67. Cristian Gamboa Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Cristian Gamboa

67. Felix Passlack Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Felix Passlack

66. Can Uzun E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 6:2 durch Can Uzun

66. Erster Einwechselspieler auf Seiten der Hessen ist der 18-jährigen Uzun. Der Neuzugang aus Nürnberg ersetzt den 19-jährigen Bahoya.

64. Der Blick auf die anderen Zwischenstände der Bundesliga kann die Laune aller Bochumer Anhänger übrigens nicht verbessern, denn sowohl St. Pauli als auch Kiel liegen aktuell mit 1:0 vorne. Der VfL liegt satte sieben Punkte hinter dem Relegationsplatz.

61. Mahmoud Dahoud E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 5:2 durch Mahmoud Dahoud

Mit seinem ersten Tor für die SGE beruhigt Dahoud die Nerven der Heimfans! Infolge eines Kurzpasses Skhiris bekommt der Ex-Mönchengladbacher im offensiven Zentrum keinen Druck. Er schießt aus 20 Metern flach und hart auf die rechte Ecke, wo der Ball auch einschlägt.

60. Knauff mit Frankfurts erster Chance nach der Pause! Marmoush kann ein hohes Anspiel an der mittigen Sechzehnerkante zwar nicht festmachen, zieht aber zwei Verteidiger auf sich. Knauff erobert den Ball, dribbelt an das linke Fünfereck und schießt auf die flache rechte Ecke. Drewes pariert mit dem linken Fuß.

59. Bochum befindet sich nach seinem zweiten Treffer in seiner besten Phase, hält den Schwerpunkt des Geschehens in diesen Minuten in der heimischen Hälfte. Die SGE hat Mühe, über die Mittellinie zu kommen.

56. Sissoko aus der zweiten Reihe! Der Malier zieht von der halblinken Offensivspur nach innen und packt aus 19 Metern einen satten Schuss mit dem rechten Spann aus. SGE-Schlussmann Trapp lässt den Ball in der halblinken Ecke nach vorne abklatschen, ist dann aber im Nachfassen zur Stelle.

54. Die SGE vermittelte bisher überhaupt nicht den Eindruck, den VfL nach dem sehr deutlichen 4:0-Vorsprung nicht mehr ernstzunehmen. Im zweiten Durchgang kommt er spielerisch aber noch nicht wieder in die Gänge und muss aufpassen, dass Bochum wieder ernsthaft auf einen Punktgewinn hoffen darf.

51. Philipp Hofmann Bochum Tooor für VfL Bochum, 4:2 durch Philipp Hofmann

Bochum verkürzt den Rückstand auf zwei Treffer! Passlack flankt den Freistoß von der tiefen linken Außenbahn mit dem rechten Innenrist scharf vor den langen Pfosten. Hofmann hat sich von Bewacher Brown gelöst und befördert den Ball aus zwei Metern mit der Brust über die Linie.

50. Ansgar Knauff E. Frankfurt Gelbe Karte für Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt)

Knauff lässt Sissoko auf der rechten Abwehrseite unweit des Sechzehners auflaufen. Schiedsrichter Daniel Schlager ahndet das Vergehen mit der Gelben Karte.

49. Während Dino Toppmöller in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Markus Feldhoff mit Oermann und Bero zwei frische Kräfte ins Rennen. Miyoshi und Broschinski sind in der Kabine geblieben. Er stellt also auf eine defensive Fünferkette um.

46. Weiter geht’s mit den zweiten 45 Minuten im Deutsche-Bank-Park! Drei Tage nach ihrem Mentalitätserfolg gegen Mönchengladbach begann die SGE äußerst effizient und kam dann gegen verunsichert und kaum mehr aufeinander abgestimmte Gäste auch spielerisch ins Rollen, sodass es am ersten Bundesligadreier seit Ende September eigentlich keine Zweifel mehr gibt.

46. Matúš Bero Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Matúš Bero

46. Moritz Broschinski Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Moritz Broschinski

46. Tim Oermann Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Tim Oermann

46. Koji Miyoshi Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Koji Miyoshi

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Die SG Eintracht Frankfurt führt zur Pause des Bundesligaheimspiels gegen den VfL Bochum mit 4:1. Nach ordentlichen Anfangsminuten des Schlusslichts nutzten die Adlerträger ihren ersten ernsthaften Angriff, um die Führung an sich zu reißen; Ekitike verwertete eine Vorarbeit Marmoushs eiskalt (9.). Sie legten schnell nach: Erst zirkelte Marmoushs einen direkten Freistoß in die Maschen (18.), anderthalb Minuten später bestrafte Knauff einen katastrophalen Ballverlust Witteks (20.). Infolge dieses vorentscheidenden Doppelschlags war die Toppmöller-Auswahl erstmals auch feldüberlegen und kombinierte sich gegen völlig überforderte Gäste zum vierten Treffer, den Brown nach Vorarbeit Collins’ besorgte (32.). Daraufhin konnte Bochum überraschend verkürzen, indem de Wit den Ball in einer unübersichtlichen Situation nach einer Ecke aus kurzer Distanz über die Linie stocherte (35.). In der Schlussphase ließ die SGE durch Dahoud (39.) und Tuta (40.) zwei Topchancen ungenutzt, den alten Abstand wiederherzustellen. Bis gleich!

