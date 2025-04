Bei den Hausherren wechselt Löw nach der Pokal-Niederlage in Stuttgart zweimal: Gulácsi kehrt als Stammkeeper ins Tor zurück, dazu startet Lukeba als neuer Partner von Kapitän Orbán in der Innenverteidigung. Neben dem Duo feiert außerdem Nedeljković sein Startelfdebüt als rechter Außenverteidiger.

Für RB-Interimstrainer Zsolt Löw beginnt in der Liga heute das Projekt „Champions League." Der 45-Jährige steht nach dem Pokalaus in Stuttgart vor seinem Bundesliga-Debüt an der Seitenlinie und soll die Roten Bullen mit einem Lauf in den letzten sieben Spielen doch noch in die Königsklasse führen. Zum Start gibt es für Löw ein Wiedersehen mit einem Ex-Verein: Von 2006 bis 2008 spielte der Ungar bei der TSG und war Teil der ersten Bundesliga-Mannschaft der Hoffenheimer nach dem Aufstieg.