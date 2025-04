Im Vorfeld der Saison war die Erwartungshaltung der Rheinhessen klar: Es zählte einzig und allein der Klassenerhalt, der in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag gesichert wurde und in diesem Jahr früher gelingen sollte. Der Klassenerhalt ist nun schon lange fix, und so spielen die Rot-Weißen in den letzten Saisonspielen um nicht weniger als die Champions-League-Plätze. Nach zuvor vier Siegen in Folge haben die Mainzer die letzten zwei Spiele nicht gewinnen können. Neben einem 2:2-Unentschieden gegen Freiburg gab es in der vergangenen Woche eine deutliche 3:1-Niederlage bei Borussia Dortmund. So will die Elf von Bo Henriksen heute den Bock umstoßen und wieder dreifach punkten, um den Traum von Europa am Leben zu erhalten.