66. Amine Adli Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Amine Adli

66. Patrik Schick Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Patrik Schick

64. Jeremie Frimpong Leverkusen Gelbe Karte für Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Drei Gelbe Karten für Bayer in 104 Sekunden klingen rekordverdächtig. Frimpong hat gegen Treu das Bein zu weit oben und trifft seinen Gegenspieler.

64. Lukáš Hrádecký Leverkusen Gelbe Karte für Lukáš Hrádecký (Bayer Leverkusen)

Der Schlussmann der Gäste sieht für Zeitspiel die nächste Gelbe Karte.

64. Den fälligen Freistoß jagt Smith in die Mauer. St. Pauli bekommt eine zweite Cance zur Flanke, die Hrádecký dann aber aus der Gefahrenzone faustet.

63. Diesmal foult Schick den Kapitän der Hamburger, jetzt gibt es die Möglichkeit, den Ball direkt aufs Tor zu bringen. Keine 20 Meter aus zentraler Position ist das eine sehr aussichtsreiche Situation.

63. Piero Hincapié Leverkusen Gelbe Karte für Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

Der Innenverteidiger beschwert sich zu intensiv bei Storks über den Freistoßpfiff und wird dafür verwarnt.

61. Eric Smith bringt den Freistoß aus spitzem Winkel ziemlich hart auf die lange Ecke und zwingt Hrádecký zu einer Flugparade - der hätte gepasst.

60. Weißhaupt ist direkt in Aktion und holt gegen Frimpong einen Freistoß für die Gastgeber heraus.

59. Blessin wechselt zum ersten Mal und nimmt Metcalfe aus der Partie, der zum ersten Mal seit dem 2. Spieltag in der Startelf stand. Für ihn kommt der 23-Jährige Weißhaupt, der vom SC Freiburg ausgeliehen ist.

58. Leverkusen jetzt wieder mit mehr Ballbesitz, nachdem St. Pauli wie im ersten Durchgang zu Beginn richtig intensiv gespielt hat. Dass die Mannschaft von Alexander Blessin dieses Tempo nicht durchgängig gehen kann, versteht sich von selbst.

54. Tella bricht über links durch, nachdem Wirtz einen langen Ball gut mit dem Kopf verlängert hat. Der Engländer sucht einen Abnehmer in der Mitte, sein flaches Zuspiel landet aber bei Wahl, der die Aktion bereinigen kann.

53. Tah köpft eine Eckball-Hereingabe von Sinani zum Einwurf aus der Gefahrenzone.

50. Nach einem Spielzug der Leverkusener über links gelangt der Ball über mehrere Stationen nach rechts auf Frimpong, der zurück in die Mitte legt. Dort kommt Palacios recht frei zum Abschluss, schießt aber einen Verteidiger an.

48. Treu schickt Guilavogui links zur Grundlinie, dieser flankt sofort. Hrádecký kommt aus seinem Tor und fängt die Hereingabe sicher ab.

47. St. Pauli beginnt wieder sehr energisch. Saliakas spielt von seiner rechten Seite einen starken Pass in die Tiefe auf Guilavogui, der allerdings Probleme bei der Ballmitnahme hat und diesen deshalb an Tah verliert.

46. Weiter geht´s! Ohne Wechsel auf beiden Seiten startet der zweite Durchgang.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Leverkusen führt am Millerntor. St. Pauli begann engagiert und setzte die Gäste unter Druck. Einzig eine gute Torchance sprang nicht heraus für die Mannschaft von Alexander Blessin, die das Tempo der ersten knapp 20 Minuten nicht halten konnte. Dann kam Leverkusen immer besser ins Spiel und drückte die Hamburger tief in die eigene Hälfte hinein. Durch eine Standardsituation erzielten sie dann auch den Führungstreffer, der sicher nicht ganz unverdient war. Nach dem Gegentreffer brauchten die Hausherren ein paar Minuten, um sich zu sammeln, hatten dann aber ihrerseits noch zwei Aktionen im Strafraum der Werkself. Insgesamt geht die Führung in Ordnung, weil Bayer die deutlich gefährlichere Mannschaft ist.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Nachspielzeit: Es wird eine Minute nachgespielt.

