46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Borussia Mönchengladbach führt zur Pause äußerst glücklich mit 1:0 beim FC St. Pauli! Die Hausherren waren über die gesamte Dauer der ersten Hälfte das bessere Team, hatten mehr Ballbesitz und gaben mehr Torschüsse ab. Zumeist waren diese harmlos, aber einmal tauchte Saad drei Meter vor Pereira Cardoso auf und vergab die Riesenchance zur Führung. In den letzten Minuten wurde es dann wild. Bei einem Freistoß für St. Pauli direkt am Sechzehner wurde überprüft, ob das Vergehen vielleicht doch auf der Linie war und es Strafstoß geben muss. Stattdessen kam am Monitor raus, dass es gar kein Foul war und so gab es nicht mal Freistoß für die Hausherren. Stattdessen kam Gladbach in der Nachspielzeit nochmal nach vorne und Itakura köpfte nach einer Ecke zur schmeichelhaften Führung ein. Bis gleich!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Kō Itakura M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:1 durch Kō Itakura

Unglaublich! Mit der letzten Aktion der ersten Hälfte geht Mönchengladbach tatsächlich noch in Führung. Der Eckball von rechts kommt auf den zweiten Pfosten, wo Kleindienst nicht ganz an den Ball kommt, doch direkt dahinter lauert Itakura. Aus zehn Metern köpft der Japaner platziert ins rechte Eck und lässt Vasilj keine Chance.

45. +1 In der Nachspielzeit gibt es nochmal eine Ecke für die Gäste.

45. Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.

44. Weiter geht es mit Schiedsrichterball und der landet bei St. Pauli. Im Anschluss zieht Ritzka aus der Distanz ab, verfehlt den Kasten aber deutlich.

42. VAR: Es gibt keinen Elfmeter.

Und das ist korrekt so. Dingert hatte zwar zunächst auf Foul entschieden, doch Weißhaupt hat den Kontakt da selbst gesucht. So gibt es nun nicht nur keinen Strafstoß, sondern auch keinen Freistoß für St. Pauli.

42. Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter.

41. Elvedi legt sich den Ball im eigenen Strafraum zu weit vor und trifft dann den dazwischen sprintenden Weißhaupt leicht am Fuß. Schiri Dingert gibt zunächst Freistoß. Einerseits war das aber eventuell sogar auf der Linie und andererseits war es nicht wirklich ein Foul. Der Unparteiische geht zum VAR!

41. Einmal mehr kombiniert St. Pauli sich stark bis an die Box und dann ist Schluss. Erst verweigert Saad den Abschluss, dann drückt Saliakas zumindest mal ab, wird aber sofort geblockt.

39. Die Borussia versucht nun, über Ballbesitz mal ein bisschen Ruhe ins Spiel zu bringen und Pauli den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das gelingt aber nur bedingt, denn schon an der Mittellinie ist das Leder wieder weg und der nächste Angriff des Aufsteigers läuft.

36. Die Partie wird nun etwas ruppiger und vor allem die Paulianer fühlen sich bei dem einen oder anderen Pfiff etwas benachteiligt. Schiri Dingert hat bisher aber alles im Griff und stets korrekt entschieden.

33. Am Spielverlauf hat sich wenig geändert. Pauli ist nach wie vor das aktivere Team, das mehr Zweikämpfe gewinnt und mehr Ballbesitz hat. Die Hausherren sind im letzten Drittel aber einfach zu ungefährlich. Gladbach lauert auf Konter und hat dabei bisher auch nur wenig Erfolg.

30. Riesenchance für St. Pauli! Ein verunglückter Abschluss rechts im Sechzehner flippert über mehrere Stationen durch zu Elias Saad, der nur drei Meter vor dem Tor aus dem Nichts an den Ball kommt, diesen aber nicht an Keeper Pereira Cardoso vorbeistochern kann. Auch Irvine ist noch in der Nähe, doch mit Glück und Geschick klärt Gladbach die Situation.

29. Im Anschluss an die Ecke der Hamburger kontert Gladbach und Hack kommt 40 Meter vor dem Tor an den Ball. Statt damit zu laufen will Hack Vasilj aus der Distanz überlisten, spielt den Ball aber nur zu Paulis Keeper zurück.

28. Nach einem Foul von Itakura an Weißhaupt gibt es Freistoß für St. Pauli im linken Mittelfeld. Bei der folgenden hohen Flanke agiert Pereira Cardoso sehr unsicher und kann den Ball nicht klären, doch auch die nächste Hereingabe der Hausherren findet wieder keinen Abnehmer.

25. Jetzt ist Honorat mal wieder weiter vorne im EInsatz und schlägt von rechts eine scharfe Flanke auf den Elfer. Dort steigt Kleindienst zwischen zwei hamburgern stark hoch und kommt recht frei zum Kopfball, setzt seinen Versuch aber klar links daneben.

23. Die Kiezkicker kombinieren weiter sehenswert, verlagern das Spiel immer wieder gut und verschaffen sich so Raum. Smith kriegt am rechten Strafraumeck viel Raum und flankt an den Fünfer, doch wieder kommt kein Kollege dran und es gibt erneut keinen Abschluss.

20. Gerardo Seoane hat mittlerweile defensiv auf eine Fünferkette umgestellt, um die hoch attackierenden Hausherren besser in den Griff tu kriegen. Franck Honorat ist eine Position nach hinten gerutscht.

