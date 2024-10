50. Mitchell Weiser Werder Gelbe Karte für Mitchell Weiser (Werder Bremen)

Weiser kommt zu spät gegen Grimaldo und rauscht mit offener Sohle in den Leverkusener hinein - klarer geht eine Gelbe Karte kaum.

49. Frimpong tritt schnell an und flankt flach vor das Tor, wo ein Grün-Weißer kurz vor dem anlaufenden Boniface klärt. Sekunden später probiert es Terrier links von der Sechzehnergrenze, ein Bremer blockt.

49. Wirtz' Flanke ist deutlich zu kurz, Ducksch ist hinter der Mauer positioniert und köpft den Ball aus der Gefahrenzone.

48. Bittencourt klammert gegen Wirtz und verursacht damit einen Leverkusener Freistoß nahe des rechten Strafraumecks.

47. Personelle Änderungen gibt es auf beiden Seiten vorerst keine. Anders als in Halbzeit eins, in der Ducksch nach 16 Sekunden den ersten Torschuss hatte, beginnt der zweite Durchgang ruhiger.

46. Weiter geht's mit dem zweiten Durchgang im Weserstadion! Kann Werder sich in den zweiten 45 Minuten für den bisher guten Auftritt mit dem Ausgleichstreffer belohnen?

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Werder Bremen liegt trotz einer guten Vorstellung in der ersten Halbzeit mit 0:1 gegen den Deutschen Meister aus Leverkusen zurück. Insbesondere zu Beginn haben die Grün-Weißen gut aufgespielt und mehr Ballbesitz sowie die besseren Chancen gehabt. Vor allem Ducksch hatte gute Gelegenheiten, ließ diese aber liegen (1., 14., 19.). Mit zunehmender Spieldauer wurde die Werkself spielerisch zwar stärker und hatte mehr Ballbesitzphasen, kam dabei aber selten gefährlich vor das Tor. So fiel die Leverkusener Führung aus dem Nichts: Boniface verwertete Frimpongs scharfe Flanke eiskalt (30.). Im Anschluss lief Bremen wieder vermehrt an, war dabei aber nicht so zwingend wie zu Spielbeginn.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Ein Halbfeldfreistoß ist wohl die letzte Aktion der ersten Halbzeit. Ducksch bringt die Kugel gut vor das Tor, doch Pieper sieht den Ball spät und köpft ihn wieder nach außen statt Richtung Tor.

45. +1 Bei hohem Tempo schiebt Frimpong nahe der eigenen Grundlinie seinen Körper gegen Agu heraus, der dadurch zu Fall gerät. Badstübner lässt laufen, verständlicherweise zum Unmut der SVW-Fans, die gerne einen Freistoß gesehen hätten.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Wieder mal eine längere Ballbesitzphase für die Farbenstädter, die jedoch zu nichts führt. Wirtz wird halbrechts schließlich ungeduldig und flankt aus dem Halbfeld ins Niemandsland.

42. Bittencourt sieht aus dem Halbfeld den recht frei stehenden Agu und chippt die Kugel auf seinen Kopf. Von links außen nickt Agu das Leder ins Zentrum, dort nimmt Grüll die Kugel im Fallen volley, zielt allerdings unter Gegnerdruck über das Tor.

40. Nun gelangt der Ball flach über Grüll und Schmid zu Weiser, der aus halbrechter Position nach innen flankt. Dort ist jedoch kein Mitspieler postiert.

38. Grüll spielt an der linken Strafraumkante zu Ducksch heraus, der hoch Richtung zweiter Pfosten flankt. Dort setzt sich Weiser im Zweikampf stark durch, nimmt den Ball mit der Schulter an und schließt aus der Drehung volley ab - knapp drüber.

36. Boniface wischt Bittencourt unabsichtlich den Ellbogen ins Gesicht. Der Bremer benötigt ein paar Sekunden, kann dann aber weiterspielen.

34. Die Hausherren laufen wieder an, werden dabei aber vorerst nicht gefährlich. Grüll möchte den Ball nach einem misslungenen Steilpass noch im Spiel halten, rempelt dabei aber Hincapié um - Offensivfoul.

32. Bitter für die Werderaner, die bisher ein sehr gutes Spiel absolvierten und die besseren Chancen hatten.

30. Victor Boniface Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Victor Boniface

Leverkusen ist eiskalt und stellt den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf! Xhaka spielt tief zu Wirtz, der auf engem Raum weiterleitet zu Frimpong. Von der rechten Außenbahn bringt der die Flanke halbhoch und scharf vor das Tor. Boniface läuft ein und lässt den nicht einfach zu verwertenden Ball mit dem linken Fuß aus kurzer Distanz hoch unter die Latte klatschen.

