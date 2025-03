Angesichts der guten Ergebnisse sehen beide Trainer heute wenig Grund für personelle Änderungen. Freiburg-Coach Julian Schuster wechselt lediglich einmal und bringt in der Offensive Vincenzo Grifo für Eren Dinkçi. Bo Henriksen verzichtet bei den Hausherren sogar komplett auf Wechsel und schickt die gleiche Elf auf den Platz, die am letzten Spieltag mit 3:1 in Gladbach gewann.

Die furiosen Mainzer sind in ihrer bislang besten Bundesligasaison weiterhin auf Champions-League-Kurs. Zuletzt feierte die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen vier Siege am Stück und ist dazu im eigenen Stadion seit fast fünf Monaten unbesiegt. Die guten Ergebnisse lassen nicht nur die Fans, sondern auch Spieler selbst immer mehr von der Königsklasse träumen: „Wir sind neun Spieltage vor Schluss auf Platz drei. Wer hier spielt und am Ende nicht auch da oben stehen will, hat hier nichts zu suchen“, sagte Nadiem Amiri zu den neuen Ambitionen der Rheinhessen.