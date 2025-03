7. Die Kiezkicker starten mutig in dieses Heimspiel. Sie haben nun die Spielkontrolle und verteilen die Bälle stark. Hoffenheim sucht noch die Zuordnung.

5. Und die Ecke liefert den ersten Hochkaräter für St. Pauli! Die Hereingabe kommt von der linken Seite und findet Irvine auf der Höhe des Elfmeterpunktes am kurzen Pfosten. Direkt zieht der Kapitän der Hausherren ab und sein Abschluss wäre perfekt. Doch sein Direktschuss wird von Bischofs Kopf abgefälscht und fällt auf das Netz über Baumann. Da haben die Gäste ein erstes Mal Glück.

4. Sehr simpel spielen sich die Kiezkicker nach vorne. Wahl marschiert aus der Dreierkette über die Mittellinie und dann spielt er den Dirigenten. Über vier Stationen landet die Kugel bei Treu, der mit seiner Hereingabe hängen bleibt. Es gibt den ersten Eckball für die Gastgeber.

2. Treu und Weißhaupt versuchen sich nach einer schnellen Umschaltsituation am gegnerischen Sechzehner mit einem Doppelpass durch zu kombinieren. Doch das direkte Zuspiel von Weißhaupt ist zu steil und landet im Toraus.

1. Los geht's! Die Hausherren treten natürlich in ihren braunen Trikots auf. Die Hoffenheimer spielen in einem grellen Grün und nehmen von Beginn an den Ballbesitz an sich.

1. Spielbeginn

Geballte Bundesligaerfahrung hat Dr. Felix Brych. Er steht bereit die 355. Bundesligapartie seiner Karriere zu leiten und führt die Protagonisten auf den Rasen in St. Pauli. Hells Bells ertönt über die Stadionboxen und jeden Augenblick kann es losgehen. Es erwarten uns hoffentlich packende 90 Minuten.

Das Hinspiel war eine klare Sache. Die TSG Hoffenheim empfing St. Pauli am neunten Spieltag und erwies sich als äußerst gastfreundlich. Offensiv trat die TSG im Hinspiel schwach auf und ermöglichte so den Kiezkickern den zweiten Auswärtssieg dieser Saison. Nach 20 Minuten stellte Afolayan für St. Pauli auf 1:0, der gegen die TSG seinen bisher letzten Treffer erzielte. In der Nachspielzeit machten die Kiezkicker dann durch einen schönen Konter den Deckel drauf. Albers stellte in der 90. +3 auf 2:0 für St. Pauli und sicherte sich drei Punkte. Für den heutigen Abend stehen die Vorzeichen jedoch anders. Die Hoffenheimer haben die bessere Form und St. Pauli steht unter Zugzwang. Es könnte eine unterhaltsame Begegnung im Abstiegskampf werden.

Bei den Gästen gibt es doppelt so viele Änderungen in der Anfangsformation. Ilzer muss in der Abwehr aufgrund der Gelbsperre von Arthur Chaves umbauen. Für den Innenverteidiger beginnt Akpoguma. Außerdem startet Jurásek als Linksverteidiger anstelle von Gendrey, der erstmal auf der Bank sitzt. Im defensiven Mittelfeld fällt Samassékou erneut aus. Der Mittelfeldakteur konnte nach seiner Genesung vergangene Woche erst sein Startelfcomeback feiern, nur um nach wenigen Minuten den Platz erneut verletzt zu verlassen. Ersetzt wird er heute Abend von Stach. Außerdem bleibt Tabakovic trotz seines Treffers beim 1:1 gegen Heidenheim vergangene Woche erstmal auf der Bank. Für ihn beginnt Tohumcu in der Startformation.

Im Vergleich zum 1:1 gegen den VfL Wolfsburg nimmt Cheftrainer Alexander Blessin zwei Wechsel in der Startaufstellung von St. Pauli vor. Auf der linken Seite steht Saliakas neu für Ritzka in der Startformation. Außerdem gibt es einen Offensivwechsel. Für Afolayan startet heute Abend Saad in der ersten Elf.

Doch auf der Gegenseite scheinen die Gegner der Kiezkicker die TSG Hoffenheim das Ruder in der entscheidenden Saisonphase herumzureißen. Aus den letzten vier Bundesligaspielen haben die Hoffenheimer acht der zwölf möglichen Punkte gesammelt. Dazu beweisen die Sinsheimer auch eine neue Auswärtsstärke. Vier der letzten fünf Pflichtspiele auf fremden Rasen konnten die Hoffenheimer für sich entscheiden und sich mit dieser ordentlichen Form sechs Punkte Abstand auf den Relegationsplatz erarbeiten. Nach einem schwierigen Start für Christian Ilzer scheint der Cheftrainer das Team langsam zu erreichen und auch die Ergebnisse sprechen immer mehr für die TSG. Dennoch müssen die Sinsheimer auch heute Abend wieder eine Topleistung auf den Platz bringen, um den Abstand auf die Abstiegszone sogar noch zu vergrößern. Im Hexenkessel von St. Pauli wartet jedoch eine schwere Aufgabe auf die Gäste aus Sinsheim.

Ein Flutlichtspielt am Millerntor – mehr Stimmung gibt es in der Bundesliga nur selten. Und das könnte den heutigen Gastgebern enorm weiterhelfen. Denn im Kampf gegen den Abstieg musste St. Pauli zuletzt Punkte liegen lassen. Aus den letzten sechs Bundesligaspielen sammelten die Kiezkicker lediglich zwei magere Punkte und der Abstand auf den Relegationsplatz schmilzt, auch aufgrund des aktuellen Formhochs der Bochumer, auf zwei Punkte. Hinzu kommt, dass auf St. Pauli im Saisonendspurt noch richtige Kracher warten. Unter anderem treffen die heutigen Hausherren in den verbleibenden Spieltagen noch auf den FC Bayern, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und den VfB Stuttgart. Gegen kleinere Gegner müssen die Kiezkicker also langsam wieder Punkte sammeln, damit sie nicht in die gefährliche Zone der Liga rutschen. Heute Abend vor vermutlich ausverkauften Rängen will der FC St. Pauli wieder punkten und damit einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen.