben eindeutig das gefährlichere Team. Leweling und Millot hatten bereits aussichtsreiche Gelegenheiten zum 0:1. Langsam sollten auch die Gastgeber erwachen.

13. Dann zappelt plötzlich der Ball im gegnerischen Netz - aber das Tor zählt nicht! Götze bedient per Steilpass aus dem Mittelfeld den durchstartenden Ekitiké. Frei vor Nübel schiebt der Angreifer aus 15 Metern unten links ein. Korrekterweise wird er aber wegen Abseits zurückbeordert.

10. Erneut die Hoeneß-Elf. Millot gewinnt die Kugel in der eigenen Hälfte, treibt sie dann nach vorne. Aus der Zentrale legt er nach links zu Führich, dessen Schussversuch aber geblockt wird.

7. Da war deutlich mehr drin für die Gäste! Millot entwischt über halbrechts seinem Bewacher und darf sich so in die Box durchtanken. Dort legt er sich den Ball gegen Jeltsch auf den linken Fuß, schießt aus zehn Metern aber knapp unten rechts vorbei. Links im Sechzehner stand Führich außerdem völlig blank - entsprechend beschwert sich der Nationalspieler.

5. Die Stimmung im Deutsche Bank Park ist hervorragend. Insbesondere die Heimfans sorgen mit lauten Gesängen für Gänsehautatmosphäre.

2. Die frühe Chance für den VfB! Führich flankt von der linken Strafraumkante hoch an den zweiten Pfosten. Etwas glücklich kommt dort Leweling mit der Innenseite zum Abschluss. Vom rechten Fünfmeterraumeck scheitert er im kurzen Eck mit seiner Direktabnahme an Santos.

1. Los geht's.

1. Spielbeginn

Schauen wir uns noch den direkten Vergleich beider Teams ein. Bereits 143 Mal standen sie sich in Pflichtbegegnungen gegenüber. 54 Siege stehen für die Adler zu Buche, 60 Mal gewannen die Süddeutschen. Hinzu kommen insgesamt 29 Punkteteilungen. Das Hinspiel gewann übrigens die Eintracht: In Stuttgart holte sie in einem turbulenten Match einen knappen Erfolg (3:2).

Davon träumen die Schwaben derzeit nur. Sie belegen nach den Nachmittagsspielen nur den zehnten Platz, liegen acht Punkte hinter den Frankfurtern. Schuld daran ist auch die Misere in den vergangenen Wochen. In den letzten fünf Pflichtspielen gab es drei Niederlagen und zwei Unentschieden – letztere jedoch gegen die Kellerkinder TSG 1899 Hoffenheim (1:1) und Holstein Kiel (2:2). Vor der Länderspielpause gab es die bittere Schlappe daheim gegen Bayer 04 Leverkusen (3:4 nach 2:0- und 3:1-Führung). Nun soll schleunigst die Kehrtwende her.

Zuletzt war es ein Auf und Ab bei den Hessen. Den klaren Pleiten in den Spitzenduellen mit dem FC Bayern München (0:4) und Bayer 04 Leverkusen (1:4) folgten zwei Siege in der Europa League gegen Ajax Amsterdam (2:1, 4:1), eine überraschende Heimpleite gegen den 1. FC Union Berlin (1:2) und ein Dreier beim VfL Bochum (3:1). Aktuell reicht das im Klassement für den vierten Rang (45 Zähler, punktgleich mit dem drittplatzierten 1. FSV Mainz 05). Mit einem Remis stünde zumindest bis morgen Position drei zu Buche.

Auf der Gegenseite formiert sich vor Keeper Nübel eine Viererkette aus Mittelstädt, Chabot, Jeltsch und Al-Dakhil. Stiller und Karazor bilden wie üblich die Doppelsechs, davor agieren Führich und Leweling auf den Flügel. Millot soll vorne drin Stürmer Demirović unterstützen. U21-Knipser Woltemade sitzt etwas überraschend erst mal auf der Bank.

Die Aufstellungen: Bei den Hausherren beginnt Santos erneut im Tor, davor starten Brown, Theate, Koch und Kristensen. Im defensiven Mittelfeld dürfen Larsson und Tuta ran, davor sollen Bahoya, Götze und Knauff Sturmspitze Ekitiké bedienen.