45. Wirtz zieht den Freistoß aufs Tor, Vasilj ist zur Stelle und faustet den Ball aus dem Strafraum. Den zweiten Flankenversuch von Wirtz hat der bosnische Torhüter dann sicher.

44. Grimaldo nimmt über links Tempo auf und will an Nemeth vorbei, der sich voll in den Laufweg des Spaniers wirft. Storks entscheidet zurecht auf Freistoß und verzichtet weiterhin auf eine Verwarnung in einer ansonsten sehr fairen Partie.

42. Erneut taucht Guilavogui im gegnerischen Strafraum auf und gewinnt das Laufduell mit Tah. Hrádecký ist aber auf dem Posten und kann den Ball unter Kontrolle bringen.

41. St. Pauli kommt mal wieder über Sinani, der den Ball nach vorne treibt. Sein Zuspiel in den Strafraum in Richtung Guilavogui ist jedoch zu ungenau und kann von Tah abgefangen werden.

38. Die Hausherren sind gerade nicht mehr wirklich im Spiel. Offensivaktionen gab es schon länger keine mehr und gegen das hohe Pressing der Gäste haben sie im Moment keine Lösungen.

34. Mit der zweiten echten Chance geht die Werkself in Führung, und so ein bisschen hat sich dieser Treffer abgezeichnet. St. Pauli wurde immer tiefer hinten rein gedrückt und konnte dem Druck dann nicht mehr standhalten.

32. Patrik Schick Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Patrik Schick

Und da ist dann doch die Führung für die Gäste. Grimaldo streichelt eine Freistoßflanke von der rechten Seite mit seinem starken linken Fuß mit Zug zum Tor hinein, Schick steht im Fünfmeterraum komplett frei und kann problemlos einköpfen. Vasilj hätte da gut und gerne aus seinem Kasten kommen können und den Ball abfangen, dennoch ist ihm hier kein Fehler zu unterstellen.

32. Etwas mehr als 30 Minuten sind gespielt und St. Pauli kann das Tempo aus den ersten 15-20 Minuten nicht halten. Die Gäste haben mittlerweile deutlich mehr vom Ball und stehen stets mit allen Spielern in der gegnerischen Hälfte. Lediglich am Abwehrbollwerk der Kiezkicker beißen sich die Leverkusener noch die Zähne aus und kommen so noch nicht zu großen Chancen.

30. Diese kommt deutlich besser, aber Wahl klärt per Kopf vor Tah. Dann können die Hausherren die Kugel erstmal aus der Gefahrenzone befördern.

30. Saliakas klärt am ersten Pfosten, doch der Ball landet bei Grimaldo. Der Spanier flankt erneut, St. Pauli klärt zu einer weiteren Ecke.

29. Wirtz holt im Dribbling gegen Nemeth und Saliakas immerhin eine Ecke heraus. Diese wird er selbst von links hereinbringen.

27. Palacios flankt aus dem linken Halbfeld auf Schick, aber Wahl gewinnt das Kopfballduell gegen den wuchtigen Angreifer. Die Werkself wird besser.

26. Wirtz spielt erneut einen tollen Ball, diesmal rechts raus in den Lauf von Frimpong. Der erreicht die Kugel noch vor der Grundlinie und spielt auf den ersten Pfosten, wo Schick eingelaufen ist. Der Tscheche hat aber Probleme, den Ball mit dem Rücken zum Tor zu kontrollieren, sodass ihn die Defensive von St. Pauli im letzten Moment vom Leder trennen kann.

