Der VfB blieb in der Liga zuletzt sechsmal in Folge sieglos. Das ist die längste Serie aller Bundesligisten und der längste Negativlauf seit Hoeneß die Geschicke bei den Schwaben leitet. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge droht jetzt sogar die längste Pleiten-Serie unter dem eigentlichen Erfolgscoach. Das internationale Geschäft ist durch die vergangenen Resultate in der Liga erst einmal in weite Ferne gerückt. Durch den 3:1-Sieg im DFB-Pokal gegen Leipzig bietet sich Stuttgart jetzt aber auch die Möglichkeit sich mit einem Finalsieg gegen Bielefeld für die Europa League zu qualifizieren. Der Druck im vermeintlichen Alltagsgeschäft ist damit also ein bisschen raus. Trotzdem wollen Woltemade und Co. in der Tabelle natürlich bestmöglich abschließen. Damit das gelingt muss der Abwärtstrend aber beendet werden. Die Hoffnungen, dass das bereits heute möglich ist, sind durchaus berechtigt. Schließlich gab es mit dem 2:1 in Dortmund den letzten Dreier in der Liga ausgerechnet nach dem letzten Pokaleinsatz.