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Frankfurt befindet sich auch in der Nachspielzeit im Vorwärtsgang, zeigt sich enorm spielfreudig. Erstmals seit März 2021 erzielen sie mindestens vier Tore in einer ersten Halbzeit.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Durchgang eins im Deutsche-Bank-Park soll um 240 Sekunden verlängert werden.

43. Nach einem weiten Abschlag Trapps treibt Ekitike den Ball mit hoher Geschwindigkeit durch die halbrechte Spur. Im Sechzehner angekommen, visiert er bei dichter Verfolgung Mašovićs die lange Ecke an; der Ball rauscht recht weit an dieser vorbei.

42. Die Eintracht steht nun übrigens bei 20 Saisontoren im Ligabetrieb und stellt damit die geteilt zweitstärkste Offensive des nationalen Fußball-Oberhauses.

40. Tuta beinahe mit dem 5:1! Der aufgerückte Brasilianer schraubt sich nach einer Eckstoßflanke von der rechten Fahne aus mittigen acht Metern am höchsten und köpft in Richtung rechter Ecke, die er hauchdünn verfehlt.

39. Dahoud gegen Drewes! In den Nachwehen einer Freistoßflanke Browns fällt dem Ex-Mönchengladbacher der Ball vor die Füße. Er befördert ihn wuchtig, aber zu zentral aus neun Metern auf den Gästekasten. Drewes pariert mit der linken Schulter.

38. Ivan Ordets Bochum Gelbe Karte für Ivan Ordets (VfL Bochum)

Nach einem Steilpass kann Ordets auf der halbrechten Abwehrseite nicht mit Marmoush Schritt halten und reißt den Ägypter zu Boden. Die erste Gelbe Karte des Nachmittags ist fällig.

35. Dani de Wit Bochum Tooor für VfL Bochum, 4:1 durch Dani de Wit

Bochum gestaltet den Spielstand um ein Tor erträglicher! Nach einer VfL-Ecke von links produziert Verteidiger Koch per Kopf eine Bogenlampe. Mašović nickt den Ball daraufhin an die halblinke Fünferkante. Dort schaltet de Wit am schnellsten. Er überwindet Trapp mit einer leichten Richtungsänderung per rechtem Außenrist.

34. Nachdem der Ruhrpottklub das vierte Gegentor in Unterzahl kassiert hat, sind sie nach der Einwechselung Holtmanns wieder vollzählig.

33. Gerrit Holtmann Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Gerrit Holtmann

33. Maximilian Wittek Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Maximilian Wittek

32. Nathaniel Brown E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 4:0 durch Nathaniel Brown

Frankfurt spielt das Schlusslicht an die Wand und bejubelt Tor Nummer vier! Am Ende einer langen Ballbesitzphase taucht Collins durch einen Doppelpass an der rechten Grundlinie auf und passt flach und hart in den Fünfmeterraum. Der unbewachte Brown muss aus drei Metern nur noch den linken Innenrist hinhalten, um sein erstes Bundesligator zu erzielen.

29. Wittek benötigt nach einem Zusammenprall mit Knauff medizinische Unterstützung auf dem Feld, humpelt daraufhin in Richtung Seitenlinie. Interimstrainer Markus Feldhoff scheint noch in der ersten halben Stunde eingreifen zu müssen; Holtmann macht sich für eine Hereinnahme bereit.

26. Die Frankfurter Anhänger befinden sich bereits in Feierstimmung, sorgen für eine herausragende Atmosphäre. Dino Toppmöller hat die berechtigte Hoffnung, dass hier und heute einige Kräfte für die nächste Englische Woche geschont werden können.

23. Nach der 0:5-Heimniederlage gegen den FC Bayern München droht dem VfL die nächste heftige Abreibung. Schon zu diesem Zeitpunkt geht es für den Tabellenletzten wohl nur noch darum, den Schaden in Grenzen zu halten.

20. Ansgar Knauff E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 3:0 durch Ansgar Knauff

Frankfurt sorgt nur gut 90 Sekunden später für klare Verhältnisse! Wenige Momente nach der Spielfortsetzung passt Torhüter Drewes zu Wittek, der sich den Ball im defensiven Zentrum vom attackierenden Knauff abnhemen lässt. Der nutzt die freie Bahn in Richtung Gästekasten, indem er aus 13 Metern mit dem rechten Fuß oben rechts vollendet.

18. Omar Marmoush E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 2:0 durch Omar Marmoush

Marmoush erzielt in seinem 100. Bundesligaspiel Saisontor Nummer zehn! Nach Sissokos Foul an Bahoya schnappt sich der Ägypter den Ball, um den fälligen Freistoß aus halblinken 21 Metern auszuführen. Er findet mit dem rechten Innenrist eine Lücke in der blauen Mauer; der Ball schlägt für Drewes unhaltbar in der halbhohen linken Ecke ein.