24. Xhaka sucht Wirtz mit einem Chipball hinter die Abwehrkette, aber Nemeth passt auf und geht mit dem Kopf dazwischen. St. Pauli macht die Räume hinten sehr eng, sodass es für die Gäste schwierig ist, vors Tor zu kommen.

22. Bayer bekommt das Spiel jetzt mehr in die gegnerische Hälfte verlagert und schafft es, sich durch eigene Ballbesitzphasen festzusetzen. Aber auch St. Pauli versucht es immer wieder nach vorne und versteckt sich keineswegs. Die Zuschauer sehen eine sehr intensive und interessante Partie.

19. Über Wirtz und Grimaldo kommt der Ball in Richtung des Strafraumes der St. Paulianer. Immer wieder bekommen die Verteidiger der Hamburger aber ein Bein dazwischen und können schlussendlich klären.

18. Wieder St. Pauli über links. Eine Hereingabe segelt an allen vorbei, aber ganz hinten wartet Metcalfe. Grimaldo steht dann komplett richtig und kann im letzten Moment mit dem Kopf klären.

16. Boukhalfa schießt aus etwas mehr als 20 Metern und zwingt Hrádecký zu einer Parade. Der finnische Torhüter wehrt den Ball gekonnt zur Seite ab.

15. Eine Viertelstunde ist durch und der FC St. Pauli macht ein gutes Heimspiel. Vor allem über links geht einiges nach vorne, Guilavogui und Treu machen ordentlich Alarm. Mit der ersten Offensivaktion hat sich jetzt aber auch Leverkusen in dieser Partie angemeldet.

14. Leverkusen meldet sich in der Offensive an - und geht beinahe in Führung! Wirtz spielt einen tollen Pass mit der Außenseite und schickt Tella links in Richtung der Grundlinie. Der Brite spielt flach in die Mitte, wo Frimpong am langen Pfosten einläuft und den Ball direkt schießt. Der Versuch des Niederländers geht einen Meter am Tor vorbei. Das war die beste Chance der Partie.

12. Eine Klärungsaktion der Defensive der Gastgeber wird zum Steilpass für Sinani, aber Hrádecký ist aufmerksam und kommt aus seinem Kasten. Locker spielt er den Ball über den heranrauschenden Gegenspieler hinweg zu Tah.

11. Sinani bringt die Flanke mit links vom Tor weg und findet den Kopf von Boukhalfa, der aus etwa zehn Metern dann doch recht weit über das Tor köpft.

10. Diesmal geht Tapsoba ungeschickt in einen Zweikampf an der linken Seitenauslinie. Das gibt eine gute Flankenmöglichkeit für den FC St. Pauli.

9. Wahl spielt einen langen Ball hinter die Abwehrkette der Leverkusener. Guilavogui geht dann etwas ungestüm in den Zweikampf mit Frimpong, der den Ball abschirmt. Storks pfeift, Guilavogui entschuldigt sich. So soll es sein.

7. Die Kiezkicker stressen Leverkusen von Beginn an mit hohem Pressing und einiges an Ballbesitz in deren Hälfte. Von den Gästen kommt bis hierhin noch nichts, es spielt erstmal nur der FC St. Pauli.

5. Siebe Van Der Heyden geht mit nach vorne und taucht über links im Strafraum der Gäste auf. Seine Flanke landet allerdings in den Armen von Lukáš Hrádecký. Da war deutlich mehr drin.

4. Tapsoba begeht auf Höhe der Seitenlinie ein Foul an Treu. Storks ermahnt den Innenverteidiger der Leverkusener, eine große Chance auf den Ball hatte er in dieser Situation nämlich nicht.

3. Guilavogui hat einiges an freier Wiese vor sich, nimmt Tempo auf und sucht dann mit einem tiefen Pass Sinani. Tah passt auf, drängt den Angreifer der Hamburger ab und erobert so den Ball.

1. Spielbeginn

Die Glocken ertönen, das Schiedsrichtergespann führt die Mannschaften jetzt auf den Rasen. In wenigen Momenten geht es los!

