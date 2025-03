21. Senne Lynen Werder Gelbe Karte für Senne Lynen (Werder Bremen)



20. Agu schlägt aus der eigenen Hälfte einen Flugball, der Burke auf halblinks hinter der gegnerischen Abwehrkette auftauchen lassen soll. Gästeschlussmann Omlin hat seinen Kasten gerade noch rechtzeitig verlassen, um den Ball vor dem Schotten zu erreichen.

19. Pléa nimmt Maß! Hack behauptet den Ball im Angriff auf halblinks und legt quer für den Franzosen, der sich mit dem rechten Innenrist aus 19 Metern probiert. Der Versuch kullert gut anderthalb Meter links am Ziel vorbei.

17. Im Rahmen eines Gegenstoßes treibt Ngoumou den Ball durch den halbrechten Korridor in den Sechzehner. Bevor er zu einem Schuss ausholen kann, wird er sauber durch Lynen gestoppt.

14. Jung scheitert an der Latte! Der aufgerückte Abwehrmann taucht mittig vor der letzten gegnerischen Linie auf und setzt aus 21 Metern mit dem linken Spann einen wuchtigen Schuss ab. Für den geschlagenen Gästetorhüter Omlin rettet die Oberkante des Querbalkens.

13. Die Norddeutschen wirken nach dem frühen Gegentor verunsichert, erlauben sich viele unpräzise Pässe, die ein längerfristiges Vorrücken verhindern.

12. Kleindienst ist am linken Fünfereck Adressat einer Flanke Scallys von der gegenüberliegenden Außenbahn. Er hat das bessere Timing als Bewacher Pieper, nickt aber nur tempoarm an der linken Ecke vorbei.

10. Die Fohlen stellen ihr Punktekonto durch die Führung auf 40 und rücken in der Live-Tabelle auf Rang sechs vor. Mit einem Sieg distanzierten sie ihren heutigen Gastgeber auf sieben Zähler.

7. Alassane Pléa M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:1 durch Alassane Pléa

Mönchengladbach geht früh in Führung! Pléa verzögert seinen Anlauf. Als er erkennt, dass sich SVW-Keeper Zetterer aus seiner Sicht für die rechte Seite entschieden hat, schiebt er sich mit dem rechten Innenrist unten links ein.

6. Tim Kleindienst M'gladbach Gelbe Karte für Tim Kleindienst (Bor. Mönchengladbach)

Vor der Ausführung des Elfmeters lässt sich Kleindienst zu einem Schubser gegen Lynen hinreißen. Dieser zieht eine Gelbe Karte nach sich.

5. Es gibt Strafstoß für Mönchengladbach! Nach einem hohen Anspiel in das Strafraumzentrum nimmt Hack den Ball mit der Brust an, bevor ihm Veljković am linken Fünfereck gegen die rechte Wade tritt.

4. Kaboré bewirbt sich für eine frühe Gelbe Karte, indem er in der gegnerischen Hälfte Ullrich gegen den rechten Knöchel tritt. Besonders ärgerlich ist für die Gäste neben der ausgebliebenen Verwarnung, dass Schiedsrichter Timo Gerach den Vorteil nicht laufen ließ und damit einen aussichtsreichen Konter stoppte.

3. Ngoumou treibt den Ball über den rechten Flügel bis an den Sechzehner und schickt den hinterlaufenden Scally an die Grundlinie. Der passt flach und hart nach innen. Bevor es richtig gefährlich werden kann, klärt Kaboré.

1. Bremen gegen Mönchengladbach – auf geht's im Weserstadion!

1. Spielbeginn

Die Mannschaften verlassen die Katakomben in Richtung Rasen.

Bei der Elf vom Niederrhein, die das Hinspiel Anfang November in der Hennes-Weisweiler-Allee dank der Treffer Pléas (11.), Honorats (45.) und Stögers (66.) sowie eines Eigentores (12.) mit 4:1 für sich entschied und die in dieser Spielzeit bereits neun Kopfballtreffer erzielte, stellt Coach Gerardo Seoane nach der 1:3-Heimniederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 dreimal um. Itakura, Scally und Pléa verdrängen Friedrich, Lainer und Stöger auf die Bank.

Auf Seiten der Hanseaten, die nur drei ihrer bisherigen zwölf Partien vor eigenem Publikum gewannen und die nur einen der letzten 16 Bundesligavergleiche mit BMG mit einem Sieg beschlossen (zehn Niederlagen, fünf Unentschieden), hat Trainer Ole Werner im Vergleich zum 2:0-Auswärtserfolg bei Bayer Leverkusen gezwungenermaßen eine personelle Änderung vorgenommen. Den gelbgesperrten Weiser ersetzt Kaboré.

Bei Borussia Mönchengladbach gehen in dieser Saisonphase die Ergebnisse heim und auswärts auseinander. Während die Fohlen in der Hennes-Weisweiler-Allee seit dem 25. Januar nicht mehr gewonnen haben und am letzten Freitag dem formstarken 1. FSV Mainz 05 mit 1:3 unterlagen, siegten sie in der Fremde dreimal in Serie, nämlich beim VfB Stuttgart und beim 1. FC Union Berlin (2:1) sowie beim 1. FC Heidenheim 1846 (3:0). Bei zwei Punkten Rückstand auf Rang sechs sind sie nur in einer Verfolgerrolle im Kampf um das internationale Geschäft.

Der SV Werder Bremen hat in der Bundesliga für eine der Überraschungen des vergangenen Wochenendes gesorgt. Nach vier Niederlagen in Serie, durch die die Grün-Weißen in das graue Tabellenmittelmaß abgerutscht waren, triumphierten sie beim amtierenden Meister Bayer Leverkusen durch Treffer Schmids (7.) und Njinmah (90.+4) und stoppten damit die Durststrecke. Um die Rückrunde noch zu retten, benötigt es aber noch einige weitere Erfolge; bisher hat Werder im zweiten Saisonabschnitt die drittwenigsten Zähler geholt (sieben).