30. Auf der anderen Seite führt auch die nächste Werder-Ecke zu nichts. Ducksch' Hereingabe köpft Boniface aus dem eigenen Strafraum. Beim möglichen Bayer-Konter klärt Agu mit einem starken Tackling gegen Wirtz.

28. Bei Grimaldos Eckstoß kämpft sich Tah im Luftduell hinter dem zweiten Pfosten zum Kopfball. Dieser ist aber schwierig zu verwerten, er nickt ihn hoch am gegnerischen Kasten vorbei.

26. Leverkusen bleibt im häufiger werdenden Ballbesitz weiter zu ideenlos, Werder verteidigt das diszipliniert und lässt wenig Lücken zu.

23. Ducksch legt eine Flanke von der linken Seite quer für Weiser ab, der aus halblinker und leicht verdeckter Position nicht frei zum Schuss kommt. Volley schießt er etwas unkontrolliert rechts neben das Tor.

22. Terrier wird mal rechts hinter die gegnerische Kette geschickt, findet im Zentrum aber keinen Mitstreiter. Schließlich läuft der Ball wieder in harmloserer Zone durch die Leverkusener Reihen.

21. In den letzten Minuten mehrten sich etwas die Ballbesitzphasen des Deutschen Meisters. In der gegnerischen Hälfte kommt dabei bislang aber wenig Bedrohliches zustande.

19. Wieder geht es nach einer Bremer Balleroberung schnell nach vorne, über Bittencourt und Schmid gelangt der Ball zu Ducksch am linken Strafraumeck. Der Stürmer zieht mit einer kleinen Bewegung nach innen und zielt hoch rechts stark auf das Tor. Auf der Linie reagiert Hrádecký stark, er übergreift und lenkt den Ball nach außen.

17. Nun hat Leverkusen mal eine etwas längere Ballbesitzphase. Die erste Werder-Reihe überspielt die Werkself, sodass Grimaldo viel Platz vor sich hat. Er geht unnötigerweise in ein Dribbling gegen Friedl, der das klasse verteidigt und Grimaldo mit einer Grätsche vom Ball trennt.

14. Ducksch hat das 1:0 auf dem Fuß! Gegen Grimaldo erobert Weiser an der rechten Seitenline den Ball, der 30-Jährige hat sofort den Kopf oben und sieht den tief startenden Ducksch. Mit einem feinen Steilpass bedient er ihn, doch Ducksch nimmt den Ball nicht ordentlich mit. So bekommt er frei vor Hrádecký doch ein wenig Gegnerdruck von hinten und entscheidet sich für einen Lupfer, der jedoch deutlich zu kurz gerät und so in den Fängen von Hrádecký landet.

12. Die Hausherren laufen sehr gut an und lassen Leverkusen kaum mal in Ruhe das Spiel gestalten. So haben die Grün-Weißen bisher mehr Ballbesitz.

9. Xhaka legt für Andrich ab, der es aus der zweiten Reihe probiert. Der Distanzschuss fliegt rechts sehr hoch über das Tor hinweg.

8. Wirtz und Malatini halten sich abseits des Spielgeschehens gegenseitig, der Argentinier greift Wirtz schließlich ins Gesicht. Hätte Badstübner das gesehen, hätte er hier eine Gelbe Karte zeigen können. Für den Kölner Keller wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit ist das aber eindeutig nichts.

6. Pieper begeht beim Eckball mit einem Schubser ein Offensivfoul, sodass der ruhende Ball nichts einbringt.

5. Insgesamt gehören die ersten Minuten den Werderanern, die mit viel Power beginnen und nun durch einen guten Einsatz von Weiser einen ersten Eckstoß zugesprochen bekommen.

3. Nun tauchen die Leverkusener erstmals vor dem gegnerischen Tor auf. Grimaldo kommt links an der Grundlinie an Malatini vorbei und legt zu Boniface zurück. Der legt sich den Ball mit der Annahme leicht hoch auf den linken Fuß, trifft die Kugel aus leicht spitzem Winkel aber nicht annähernd richtig. Der Volleyschuss rollt schließlich sogar auf der anderen Seite ins Seitenaus.