17. Im Vorwärtsgang geht beim VfL fast alles über den linken Flügel. Miyoshi spielt einen harten, halbhohen Diagonalball an die zentrale Fünferkante. Dort ist SGE-Schlussmann Trapp vor dem lauernden Hofmann zur Stelle.

15. Bahoya dribbelt auf der linken Strafraumseite an die Grundlinie und will Ekitike per Flanke bedienen. Die segelt aber zu nahe an den Kasten; am kurzen Pfosten packt Torhüter Drewes sicher zu.

14. Koch kann nach einem kurzen Aufenthalt außerhalb des Feldes doch wieder mitmischen.

13. SGE-Coach Dino Toppmöller scheint zu einem frühen ersten personellen Tausch gezwungen zu sein. Während eines Zweikampfs ist Koch unglücklich auf der linken Schulter gelandet und muss auf dem Rasen behandelt werden.

12. In der Live-Tabelle schrauben die Adlerträger ihr Punktekonto durch die Führung auf 17 und rücken auf den dritten Platz vor. Der VfL liegt derweil fünf Punkte hinter dem Relegationsrang.

9. Hugo Ekitike E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:0 durch Hugo Ekitike

Die Eintracht geht mit der ersten Chance in Führung! Marmoush öffnet mit einem perfekten ersten Kontakt einen Raum in der halbrechten Spur. Er spielt flach in das Strafraumzentrum. Dort zieht Ekitike gegen Passlack mit dem ersten Kontakt nach innen und vollendet aus zwölf Metern trocken in die flache rechte Ecke.

7. Das Schlusslicht findet einen ordentlichen Einstieg, kommt in den Anfangsminuten ziemlich passsicher daher, während es im Aufbau des Favoriten noch viele Ungenauigkeiten gibt.

6. Broschinski kommt einen Schritt zu spät! Hofmann tankt sich auf der linken Außenbahn an die Grundlinie und schlägt einen scharfen, halbhohen Ball an die Fünferkante. Broschinski ist einen Schritt schneller als Bewacher Tuta, verpasst aber knapp die Abnahme.

3. Nach einer Balleroberung Marmoushs in der gegnerischen Hälfte gibt es einen frühen Umschaltmoment der Hessen. Der in der halblinken Offensivspur bediente Bahoya verpasst aber den richtigen Augenblick für eine Verarbeitung des Balles und wird letztlich durch Ordets gestoppt.

1. Frankfurt gegen Bochum – auf geht's im Deutsche-Bank-Park!

1. Spielbeginn

Vor wenigen Momenten haben die beiden Teams den Rasen betreten.

Beim Ruhrpottklub, der auch in seinen beiden letzten Spielzeiten nach acht Einsätzen noch sieglos war und der schon sieben Punkt hinter dem definitiv rettenden 15. Tabellenplatz liegt, stellt Coach Markus Feldhoff nach der 0:5-Heimniederlage gegen den FC Bayern München zweimal um. Miyoshi und Hofmann verdrängen Medić und Oermann auf die Bank.

Auf Seiten der Hessen, denen seit März 2022 kein Sieg gegen die Blau-Weißen mehr gelang (drei Unentschieden, eine Niederlage) und die im Ligabetrieb nur eines ihrer letzten 14 Heimspiele verloren, hat Trainer Dino Toppmöller im Vergleich zum 2:1-DFB-Pokal-Zweitrundensieg gegen Borussia Mönchengladbach fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Theate (Gelb-Rot-Sperre), Larsson, Dina-Ebimbe, Götze und Matanović (allesamt auf der Bank) beginnen Collins, Dahoud, Bahoya, Marmoush und Knauff.

Der VfL Bochum, der durch das Erstrundenaus im DFB-Pokal Mitte August eine normale Trainingswoche absolvierte, ist das schlechteste Bundesligateam der ersten acht Spieltage. Hatte die Talfahrt bereits nach der 1:3-Auswärtsniederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim zu den Entlassungen von Cheftrainer Peter Zeidler und Sportdirektor Marc Lettau geführt, war Bochum im von Interimscoach Markus Feldhoff verantworteten Heimspiel gegen den FC Bayern München wie erwartet chancenlos (0:5).

Die SG Eintracht Frankfurt hat einen echten Kraftakt in den Knochen, musste der auf einem 2:1-Heimerfolg gegen Borussia Mönchengladbach beruhende Einzug in das DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch nach einer Roten Karte gegen Theate (15.) doch in langer Unterzahl bewerkstelligt werden. In der Bundesliga verlief der Oktober weniger ertragreich: Aus dem zugegeben happigen Programm FC Bayern München (3:3), Bayer Leverkusen (1:2) und 1. FC Union Berlin (1:1) zogen die Adlerträger zwei Punkte und fielen vom zweiten auf den sechsten Tabellenplatz zurück.