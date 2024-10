45. +5 Halbzeitfazit:

Der FSV Mainz 05 führt dank gnadenloser Effizienz und eklatanten Schnitzern der St. Paulianer Defensive zur Pause mit 2:0 auf dem Kiez. Mit ihren einzigen beiden Chancen stellten die Mainzer nach krassen individuellen Fehlern von Vasilj und Smith in Person von Burkardt und Sieb nach nur 16 Minuten auf 0:2. Ansonsten tauchten die 05er nicht ein Mal vor dem Tor auf und waren in der Defensive beschäftigt. St. Pauli rannte unermüdlich an, ließ aber Präzision beim letzten Pass und im Abschluss vermissen. So fehlt noch die ganz große Chance auf den Anschlusstreffer auch wenn dieser mehr als verdient gewesen wäre. 45 Minuten bleiben den Gastgebern noch, um erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte einen 0:2-Rückstand zu drehen.

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Bei der kommt erneut Eggestein aus spitzem Winkel zu einem Abschluss, wieder ist ein Mainzer Bein dazwischen. Dann springt Saad der Ball ins Toraus.

45. +1 Der Eckball von rechts rutscht zu Eggestein durch, auch dessen Abschluss wird zur nächsten Ecke geblockt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Im Anschluss an den Freistoß kommt Afolayan aus zwölf Metern halblinker Position relativ frei zum Abschluss. Leitsch fälscht zur Ecke ab.

44. Nach einem Foul von Kohr an Saad bekommt St. Pauli halblinks 22 Meter vor dem Tor nochmal eine gute Standardsituation.

43. Im Anschluss an eine lange Ballbesitzphase findet Saliakas mit einem langen Einwurf Irvine, der mit dem Rücken zum Tor aber keine Gefahr entfachen kann, Zentner nimmt die Kugel bedrängt von Afolayan auf.

40. Mainz steht weiterhin sehr weit hinten drin und lässt die Hausherren kommen. Die finden noch nicht die Lücken um zu wirklich klaren Chancen zu kommen.

39. Eine vielversprechende Flanke von Irvine von der rechten Strafraumkante verpassen am Fünfer sowohl Eggestein als auch Saad.

37. Kohr muss erneut behandelt werden, kehrt aber in Kürze zurück aufs Spielfeld.

35. Wieder gelingt den Mainzern ein Ballgewinn an der Mittellinie gegen hoch aufgerückte St. Paulianer. Diesmal passt der letzte Pass von Sieb auf Burkardt nicht.

32. So auch in dieser Situation: Eine Flanke von links sickert zu Saliakis durch, der technisch anspruchsvoll aus zehn Metern halbrechter Position direkt abschließt. Der Ball wäre wohl im rechten unteren Eck eingeschlagen, Zentner ist aber da und packt zu.

31. Die Gastgeber drängen jetzt auf den Anschlusstreffer. Mainz wirkt defensiv nicht wirklich stabil, kann sich aber auf Zentner verlassen.

30. Ein Freistoß aus dem linken Halbfeld landet am langen Pfosten bei Eggestein, der volley in die Mitte gibt. Von Burkardts Schulter prallt der Ball leicht in den Rücken von Afolayan, der direkt abzieht, die Kugel aber einen Meter über das Tor jagt.

28. Afolayan sorgt für den nächsten Abschluss der Hausherren. Aus 16 Metern zentraler Position wird der Linksschuss aber von Leitsch noch leicht abgefälscht und ist so gar kein Problem für Zentner.

27. St. Pauli kommt: Eggestein behauptet sich auf der rechten Außenbahn gegen Jenz, zieht zurück und legt zu Irvine ab. Der nimmt den Ball in den Strafraum mit und schließt druckvoll ab. Aus 15 Metern halbrechter Position landet der Rechtsschuss einen Meter über Zentners Kasten.

24. Beste Chance für die Kiezkicker: Mit dem Rücken zum Tor behauptet Eggestein den Ball stark und schließt aus 12 Metern aus der Drehung flach ab. Zentner ist schnell unten, macht sich lang und fischt den Ball aus seiner rechten Ecke. Caci klärt in Folge dessen spielerisch.

22. Nach dem zweiten Gegentreffer wirken die Hausherren etwas geschockt. Aus zwei leichtfertigen Ballverlusten können die Rheinhessen diesmal kein Kapital schlagen.

20. Armindo Sieb Mainz Gelbe Karte für Armindo Sieb (1. FSV Mainz 05)

Der Torschütze unterbindet einen Konter mit einem Ziehen an Saad und wird dafür verwarnt.

17. Nur sechs Tore hatte St. Pauli an den ersten fünf Spieltagen kassiert - nun sind es nach 16 Minuten bereits zwei. Denen gingen individuelle Fehler voraus, die der FSV effizient ausnutzte.

16. Armindo Sieb Mainz Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:2 durch Armindo Sieb

Was macht Smith denn da? Dem Abwehrchef der Hausherren unterläuft ohne Bedrängnis ein haarsträubender Fehlpass im Spielaufbau. Amiri fängt die Kugel an der Mittellinie ab und schickt direkt Sieb auf die Reise. Der ist schneller als Smith und überwindet den herauseilenden Vasilj mit einem Flachschuss aus 16 Metern. Mainz ist hier eiskalt.

13. St. Pauli ist sichtbar um eine Reaktion bemüht, noch sieht das alles aber sehr ungestüm aus. Afolayan zieht aus 25 Metern halblinker Position ab, der Versuch wird noch vor dem Sechzehner von Kohr geblockt.