17. Da war mehr drin! Kleindienst und Pléa behaupten den Ball im Mittelkreis stark und nach zwei schnellen Pässen ist Hack links plötzlich auf und davon. Am Sechzehner angekommen nimmt der Gladbacher dann das Tempo raus, will zwischen zwei Hamburgern durch und lässt sich dann zu Boden sinken. Den gewünschten Strafstoß gibt es dafür natürlich nicht.

15. St. Pauli ist weiter sehr präsent in den Zweikämpfen und stört den Gladbacher Aufbau immer wieder früh. Immer wieder kommen die Gastgeber an den Strafraum, aber dann ist zumeist Schluss.

12. Nach einem hohen Ballgewinn kontern die Gäste erstmals und Hack schickt Pléa steil in die Box. In allerletzter Sekunde rettet Ritzka mit einer starken Grätsche und klärt zunächst. Wenig später flankt Honorat nochmal von rechts und wieder ist es Ritzka, der unglücklich fast ins eigene Tor abfälscht, doch Vasilj ist hellwach und rettet zur Ecke.

10. Borussia Mönchengladbach ist bisher überhaupt nicht im Spiel und hat kaum Ballbesitzphasen. Saad marschiert für Pauli links die Linie runter und findet in der Box Sinani, der den Ball aber nicht richtig kontrollieren kann.

8. Pauli bleibt am Drücker und holt die nächste Ecke heraus. Irvine kriegt am zweiten Pfosten den Kopf dran, bringt die Kugel aber nicht aufs Tor.

7. Reitz rennt Irvine 35 Meter vor dem eigenen Tor über den Haufen und es gibt Freistoß für St. Pauli. Sinanis Hereingabe verteidigt die Borussia dann aber ohne Probleme.

5. Gute Chance für die Hausherren! Sinani legt sich den Ball zwei Meter vor der Boc auf den linken Fuß und visiert das linke untere Eck an. Tiago Pereira Cardoso im Gladbacher Kasten fliegt rechtzeitig los und dreht das Leder um den Pfosten.

4. St. Pauli beginnt das Spiel einem 3-4-1-2-System, Gladbach bleibt der Viererkette treu und spielt im 4-2-3-1.

3. Die Kiezkicker beginnen mutig, gehen ganz vorne energisch drauf und verzeichnen gleich einige hohe Ballgewinne. Ein Abschluss ist daraus aber noch nicht entstanden.

1. Der Ball rollt! Die Gastgeber spielen wie gewohnt in Braun, Gladbach trägt Weiß.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Christian Dingert und seinen Assistenten Benedikt Kempkes und Nikolai Kimmeyer. Für den Videobeweis ist Bastian Dankert zuständig.

Der FC. St. Pauli wartet mittlerweile seit über 14 Jahren auf einen Sieg gegen Gladbach. Damals schossen Max Kruse, Gerald Asamoah und Matthias Lehmann ein 3:1 für den Kiezklub heraus. Anschließend traf man sich noch einmal im DFB-Pokal, wo die Borussia in Runde eins klar gewann. Das Hinspiel der laufenden Saison ging mit 2:0 an die Seoane-Elf.

Die Elf vom Niederrhein reist als eines der formstärksten Teams der Liga an die Elbe. Nach drei Siegen aus den letzten vier Spielen hat die Borussia das internationale Geschäft fest im Visier und kann sogar an die Tür zur Königsklasse klopfen. Dass es heute auf fremdem Platz zur Sache geht, dürfte den Fohlen gefallen, denn auswärts siegte Gladbach zuletzt viermal in Serie. Am vergangenen Wochenende gab es einen 1:0-Heimsieg gegen Leipzig. Bei St. Pauli will Gerardo Seoane mit seiner Mannschaft vor allem die "Basics auf den Platz bringen". "Unser Ziel ist es, defensiv kompakt zu stehen und als Team gemeinschaftlich nach hinten zu arbeiten. Gleichzeitig möchten wir mutig spielen und nach Balleroberungen schnell in Umschaltsituationen gelangen", so der Coach der Gäste.

Nach einer längeren Durststrecke im Februar zeigte die Formkurve beim FC St. Pauli zuletzt wieder nach oben. Nach einem Remis in Wolfsburg und dem wichtigen Heimsieg gegen Hoffenheim verkauften die Kiezkicker sich zuletzt auch beim FC Bayern teuer und unterlagen nur mit 2:3. Gegen Gladbach erwartet Alexander Blessin für sein Team eine "schwere, aber machbare Aufgabe." Der Coach warnte vor allem vor der Gladbacher Stärke in Umschaltmomenten und der individuellen Klasse der Borussia-Offensive, stellte aber auch gleich klar: "Wir wollen auf den Heimsieg gegen Hoffenheim noch einen draufsetzen. Wir haben schon oft gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner mithalten können."

Nach den Ergebnissen des Samstags können beide Teams in diesem Duell echte Big Points landen. Da im Tabellenkeller gestern kein einziges Team dreifach gepunktet hat, könnte St. Pauli mit einem Heimsieg den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf sechs Punkte ausbauen und die TSG Hoffenheim überflügeln. In Gladbach hat man derweil die Ausrutscher von Mainz und Frankfurt wohlwollend zur Kenntnis genommen. Mit einem Dreier in Hamburg könnte die Borussia wieder auf Rang fünf klettern und nach Punkten sogar zum ersten Champions-League-Platz aufschließen.