Das Stadion am Millerntor ist einmal mehr restlos ausverkauft. 29.546 Fans werden unter Flutlicht für eine gute Stimmung sorgen. Auch Alexander Blessin freut sich darauf: "Die letzten Abendspiele waren magisch, jetzt kommt noch der Dom dazu. Es wird eine geile Atmosphäre und wir wollen unseren Teil dazu beitragen. Es sind Momente, die man genießen kann. Wir müssen aber in Vorleistung gehen."

Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist Sören Storks. Für den 36-Jährigen aus Velen ist es das 55. Spiel im Oberhaus. Ihm assistieren Thorben Siewer und Alexander Sather, der Vierte Offizielle heißt Florian Lechner. Die Positionen des VAR in Köln-Deutz bekleiden Tobias Welz und sein Assistent Dr. Justus Zorn.

Bayer Leverkusen kam letzte Woche nicht über ein 0:0 im Heimspiel gegen Union Berlin hinaus. Zwei verlorene Punkte für die Werkself, die sich im Kampf um die Meisterschaft natürlich bemerkbar machen. Trainer Xabi Alonso gibt sich dennoch weiter kämpferisch: "Es kann alles passieren. Wir sind realistisch, die Situation ist nicht einfach. Aber wir haben noch Hoffnung". Um die Resthoffnung aufrecht zu erhalten, bringt er den wieder voll einsatzfähigen Florian Wirtz anstelle von Aleix García von Beginn an - es ist die einzige Änderung im Vergleich zur Nullnummer gegen Union.

Der FC St. Pauli holte am vergangenen Spieltag drei enorm wichtige Punkte bei Holstein Kiel. 2:1 hieß es am Ende für die Kiezkicker, Sinani glich den Rückstand aus, ehe der Kieler Geschwill mit einem Eigentor in der Nachspielzeit das Endergebnis herstellte. Gegen den amtierenden Deutschen Meister wird es sicher nicht einfacher, das weiß auch der Cheftrainer Alexander Blessin: "Sie werden bis zu dem Tag, an dem es rechnerisch nicht mehr möglich, alles geben. Sie wissen, dass sie jedes Spiel gewinnen müssen." Worauf es für seine Mannschaft ankommt, hat er wie folgt zusammengefasst: "Man braucht gegen so eine Mannschaft einen guten Tag, eine klare Strategie und in den 90 Minuten Klarheit in unseren Aktionen. Es gibt bestimmte Räume, die sie immer wieder belaufen und bespielen. Alles werden wir nicht verteidigen können. Wenn wir eine gute Performance abrufen, dann können wir auch punkten." Für dieses Vorhaben ändert er seine Startelf auf vier Positionen: Van Der Heyden startet für Dźwigała, Connor Metcalfe für Irvine, Morgan Guilavogui für Saad und Boukhalfa für Afolayan.

Leichte Abstiegsangst gegen kleine Meisterschaftsambitionen. Der FC St. Pauli steht mit 29 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz, hat aber sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Mit einem Sieg heute Abend würde man an der TSG Hoffenheim vorbei auf Rang 14 ziehen und den Klassenerhalt so gut wie fix machen. Auf der anderen Seite muss Bayer Leverkusen heute unbedingt nachziehen, um den Abstand auf den Tabellenführer FC Bayern München auf sechs Punkte zu verkürzen - und damit die kleine Resthoffnung auf die Meisterschaft am Leben zu erhalten. Das Hinspiel im Dezember gewann Leverkusen mit 2:1: Wirtz und Tah erzielten die Treffer für Bayer, der Anschlusstreffer von Guilavogui kam zu spät. Insgesamt ist die Bilanz zwischen diesen Teams aber sehr ausgeglichen. In 23 Pflichtspielen gewannen beide jeweils acht Begegnungen und trennten sich sieben Mal Unentschieden. Wer kann sich heute durchsetzen?