12. Irvine fasst sich aus gut 19 Metern zentraler Position ein Herz und visiert den linken Winkel an. Den verpasst der Kapitän um einen guten Meter.

11. Erste gute Offensivaktion der Hausherren: Saads Abschluss aus 15 Metern zentraler Position wird noch geblockt. Dann kommt der Ball rechts raus zu Saliakas, der flach an den Fünfer gibt. Zentner schnappt vor Irvine zu.

10. Der ehemalige Frankfurter steht wieder und ist kurz darauf zurück auf dem Feld. Bis auf das Tor ist bisher nicht viel passiert.

9. Nach einem Schlag von Saad muss Kohr am Fuß behandelt werden.

6. Burkardt hat den Kiez erstmal verstummen lassen, die 3.000 mitgereisten Gästefans feiern die frühe Führung. Wie geht St. Pauli damit um?

5. Jonathan Burkardt Mainz Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:1 durch Jonathan Burkardt

Mainz führt! Und das geht auf die Kappe von Vasilj. St. Pauli hat die Ecke eigentlich schon geklärt. Mwene chippt den Ball aus dem linken Halbfeld an den Fünfer, wo Burkardt einläuft. Völlig unnötigerweise kommt Vasilj aus dem Kasten. Das sieht der Mainzer Stürmer und überlupft den Pauli-Keeper frech mit dem Hinterkopf. Gut gemacht aber ein klarer Torwartfehler.

4. Die Hausherren überlassen Mainz zunächst den Ball. Burkardt holt gegen Smith die erste Ecke heraus.

2. Es wird erstmals laut am Millerntor, als den Kiezkickern ein hoher Ballgewinn gelingt. Im Eins-gegen-Eins scheitert Saad aber kur vor dem Strafraum an Leitsch.

1. Dingert hat das Topspiel freigegeben, der Ball rollt in St. Pauli. Einen ersten langen Ball fängt Jenz ab.

1. Spielbeginn

Christian Dingert wird das Topspiel leiten und dabei von den Linienrichtern Benedikt Kempkes und Alexander Sather unterstützt. Als VAR-Assistentin fungiert im Kölner Keller Katrin Rafalski. Die Stimmung ist am Millerntor nach den jüngsten Erfolgen natürlich prächtig. Die Spieler haben den Rasen soeben betreten, gleich pfeift Dingert die Begegnung an. Viel Spaß!

Zwei Mal trafen die beiden Clubs bisher aufeinander, dabei hat der FSV eine makellose Bilanz - in der Saison 2010/2011 entschieden die Rheinhessen beide Duelle für sich. Am Ende der Saison qualifizierten sich die Bruchweg-Boys sogar für das interntationale Geschäft während der FC St. Pauli als Tabellenletzter abstieg.

FSV-Cheftrainer Bo Henriksen baut seine Anfangsformationen auf drei Positionen um: Den nach seiner Ampelkarte gesperrten Hanche-Olsen ersetzt Leitsch, Amiri kehrt nach Sperre zurück und verdrängt Widmer (Bank), während Sieb in der Offensive anstelle von Hong (Bank) beginnt. Für Henriksen ging es im Vorfeld insbesondere darum die enttäuschende Niederlage gegegn Heidenheim vergessen zu machen: "Wir hatten eine sehr ähnliche Phase letzte Saison. Da kommen wir nur mit Mentalität raus und dürfen nicht zu viel nachdenken. Wir wollen unseren Matchplan durchziehen und drei Punkte holen."

Pauli-Coach Blessin thematisierte im Vorfeld die hartnäckige Spielweise der Mainzer: "Wir müssen eine Balance finden. Mainz agiert sehr Mann-orientert. Da geht es um Kompaktheit und darum, Situationen zu schaffen, durch die man im Eins-gegen-Eins Räume öffnet". Helfen dabei soll Wagner, der den verletzten Boukhalfa ersetzt und damit den einzigen Neuen in der Startelf im Vergleich zum 3:0 in Freiburg darstellt. Doppeltorschütze Saad war unter der Woche krank, ist aber rechtzeitig fit geworden, dafür ist der andere potenzielle Boukhalfa-Ersatz Metcalfe kurzfristig ausgefallen.

Die Gäste aus Mainz sind auswärts in dieser Saison noch ungeschlagen und hatten dabei mit Stuttgart (3:3) und Augsburg (3:2) durchaus namhafte Gegner. Das Problem der Rheinhessen: Zuhause läuft es noch gar nicht. Gegen Union (1:1), Bremen (1:2) und Heidenheim (0:2) sprang nur ein mageres Pünktchen heraus. Zudem sahen die 05er zuletzt sowohl in Augsburg (Gelb-Rot für Amiri) und gegen Heidenheim (Gelb-Rot für Hanche-Olsen) Platzverweise und brachten sich selbst in Bedrängnis. Mit einem Sieg in Hamburg will die Mannschaft von Bo Henriksen sich im Mittelfeld der Tabelle festsetzen.

Aufsteiger St. Pauli ist spätestens vergangene Woche mit dem ersten Saisonsieg (3:0 in Freiburg) in der Bundesliga angekommen und hat sich damit gleich mal auf Nichtabstiegsplatz 15 geschoben. Der Saisonstart lief für die Kiezkicker ernüchternd, sprangen aus den ersten drei Partien gegen Heidenheim, bei Union und in Augsburg doch null Punkte und 1:6 Tore heraus. Das beachtliche 0:0 gegen Leipzig am vierten Spieltag führte bereits in die richtige Richtung, in Freiburg platzte der Knoten. Mit einem Sieg gegen Mainz könnte das Team von Alexander Blessin im Optimalfall auf Rang elf springen.