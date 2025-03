7. Es sind sehr zerfahrene und ungeordnete erste Minuten in diesem Duell. Ein richtiger Spielfluss entsteht aktuell noch nicht. Die Gäste haben zwar viel den Ball, wissen damit aber noch nichts mit anzufangen. Die Kraichgauer warten zunächst ab.

5. Und so kommt es. Samassékou zog es nach einem langen Schritt wohl in den linken Oberschenkel und es kann nicht weitergehen. Akpoguma übernimmt für ihn.

5. Kevin Akpoguma Hoffenheim Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Kevin Akpoguma

5. Diadié Samassékou Hoffenheim Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Diadié Samassékou

4. Diadié Samassékou kniet mit Schmerzen am Oberschenkel am Boden und bittet um Behandlung der Ärzte. Es sieht so aus, als müsse die TSG früh wechseln.

3. Bischof wird an der Mittellinie von Busch das erste Mal etwas härter bearbeitet. So muss sich Busch die ersten strengeren Worte von Schiedsrichter Schlager anhören.

1. Der Ball rollt in diesem Baden-Württemberg-Duell! Die Hausherren stoßen in blauen Trikots an und spielen zunächst von rechts nach links. Heidenheim läuft in weiß-roten Jerseys auf.

1. Spielbeginn

Kurz vor Spielbeginn wird es nochmal ruhig in der Arena. Es wird nämlich eine Gedenkminute für die Opfer der schrecklichen Amokfahrt in Mannheim vor einer Woche abgehalten. Zudem tragen die Akteure einen Trauerflor.

Kurzfristig wird es bei der TSG noch eine weitere Änderung in der Startelf geben. Denn Linksverteidiger Alexander Prass hat sich beim Aufwärmen verletzt und kann nicht spielen. Für ihn startet nun Valentin Gendrey.

Geleitet wird diese Begegnung von Referee Daniel Schlager. Für den 35 Jahre alten Baden-Württemberger ist es das 87. Bundesliga-Spiel und er leitete diese Saison bereits, hier vor Ort, die Hoffenheimer 1:4-Klatsche gegen Leverkusen, genauso wie das TSG-Pokalaus im Achtelfinale in Wolfsburg. Wenn das mal kein schlechtes Omen für die Sinsheimer ist.

Frank Schmidt rotiert bei seiner Mannschaft nach der Gladbach-Klatsche ordentlich durch und bringt mit Busch, Schöppner (Rückkehr nach Gelbsperre), Dorsch (zurück nach Knieverletzung), Beck und Pieringer gleich fünf neue Spieler ins Spiel. Für diese nehmen Föhrenbach, Kerber, Wanner, Zivzivadze und Conteh zunächst auf der Bank Platz.

Kiel, Bochum und St. Pauli, das sind die aktuell ärgsten Konkurrenten des Schlusslichts aus Heidenheim. Allesamt haben diese gestern gepunktet, was den FCH zusätzlich unter Druck setzen wird. Ein Heidenheimer Dreier heute könnte wichtige Kräfte für den Saisonendspurt freisetzen. Doch wie soll das in der aktuellen Lage gelingen? 2025 gelang lediglich ein Sieg, zuletzt gab es nur zwei Punkte aus möglichen 24 und beim 0:3 gegen Gladbach am letzten Spieltag war ein Klassenunterschied zu sehen. Trainer Frank Schmidt legt den Finger in die Wunde: „Wir müssen ehrlich in den Spiegel schauen. Tatsache ist, dass wir momentan Letzter sind. (…) Wir sind momentan die schlechteste Mannschaft der Liga (…).“, aber der Trainer ist dennoch selbstbewusst: „Auf der anderen Seite gibt es noch 10 Spiele, das ist der positive Umstand.“. Beim Spiel heute wird sein Team von rund 2.000 FCH-Fans unterstützt.

In seiner Startelf schickt der österreichische Coach, wie sollte es auch anders sein, Oliver Baumann zu seinem 350. Bundesliga-Spiel zwischen die Pfosten. Ansonsten ändert er seine Aufstellung im Gegensatz zum Sieg in Bochum, teils gezwungenermaßen, zweimal. Moerstedt (auf der Bank) und Stach (Gelbsperre) werden durch Samassékou und Tabakovic ersetzt.

Erstmals seit TSG-Trainer Christian Ilzer die Geschicke in Hoffenheim leitet, konnte seine Mannschaft dreimal in Folge ungeschlagen bleiben (zwei Siege, ein Remis). Das Mittel zum Erfolg: die geschlossene Defensive. Nur zwei Gegentreffer fing sich die TSG in diesen drei Spielen und konnte beim 1:0-Sieg gegen Bochum zuletzt einen Befreiungsschlag landen. Diesen müssen die Ilzer-Mannen heute jedoch vergolden. Denn der Trainer warnt: „Es wäre fatal zu denken, dass wir schon durch sind. Wir brauchen einen guten Fokus und eine gute Konzentration.“.

Im Kraichgau wollen beide Teams heute eine oder mehrere Serien beenden. Während die TSG wettbewerbsübergreifend achtmal in Folge zuhause nicht mehr gewinnen konnte, warten die Heidenheimer seit acht Ligaspielen überhaupt mal wieder auf einen Sieg. Auswärts ist man beim FCH außerdem seit neun Spielen ohne Dreier. Diese Serien zeigen, dass es bei beiden Teams ganz und gar nicht läuft in dieser Spielzeit. Hoffenheim konnte zuletzt durch sieben Punkte aus drei Spielen etwas aufatmen, könnte heute jedoch mit einer Niederlage wieder den Blick nach hinten richten müssen. Denn der Überraschungssieg des VfL Bochum gestern beim FC Bayern München mischte den Keller ordentlich auf. Dementsprechend ist auch Heidenheim gefordert. Der Rückstand auf den Relegationspalatz beträgt bereits fünf Punkte. So müssen ab sofort konstant Punkte gesammelt werden, wenn es auch in der kommenden Spielzeit Bundesliga-Fußball auf der Ostalb geben soll.