2. Werder spielt übrigens in den grünen Heimtrikots, Leverkusen in den dunklen Ausweichtrikots.

1. Überfallartig beginnen die Hausherren und bringen links im Strafraum Ducksch in Schussposition. Noch keine zwanzig Sekunden sind gespielt, da ist sein Flachschuss aus guter Position zu mittig platziert.

1. Los geht's, das Topspiel im Weserstadion ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Bevor es sportlich losgehen kann, gedenkt Bremen der vor der Länderspielpause verstorbenen Werder-Legende Dieter Burdenski, genannt Budde. Über 16 Jahre spielte er für die Werderaner und wird neben einer kurzen Schweigeminute mit Sprechchören geehrt.

Das Weserstadion ist bereit, eine tolle Flutlicht-Atmosphäre herrscht in Bremen. Der Unparteiische Florian Badstübner führt die beiden Mannschaften auf das Spielfeld, im Kölner Keller wird ihm heute Pascal Müller auf die Finger schauen.

Bayer-Coach Xabi Alonso wirft schon wie in den vergangenen Englischen Wochen die Rotationsmaschine an. Sieben Veränderungen nimmt Alonso im Vergleich zum 1:1 bei Stade Brest vor und schickt durch die ganzen Änderungen beinahe die gleiche Startelf wie gegen Frankfurt ins Rennen. Im Vergleich zu dieser startet einzig Wirtz für Adli, der sich unter der Woche ja unglücklicherweise einen Wadenbeinbruch zuzog.

Ole Werner verändert seine Startelf nach dem 4:2-Sieg in Wolfsburg nur auf einer Position - und das unfreiwillig. Jung nimmt mit Adduktorenproblemen vorsichtshalber auf der Bank Platz, Pieper spielt an seiner Stelle in der Defensive.

Schöne Erinnerungen haben die Leverkusener insbesondere an die letzte Begegnung. Im April dieses Jahres spielte die Werkself in der BayArena gegen Werder entfesselt auf und tütete die erste Deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte durch den 5:0-Kantersieg am 29. Spieltag vorzeitig ein.

Der direkte Vergleich spricht klar für den Favoriten. Bremen wartet seit acht Partien auf einen Sieg gegen Leverkusen. Im heimischen Weserstadion jubelten die Werderaner zuletzt im Oktober 2016 über drei Punkte gegen Bayer 04.

In der Königsklasse ließ Leverkusen unter der Woche erstmals Punkte liegen. Nach den Siegen bei Feyenoord (4:0) und gegen AC Mailand (1:0) kam die Werkself bei Stade Brest nicht über ein 1:1 hinaus. Wirtz‘ Führungstreffer konterten die Franzosen noch in der ersten Halbzeit. Nachdem infolge des vergangenen Wochenendes die mit 1:2 in Leverkusen unterlegenen Frankfurter sich mächtig über den Kölner Keller aufregten, haderte in der Champions League nun Alonsos Mannschaft mit dem Schiedsrichter und dem VAR.

Leverkusen sammelte in der Bundesliga seine Punkte mit größtenteils knappen Erfolgen, dominante Auftritte wie teils in der letzten Spielzeit blieben bislang weitestgehend aus. Ausgenommen des 4:1-Auswärtssiegs in Hoffenheim endeten alle Partien mit maximal einem Tor Differenz – gleich ob es die die drei Siege, die 2:3-Niederlage gegen Leipzig oder eben die beiden Unentschieden gegen Bayern (1:1) und Kiel (2:2) waren.

Zu Hause wartet der SVW hingegen noch auf den ersten Saisonsieg und sogar noch auf das erste eigene Tor im Weserstadion. Das liegt jedoch auch am äußerst harten Auftaktprogramm im eigenen Stadion: Auf das torlose Remis gegen Dortmund folgte die 0:5-Klatsche gegen die Bayern sowie die knappe 0:1-Niederlage gegen die bisher so starken Freiburger. Im vierten Heimspiel folgt mit Leverkusen die nächste äußerst harte Aufgabe, erst beim folgenden Heimspiel gegen Holstein Kiel kommt erstmals ein klarer Außenseiter an die Weser.

Nur drei Punkte trennen die Werderaner und die Leverkusener in der Tabelle. Schließlich war Werders Saisonstart zufriedenstellend, insbesondere auswärts konnten die Bremer mit Siegen in Mainz (2:1), beim wilden Comeback in Hoffenheim (4:3) und letztes Wochenende in Wolfsburg (4:2) überzeugen.